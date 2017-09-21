DHA YURT BÜLTENİ-14

Mardin\'de hava destekli operasyon: 6 PKK\'lı öldürüldü



MARDİN\'in Kızıltepe ile Mazıdağı ilçeleri karsılında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK\'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kızıltepe ilçesi ile Mazıdağı ilçeleri arasında kalan Gürmeşe köyü Gübretepesi bölgesinde bir grup PKK\'lının insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmesi üzerine bölgede bugün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Hava desteğinin de sağlandığı operasyonda 6 kişi oldukları belirtilen PKK\'lı grubun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgede arazi arama ve tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber: MARDİN, (DHA)

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Bakan Eroğlu: Dünyanın merkezi Türkiye

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Giresun\'da katıldığı temel atma töreninde Türkiye üzerinde çok oyunlar oynandığını belirterek \"Bu topraklar gerçekten çok önemli, dünyanın merkezi Türkiye, dolayısıyla kalkınmamınızın önünü kesmek, ülkemizin kalkınmasını önlemek için bazı ülkeler oyun üstüne oyun tertip ediyor, milletimizin bu yükselişini kesmek istiyor\" dedi.

Giresun’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 165 milyon lira maliyetindeki 18 Tesisin temel atma törenine katıldı. Giresun Valiliği önündeki alanda düzenlenen törende konuşan Bakan Eroğlu, bakanlıkları tarafından kente yapılan yatırımları anlattı, kente çok önem verdiklerini söyledi.Tartışmalara yol açan fındık fiyatlarına ilişkin konuşan Bakan Eroğlu, “Bakanımızdan söz aldık tüm fındıkları TMO alacak, parasını da 7 günde ödemesi yönünde karar aldık. Bu da hayırlı olsun bunu da takip ediyoruz. Ödeme süresini de 7 güne indirdik, dekar alımı 80 kilodan 130 kiloya çıkardık hayırlı olsun\" dedi.

\'ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ\'

Türkiye üzerinde çok oyunlar oynandığını ve batı ülkelerinin terör örgütlerine destek olduğunu da da ifade eden Bakan Eroğlu, \"Bu topraklar gerçekten çok önemli, dünyanın merkezi Türkiye, dolayısıyla kalkınmamanızın önünü kesmek, ülkemizin kalkınmasını önlemek için bazı ülkeler oyun üstüne oyun tertip ediyor, milletimizin bu yükselişini kesmek istiyor. Bunun için PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine destek veriyor, silah veriyor, biliyorsunuz etrafımız ateş çemberi. Dolayısıyla bu coğrafyada ayakta kalmanın yegâne yolu güçlü olmaktan geçiyor. Çünkü Türkiye sadece 80 milyonun özellikle gönül coğrafyası değil, tüm gönül coğrafyamızın balkanlardan Orta Asya’ya kadar Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar arakandan Filistin’e kadar bütün gönül coğrafyamızın beklentisi Türkiye\" diye konuştu.

‘TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ OLACAK’

Türkiye’yi ayakta tutmak için güçlü olmaları gerektiğinin altını çizen Bakan Eroğlu, “Gönül coğrafyamızın son kalesi olan Türkiye’yi ayakta tutmak için güçlü olmamız lazım, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmemiz lazım. O bakımdan inşallah biz de büyük hedeflere doğru koşuyoruz. Cumhurbaşkanımız 3 büyük hedefi bize gösterdi, 2023 yılanda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında Türkiye’yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Fatih’in İstanbul’u fethettiğinin 600’üncü yıl dönümünde şanlı bayrak gençler sayesinde zirveye taşınacak, Malazgirt zaferinin bininci yılını yeni doğan çocuklar ve doğacaklar 2071 yılında kutladığı zaman Türkiye Allah’ın izniyle küresel bir güç olacakö diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmanın ardından gelir getirici orman ürünlerinin kura çekimi yapıldı, ailelere belgeleri verildi. Bakan Eroğlu ve protokol üyelerince daha sonra da yapımına başlanacak olan tesislerin temeli atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Eroğlu konuşma

-Törenden genel görüntüler

-Detaylar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)

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Uşak\'ta makilik alanda yangın



UŞAK\'ın Ulubey İlçesi\'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için orman ekipleri çalışıyor.

Uşak\'ın Ulubey İlçesi\'nin Söğütlü ve Emirli köyleri arasındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yaklaşık 4 hektarlık makilik alanda etkili olan söndürme çalışmaları 7 arazözle sürdürülürken, bölgenin sarp olması nedeniyle ekipler zorluklar yaşıyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: UŞAK, (DHA)

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Ormanlık alandaki dağ evi yangında kül oldu

SİVAS\'ta Kardeşler Tepesi\'ndeki ormanlık alanda bulunan dağ evinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında dağ evi kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi arkasında bulunan Kardeşler Tepesi\'nde yaşandı. Ormanlık alan içinde Sivas Valiliği\'ne ait dağ evinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede boş durumdaki dağ evini sardı. Dağ evinin etrafında çok sayıda çam ağacı olması nedeniyle panik yaşandı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında dağ evi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yangını söndürme çalışmaları

-Hasar gören dağevinin görüntüleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)