DHA YURT BÜLTENİ-14

Kerkük\'te gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi



KERKÜK Valiliği, referandum sonrası sevinç gösterileri yapılması sırasında herhangi bir olay yaşanmaması için kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ise yaptığı açıklamada kimsenin Kerkük\'teki azınlıklara, özellikle Türkmenlere zarar vermesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin düzenlediği referandum için oy verme işlemleri saat 18.00\'da sona ererken, sandıklar kapatılarak oy sayım işlemlerine başlandı. Referundumun yapıldığı Kerkük\'te ise Valilik tarafından sevinç gösterileri sırasında istenmeyen bir olay yaşanmaması için gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sandıkların kapanma saatine kadar Kerkük\'te iki ayrı konvoydan havaya ateş açılması dışında herhangi bir olay yaşanmadığını belirten güvenlik güçleri, oy veren vatandaşların sokağa dökülmemesi çağrısı yaptı. Bu arada, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de bir basın toplantısı düzenleyerek referandum ile ilgili bilgi verdi. Kimsenin Kerkük\'te azınlıklara özellikle de Türkmenlere zarar vermesine izin vermeyeceklerini belirten Kerim, referandum süresince şehirdeki huzur ve güven ortamının korunduğunu vurguladı. Kerkük halkından yapılacak olan kutlamalar için dikkatli olmalarını ve şehirdeki huzur ortamını korumalarını isteyen Kerim, \"Kerküklülere gece saatlerinde referandum sonucunu evde izlemelerini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle havaya ateş açarak kutlama yapmasınlar. Halkımıza sokaklara dökülmemesi çağrısında bulunuyorum\" dedi.

Haber: Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/KERKÜK, (DHA)

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Kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yapan 130 Uygur Türkü Kayseri\'ye getirildi

ÇİN\'den kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yaptıkları belirtilen 130 Uygur Türkü, Kayseri\'ye getirildi.

Çin\'in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi\'nden yola çıkan ve kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yaptıktan sonra Türk yetkililerine teslim olan Uygur Türkleri için, Kayseri Valiliği Göç İdaresi Başkanlığı\'nın Kocasinan ilçesindeki Gömeç Geri Gönderme Merkezi\'nde gerekli işlemler yapıldı. Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında bulunan Adli Tabipliğe getirilen çoğu çocuk ve kadın 130 Uygur Türkü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakıldı. Uygur Türkleri\'nin, gazeteciler görüntü alırken tanınmamak için yüzlerini kapattıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uygur Türklerinin Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

2 dakika 33 saniye / 81,5 MB

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

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Zeminden çıkan eserler inşaat çalışmasını durdurdu

ÇANAKKALE\'de kentsel SİT alanında yerlerine büyük bir alışveriş merkezi yapılmak üzere yıkılan eski birkaç işyerinin zemininde geç döneme ait kültür varlıkları tespit edilince, inşaat çalışması durdurulup, müze görevlilerince tespit kazısı başlatıldı.

Fevzipaşa Mahallesi, Çarşı Caddesi\'nde, kentsel SİT alanında kalan bazı işyerleri yıkılarak, sahibi tarafından yerine alışveriş merkezi yapılmak üzere çalışma başlatıldı. Yerin kentsel SİT alanı olması nedeniyle eski işyerlerinin yıkım çalışması Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü izniyle, Arkeoloji Müzesi yetkilileri gözetiminde yapıldı. Eski yapıların yıkıldığı arsanın zeminindeki dolgu malzemesi kaldırılmaya başlandığı sırada, Osmanlı\'nın son zamanlarına denk gelen geç döneme ait bazı seramik parçaları bulundu. Temelde kültür varlıklarına rastlanması üzerine inşaat çalışması durduruldu. Koruma Kurulu\'nun aldığı kararla Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri alanda tespit kazısı başlattı. Yapılan kazıda, zeminde taş duvarların gözükmesi, alanda eski bir yapı olabileceği ihtimalini de güçlendirdi. Koruma altına alınarak devam eden kazının sonucu hem arsa sahibi hem de Çarşı Caddesi esnafı tarafından merak konusu oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tarihi eser çıkan inşaat alanından görüntü

-Müze görevlilerinin kazı alanındaki incelemelerinden görüntü

-Kazı yapılan alanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Elazığ\'da 8 ayda 154 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 8 ayda düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda esrar ile çeşitli uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ayda düzenledikleri operasyonun bilançosunu açıkladı. Açıklamada uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin 8 ayda 154 operasyon gerçekleştirdikleri belirtilerek, \"Uyuşturucu kullanımını azaltmak, uyuşturucu ticareti yapan şahısları yakalamak ve gençlerimizi uyuşturucu maddelerden uzak tutmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; okul önleri, okul civarındaki parklarda uyuşturucu ile mücadelemiz devam etmektedir.Şimşek ve Bixi isimli uyuşturucu köpeklerimiz bütün uygulamalarda ve operasyonlarımızda etkin kullanılmaktadır. 2017 Yılı ilk sekiz aylık dönem içerisinde ilimiz genelinde 154 operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 90 kilo, kubar esrar, 25 kilo. toz esrar, 85 gram kokain,1 kilo eroin, 341 gram metamfetamin, 85 kök hint keneviri bitkisi, 2 bin adet ecstasy hap elde edilmiştir. Operasyonlar neticesi 252 şahsa adli işlem yapılmıştır\"denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet müdürlüğünden görüntü

-Operasyonlardan görüntü

-Evlerde yapılan aramalar

-Narkotik köpeklerinin arama görüntü

-Okul önlerinde ekiplerin uygulaması

-Ele uyuşturucu maddesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera:ELAZIĞ,(DHA)