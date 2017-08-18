DHA YURT BÜLTENİ-14

Gökova Körfezi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nın (AFAD) merkez üssünü Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıkları olarak saptadığı deprem, bugün saat 17:10\'da meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandille Rasathanesi ise ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 4.4 olarak belirledi.

Haber: MUĞLA, (DHA)

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Alperen\'in ölümünde gerçeği söyleyen öğretmenler dha\'ya konuştu: vicdanımızın sesini dinledik /EK



ANAOKULUNUN SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'nda, 3 yaşındaki Alperen\'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülürken, okulun sahibi Yurdagül İşgören hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, 15 Ağustos\'ta kreşe ait servis aracında unutulmasının ardından hastanede hayatını kaybeden Alperen Sakin\'in ölümüne ilişkin başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun otopsi işleminin yapıldığı, kamera kayıtları da dahil tüm delillere el koyulduğu belirtildi. Anaokulu sahibi Yurdagül İşgören hakkında yakalama kararının çıkartıldığı bildirilirken, olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan rehber personel Dilara Kuman\'ın tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği açıklandı. Başsavcılık açıklamasında, \"Olayda ağır ihmali bulunduğu tespit edilen servis şoförü savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bahse konu kreşin müdürü için de gözaltı talimatı verilmiştir\" denildi.

Haber: İZMİR,(DHA)

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Ece\'ye çarpan sevgiliye tutuklama talebi



ADANA\'da üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ece Çelik\'e çarptıktan sonra, \'Kasten Öldürmeye Teşebbüs\' suçundan ev hapis cezası verilen İbrahim Deveci, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın hakkında çıkardığı \'tutuklamaya yönelik yakalama kararı\' ile tekrar gözaltına alındı.

Olay, 31 Temmuz\'da gece yarısı meydana geldi. Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, erkek arkadaşı İbrahim Deveci ile eski erkek arkadaşı Hüseyin A. nedeni ile tartıştı. Genç kız, kendisini kamyoneti ile dolaştıran sevgilisi İbrahim Deveci\'ye eve gitmek istediğini söyledi. Evin girişine kadar götürdüğü sevgilisini indirmeyen İbrahim Deveci ile Ece Çelik\'in telefonla mesaj atıp çağırdığı arkadaşları arasında tartışma çıktı. Olayın yaşandığı yere genç kızın eski sevgilisinin de gelmesine sinirlenen İbrahim Deveci, iddiaya göre araçtan indirdiği Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü. Sevgilisi Ece Çelik\'i ezip, Hüseyin A.\'ya da çarpan İbrahim Deveci, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesi\'ne kaldırılan Ece Çelik, bir gözünü kaybederken, bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan İbrahim Deveci, yaralılara kasıtlı çarpmadığını iddia etti. Deveci, karakoldan serbest bırakıldı. Ancak, olayın basına yansımasının ardından İbrahim Deveci, tekrar gözaltına alındı, bu kez de ev hapsi verildi.

EV HAPSİ KARARINA İTİRAZ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, Ece Çelik\'in yaralanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Deveci hakkında \'tutuklamaya yönelik yakalama kararı\' çıkartıldı. Gözaltına alınan Deveci, adliyeye götürüldü.



Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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AK Partili Elitaş: Kılıçdaroğlu\'na \'Sneijder kadar milli ol\' diyorum



AK Parti Grup Başkanvekili \"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Alman dergisine \'Türkiye güvenli bir ülke değil\' ifadesini kullanıyor. Bu sezon Galatasaray\'dan ayrılan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ise giderken, \'Türkiye çok güvenli bir ülkedir\' dedi. Kılıçdaroğlu\'na, \'Sneijder kadar milli ol\' diyorum\" dedi.

TBMM\'nin tatile girmesinin ardından memleketi Kayseri\'de ziyaret ve çalışmalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yüklenen Elitaş, \"Kılıçdaroğlu \'Bana MİT TIR\'ları ile ilgili görüntüleri bir takım insanlar getirdi. Bana gösterdiler. Ben de bunu gördüm\' dedi. \'Getirenler kim?\' dediler. \'Maskeli birileri\' dedi. Ana muhalefet lideri maskeli birileri tarafından getirilen görüntüleri ciddiye alıp bakacak. O maskeli kişilere \'Siz kimsiniz?\' diye sormayacak. Bunlar Türkiye düşmanları mıdır bakmayacak. Gözünü öyle bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı sarmış ki bu konu ile ilgili konu ile ilgili getirilen her lafa inanıyor. Kılıçdaoğlu\'nun evinde veya Genel Merkezinde kamera var. Maskeli insanların eğer parti genel merkezi veya evine maskeli şekilde girmesine izin veriyor is, bu da olağanüstü vahim konudur. Ana muhalefet partisi Genel Başkanının böylesine saf bir davranış içinde bulunması hakikaten ilginç\" diye konuştu.

Elitaş, \"Kemal Kılıçdaroğlu, Alman dergisine \'Türkiye güvenli bir ülke değildir\' ifadesini kullanıyor. Sonra onu düzeltmeye kalkıyorlar. İnkar etmeye çalışıyorlar. İtiraz ediyorlar. Dergide yayınlamış ifadelerin tamamı CHP tarafından onaylanmış çözüm. Kabul edilmiş. Sonra çark ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu \'Ben, bunu her yerde de söyledim. Hem meclis kürsüsünden, hem Almanya\'da söyledim ne var bunda?\' diyor. Vatanı şeklen sevenlerin söyleyebilecekleri budur zaten. Bu memleketi başka ülkelerin dergilerine, gazetelerine söylemek milli bir davranış şekli değildir\" dedi. Elitaş, şöyle devam etti: \"Galatasaray\'dan bu sezon ayrılan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder Türkiye\'den gitti. Hollanda ile bizim kritik sorunlarımız oldu, Hollanda seçimleri münasebetiyle. Sneijder giderken ne dedi? \'Türkiye çok güvenli bir ülkedir\' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu\'na, \'Benim kadar milli olamazsın ama Sneijder kadar milli ol\' diyorum. Hollanda vatandaşı olan bir futbolcu, Türkiye\'den giderken, Türkiye\'nin güvenli bir ülke olduğunu Kılıçdaroğlu\'nun yüzüne çarpa çarpa söylüyor.\" Elitaş, \"Kılıçdaroğlu 29 gün yürüyüş yaptı. 29 günlük yürüyüşte güvenlik konusunda herhangi bir şey yaşadı mı? Yaşamadı. Niye Emniyet teşkilatı, hükümet Kemal Kılıçdaoğlu\'nun korumak için elinden geleni yaptı. Milletin burnu kanamıyor. CHP\'ye gönül vermiş insanların CHP Genel Başkanının tutum ve davranışlarını değerlendirmeleri gerekir. Adalet yürüyüşünün en büyük özelliği Kılıçdaroğlu2019 yılına kadar CHP Genel Başkanı olmayı garantiledi. En büyük işi o oldu. 16 Nisan\'dan çıktıktan sonra sallanan koltuk, Enis Berberoğlu vasıtasıyla sağlama alınmış oldu. Genel Başkan oldu ancak lider olamadı. Lider olmak için 40 fırın ekmek yemesi gerekir. Bana göre CHP\'nin son lideri Deniz Baykal\'dır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ak Parti Grup Başkanvekilinin açıklaması

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA

2 Dosya 14 dakika - 114 MB

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Düğün salonunda korkutan yangın

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'ndeki Yunus Düğün Salonu\'nun çatısında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangında söndürme çalışması yapan bir itfaiye eri dumandan etkilenerek fenalaştı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yeşil Mahalle, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan Yunus Düğün Salonu\'nun çatısında yapılan tadilat sırasında çıktı. Çatıda bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasıyla düğün salonundan dumanlar yükselmeye başladı. Personelin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede binanın çatısını sararken, aynı komplekste bulunan 3 düğün salonundan en büyüğü olan kapalı bölümde çıkan yangının çevreye sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük uğraş verdi. Yangında yoğun dumandan etkilenen düğün salonu çalışanı ve itfaiye erine sağlık ekibi müdahale etti. 5 itfaiye arazözü ile yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yangın yerinden görüntü

- Düğün salonu tabelası

- Çatıdaki yangın söndürme çalışmaları

- Ambulansın gelmesi

- Dumandan etkilenen itfaiye Erinin ambulansa bindirilişi

- Düğün salonundan çıkan dumanlar

- Söndürme çalışmalarından detay

- Çevrede toplanan vatandaşların söndürme çalışmalarını izlemeleri

- Takviye gelen itfaiye ekipleri



SÜRE: 02\'24\" BOYUT: 77 MB



Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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Komşu kavgasında ölen çocuk toprağa verildi

Aydın\'ın Efeler İlçesi\'nde, komşu kavgasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Efe Harman, bugün toprağa verildi.

Olay, dün (perşembe) saat 23.00 sıralarında, Orta Mahalle 221 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, olay şöyle yaşandı. Efe Harman, sokakta arkadaşlarıyla gündüz oyun oynadı. Çocuğun ailesinin komşusu A.G. (Adnan Gök) ise çocuklara kızarak küfür etti. Akşam işten gelen çocuğun babası Olcay Harman (40), eşi Kezban Harman\'dan olayı öğrendi. Ardından A.G.\'nin evinin önüne gitti. Evinin balkonuna çıkan A.G. ile Olcay Harman arasında tartışma çıktı. İçeri giren A.G., evdeki pompalı tüfeği alarak tekrar balkona çıktı, rastgele ateş açtı. Saçmalar Efe Harman\'ı karnından, baba Olcay Harman\'ı sırtından ve Efe\'nin amcası Turgay Harman\'ı (45) ise kolundan yaraladı. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralı Efe Harman, müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Baba Olcay Harman\'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Efe Harman\'ın cenazesinin Koçarlı\'ya bağlı Çakmar Mahallesinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan A.G., emniyete götürüldü. A.G.\'nin işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Morgdaki işlemlerin ardından Efe Harman\'ın cenazesi, dedesi Celal Harman\'ın yaşadığı Koçarlı\'nın Çakmar Mahallesine getirildi. Sinir krizi geçiren Celal Harman, \"Biz babana ne diyeceğiz\" diye feryat etti. Akşamki kavgada kolundan yaralanan amcası Turgay Harman ise hastanedeki tedavisinin ardından yeğeninin cenazesine katıldı. Tabutun başından bir an bile ayrılmayan acılı amca, ayakta durmakta zorlanarak zaman zaman yere yığıldı. Turgay Harman\'ı yine yakınları sakinleştirdi. Efe Harman, Çakmar Mahalle Camii\'nde kılınan Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Adnan Gök\'ün adliyeye çıkarılışı

- Efe Harman\'ın cenaze namazından görüntü

- Efe Harman ile baba Olcay Harman\'ın fotoğrafı

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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TIR sürücüsü kavga sırasında kendini vurdu

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, 4 kişi araçlarını sıkıştırdığını iddia ettikleri TIR sürücüsü ile kavga etti. TIR sürücüsünün kavga sırasında çıkardığı tabancası ateş alınca kendini ayağından vurdu. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Feyzullah Atakul idaresindeki TIR, hafif ticari aracı solladı. Hafif ticari araç, TIR\'ı durdurdu. Hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile TIR sürücüsü Feyzullah Atakul arasında kavga çıktı. Tabancasını çıkaran Feyzullah Atakul tetiğe dokununca mermi ayağına isabet etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Feyzullah Atakul\'a müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Feyzullah Atakul tedavi altına alındı. Jandarma 4 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TIR sürücüsünün hastaneye getirilmesi



Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Göz koyduğu üniversiteli kızın amcasını öldüren 8 çocuklu şoföre kadınlardan tepki

ARDAHAN\'da göz koyduğu üniversiteli kızın amcasını öldüren, babası ve ağabeyini yaralayan, evli 8 çocuk babası Hacı Yılan\'ın sosyal medyadaki sayfasına özellikle kadınlar tepki mesajı yağdırdı.

Olay Ardahan\'ın merkeze bağlı Bayramoğlu Köyü\'nde hafta önce meydana geldi. Öğrenci servis taşımacılığı yapan 45 yaşındaki Hacı Yılan, iddiaya göre köyde yaşayan 23 yaşındaki L.A.\'ya 2 yıl önce göz koydu. Trakya Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanıp okumak için Edirne\'ye giden genç kızı gittiği kentte de rahatsız eden Hacı Yılan hakkında şikayet üzerine işlem yapıldı. Ayrıca üniversiteli kız, iki ay önce savcılık kararıyla koruma tedbiri aldırdı. İddiaya göre L.A.\'nın ailesine gözdağı vermek isteyen Hacı Yılan, tarladan eve dönen yakınlarına tabancayla ateş açtı. Kızın amcası 69 yaşındaki Alaattin A. öldü, babası Turan A. ve ağabeyi Ömer A. ise yaralandı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Hacı Yılan tutuklandı. Olayın ardından güvenlik nedeniyle Hacı Yılan\'ın ailesi, köyden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Hacı Yılan\'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki künyesinde \'Size söz bir gün tüm gazeteciler beni yazacak. Cumhuriyet Savcıları ve Emniyet Müdürü de orada olacak\' diyen siteye giren özellikle kadınlar, tepkilerini şöyle dile getirdi:

Yasemin C.: Vicdansız herif! Çocuklarından, karından, insanlığından utan!

Melis K.: Sufatına s...

Ali Ü.: Gözlüğe bak çıldırcam, yaratık...

Sule Ö.: Yine karizmasın.

Ali K.: Şimdi gidersin ziyaretine. ... neresi karizma. Utanmıyomusun 8 çocuklu biriyle bu şekilde konuşmaya.

Ayse C.: Tipe bak tipe Allahın belası p... İnşallah damat koğusuna atarlar seni aklın başına gelir ş. p.

Funda Y.: Senin ..... da birileri alır hacı.

Haber: ARDAHAN, (DHA)

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Munzurlu öğrenciler elektrikli otomobil üretti

TUNCELİ\'de Munzur Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tekno Endüstriyel Takımı, enerjisini elektrikten alan \"Munzur\" isimli otomobil tasarlayıp imal etti. Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından üretilen elektrikli otomobil, saatte 40 kilometre hız yapıyor. Öğrenciler, ürettikleri bu otomobille TUBİTAK tarafından düzenlenen alternatif enerjili araç yarışmasında Munzur Üniversitesi\'ni temsil edecek.

Elektrikli otomobilin tanıtım programında konuşan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, akademik danışmanların gözetiminde, üniversite öğrencilerinin katkılarıyla aracın son haline geldiğini belirterek, \"Bugünkü toplantımızda üniversite öğrencilerimizin katkısıyla akademik danışmanların gözetiminde elektrikli araç noktasında bir sona gelindi. Tabi ki son derken belki de başlangıç da oldu. Bu saatten sonra aracın daha ileri boyutta geliştirilmesi ve ülkemizde ve dünyada bu noktada yapılacak yatırımlara katkı sağlaması için çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde üniversitelerin yarışacağı bir elektrikli araç yarışması olacak. Önümüzdeki hafta, muhtemelen pazartesi günü süreç başlıyor. Kocaeli\'de yapılıyor. Üniversitemizi temsilen de bu ekibimiz katılacak\" diye konuştu. Elektrikli otomobil hakkında bilgi veren Munzur Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doç. Dr. Bilgin Zengin, ürettikleri otomobille TUBİTAK tarafından düzenlenen alternatif enerjili araç yarışmasında Tunceli\'yi ve Munzur Üniversitesi\'ni temsil edeceklerini belirterek, şöyle konuştu: \"Munzur Üniversitesi olarak bizler de bu yarışmaya katılmamızdaki temel amacımız alternatif enerjili araçlar geliştirerek hem ülkemizde hem de şehrimizde yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bir farkındalık yaratmaktır. Üniversitemiz laboratuarında geliştirmiş olduğumuz Munzur isimli aracımız hakkında kısaca bilgi verecek olursak; aracımız ismini üniversitemizden ve Tunceli ilimizin sembolü olan Munzur Nehri\'nden almaktadır Munzur isimli aracımız yaklaşık 1 yıllık bir araştırmadan ve 4 aylık bir laboratuvar çalışmasının sonucunda üretilmiştir. Turkuaz, altın ve beyaz renkler kullanılmıştır. Aracımızın boyutları ise; 280 santimetre uzunluğunda, 146 santimetre genişliğinde ve 137 santimetre yüksekliğinde olup iki kişiliktir. Aracımızın kaportası kompozit malzemeden yapılmıştır. Aracın motoru 1 KW gücünde olup, akım değeri 17 amperdir. Bataryası 3182 KW kapasiteli olup yaklaşık 3 ila 4 saat arasında dolmaktadır. Tek şarj ile 130 kilometre yol alan aracımız 130 kilometrede ortalama 1.43 Türk Lirası enerji harcamaktadır. Aracımızın toplam ağırlığı ise yaklaşık 290 kilogramdır.\" Programın ardından otomobilin test sürüşü yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek\'in konuşması

-Yardımcı Doç. Dr. Bilgin Zengin\'in konuşması

-Otomobilden detaylar

-Otomobil ile test sürüşü yapılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)

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Güllük Körfezi\'nde dev orkinos

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde balık avına çıkan 5 arkadaş, oltayla yaklaşık 350 kiloluk dev orkinos yakaladı. Dev orkinos büyük güçlükle tekneye yaklaşık 4 saatte çıkarılabildi.

Bodrum\'un Güvercinlik Mahallesi\'nde, Köhne Restoran ve Plajı\'na bugün sabah saatlerinde, amatör balıkçı ve Arşipel isimli 10 metrelik teknenin sahibi Erdal Geyik, 4 arkadaşı ile birlikte balık avlamak ve gezmek için geldi. Güllük Körfezi\'nde 15-20 kg\'lık lüfer yada kofana avlamak için olta atan balık tutkunları, saat 12.00 sıralarında dev bir balık yakaladı. Oltaya takılanın orkinos olduğunu anlayan 5 arkadaş, balığı tekneye alabilmek için uzun uğraş verdi. Dev balığı tekneye çıkarmaya çalışan Geyik ve arkadaşları, 4 saatlik çalışma sonucunda orkinosu tekneye çıkarabildi. Orkinosu tekneye çıkardıklarında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Geyik ve arkadaşları, balığın boyunu ölçtü. Geyik, boyu 2.70 metre gelen orkinosun ağırlığının da yaklaşık 350 kg olabileceğini belirtti. Evli ve 2 çocuk babası Erdal Geyik, \"Amatör balıkçıyım ve bugün arkadaşlarımla birlikte denize çıktık. 2 metre 70 santimetrelik dev bir orkinos takıldı oltamıza. 4 saat uğraştıktan sonra balığı tekneye almayı başardık. Bu balığı da kestikten sonra, eşimize dostumuza dağıtacağız\" dedi. Denizli\'den tatile gelen Fahrettin Koç, \"Erdal Geyik ile yıllardır yaz aylarında denize çıkarız. Bugün de yine gezmek ve balık avlamak için denize açıldık. Türkiye\'de olduğunu sanmadığım bir balık yakalamak kısmet oldu. Daha önce orkinos hiç yakalamadım ve görmedim de. İlk kez hem gördük, hem de yakalamış olduk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Balıktan genel detay görüntüler,

-Balığı yakalayanlardan görüntü,

-Erdal Geyik ile röp.

-Fahrettin Koç ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , (DHA)