DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ÇÖP KAMYONUNDA PATLAMA: 2 YARALI



ADANA\'da belediye ait çöp kamyonunda nedeni henüz belirlenemeyen patlamada, 2 temizlik işçisi hafif yaralandı. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Tepebağ Mahallesi\'nde bulunan 27027 sokakta çöp toplayan temizlik işçilerinin çöpleri yüklediği Seyhan İlçe Belediyesi\'ne ait 63 B 8990 plakalı presli kamyonundan duman yükseldiğini fark edenler, aracın şoförünü uyardı.Bunun üzerine temizlik ekibi, kamyonu sokak üzerindeki boş bir alana çekti. Temizlik işçileri, kamyonunda çöplerin bulunduğu arka kapağını açınca hafif şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın etkisiyle temizlik işçilerinden Ahmet Öğretmen ve Hakan Türev, hafif yaralandı. İşçiler ambulansla Çukurova Aşkım Tüfekçi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nde görevli polisler zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla olay yerine geldi. Bomba uzmanının da aralarında bulunduğu polisler, kamyonda inceleme yapıp görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu. Patlamanın gaz sıkışmasından meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenen polisler, çöplerin arasına atılan kapalı plastik şişelerdeki matbaa malzemelerinin de patlamaya neden olabileceğini söyledi. Patlamanın nedeninin saptanması için araştırma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA) -

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2)BAKAN GÜL: KILIÇDAROĞLU, FETÖ AĞZI İLE KONUŞUYOR



ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye\'de terörün yanı sıra ana muhalefet sorunu olduğunu belirterek, \"Kılıçdaoğlu söylemleriyle FETÖ ağzı ile konuşuyor\" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep\'te merkez Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi’nde dair gelirli aileler için inşa edilecek Mavikent Konutları’nın 5\'inci etap temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Gül\'ün yanı sıra, Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Büşükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Fatma Şahin ve davetliler katıldı. Törende konuşan Abdülhamit Gül, Türkiye\'de terörün yanı sıra ana muhalefet sorununu olduğunu kaydederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu\'nun Türkiye’nin menfaatlerine uygun sözler söylemediğini savunan Gül, şunları söyledi: \"Ak Parti hükümeti olarak Türkiye’yi, 15 yılda 3 kat daha fazla büyüttük. Türkiye emin adımlarla ilerken, Türkiye’nin önüne set çekmek isteyenle, pranga takmak isteyenler hemen iş başına geçiyor. IMF\'ye olan borcumuz sıfırladık, hemen Gezi ve Kobani olayları patlak verdi. Son olarak 15 Temmuz darbe girişimi ile bu ülkenin önünde durmaya çalıştılar. Bu millet 15 Temmuz ve daha öncesinde olduğu gibi tüm oyunları ters etmesini bilir. Bütün terör örgütleri ile mücadele ederken maalesef Türkiye’de bir ana muhalefet sorunu var. Ana muhalefetin başındaki kişi, Türkiye’nin menfaatlerine uygun söz söylemiyor. İnsanın aklına \'Kasetle mi geldi diyeceği bir yerler mi var, o yüzden mi böyle konuşuyor?\' diye soru sorası geliyor. Türkiye Cumhuriyeti ile neredeyse aynı yaştaki bir partinin genel başkanı özellikle ulusal meselelerde ortak acıyı, sevinci paylaşma konusunda özürlü bir siyaset izliyor. Türkiye’yi başka ülkelere şikayet ediyor. 253 insanımız şehit olması, kendisi çıkıp \'Bu girişim bir tiyatro\' diyor. \'Darbe olsa, tankların üzerine ilk ben çıkarım\' diye ilk sen söylüyorsun, darbe girişimi oluyor havaalanından Kılıçdaroğlu’nu nasıl kurtarırız diye acı bir tiyatroyu hep beraber izletiyorsun, başrolde de sen varsın. Maalesef Kılıçdaoğlu bu söylemleriyle FETÖ ağzı ile konuşuyor. FETÖ savunmalarını dinleyin bir; savunmalarla bu genel başkanın konuşmalarının nasıl örtüştüğünü göreceksiniz.\"

Siyasetin bir kenarı bırakılıp tüm terör örgütleriyle omuz omuza mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Gül, \"Türkiye 16 Nisan anayasa değişikliği ile çok önemli bir reforma imza attı. Türkiye artık daha güçlü bir ülke haline gelecek. Adalet Bakanı olarak Türkiye’de yargıya olan güveni daha da arıttırmak ve birtakım güvensizlikleri ortadan kaldırmak için bakanlık olarak yeni yargı reformları üzerinde hızlı bir şeklide çalışıyoruz. Bu reformları en kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız\" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Gül ve beraberindekiler tarafından butona basıldı ve konutların temeli atıldı.

Görüntü Dökümü

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- Temel atma töreni

- Törene katılanlar

- Abdülhamit’in Gül’ün konuşması

- Temel atılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ahmet SOYDOĞAN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 738 MB

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3)BAKAN EROĞLU: DİYARBAKIR\'A GELDİĞİMDE TERÖRE RASTLAMADIM

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 167 milyon lira maliyeti olan 5 tesisin temel atma törenine katılmak üzere geldiği Diyarbakır\'da yaptığı konuşmada, \"Diyarbakır\'ın terörle anılması algısını bitirelim. Diyarbakır\'a geldiğimde teröre rastlamadım. Çünkü kent artık tamamen terörden temizlendi. Artık huzur iklimi var. Bunu basının duyurmasını istiyoruz. Buraya millet artık gelsin. Her türlü desteği vereceğiz\" dedi. Diyarbakır\'da yapılacak 167 milyon lira maliyeti olan 5 tesisin temelini atmak üzere kente genel Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, beraberindeki TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ile birlikte Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda yetkililerden birifing alan Bakan Eroğlu, Diyarbakır\'da 167 milyonluk yatırım temel atma törenini gerçekleştireceklerini söyledi. Konuşmasına Kürtçe \'Allah razı olsun\' diyerek başlayan Bakan Eroğlu, \"İnşaatı yapılan sulama tesisi 3 yıl işletecek ve parasını da devlet verecek. Böylece hiç arıza olmadan bu barajlardan çiftçilerimiz yararlanacak. Başlar Barajı sulama şebekesiyle 38 bin 200 dekar arazi sulanacak. Buradan çiftçilerin geliri ise yıllık 18 milyon. Kuruçay Barajında ise yıllık 24 milyon gelir elde edilerek, 50 bin 300 dekar arazi sulanacak. Toprak muhafaza, rehabilitasyon ve yeşil kuşak çalışması, yaban hayatı kurtarma rehabilitasyon merkezi için tesisler kurulacak. Böylece buraya 167 milyon liralık bir yatırımla geldik. Bu yatırımın bütün ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum\" diye konuştu.

\"NEDENSE HAİNLER BU BÖLGE HALKININ, KARDEŞLERİMİZİN KALKINMASINI İSTEMİYOR\"

Yapımı devam eden ve defalarca terör saldırısına uğrayan Silvan Barajı ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Eroğlu, \"Silvan Barajı ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Silvan Barajı bölgeye hayat verecek en büyük barajdır. Atatürk Barajı\'ndan sonra en çok alanı sulayacak baraj. Nedense hainler bu bölge halkının, kardeşlerimizin kalkınmasını istemiyor. Defalarca şantiyede adam kaçırdılar. Baraj çalışmasında yer alan araç ve gereçleri yaktılar. Yolları kesip bomba koydular. Tüm bunlara rağmen bölgedeki kardeşlerimiz için ne pahasına olursa olsun bu projeyi yapacağız. Çünkü bunları başkaları için değil, buradaki kardeşlerimiz için yapıyoruz. Hainlere fırsat vermeyeceğiz\" şeklinde konuştu.

\"DİYARBAKIR\'IN TERÖRLE ANILMASI ALGISINI LÜTFEN DEĞİŞTİRELİM\"

Diyarbakır\'ın terör algısının giderilmesi için basın mensuplarına çağrıda bulanan Bakan Eroğlu, kentte yaptığı ziyarette teröre rastlamadığını söyledi. Diyarbakır\'ın inanç turizimnde önemli bir şehir olduğunu aktaran Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

\"Burası güzel bir şehir. İnanç turizmi için çok önemli bir şehir. Mutlaka herkesin Diyarbakır\'ı görmesi lazım. Herkesin bu peygamberler tabiat parkına gitmesi lazım. Buradan bütün Türkiye\'ye sesleniyorum. Gelin, buradaki peygamberle tabiat parkında dua edin. Basın mensuplarına sesleniyorum, Diyarbakır\'ın terörle anılması algısını lütfen değiştirelim. Diyarbakır\'a geldiğimde teröre rastlamadım. Çünkü kent artık tamamen terörden temizlendi. Artık huzur iklimi var. Bunu basının duyurmasını istiyoruz. Buraya millet artık gelsin. Her türlü desteği vereceğiz. Yatırımcı, sanayici ve işadamı gelsin. Diyarbakır\'ın bahtı açık. Zaman kaybetmesinler. Kentin tarih ve ilimin merkezi olduğunu yansıtalım. Basından bu konuda talepte bulunuyorum. Bizim yaptığımı ister anlatın ister anlatmayın ama bu algıyı deştirmenizi rica edeceğim, lütfen bu konuda söz verin.\"

Valilikte yaptığı açıklamanın ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen toplu temel atma törenine katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Eroğlu\'nun Valiliğe gelişi

-Bakan Eroğlu\'nun karşılanması

-Açıklamalar

-Temel atma töreninden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

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4)ANTEPFISTIĞI FESTİVALİ, HASAT İLE BAŞLADI

GAZİANTEP\'te, bu yıl 10\'uncusu düzenlenen Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali, Karkamış İlçesi\'nde tarlada hasat ile başladı.

Hasat için Teketaşı Köyü’nde köye giden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarlada işçilerle birlikte fıstık topladı. 183 gurme ve şefin de katıldığı fıstık hasadında, Gaziantep yöresine ait halk oyunları ve Barak türküleri söylendi. Tarlada kurulan fıstık alanında çiftçilere Antepfıstığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, \"Şehir olarak \'lezzet başkenti\' diye bir iddiamız varsa bunu UNESCO’ya onaylattıysak, bunun ana damarı yeşil sermayemiz, yeşil altınımız fıstığımızdır\" dedi.

Şahin, Gaziantep toprağının bereketli olduğunu ifade ederek, \"Toprağımız kıpkırmızı, yeşilimiz yemyeşil, mavimiz masmavi, güneşimiz her şeyden çok ısıtıyor. Bunun sonucu olarak yeşil altın dediğimiz Antepfıstığı ortaya çıkıyor. Fıstık bizim izin her şey, soframızın bereketi, şehrimizin ekonomisi, gözümüzün nurudur. İsmimizin önünde gerek bakan gerekse Büyükşehir Belediye Başkanı yazarsa yazsın fıstığın özel olarak korunması ve daha güçlü üretimin sağlanması için çalışma yaptık. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'yla fıstık eylem planı kapsamında fıstığı daha fazla nasıl üreteceğiz, dünyaya nasıl pazarlayacağız, bunun sulamasını nasıl yapacağız, fıstığı nasıl koruyacağız diye çok önemli çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'mda Tarımsal Hizmetler Daire başkanlığı adıyla özel ve güçlü bir birim kurduk\" diye konuştu.

Gaziantep’in UNESCO’ya girmesinde fıstığın büyük etkisi olduğunu aktaran Şahin, şunları söyledi:

\"Bugün UNESCO onayı aldıysak fıstığımızın çok büyük katkısı vardır. Nizip’te fıstık ve zeytin var, İslahiye’de biber ve üzüm var. Bunları birleştirdiğimizde soframızın lezzeti bambaşka oluyor. Meyvesiyle sebzesiyle baharatıyla soframız farklı bir hale bürünüyor. Şehir olarak lezzet başkenti diye bir iddiamız varsa bunu UNESCO’ya onaylattıysak bunun ana damarı yeşil sermayemiz, yeşil altınımız fıstığımızdır. İhtiyacımız olan tek şey fıstığımızı Dünya’ya daha iyi anlatmaktır. Antepfıstığı sağlıktır, şifadır, tedavidir, aizamer gibi büyük bir hastalığın çaresidir, tedavisidir. Doktorlar, hastalığın koruyucu ve önleyici tedbiri Antepfıstığı olduğunu söyler.\"

Hasadın ardından tarlada kurulan çadırda \'Türkiye’nin Gastoronomi Profesyonelleri Mutfak Şefleri ve Yatırımıcıları Antepfıstığı Hasadında Buluşuyor\' konulu panel düzenlendi. Panelde; Antepfıstığını önemi ve yararlarının yanı sıra yöresel ürünlerin önemi anlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Hasat etkinliği

- Fatma Şahin\'in hasat yapması

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 867 MB



