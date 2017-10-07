DHA YURT BÜLTENİ-14

Manavgat\'ta tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 11 yaralı (3)

İSİMLER BELLİ OLDU

Manavgat\'ta Alman turistleri taşıyan tur minibüsünün yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda refüje devrildiği kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.

Kazada ölenlerin Alman Heike Mendler, Frank Fauth ve Heike Fauth olduğu belirtildi. Michael Höner, Tanja Höner, Emily Höner, Heike Bessert, Meike Bunze, Heike Berrerich, Alexander Berrerich, Jörg Manfred Reinhard, Britta Buch ve Ute Stöbel Kurz ile Türk asıllı Alman vatandaşı Mahmut Ertuğrul\'un da yaralandığı kaydedildi.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes kesti

KONYA 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları 25\'inci yıl kutlamaları kapsamında nefes kesen bir gösteri düzenledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Konya\'ya taşınan SoloTürk de ilk kez Konya\'da gösteri yaptı.

Dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri\'nin göz bebeği, gökyüzünün milli takımı Türk Yıldızları 25\'inci yıl kutlamaları kapsamında Türkiye\'nin havacılık temalı ilk parkı olan Türk Yıldızları Parkı\'nda nefesleri kesen bir gösteri düzenledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Konya\'ya taşınan SoloTürk de kutlamalarda Konya\'daki ilk gösterisini yaptı. Binlerce Konyalının izlediği gösterilerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Gösteriye Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran da katıldı.

İLK KEZ KONYA SEMALARINDA GÖSTERİ YAPTI

Gösteri milli ve yerli Atak helikopterlerin geçişiyle başladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü\'nden Konya 3\'üncü Ana Jet Üssü\'ne taşınan SoloTürk ilk kez Konyalılarla buluştu. Solo Türk uçaklarının kendine has alçak uçuş tekniği ile gökyüzünde gerçekleştirdiği akrobatik hareketleri sırasında bazı izleyiciler göz yaşlarını tutamadı.

İLK KADIN FİLO KOMUTANININ UÇAĞI ARIZALANDI

Türkiye\'nin ilk kadın filo komutanı olan Binbaşı Esra Özatay\'ın Türk Yıldızları filosundaki 4 numaralı uçağı arıza yapınca gösteriye katılamadı. Türk Yıldızları Parkı\'nda gerçekleştirilen gösteride bir eksikle uçan Türk Yıldızları\'nı parkı dolduran vatandaşlar nefeslerini tutarak izledi. Gösteri esnasında Konya-Ankara karayolunda araçlarıyla seyreden vatandaşlar o anları kaçırmamak için trafiği kapatıp araçlarında inerek gösteriyi izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçakların gösterileri

-Gösterilerden detay

-Gösteriyi izlemeye gelen vatandaşlar

-Vatandaşlardan detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

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Yolda oluşan çöküntü tehlike saçıyor

SİVAS\'ta mahallede yolun ortasında çöküntü sonucu çukur oluştu. Hiçbir önlemin alınmadığı çukur yoldan geçen araçlar için tehlike saçıyor.

Kent merkezindeki tarihi Sivas Kalesi\'nin yanındaki Kalerardı Mahallesi, Kaleardı Sokak\'ta yol üzeninde bir kaç gün önce bilinmeyen bir nedenle çöküntü oluştu. Mahalle sakinleri çukuru içinde kum olan çuvallarla kapatmaya çalıştı. Her geçen gün büyüyen çukura geçtiğimiz gün bir polis aracı düştü. Çöküntünün olduğu yerden itibaren asfaltının altında yaklaşık 3 metrelik bir oyuk olduğu ortaya çıktı. Belediyeyi arayarak durumu ileten mahalle sakinleri, buna rağmen tedbir alınmadığını ileri sürerek tepki gösterdi. Yetkililere bilgi verdiklerini ama kimsenin gelip çukura bakmadığını ileri süren mahalle sakinlerinden Mehmet Delibaş, \"4 gün önce burada ufak bir çökük oluştu. Ufak bir torba koyduk burası kapansın diye. O da kapanmadı. 2 gün önce de buradan bir polis aracı geçerken çukura düştü. Yetkilileri aradık, bilgi verdik. Kimse gelip bakmadı. Şu anda çukur giderek büyüdü. Bir aracı yutacak boyuta geldi. Çocuklar da oynuyor burada. Tehlike arz ediyor\" dedi. Olay yerinden tesadüfen geçen bir belediye çalışanı ise çukurda inceleme yaparak durumu yetkililere iletti.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Çöküntü ve çevresinde oynayan çocuklar

-Asfalt altındaki oyuğun metreyle ölçülmesi

-Mahalleli gencin konuşması

(151 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Tarla ortasında dev obruk oluştu

TEKİRDAĞ\'ın Ergene İlçesi\'nde bir tarlanın ortasında yaklaşık 8 metre derinliğinde, 10 metre geşliğinde obruk oluştu. Çevresinde güvenlik önlemi alınan obrukla ilgili araştırma başlatıldı.

Ergene İlçesi\'nin Vakıflar Mahallesi\'nde tarlada çalışan işçiler tarla ortasına büyük bir obruk görünce durumu tarlı sahibi Nedim Karaca\'ya bildirdi. Tarlaya giden Karaca da dev obruk görünce yetkililere bilgi verdi. Ergene Belediyesi İmar Müdürlüğü\'nde görevli jeoloji mühendisi Erhan Bütün, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek obruk üzerinde incelemelerde bulundu. Çevresi güvenlik şeridi ile kapatılan obrukta yapılan çalışmada derinliğinin yaklaşık 8 metre, 10 metre genişliğinde olduğu belirtildi. Tarla sahibi Nedim Karaca, \"Yaklaşık 10 dönümlük bu tarlanın sahibiyim. Burada gündöndü sopası toplayanlar vardı. Bana onlar haber verdi, gelip baktığımda bu manzara ile karşılaştım. Hem şaşırdım hem de korktum \"dedi. Vakıflar Mahallesi Muhtarı Vahdet Aslan, obrukta incelemelerde bulunduklarını belirterek, bölgede derin deşarj köstebeğinin geçtiğini söyledi. Aslan, \"Şantiye görevlileri ile kontrol ettik. Burada derin deşarjın köstebeğinin buradan gitmesinden dolayı yaşandı. Yerin 18 metre altından derin deşarjın köstebeği geçiyor .Bu sırada yer altındaki suyun boşaltılmasından dolayı çökme meydana gelmiş. Alan doldurulacak ve yeniden kapatılacak\" dedi. Ergene Belediyesi\'nde görevli jeoloji mühendisi Erhan Bütün, belediye olarak bölgede inceleme çalışması başlattıklarını ve çökmenin neden kaynaklandığıyla ilgili araştırma yaptıklarını söyledi. Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. adına tünel çalışması yapan yüklenici firma yetkilileri de tarlada inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Obruktan detaylar

-Tarla sahibi Karaca ile röp.

-DHA muhabiri Mehmet Yirun anonsu

-Muhtar Aslan ile röp.

-Jandarma ekiplerinin gelmesi

-Çukur etrafına güvenlik şeridi çekilmesi

-Çukur ve çevresinden detaylar

Haber - Kamera : Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)

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Kars\'ta Beylerbeyi Sarayı\'ndan top mermileri çıktı

KARS Kalesi\'nin eteklerindeki Beylerbeyi Sarayı\'nda Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Türk ve Rus süngüleri, kurşun çekirdekleri, top mermisi, gülle ve paslanmış inşaat malzemeleri bulundu.

Köklü tarihiyle şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Kaleiçi Mahallesi\'nde 1579 yılına Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen sarayın \'Butik Otel\' olarak hizmet vermesi için başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları top mermileri bulundu. Mimar Bekir Göksoy gözetimineki çalışmalarda kazılardan çıkan malzemeler bir tarafta toplandı. Göksoy, titizlikle yürütülen çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Beylerbeyi Sarayı\'nın restorasyon çalışmalarında proje müdürü olarak görev aldığını da kaydeden Bekir Göksoy şunları söyledi: \"Şu anda sarayın temizlik işlerini yapıyoruz. Kazıda çeşitli bulgular çıktı. Genelde ahşapla yapılan inşaata dönük malzemeler bir kısım Rus dönemine ait bir kısım da Osmanlı\'ya ait olduğunu düşündüğümüz parçalar çıktı. Az miktarda mühimmat, top mermisi, gülle gibi malzemeler de bulundu. Odaların zeminlerinde de belirli kaidelere rastladık. Bunların üzerine de beşe on dediğimiz ahşap taşıyıcılar uzatılmış ve üzerleri de ahşapla kaplanmış. Temizlik çalışmaları kısa zamanda biter ama otel haline gelmesi için 2 yıllık bir zamana ihtiyaç var.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saygı duruşu istiklal marşı

-Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta\'nın konuşması

-Aşıkların dinletisi

-Halk oyunları gösterisi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Edirne\'de yağmur altında müzik festivali

EDİRNE\'de Moğollar, Haluk Levent, Hayko Cepkin ve Cem Adrian gibi ünlü sanatçıların sahne alacağı Edirnem Müzik Festivali, Dip ve Keti\'nin yağmur yağışı altında verdiği konserle başladı.

Edirne\'de Karaağaç Mahallesi\'nde Buzhane\'nin bahçesinde bir organizasyon firması tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek Edirnem Müzik Festivali başladı. Akşam saatlerinde açık alandaki Dip ve Keti\'nin konserleri yağmur yağışı altında gerçekleşti. Yağmura aldırış etmeyen ve bir kısmı şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışan çoğunluğu üniversiteli gençler, sanatçılara şarkılarında eşlik etti.

Organizasyon firması katılanlara yağmurdan korunmaları için ücretsiz yağmurluk dağıttı. Bugün akşam saatlerinde başlayan ve 2 gün sürecek festivalde Jehan Barbur, Cem Adrian, Moğollar ve Hayko Cepkin bugün, Murat Mermer, Manuş Baba, Kalben, Yeni Türkü, Haluk Levent ve Manga ise yarın sahne alacak. Kentte yarında yağış beklenirken, festivali düzenleyen yetkililer, yağmura rağmen etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yağmur altında konser izleyenler

-Yagmurda ıslananlar

-Sahneden genel detay

-Islanalardan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)