DHA YURT BULTENİ-13

KÖYDE RAHATSIZLANAN EYMEN BEBEK İÇİN SEFERBERLİK

SİİRT\'in Şirvan ilçesinde köyde rahatsızlanan 1 yaşındaki Eymen bebek, İl Özel İdare ekiplerinin kardan kapanan yolu açmasının ardından, sağlık görevlilerince hastaneye ulaştırıldı.

Şirvan\'ın Yamaçlı köyünde rahatsızlanan Eylem bebeğin ailesi, 112 Acil\'den yardım istedi. İhbarla köye gitmek için hareket eden sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, köy girişinde kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu temizledi. Yolun açılmasıyla sağlık görevlileri köye ulaştı. Eymen bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Köye ulaşmaya çalışan ekipler

- 112 acil servis ekiplerinin yolda ilerlemesi

- Acil Servis ekiplerinin önünde yol açan Özel İdare ekipleri

- Köyün yakınan ulaşan acil servis ekiplerin görüntüsü

- Eymen\'in ambulansa bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt),(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB

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2)DİYARBAKIR\'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI

DİYARBAKIR\'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil, hurdaya döndü. Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu\'nun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen 65 EL 477 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, ön bölümü parçalanan ve kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hurdaya dönen araç

- Aracın içerisinden detay

- Polis aracı

- Otomobilin çarptığı bariyerler

- Yerdeki otomobil parçaları

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 132 MB

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3)BANYODA ISINMAK İÇİN TENEKEDE YAKTIĞI ATEŞ SONU OLDU

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde bir fırında çalışan akrabasını ziyarete gelen Afganistan uyruklu Abdul Şükür Türkmen (17), girdiği banyoda ısınmak için yanına aldığı teneke içerisinde yanan ateşten çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Türkmen\'in ziyarete geldiği akrabası Afganistan uyruklu Ali Çakır\'ın Türkiye\'ye yasa dışı yollardan geldiği tespit edilerek 7 bin lira para cezası verilirken, iş yerine ise kaçak işçi çalıştırmaktan 18 bin lira para cezası kesildi.

Türkiye\'ye yasa dışı yollardan giren ve çalışma izni olmayan Afganistan uyruklu Ali Çakır, Tekirdağ\'ın Malkara ilçesi Kozyörük Mahallesi\'ndeki bir fırında işe girdi. Bir süredir fırında kaçak olarak çalışan Çakır\'ı akrabası olan Afganistanlı Abdul Şükür Türkmen ziyarete geldi. 2 gün fırının yatakhanesinde kalan Abdul Şükür Türkmen, İstanbul\'a dönmeden önce duş almak için dün gece banyoya girdi. Fırında banyonun soğuk olması nedeniyle ısınmak için bir teneke içerisine ateş yakan Türkmen, Ali Çakır tarafından ölü olarak bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Türkmen\'in karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Türkmen\'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. İstanbul\'da oturan Abdul Beşir Türkmen (24), kardeşinin ölüm haberini alarak Tekirdağ\'ın Malkara ilçesine geldi. Hastanede sinir krizi geçiren ağabey Türkmen gözyaşlarına boğuldu.

İŞ YERİNE PARA CEZASI KESİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri Afganistan uyruklu Ali Çakır\'ın Türkiye\'ye yasa dışı yollardan gelip izni olmadığı halde fırında çalıştığını tespit etti. Gözaltına alınan Çakır\'a ülkeye yasa dışı girdiği için 7 bin lira para cezası kesilerek Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Fırın sahibine ise kaçak işçi çalıştırdığı için 18 bin lira para cezası kesildi. Malkara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fırınla ilgili yasal işlem başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın olduğu fırın

-Jandarma ekipleri

-Kalabalıktan detay

-Ekiplerin çalışmasından detay

-Ağabeyinin sinir krizi geçirmesi

-Cesedin fırından çıkartılması

-Akrabası olan Ali Çakır\'ın ağlaması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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4)İŞİTME ENGELLİ DİYALİZ HASTASI SAVAŞ, RESİM ATÖLYESİ İLE HAYATA BAĞLANDI

ANTALYA\'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle 1 yaşında duyma yetisini kaybeden diyaliz hastası Savaş Öztürk\'ün (33) resim atölyesi hayali gerçek oldu. Savaş Öztürk\'ün anne ve babası, atölyenin Savaş\'ı hayata bağladığını belirtti.

Doğuştan gelen böbrek rahatsızlığından dolayı, aldığı ilaçların da etkisiyle 1 yaşında büyük ölçüde duyma yetisini kaybeden Savaş Öztürk, resim tutkusuyla yaşama sarıldı. Ailesi, Savaş Öztürk\'ün resim atölyesi hayalini gerçekleştirdi. Doğduğu ilk günden beri Savaş\'ın hayatla savaştığını söyleyen anne Bilge Öztürk (62), oğlunun sanata ve resme merakını bildiklerini, haftada 3 gün diyalize giren oğulları için böyle bir atölyeyi mutluluk getireceği düşüncesiyle açtıklarını ifade etti.

Savaş\'ın, ressam Berrin İlhan\'dan 4 yıl resim dersi aldığını ve ilk kişisel resim sergisini 24 Nisan 2017\'de Muratpaşa Belediyesi\'nin katkılarıyla açtığını söyleyen Bilge Öztürk, \"Savaş, çok kabiliyetli bir çocuk. İki yıldır resim atölyesi istiyordu bizden. Biz de kıramadık ve Ekim 2018\'de bu atölyeyi açtık. Savaş, burada çok mutlu. Güzel çalışmalar yapıyor, güzel şeyler üretiyor. Hem kendisi motive oluyor, hem de engelli arkadaşlarına örnek oluyor. Bu konuda ona elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz\" açıklamasında bulundu.

\'RESİMLERİ, KADIN ÇANTALARINDA BASKI OLARAK KULLANILDI\'

Anne Bilge Öztürk, Savaş\'ın 2018 yılında Antalya Engelliler Sanat Evi\'nde gerçekleştirdiği resim çalışmalarıyla, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu\'nun da dikkatini çektiğini ve bazı resim çalışmalarının, engelliler yararına kullanılmak üzere kadın çantalarına basıldığını belirtti.

\'MUTLULUĞUNA MUTLULUK KATTIK\'

Savaş\'ın babası Bülent Öztürk (64) ise daha önce tatil amaçlı geldikleri Antalya\'da oğullarının daha mutlu olduğunu fark ederek 2003 yılında Ankara\'dan Antalya\'ya taşındıklarını, bu atölye ile birlikte de Savaş\'ın mutluluğunu ikiye katladıklarını söyledi. Bülent Öztürk, \"Antalya\'nın havası Savaş\'a iyi geliyor. Savaş, burada daha mutlu ve ben de eşimle birlikte onun daha mutlu olması için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Bu atölye ile birlikte onun mutluluğuna mutluluk kattık\" ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşitme engelli diyaliz hastası Savaş Öztürk\'ün anne ve babasından görüntü

- Savaş\'ın annesi Bilge Öztürk\'ten röp.

- Savaş\'ın, yaptığı resimleri göstermesi

- Savaş\'ın, resimlerinin basılı olduğu çantaları göstermesi

- Savaş\'ın atölyesinden dış görüntü

1.39 GB, 03:49\'

Haber- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-DHA)

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5)ŞIRNAK\'TA \'2023 EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAYI\'

ŞIRNAK\'ta, 2 gün sürecek \'2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı\' başladı.

Şırnak Üniversitesi\'nin konferans salonunda başlayan çalıştaya Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, bireysel ve toplumsal başarı, mutluluk, huzur ve kalkınmanın temel kaynağının eğitim olduğunu belirterek, \"Eğitime yeterli değeri vermiş, yeterli kaynağı ayırmış ve eğitim bilinci yüksek toplumlar her zaman dünyanın en gelişmiş toplumları olmuştur ve dünyaya yön vermişlerdir. Bizim de kadim geçmişimizde bunu en iyi şekilde yaptığımızı, bu öncülüğü en iyi şekilde yaptığımızı biliyoruz. Tam tersine eğitim alanında geri kalmış toplumlar, milletler maalesef sıkıntı yaşamışlardır, kaosu yaşamışlardır ve geri kalmışlardır. Bugün ülkemiz, dünyanın 16\'ncı ekonomisidir ve dünyada uluslararası alanda sözü geçen, sözü dinlenen bir ülkedir. Biz bu seviyeyi yetişmiş insan gücümüz ve eğitim seviyemiz ile yakaladık. Çünkü bizler ülke olarak çok büyük kaynaklara ve coğrafyaya sahip değiliz. Bizi bu noktalara getiren yetişmiş insan gücümüzdür. Ama bununla birlikte hiç şüphesiz eksiklerimizde var, açık alanlarımız var ve yapmamız gereken çok işler var\" dedi.

Çalıştayda eğitime yeni bir vizyon kazandırılacağını kaydeden Vali Aktaş, \"2023 eğitim vizyon çalışması, eğitim alanımızdaki eksiklerimizi, noksanlarımızı görüp ve yine dünyayı okuyup, bu noktada almamız gereken örnekleri almak ve bu eksiklerimizi gidererek ülkemizi, milletimizi daha yüksek noktalara, daha iyi noktalara getirmenin bir gayretidir. Tabii ki ülke genelinde il il yapılacak çalışmalar bir bütün olarak Bakanlık düzeyinde, devlet düzeyinde değerlendirilecek ve ülke genelinde bundan dersler çıkaracağız ve eğitimimize yeni bir vizyon vereceğiz. Ama bizler, hem bu ülke genelindeki çalışmaya katkı vermek hem de Şırnak\'ımızda mevcut durumumuzu tespit edeceğiz ve bunun yukarılara çıkarılması için yapılması gerekenleri burada birlikte çalışacağız, tespit edeceğiz\" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise terör örgütlerinin eylemlerde hedef aldığı ilk kurumların eğitim kurumları olduğunu ifade ederek, \"Terörden en çok etkilenen kurum kuruluşların başında eğitim gelmektedir. Malumunuz; bu şer odakları bir eyleme, bir harekete geçtikleri zaman ilk hedef aldıkları ilim ve irfan yuvası olan okullarımızdır. Maksat bu çocuklarımıza kara kışı yaşatmak ve onları eğitimden kopartmak, onları kötü emellerine alet etmekti. Ama hamdolsun devletimizin sayesinde, kolluk kuvvetlerimiz ağır bedeller ödeyerek bu kara kışı bahara çevirdiler. Biz eğitimciler de şuna inanıyoruz ki bir milletin özgürleşmesi, kalkınabilmesi, başarılı olabilmesi sadece askeri yöntemlerle olabilecek bir iş değildir. Dediğimiz gibi kolluk kuvvetlerimiz birçok bedeller ödeyerek, daha hayatlarının baharındayken canlarını bu ülke için feda ederek üzerlerine düşeni yaptılar. Bize böyle huzur ve sükunet ortamı hazırladılar, huzurlu bir şehir bıraktılar. Biz eğitimcilerde bilmeliyiz ki onların yüzünü kara çıkarmamalıyız. Şu anda görevin en ağırı bizdedir. Bizlerin canla başla çalışması lazım\" dedi.

Konuşmaların ardından \'Eğitim\' konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Çalıştay, konu başlıklarına göre ayrılmış grupların çalışmalarıyla 2 gün sürecek ve hazırlanan rapor Milli Eğitim Bakanlığı\'na sunulacak.

Görüntü Dökümü:

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- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Salondaki katılımcılar

- Vali Aktaş\'ın konuşması

- Milli Eğitim Müdür Yılmaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamara:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

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