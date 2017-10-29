DHA YURT BÜLTENİ-14

Eskişehir\'de 10 bin kişi Cumhuriyet için yürüdü

ESKİŞEHİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen \'Cumhuriyet Yürüyüşü\'ne yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin destek verdiği \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı\'nın Atatürk Caddesi girişinde başladı. 10 bini aşkın kişinin katıldığı yürüyüşte kalabalık sık sık \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' ve \'Türkiye laiktir laik kalacak\' sloganları attı. Vilayet Meydanı\'na gelen kalabalığı burada Bando EsEs Grubu karşıladı. Bando EsEs, seslendirdiği marşlarla kalabalığı coşturdu. Vilayet Meydanı\'nda toplanan kalabalık 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve ADD Şube Başkanı Azmi Kerman kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kalabalık 10\'uncu Yıl Marşı\'nı söyledikten sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten,

-Vilayet Meydanı\'ndaki Bando EsEs Grubu

-Meydandaki kalabalık,

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in konuşması,

-Kalabalıktan görüntü

Haber-Kamera.Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Yalova’da coşkulu Cumhuriyet yürüyüşü

YALOVA Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne ilgi büyük oldu. Cumhuriyet Yürüyüşü için binlerce kişi başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Yürüyüşe katılanlara Türk bayrakları dağıtıldı. Meydanda yürüyüş için toplananlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalovalılar\'ın bayramını kutladı. Ardından elinde bayraklar ve meşaleler taşıyan binlerce Yalovalı, marşlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş, Cumhuriyet, Fatih, Spor, İstanbul, Cengiz Koçal caddeleri güzergâhında devam ederek başlangç noktası 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Vefa Salman\'ın açıklaması

-Detay görüntüler

Boyut:45.3 mb. Süre:1.25 dk

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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Denizli\'de 786 kişi konut sahibi oldu/EK

BAKANLARDAN ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda düzenlenen konut çekilişinin ardından, 6 Temmuz tarihinde Van’ın Başkale ilçesinde mayın taraması yaptığı sırada şehit olan Uzman Çavuş Emrah Ceylan’ın Adalet Mahallesi’ndeki evini ziyaret etti. Bakan Zeybekci ve Bakan Sayan Kaya, şehit Emrah Ceylan’ın eşi Senem Ceylan ve 11 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan’a taziyelerini iletti. Ziyaret Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi. Ziyarette Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Zeybekci ve Bakan Sayan kaya’nın şehit evine girişi ve çıkışı

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Datça\'da Geleneksel Boğa Güreşleri yapıldı



MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde, 12\'nci Geleneksel Boğa Güreşleri yapıldı. Datça Belediyesi\'nce düzenlenen etkinlikte, Muğla\'nın ilçelerinden getirilen 140 boğa güreştirildi. Boğa güreşinin geliriyle Reşadiye İlkokulu\'nun laboratuvar ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

Reşadiye Arena\'da gerçekleştirilen boğa güreşi, havanın güneşli olması dolayısıyla beklenilenin üzerinde ilgi gördü. Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ardından alanı dolduran Datçalılar; kamyon, kamyonet ve traktör römorklarının üzerinde güreşleri izledi. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar ve binlerce kişinin izlediği güreşler, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, orta, başaltı, baş ve başüstü olmak üzere 8 ayrı kategoride yapılan güreşlerde kazanan boğa sahipleri, davul ve zurna eşliğinde sevindi. Boğa güreşinin geliriyle Reşadiye İlkokulu\'nun laboratuvar ihtiyacının karşılanacağı belirtildi. Geleneksel Datça Boğa Güreşleri\'nin ağası yine Mehmet Akbalık, oldu. Ağalık yarışına katılan Akbalık, 35 bin TL bağışla bu yıl da \'ağalık\' unvanını korudu. Geleneksel Boğa Güreşleri\'nin, bu yıl 29 Ekim\'e denk geldiğini hatırlatan Datça Belediye Başkanı Uçar, \"İlçemizde yıllardır boğa yetiştiriciliği yapılıyor. Cumhuriyetin ilk yılarından beri boğa güreşleri tekrarlanıyor. Bu yıl boğa güreşleri şenliği, Cumhuriyet Bayramı\'na denk geldi. Cumhuriyet, insanın insan gibi yaşayabileceği bir rejimin adıdır. Cumhuriyet, demokrasinin vazgeçilmezidir. Böyle bir günde, böyle bir etkinliğin ilçemizde yapılıyor olmasından dolayı çok mutluyum\" dedi. Birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı güreşlerde Kaymakamlık Kupası\'nın sahibi, Muğla\'dan Selahattin Kocasarı oldu. Finalde Kocasarı\'nın boğası, Ali Tütüncü\'nün \'Berduş\' isimli boğasını yendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Boğa güreşlerinden görüntü

-Datçalı Ali Çiftçi\'nin kutlamasından görüntü

-Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)



