DHA YURT BÜLTENİ-14

Cumhurbaşkanı\'na suikast davasında duruşma salonu karıştı (3)



BYLOCK\'U İNKAR EDEN 2 ASKERİ YALANLAYAN DELİLLER BULUNDU

Dava dosyasında FETÖ\'nün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları bilgisi yer alan, ancak bu suçlamayı kabul etmeyen sanık askerler SAT timinde görevli Ali Sarıbey ile Haldun Gülmez\'i yalanlayan yeni bilgilere ve delillere ulaşıldığı belirtildi. Ali Sarıbey ile Haldun Gülmez\'in savunmalarını tamamlamaları nedeniyle, bu konuda da ek savunmalarına başvurulacağı kaydedildi.



Şehit savcının eşi Cihan Uzun: 5 yıldır bu günü bekliyorduk

TUNCELİ\'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı Murat Uzun\'u şehit eden teröristin yakalandığını öğrenen eşi Cihan Uzun, \"Bir nebze olsun kalbim soğudu, bir nebze olsun içim rahatladı. 5 yıldır biz bu günü bekliyorduk. 5 yılım bayram etmeden yasla geçti. Bundan sonra benim bayramım şimdi başladı\" dedi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı\'nın operasyonunda yaralanan teröristlerden birinin 19 Eylül 2012 tarihinde Tunceli\'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı 34 yaşındaki Murat Uzun\'u lojman binası girişinde silahlı saldırıda şehit eden \'Azad Cüngüş\' kod adlı terörist olduğunun belirlenmesi, şehit savcının Samsun\'da yaşayan eşi 38 yaşındaki Cihan Uzun ile çocukları 10 yaşındaki Emir Kaan ve 5 yaşındaki Hakan Taner\'i sevince boğdu. Eşini şehit eden teröristin yakalandığı haberini telefonla öğrendiğini belirten Samsun\'da İl Sağlık Müdürlüğü\'nde görev yapan hemşire Cihan Uzun şunları söyledi: \"Haberi öğrendiğimde çok sevindik ve duygulandım. Bir nebze olsun kalbim soğudu, bir nebze olsun içim rahatladı. 5 yıldır biz bu günü bekliyorduk. 5 yılım bayram etmeden yasla geçti. Bundan sonra benim bayramım şimdi başladı. Eşim şehit olduğunda dönemin devlet büyükleri bana \'Eşinin kanı yerde kalmayacak, faili meçhul olmayacak\' dediler. Bugün verilen bu söz tutulmuş oldu. Devletimiz eşimin katilini buldu ve getirdi. Ben hiç bir zaman ümidimi kesmedim. Devletime güvendim. İnşallah konuşur itiraf eder, olay tam olarak ortaya çıkar. Nereden destek bularak bunu yaptı, bağlantıları ne, kimler yaptırdı hepsi ortaya çıkar.\"

\"OĞLUM EMİR KAAN BENİ TESELLİ ETTİ\"

Haberi öğrenen çocuklarının da çok mutlu olduğunu kaydeden Cihan Uzun sözlerini şöyle sürdürdü: \"Ben öğrendiğimde ağlamaya başladım. Oğlum Emir Kaan yanıma geldi. Ona anlattığımda beni teselli etmeye başladı. \'Babamın arkadaşları babamın katilini yakaladılar anne ağlama. Ona en ağır cezayı verecekler. Ağlama anne şimdi sevinelim\' dedi. Çok şaşırdım. Evlatlarımın bu kadar her şeyin farkında olduklarını, bu kadar her şeyi içlerinde yaşadıklarını bilmiyordum. Onlar da her şeyin farkındalar. Bu günün ne kadar önemli bir gün olduğunu biliyorlar.\"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Gürün\'de ziyaretlerde bulundu

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Sivas\'ın Gürün ilçesine geldi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde karayolu ile memleketi Sivas\'ın Gürün ilçesine geldi. Bakan Yılmaz, ilk olarak hemşerisi 86 yaşında hayatını kaybededen Emine Kaypınar\'ın Gürün Ulu Camisindeki cenaze namazına katıldı. Ardından Gürün Gökpınar Gölü\'ne geçen Bakan Yılmaz, burada gezi amacıyla ilçeye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Öznur Çalık, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Osman Boyraz, Harun Karaca, Nurettin Nebati, Hasan Turan, Mihrimah Belma Satır, Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve çeşitli illerden gelen partililerle sohbet etti. Bakan Yılmaz daha sonra Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan kültür merkezine geçti. Burada katılımcılarla sohbet eden Bakan Yılmaz, kültür merkezine yapımına katkı sağlayan Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz\'ın isminin verilmesini istedi. Bakan Yılmaz, ayrıca ilçede bazı ev ziyaretlerinde bulundu.

Demirtaş cezaevinde öykü kitabı yazdı, eylül ortasında raflarda olacak



DİYARBAKIR\'da, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinde bir öykü kitabı yazdığı ve kitabın Eylül ayı ortasında raflarda yerini alacağı belirtildi.

Selahattin Demirtaş\'ı bugün Edirne Cezaevi\'nde ziyaret eden eşi Başak Demirtaş, öykü kitabının yayınevine verildiğini ve eylül ayı ortasında kitapçılardaki raflarda yerini alacağını söyledi. Demirtaş\'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başak Demirtaş, cezaevinde yazılan öykü kitabının adının ise şimdilik sürpriz olduğunu kaydetti.

Uyuşturucuyu alınan meme boşluğuna saklamış

ANTALYA\'da uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan memesinin boşluğunda saklayan N.A. ile arkadaşı E.K., gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi\'nde \'torbacı\' tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotim ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledikleri N.A. ile E.K\'.yi gözaltına aldı. 2 kadının üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 110 gram eroin, 4 bin 750 TL ve hassas terazi ele geçirildi. N.A.\'nın meme kanseri olduğu, alınan bir memesinin boşluk yerine uyuşturucu maddeleri sakladığı belirtildi. Şüpheli kadınlar, Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.

