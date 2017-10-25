DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK YARIN İZMİR\'DE



BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın açılışını yaptığı , Ege Ekonomik Forum\'unda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'ta katılacak. Forumun yarınki (Perşembe) bölümüne katılacak olan Albayrak, \'Enerji Üssü İzmir\' konulu konuşma yapacak. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve iki gün sürecek olan Ege Ekonomik Forumu\'nun açılışını Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Açılış konuşmasında ekonomiye dair önemli mesajlar veren Başbakan Binali Yıldırım, iş dünyasına da seslendi. Farklı konu başlıklarında alanlarında uzman olan kişilerin sunumlar yaptığı foruma, yarın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gelecek. Bakan Albayrak, forumda \'Enerji Üssü İzmir\' konulu foruma katılıp, konuşma yapacak. Ege Ekonomik Forum\'u yarınki sunum ve etkinliklerle sona erecek.

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

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2)PROF. DR. KARATAY: İTHAL MUZ İLE AYAĞINIZA KURŞUN SIKIYORSUNUZ

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde düzenlenen 4\'üncü Tarım ve Gıda Fuarı\'na katılan Prof. Dr. Canan Karatay, Anamur muzuna rağmen, muz ithal edilmesini eleştirdi, \"Maalesef ithal eden de yine Mersin. Kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz\" diye konuştu. 4\'üncü Tarım ve Gıda Fuarı\'nın açılışına Anamur Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu, Bozyazı Kaymakamı Hayati Taştan, Belediye Başkanı Mehmet Türe, KKTC Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Prof. Dr. Canan Karatay, Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü Niyazi Sarıoğlu, Muz-Bir Başkanı Mehmet Güzel, Ziraat Odası Başkanı A. Şeref Gümüş, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Güngör, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı konuşmada, \"Torosların eteğine bu yüksek binalar değil, tarım yakışır. Bir ülkenin kalkınması için tarım şarttır. Anamur muzu, ilaçsız yetişiyor. Benim çocukluğumdan beri bildiğim Anamur muzunu her yerde tavsiye ediyorum. Kitaplarımda da Anamur muzunu yiyebilirsiniz diyorum. Ülkemizde Anamur muzu var iken ne gerek var ithal muza. Maalesef ithal eden de yine Mersin. Kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz\" dedi.

Kortej yürüyüşünün ardından protokolün kurdele kesimi ile fuar ziyaretçilere açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Fuar kokteylinden görüntüler

- Anamur Ticaret Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe ve KKTC Ticaret Odası Başkanının konuşması

- Canan Karatay\'ın konuşması

- Kokteylde Karatay\'a muz ikramı

- Karatay\'ın ithal tepkisi

- Folklor gösterisi

- Fuar alanı açılış kurdele kesimi

- Stand gezisi

SÜRE: 05:00 BOYUT: 150 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

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3)SİLOPİ’DE KAMYONET MOBESE DİREĞİNİ DEVİRDİ

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi\'nde ger geri gitmekte olan bir kamyonet, ilçe emniyet müdürlüğüne ait MOBESE direğine çarparak direği devirdi. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne ait 3’üncü Cadde\'deki 203\'üncü sokakta bulunan MOBESE direğine, geri geri gitmekte olan 65 Al 874 plaklı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile direk elektrik tellerini sürükleyerek aynı caddede park halindeki 73 AD 894 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve MOBESE direğinde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası polisler çevrede güvenlik sağlarken Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri de elektrikleri kesti.

Yapılan çalışmanın ardından kazanın etkisiyle MOBESE direği yerinden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen direk

-Zarar gören otomobil

-Meraklı vatandaşlar

-Elektrik direği

-Polislerin güvenlik alması

-Kaza yapan araç

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) -

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4)YÖNETMEN ATADENİZ: ÖMER LÜTFİ AKAD USTADIR AMA USTASI YOKTUR



54\'ÜNCÜ Uluslararası Antalya Festivali\'nde, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Ömer Lütfi Akad anıldı. Yönetmen, senarist ve film yapımcısı Yılmaz Atadeniz, \"Akad ustadır ama ustası yoktur\" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında \'Gelin\', \'Vurun Kahpeye\', \'Kanun Namına\' ve \'Yaralı Kurt\' filmleri gösterilen yönetmen Ömer Lütfi Akad, \'Türk Sinemasının Ustaları\' adlı panelde anıldı. Panelistlerden yönetmen, senarist ve film yapımcısı Yılmaz Atadeniz, Akad\'ın asıl mesleğinin muhasebecilik olduğunu, sinemayı Fransız filmlerini izleyerek ve kitaplar okuyarak öğrendiğini söyledi. Akad\'ın, \'Damga\' adlı filmin eksik sahnelerini, yapımcının ısrarı üzerine adının yazılmaması şartıyla çektiğini aktaran Atadeniz, \"Ondan sonra da sinemacı olarak çok önemli işlere imza attı. Ustadır ama ustası yoktur. Sinemada usta olan bir insanın ustasının olmaması zor görünen bir durumdur\" diye konuştu.

Yeşilçam jönlerinden Engin Çağlar da oyunculuğun ve yönetmenliğin yürekte başladığını belirterek, kendi dönemlerinde sinema oyuncularının gazete yarışmalarında derece elde edenlerden ortaya çıktığını söyledi. Çağlar, günümüzde ise mankenlik yarışmalarında birinci olanların ve tiyatrodan geçenlerin oyunculuk yaptığını söyledi.

AKAD\'IN TORUNU DA KATILDI

Ömer Lütfi Akad\'ın torunu Eda Akad da dedesinin her zaman kendilerinden okudukları kitapları yorumlamalarını istediğini söyledi. Eda Akad, dedesinin her alanda bilgi sahibi olmayı önemseyen ve derinlemesine araştıran mütevazı bir insan olduğunu söyledi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)-



