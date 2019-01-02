DHA YURT BÜLTENİ-13

1)İSLAHİYE\'DE, 20 MAHALLEDE KAR ETKİLİ OLDU

Gaziantep\'in İslahiye İlçesinde, yılın ilk günde başlayan kar 20 mahallede hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yağmurlu bir hava hakim iken Amanos Dağları ve eteklerinde bulunan, Kabaklar, İdilli, Koccağız, Hasanlök, Kayabaşı, Tandır, Yağızlar, Köklü ve Koçcağız\'ın da içinde bulunduğu 20 mahallede yeni yılla başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor. Şehir merkezinde araçlarıyla çıkan bir grup genç ise araçların zor hareket ettiği yolda kartopu oynayarak zaman geçirdi.İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Görüntü Dökümü;

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- Kabaklar Mahallesi

- Mahalle de genel görünüm

- Gençlerin kar topu oynaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:55 MB

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2)ÇATILARDA OLUŞAN BUZ SARKITLARINI TEMİZLEDİLER

BİTLİS\'in Adilcevaz Belediyesi, ev ve işyerlerinin çatılarında kar kütlerinin erimesi sonucunda saçaklarda oluşan buz sarkıtlarını kırarak temizledi. İlçede etkili olan kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerine ait çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Adilcevaz Belediyesi ekipleri, gece yaşanan don olayları sonrasında ev ve işyerlerinin çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarına karşı çalışma başlattı. Caddeler üzerinde bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve işyeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için harekete geçen ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla buzları temizledi. Zabıta ekipleri, çalışmalar esnasında, kaldırımlarda yürüyen vatandaşları buz sarkıtlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü:

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- Buz sarkıtlarının temizlenmesinden detaylar

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)

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3)DEVRİLEN TANKERDEN YOLA ASİT SIZDI

Balıkesir\'in Gönen ilçesi girişinde kontrolden çıkarak yan yatan 22 ton sülfirik asit yüklü tankerden yola asit sızdı. İtfaiye ekipleri müdahaleleriyle asidin yola yayılmasını önledi.Kaza, Çanakkale-Bursa Karayolu\'nun Gönen ilçesi Merkez Anaokulu mevkisinde sabaha karşı meydana geldi. Kenan Karaca yönetimindeki 10 NJ 755 plakalı, 22 ton sülfirik asit yüklü tanker sabaha karşı devrildi. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatan tankerde bulunan asit yola sızdı. İhbarla olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri, araç sürücüsü Kenan Karaca\'yı kontrol için sağlık ekiplerine teslim ederek yolda önlemler aldı. Araçtan sızan asidin yola daha fazla yayılmaması için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarla yol temizlendi, devrilen araç kaldırılarak götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü;

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-Tankerden detaylar

-Tankerin kaldırılışı

-Detaylar

Süre: 1 dakika 44 saniye, Boyut: 194 MB

Haber: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - Kamera: BALIKESİR,(DHA)

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4)15 METRE YÜKSEKTEN DEREYE DÜŞEN ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, 15 metre yükseklikten dereye düştü. Aracın hurdaya döndüğü kazadan sürücü Ahmet Yıldız, yara almadan kurtuldu.

Kaza ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Büyükyakıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Yıldız\'ın kullandığı 63 ZY 101 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye düştü. Yıldız, hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarak, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç bulunduğu yerden vinç ile yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkartılarak, otoparka götürüldü. Yolda önlem alan jandarma sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı.

Görüntü Dökümü;

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-Dereye uçan araç

-Aracın çıkarılma anları

-Çekiye yüklenen hafif ticari araç

-Yoldaki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 801 MB

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5)TOKAT\'TA PAZAR ÇANTASI YOK SATIYOR

TOKAT\'ta marketlerde ücretli poşetlerden almak istemeyenler, çarşıda satılan pazar çantalarına yoğun ilgi gösterdi. 1 Ocak\'tan itibaren naylon poşetlerin ücret karşılığında verilmesini öngören uygulamasının başlamasının ardından, çarşı-pazar alışverişlerinde kullanılan pazar çantalarına rağbet arttı. Kentte bazı noktalarda 5 liraya satılan pazar çantalarına son dönemde talebin arttığı ve stokların tükendiği öğrenildi. Meydan Çarşısı esnaflarından İbrahim Urgancı, \"Şu anda pazar çantalarını bitirdik. Devamı gelecek. İnsanlar marketlerde poşet ücretli olunca pazar çantalarına rağbet gösterdi. Çok talep var. Soran çok. Daha önceden de satıyorduk fakat satışlarımız azdı. Ama şimdi talep çoğaldı\" dedi. Pazar çantası almak için dükkanları gezen Sercan Özen ise, \"Kendi köpeklerin için ve sokak hayvanları için kemik alıyorum. Bugün kemiğe para vermedik poşete para verdik. Gelmişken de meydan da pazar çantası sorayım dedim. Hiçbir yerde yok kalmamış\" diye konuştu. Pazar çantasının bir ay önceden aldığını söyleyen Bahattin Kılıç ise, \"Pazar çantaları poşetler gibi kaybolmuyor. Poşetlerin ücretli olması da temizlik açısından iyi bir şey\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Pazar çantası taşıyanlar

-Satıcılardan görüntü

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

(254 mb)