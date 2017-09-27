DHA YURT BÜLTENİ-14

Okul yolunda Zeynep\'i öldüren şüpheli teslim oldu: Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım (3)

1)TUTUKLANDI

Balıkesir\'in Edremit İlçesi\'nde, 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy\'u okul yolunda pompalı tüfekle öldürüp, annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'u yaraladıktan sonra kaçan ve ardından polise teslim olan 39 yaşındaki Mehmet Salik Mumcu sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Burhaniye Cezaevi\'ne gönderildi.

EDREMİT/DHA

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2)BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLUNDA 3 ÜLKE BAKANLARI TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI

BAKÜ-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattında Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’ten başlayıp Kars’ta sona eren test sürüşüne 3 ülke bakanları da eşlik etti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, \"Bundan sonra kesintisiz test taşımacılığı yapılacak aşamaya gelmiş durumdayız\" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Demiryolları Bakanı Cavid Grubanov, Gürcistan Demiryolları Bakanı Mamuka Baktacı, Gürcistan İktisadi Bakanı Giorgi Gahariya, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ile birlikte yola çıkan tren Gürcistan\'ın güneybatı kesimindeki Ahılkelek kentinde mola verdi. Bakanlar Ahılkelek Tren İstasyonu\'nda ilk incelemelerini yaptılar ve buradaki fotoğraf sergisini gezdiler.

Ahılkelek Tren İstasyonu\'nda Kars’a gelen trene binen heyet gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, üç ülkenin gerçekleştirdiği dünya çapındaki bu projenin, ekonomik ve beşeri ilişkilerin gelişmesi adına çok önemli olduğunu söyledi. Projenin fizibilite çalışmalarına değinerek, \"Bakü\'den kalkan bir trenin kesintisiz Tiflis\'ten Kars\'a gitmesine test anlamında eşlik ediyoruz. 19 Temmuz\'da parça parça yaptığımız seyahatlerdeki tüm eksikliklerin giderildiğini görüyoruz. Bundan sonra kesintisiz test taşımacılığı yapılacak aşamaya gelmiş durumdayız. Projenin bugüne gelmesini sağlayan diğer bakanlarıma teşekkür ediyorum, adeta bir rüyayı, bir tarihi gerçekleştirdiler\" diye konuştu.DTK Demiryolu\'nun Azeri, Gürcü ve Türk halklarının kardeşliğini, dostluğunu pekiştirecek önemli bir proje olduğunu vurgulayan Arslan şunları söyledi:

\"Üç ülke arasındaki görüşmeler neticesinde hayal gibi görünen bir süreç bu hale geldi. Ben de bürokrat olarak bu ekipte yer alma şansı yakaladım. O günden bugüne bazen sıkıntılı süreçler yaşandı bazen de anlaşamıyor muyuz, olmuyor mu diye tereddüt ettiğimiz zamanlar oldu. Bürokratlarımızla sabahlara kadar müzakare yaptığımız zamanlar yaşadık. Sabah başladığımız programların ertesi sabaha kadar devam ettiğini biliyorum. Üç ülkenin dostluğunun, böyle bir proje için iradesini ortaya koyacağını o gün de görmüştük.\"

Demir İpek yolu olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattında başlangıçta 1 milyon, gelecek süreçlerde ise yaklaşık 6.5 milyon yolcu taşınmasının öngörüldüğünü dile getiren Bakan Arslan, ilk aşamada 3.5-4 milyon ton olan yıllık yük taşıma kapasitesinin de ilerleyen dönemlerde 15-20 milyon tona ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Ahılkelek istasyondan detaylar

-Trenin içerisi

-Vatandaşla röp.

-Yol kenarında treni görüntüleyen vatanaşlar

-Bakan Ahmet Arslan ve yanındakilein trene binmesi

-BTK ile resim serginin gezilmesi

-Ahılkelek istasyonunda inceleme

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK-Dinçer AKTEMUR/ KARS, (DHA)

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3) KARALOĞLU: TURİZMDE KARANLIK TÜNELDEN ÇIKTIK

DÜNYA Turizm Günü\'nde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2016\'da Antalya turizminin belki dibi gördüğünü belirterek, “Ama hiçbir zaman umutsuz olmadık, hiç karamsar bir cümle kurmadık. Çünkü bu şehrin potansiyelinin bu karanlık tünelden kısa sürede çıkacağına inandık\" dedi.

Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB), 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle Baia Lara Hotel\'de yemek düzenledi. Turizm sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı buluşmaya Vali Münir Karaloğlu, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

KARAMSAR CÜMLE KURMADIK

Antalya\'da kentin ana taşıyıcısı turizmin doğal olarak en çok konuşulan konu olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Antalya\'da turizm iyi olursa huzur olur, turizm iyi olursa esnafın ve sanayicinin de işi iyi olur ve onun için en çok doğal olarak turizmi konuşuyoruz. Ama benim şanssızlığım geçen yıl tam ateşin ortasında Antalya valisi oldum. O zaman da söyledim, benden öncekiler sefasını sürdü, ben cefasını gördüm. 2016\'da belki dibi gördük ama hiçbir zaman umutsuz olmadık. Hiçbir zaman karamsar bir cümle kurmadık. Çünkü bu şehre inandık, bu şehrin potansiyeli, turizm sektöründeki insanların ve tesislerin kalitesi ve turizme bakış açımızın bizi bu karanlık tünelden kısa sürede çıkaracağına inandık\" dedi.

2016\'DA 10 MİLYONU SÖYLEDİK

O zor dönemlerde sektör temsilcileriyle zaman zaman şakalaştıkları, bazen iddialara girdiklerini de anlatan Vali Karaloğlu, \"O zamanlarda 2017\'de 10 milyonu bulacağımızı söyledim. Ne zaman söyledik, 2016\'nın sonuna doğru, rakamlar 6 milyon 200 bin iken. Bazıları \'Ya bu vali Antalya\'ya geldi başımıza turizmci kesildi\' dedi. Ama olsun, 2017\'nin bugünkü rakamlarına baktığımızda 10 milyonu çok rahat geçebileceğimizi görüyoruz. Bu herkesin başarısı, gerçekten ciddi emek var. Çok insanın, çok kurumun çok emeği oldu. Kendiliğinden bu karanlık tünelden çıkılmadı, bir emeğin sonunda bu yakalandı. 2018\'de yeni hedeflerimiz var. İnşallah o hedefleri de yine sektörle beraber başaracağımıza inanıyorum, size güvenerek bunları söylüyorum. Gerçekten Antalya\'da geldiğimiz noktada, var olan kalite, insan gücümüz bizim en büyük silahımız\" diye konuştu.

AVRUPA\'DA İRTİBATI KOPARMADAN YENİ PAZARLAR

Avrupa pazarında son yıllarda yaşanan daralmaya da dikkat çeken Vali Karaloğlu, Avrupa pazarının merkezi, doğu ve İskandinav bölgesiyle hep odakta olacağını, ancak sektörün Avrupa\'daki gelişmeleri de önceden iyi okuması gerektiğini vurguladı. Artık Avrupa\'yla da yetinilmeyeceğinin görülmesi gerektiğini belirten Karaloğlu, “Avrupa\'yla irtibatımızı koparmadan sürekli yeni pazarlar bulmalıyız. Hiçbir pazara burun kıvıramayız. Geçmişte yapmış olabiliriz ama bugün bunu yapamayız. Her gelecek seyyah bizim için önemlidir. Ne ülkesine, ne bayrağına, ne inancına, ne dinine, ne diline bakarız. Onun için pazar yenileme çeşitlendirme noktasında farklı pazarlarda da tanıtım çalışmaları yapılmalıdır. Yeni stratejik pazarlar belirlemeye çalışıyoruz\" dedi.

BARIŞ İÇİN İNADINA TURİZM

2016\'da dünyada yaşanan kaosa da dikkat çeken Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

“Bu kaostan çıkmak istiyor muyuz? Oscar Wilde ne diyor, \'Turizm insan ruhunu asilleştirir ve önyargılarını yok eder.\' Eğer dünya kaostan çıkacaksa inadına turizm demelidir. Daha çok ilişkiye, turizme ve birbirini tanımaya ihtiyacı vardır. Turizme sadece ekonomik faaliyet olarak bakmamak lazım. Türkiye maalesef son 30 yılını terörle mücadeleye, enerjisini, kaynağını kullanmak durumunda kaldı. Son iki yılda terörle silahlı mücadelede geldiğimiz önemli bir nokta var ama terörle sadece silahla mücadele ederek nihai noktaya ulaşmak mümkün değil. Mutlaka silahsız, toplumu terörize edecek faktörleri de ortadan kaldırmalıyız. İçişleri bakanlığımız bu yıl 50 bin çocuğu problemli illerden 3 günlük seyahatlerle doğudan batıya getirecek. Hem bulundukları ortamdan uzaklaşmak, hem akranlarıyla tanıştırmak, muhabbet, sevgi ortamı için Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Antalya\'ya Bitlis ve Şırnak\'tan 3 bin misafirimiz gelecek. Bu projenin amacı belli, Antalya\'nın kimliği belli. Ben Bitlis\'te bir çocuk olsam, beni birileri alıp Antalya\'da kampta yatırsa çok memnun kalmazdım. Otelci arkadaşlarımıza gelin bu çocukları otellerde misafir edelim diye çağrı yapmıştım ve eğer Antalya\'daki otelcilerimiz buna destek olursa bu çocuklarımız 2 gece kendilerini özel hissedecekleri bir şekilde ağırlanacak. İnşallah projemiz amacına ulaşır. Terörün sebeplerini ortadan kaldıracak bir proje olacağını temenni ediyorum.\"

DÜNYADA TURİZM HAREKETİ ARTIYOR

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye\'nin turizmde dünyada 6\'ncı sıradan 10\'uncu sıraya gerilediğini belirterek, “Türkiye\'nin bu yılki rakamı 30 milyonu aşar. 2014 ve 15\'te 36 milyon bandındaydık ve 2018\'de tekrar bu banda geleceğimizi umut ediyoruz. Gelirde 12 inci sıradaydık ve daha da geriye gittiğimizi düşünüyorum. 2018 ve 2019 turizm için çok hassas yıllar olacak. Dünyada ve Avrupa ülkelerinde turizm hareketlerinde büyüme var. Dünyadaki büyüme oranı yüzde 6.2. Türkiye de bu pastadan payını almalıdır. Biz Türkiye\'de 40 milyon turisti geçtiğimizde asıl başarılı olduğumuzu konuşmamız gerekiyor\" dedi.

TANITIM ATAĞI

Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise geçen yıl Almanya, Hollanda, İsrail, Avusturya, Polonya ve Ukrayna\'da heyet olarak gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarını anlattı. Hacısüleyman, bu yıl ise İngiltere, İsrail, Ukrayna, Polonya, Hollanda, Almanya\'dan medya mensuplarının Antalya\'da ağırlandığını, Aspendos, Side, Kaleiçi, şelaleler, müzeler Alanya, Kemer, golf tesisleri gibi tarihi ve turistik değerlerin tanıtımının yapıldığını dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Turizm ile ilgili sunumdan görüntü

- Vali Münir Karaloğlu konuyşması

- Valiye plaket verilmesi

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Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



