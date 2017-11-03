DHA YURT BÜLTENİ-14 

Erdoğan: Sincar\'daki sorunu bölgelerin hukuki egemeni olan devlet çözmezse biz buraları yerle bir ederiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa\'da Cumhuriyet Meydanı\'ndaki toplu açılış töreninde konuştu. Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, \"9 kaybımız oldu 2 günde. Ama 55 teröristi etkisiz hale getirdik. Bugün aldığım haberler çok daha farklı şu anda gerek İHA, SİHA ve F-16\'larımız oradaki operasyonlarına devam ediyor. Sayı daha da artacak. Şehidimizin kanını yerde koymayacağız dedik. Terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Polisimizi, askerimizin, güvenlik korucumuzun, vatandaşımızın tırnağını dahi teröristlerin topuna birden değişmeyiz\" diye konuştu.

\"SİNCAR\'DAKİ SORUNU BÖLGELERİN HUKUKİ EGEMENİ OLAN DEVLET ÇÖZMEZSE BİZ BURALARI YERLE BİR EDERİZ\"

Erdoğan, \"Teröristler neredeyse bizim orada gidip tepelerine binmek en tabi hakkımızdır. Şu anda Irak ve Suriye\'nin pek çok yeri birer terör yuvası durumundadır. Buralardan ülkemize yönelen terör tehditlerini sınırlarımız içinde değil bizzat kaynağından bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz. Kandil\'deki ve benzer bir yapıya kavuşturulmaya çalışılan Sincar\'daki sorunu bu bölgelerin hukuki egemeni olan devlet çözmezse biz buraları yerle bir ederiz. Suriye\'de, Cizre\'den Yayladağı\'na kadar olan 911 kilometrelik sınır hattımızda nerede bir terör oluşumu varsa onun başını ezmek için havada ve karada her türlü hareketi yapmak bize anamızın ak sütü kadar helaldir\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

-Erdoğan\'nın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: MANİSA (DHA)

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Başbakan Yıldırım: Adı ne olursa olsun terörün hesabını göreceğiz (2)

5 MİLYAR DOLARLIK 22 PROJE ONAYLANDI

Başbakan Binali Yıldırım, Terzibaba Camii\'nde kıldığı cuma namazı sonrası çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Dün yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısıyla ilgili bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım, 5 milyar dolar tutarında 22 projeyi karara bağladıklarını söyledi. Hava savunma sistemleri, tank modernizasyonu, elektronik koruma sistemleri, İçişleri Bakanlığı ve jandarmanın ihtiyaçlarının yanı sıra yeni projelerin de bulunduğunu ifade eden Binali Yıldırım, “Toplam 22 projede karar alındı. Ama önemli taraf şu; projelerde yerlilik oranı oldukça yüksek. Yani savunma sanayinde de caydırıcılıkta da Türkiye artık kendi imkan ve kabiliyetiyle ihtiyacını karşılamakla kalmıyor başka ülkelere de bu konuda yardım ediyor. Bize yapılanı biz yapmıyoruz. Biliyorsunuz bazı ülkeler bize kısıtlama getirmeye çalışıyor. Ancak biz öyle bir politika izlemiyoruz. Elimizdeki bilgiyi, teknolojiyi dost ve kardeş ülkelerin de yararlanmasına imkan sağlıyoruz. Bölgede barışın güvenliğin istikrarın sağlanması için hem savuma hem de caydırıcılık kabiliyetimizi geliştirmek durumundayız. Savunma sanayinde bu çalışmalar kararlılıkla devam eriyor\" diye konuştu

ENFLASYON BEKLEDİĞİMİZDEN YÜKSEK ÇIKTI

Gazetecilerin bugün açıklanan enflasyonla ilgili değerlendirmesini sordukları Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: \"Bugün açıklanan enflasyon oranı yüzde 11.9. Bu bizim beklediğimizin üzerinde bir sonu. Hedeflediğimiz, orta vadeli planda da belirtildiği gibi önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli orana düşürmek. Bu konuda yaptığımız çalışmalar var, aldığımız önlemler var. Önümüzdeki zaman diliminde vatandaşla paylaşacağız. Sebeplerini biliyoruz ama, sebeplerine girmekten ziyade sonuç önemli. Sonuç bizim beklediğimizin üzerinde bir enflasyon var. Amacımız enflasyonu daha da aşağı çekmek. Daha fazla üretim, iç piyasanın ihtiyacı olan nakit ihtiyacını daha fazla karşılayacağız, üretim girdi maliyetlerini azaltacağız. İstikrar ve güveni sürdürülebilir hale getirdiğimiz de enflasyonda inmiş olacak. Zaman zaman kurdaki oynaklıklar dalgalanmalar oluyor, bunların kalıcı bir durum olmadığını ortada ve uzun vadede daha istikrarlı bir ekonomik süreci yaşayacağımızı vatandaşlarımıza ifade etmek isterim.\" Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra üniversiteye giderken, korumları da cami bahçesindeki çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncaklardan almak isteyen çocuklar birbirleriyle yarıştı.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları (GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: ERZİNCAN (DHA)

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Başbakan Yıldırım: Adı ne olursa olsun terörün hesabını göreceğiz (2)

\'LİSEYE GEÇİŞLE İLGİLİ BAKAN YILMAZ AÇIKLAMA YAPACAK\'

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Üniversitesi merhum Rektörü Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap\'ın ismi verilen kongre salonunun açılışını yaptı. Büyükkasap\'ın Erzincan Üniversitesi\'nde önemli hizmetlere imza attığını ifade eden Başbakan Yıldırım, \"Hocamızı geri getiremeyiz. Onun adını, hatırasını bu üniversitede daima yaşatacağız. Bu kongre merkezinin hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum\" dedi. Yıldırım, merhum Rektör Büyükkasap\'ın eşi Gülten Büyükkasap\'la birlikte kongre merkezinin kurdelesini kesti.

Daha sonra salonda düzenlenen Erzincan Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı açılış törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değişim için çalışmaların sürdüğü orta okuldan liselere geçişi anlattı. 2018-2019 yılı için üniversite giriş sisteminde bazı yenilikler yaptıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:\"Kamuoyunda tartışıldı, görüşüldü, gereken öneriler ve uyarılar dikkate alındı. Buna göre gözden geçirildi. Buradaki amaç üniversitelere girişlerde ortaokul ve liselerde donanımlı hale gelen gençlerin emeklerinin boşa çıkmamasıdır. Sınav basitleştirildi. Neden basitleştirildi? Çünkü eskiden 76 üniversite vardı, şimdi 186 üniversite var. Liselerden mezun olanların sayısı neredeyse üniversiteye gireceklerin sayısına yaklaştı. Geçmiş yıllardan gelen beklemeler olmasa her lise mezunu üniversiteye girebilecek hale geldi. Ancak yine de seçime ihtiyaç var. Bazı üniversiteler, bazı fakülteler daha farklı, talebin daha yoğun olduğu yerler. Bunlara oranla daha az talep olan yerler var. Bunu dengelemenin yolu sınavla, ölçme sınavıyla hak kazanan gençleri belirlemek. Bu konu inşallah uygulanacak, sonuçlarını göreceğiz.\"

Orta öğretimden liselere geçiştede TEOG sistemi bulunduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, burada da değişikliğe gidildiğini belirtti. Bu seneden itibaren uygulanacak sisteme son şeklinin verildiğini anlatan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın gelecek günlerde açıklama yapacağını ifade etti. Yıldırım, şöyle konuştu:\"Milli Eğitim Bakanlığımız, uzmanlar, hocaların görüşleri, toplumdaki ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınarak çerçeve çizildi. Çok yakın zamanda Milli Eğitim Bakanımız bunu kamuoyuyla, velilerle, vatandaşlarla paylaşacak. Bu açıklandıktan sonra kamuoyundan gelecek öneriler, destekler veya eleştireler olabilir, bunlar da dikkate alarak uygulamaya son şeklini vermiş olacağız. Amacımız mevcudu kaldırdırken daha iyisini, daha kolayını başarı ölçüsünü sağlayacak bir sistem ikame etmek. Bu amaç çok titiz bir çalışma nihayet tamamlanmış oldu. Bununla beraber ortadan liseye geçişte de yavrularımız istedikleri en güzel bölüme, okula tercihlerini yapabilirler.\"

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları (GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: ERZİNCAN (DHA)

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Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanlığı\'nı harekete geçirmezsen adam değilsin (3)

KILIÇDAROĞLU\'NA YAVRU KUZU HEDİYE ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne\'nin Havsa İlçesi\'nde belediye başkanlığı tarafından yapılan atıksu arıtma tesisinin açılış programına katıldı. Tesislerde Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, tesisin açılışını yaparken, Havsalı çiftçi Savaş Mutharoğlu sahneye kucağında yavru kuzuyla çıktı. Kuzuyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na hediye etti. Kılıçdaroğlu kucağına aldığı yavru kuzuyu sevip öptükten sonra çiftçiye teşekkür ederek Havsa İlçesi\'ndeki programın ardından Süloğlu İlçesi\'ne geçti.

\"CHP BELEDİYE BAŞKANLARINA GEREĞİNİ YAPARAK KUTLUYOR\"

Yapılacak düğün salonu ve kültür merkezi inşaatı önünde Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekilleri partililerin de yoğun ilgisine neden oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, görevlerinden istifa eden Ak Partili belediye başkanlarını eleştirerek, \"Belediye başkanlarıyla ilgili sizlerde tanıksınız, duymuşsunuz, televizyonlarda izliyorsunuz. Deniyor ki bazı belediye başkanları için \'onlar istifa etsinler\'. Onlar zorla istifa ettirildi, etmek istemeyen oldu aileleri tehdit edildi. Etmek istemeyen oldu, şantaj yapıldı, savcı gösterildi, hapishane, karakol gösterildi, \'bak ha seni tutuklarız, hapse atarız istifa et\' denildi. Bir belediye başkanını hangi partiden olursa olsun, tehditle istifaya zorlamak demokrasi ile bağdaşmaz. Demokrasi ile bağdaşmadığı için o harekette bulunanları kınıyorum. Dediler ki \'Biz zorla istifa ettirdik, şimdi CHP\'de yapsın, CHP gereğini yapsın\' dediler. CHP gereğini yapıyor, başarılı bütün belediye başkanlarımızı tek tek gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Süloğlu\'na geldiğimiz gibi gereğini yapıyoruz ve belediye başkanını kutluyoruz. Neden istifa etsin? Ben seçmedim, siz seçtiniz, göreve getiren sizsiniz, görevden alacak olanda sizsiniz. Demokrasilerde milletin iradesinin üzerine başka bir irade olmaz. Biz milletin iradesine saygılıyız. Belediye başkanı size hizmet ettiği sırada topladığı her kuruşunun hesabını verdiği sürece, halk arasında ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüğü sürece ben inanıyorum ki o ilin, o kentin bütün vatandaşları belediye başkanlarını başlarının üzerinde taşırlar\" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından başına baret takıp, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve beraberindekilerle kültür merkezi ve düğün salonunun temelini attı. Kılıçdaroğlu Süloğlu İlçesi\'ndeki programının ardından Edirne Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan arıtma tesisinin açılışına geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun Havsa\'da karşılanması

-Programa katılanlar

-Kılıçdaroğlu\'na kuzu hediye edilmesi

-Programdan genel görüntüler

-Süloğlu programı

-Kılıçdaroğlu ve protokol

-Kılıçdaroğlu\'nun belediye başkanlarıyla ilgili konuşması

-Temel atma programı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN/EDİRNE,(DHA)-

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Adalet Bakanı Gül: Terörü bitireceğiz (2)

DUBLE YOL ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı süren Gaziantep-Nizip duble yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bakan Abdulhamit Gül; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte incelediği yolun 2020 yılında biteceğini belirtti. Gül, \"Burası birçok ölümlü kazanın yaşandığı, birçok hayatın kaybedildiği, birçok acı anılarla da hepimizin bildiği bir yol. 2020 yılı başında yol tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Duble yolun incelenmesi

- Abdulhamit Gül\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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İstanbul\'dan Dağlıca\'daki Mehmetçiklere anlamlı yardım

IRAK sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde görev yapan Mehmetçik ve köylülere, İstanbul\'daki bir sitenin sakinleri tarafından giyim eşyası ve kitap gönderildi. Malzemelerin bir kısmı Dağlıca 6\'ncı Sınır Hudut Komutanlığı\'nda görev yapan askerlere, diğerleri de köydeki vatandaş ve öğrencilere verildi.

Yüksekova\'nın 1400 rakımdaki Dağlıca 6\'ncı Sınır Hudut Tabur Komutanlığı\'nda görev yapan askerlerle Dağlıca bölgesindeki köylülere, İstanbul Neo Gölpark Sitesi sakinleri tarafından, 24 koli giyim eşyası ve kitap gönderildi. Bir kargo firması ile gönderilen koliler dolusu malzeme, Mehmetçikler tarafınan teslim alınarak askeri araçla Dağlıca\'daki birliğe götürüldü. Kolilerin içerisindeki mont, iç çamaşırı, tişört ve içlikler zor şartlar altında vatan savunması yapan askerlere hediye edilirken, köydeki bebeklere kıyafet, iç çamaşırı; öğrencilere 11 koli kitap, 2 koli oyuncak, 12 koli kışlık kıyafet dağıtıldı. Büyüklere ise tişört ve mont hediye edildi.

Yardımları Mehmetçiğin elinden alan vatandaşlar, böyle anlamlı bir yardımda bulunan site sakinlerine teşekkür ederek, \"Gelen yardım kolileri içerisinde çocuk, bebek giysileri, kitaplar ve yetişkinler için gönderilen kıyafetler de var. Bu yardımlar, burada görev yapan askerlerimiz tarafından çocuklara ve vatandaşlara hediye edildi. Yardımları gönderenlerden ve buna vesile olan Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

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-Gelen yardım kolilerini askeri araçtan indiren askerler

-Kolilerin taşınması

-Kolilerin içerisindeki giysileri düzenyelen askerler

-Askerlere giysi hediye edilmesi

-Giyim ve kitap yardımı için gelen öğrneci ve vatandaşlar

-Yardımların yapılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)-

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Fuhşun şifresi: Yeni araba geldi mi?

ANTALYA\'da ikisi kardeş 6 yabancı uyruklu kadın ile bu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Müşterilerin, fuhuş için \'Yeni araba geldi mi\'? şifresini kullandığı kaydedildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yurt dışı bağlantılı kişiler tarafından fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Kurulan özel ekip, bu kişilerin, yurt dışından getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdıklarını belirledi. Fiziki takibin ardından müşteri gibi davranan polis, Konyaaltı İlçesi\'nde lük bir siteye operasyon düzenledi. Operasyonda ikisi kardeş Ukrayna uyruklu 3 kadın, diğerleri Gürcistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu toplam 6 kadın ile fuhşa zorladığı iddia edilen O.K. gözaltına alındı.

Müşterilerin, fuhuş için \'Yeni araba geldi mi?\' şifresini kullandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüpheli kadınların asayiş şubeden çıkışı

Araçlara binmeleri

Araçların adliyeye gidişi

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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