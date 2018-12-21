DHA YURT BÜLTENİ -13

Fırat\'ın doğusundaki teröristlerin operasyon paniği sürüyor (2)

ABD ASKERLERİ BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinin hemen karşısındaki terör örgütü PKK/PYD\'nin kontrolündeki Suriye\'nin Ayn El Arab bölgesinde ABD askerleri araçları ile beklemeye devam ediyor. Bölgede Türk askerleri harekat için emir beklerken, Suruç ilçesinin köylerinden Ayn El Arab tepelerindeki ABD\'ye ait zırlı araçlar çıplak gözle görülebiliyor. Bölge halkı ise Suriye\'deki akbarabaları ile görüşemediklerini söyleyerek terör unsurlarının bir an önce temizlenmesini istediğini belirtiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tepede Amerikan askeri aracı

-Türk Bayrağı ile Amerikan aracı

-Kobani\'den genel detaylar

-Türkiye sınırındaki Türk askeri askeri araçlardan görüntüler

Dosya Adı: 2112abdkobani

Süre: 1.21 Boyut:151 MB

Haber-Kamera: Murat KİBRİTOĞLU - Enver Fatih TIKIR/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)

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İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltı (2)

9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak\'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, devam eden operasyon kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. 9 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Operasyon devam ediyor.

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ZONGULDAK,(DHA)

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\'LA CASE DE PAPEL\' DİZİSİNDEN ETKİLENDİLER, 700 BİN TL\'LİK BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU ÇALDILAR

Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ\'da mağazaların camlarını kırdıktan sonra içeri girerek, kısa sürede cep telefonu ve bilgisayar ile elektronik eşyaları çalan 5 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. \'La casa de papel\' isimli diziden etkilendikleri, bazı soygunlarda maske kullandıkları belirtilen 5 kişinin, 2 ay içinde yaklaşık 700 bin TL\'lik cep telefonu ve bilgisayar ile elektronik eşyaları çaldığı belirlendi.

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde, pazartesi gecesi telefon bayisinin camını kırarak, içeri giren kar maskeli hırsızlar, 45 saniye içinde mağazada bulunan cep telefonları ile tablet bilgisayarları çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızların peşine düştü. Sahte plakalı araçla hırsızlık yapacakları yere geldikleri belirlenen 5 kişinin izini süren polis, Bursa\'dan Kocaeli\'ye doğru gelen kişilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü, Karamürsel\'de durduruldu ve 5 kişi gözaltına alındı.

DİZİDEN ETKİLENMİŞLER

Polis, 8 hırsızlık suçundan sabıkası olan A.O. (18), 10 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan O.O. (20), 5 hırsızlık suçundan sabıkası olan F.A. (19), 5 hırsızlık suçundan sabıkası olan T.K. (13) ve 32 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.O.\'nun (17) ifadelerini aldı.

Şüphelilerin \'La casa de papel\' dizisinden etkilendikleri, bazı soygunlarda aynı tip maske ve eldiven kullandıkları, soygunlar sırasında ayakkabılarını değiştirdikleri ve çaldıkları plakaları kullandıkları belirlendi. Yaklaşık 2 ay içinde Kocaeli\'de 4, Bursa\'da 7, Tekirdağ ve İstanbul\'da 1\'er soygun gerçekleştirerek, mağazaların camlarını kaldırım taşları ile kırıp, içeride bulunan cep telefonu, bilgisayar ve elektronik eşyaları çalan hırsızların, yaklaşık 700 bin TL\'lik soygun gerçekleştirdiği belirtildi. Yaşları küçük olan 2 kişi, Çocuk Şube\'ye teslim edilirken, 3 kişi ise adliyeye sevk edildi. Soygun anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Adliyeye sevk edilmeleri

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT, (DHA)

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BURSA’DA ‘FETÖ BORSASI\' DAVASINDA İKİ TAHLİYE

Bursa\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma ile davalarda şüphelilerin lehine karar verilmesi için hakim ve savcılar üzerinde çeşitli yollarla baskı kurduğu iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra 3\'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların yöneltilen suçlamayı kabul etmediği davada iki sanığın tahliyesine karar verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY başta olmak üzere çeşitli suçlarda şüphelilerin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu iddia edilen kişilere yönelik kamuoyunda \'FETÖ Borsası\' olarak bilinen soruşturma başlatıldı. Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Urfa, Konya, İzmir ile Eskişehir\'de soruşturma ve davaları etkilemeye çalıştığı öne sürülen şüphelilerin bazı hakimler ve savcılarla bağlantı içinde oldukları belirlendi. Bursa polisi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla sözde \'lider\' olduğu öne sürülen iş insanı Eyüp Ensar Ç.\'nin de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş insanı Eyüp Ensar Ç., avukat Onur T., Bayram Ö., Hamza Ö., Metin İ. ve Yücel Y. tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Haklarında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'suç örgütü kurmak\' ve \'dolandırıcılık\' suçlarından dava açılan sanıklardan tutuklu Onur T., meslektaşlarının yaptığı itiraz sonucu tahliye edildi. Avukat Onur T.’nin, avukat olması nedeniyle dosyası tefrik edilmişti.

\'FETÖ SANIKLARININ TAHLİYE OLMASI İÇİN YARDIM ETMEDİM\'

Bursa 6.’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davaya tutuklu sanıklar Eyüp Ensar Ç., Bayram Özkaya, Hamza Öztürk. Tutuksuz sanıklar Metin İ., Yücel Y., katıldı. Tanıkların dinlendiği mahkemede sanık Hamza Öztürk, 5 aydır tutukluğunu, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından Bayram Özkaya ile Hamza Öztürk’ün tahliyesine, Eyüp Ensar Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber: Halil ÖZÇOBAN / BURSA, (DHA) -

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BAKANLIK, İZNİK İÇİN UNESCO\'YA BAŞVURU YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisiyle UNESCO adaylık çalışmaları başlayan İznik’te yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi toplantısı İznik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. İznik Unesco Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş, \"İznik’in Dünya Mirası Listesi’ne alınması için alanın yönetim planını da içeren bir Adaylık Başvuru Dosyası hazırlanarak ilgili kurulların onayından sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO\'ya değerlendirmek üzere başvuru yapılacaktır\" dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın koordinasyon toplantısına katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı İznik Belediyesi girişinde karşıladı. Toplantıya ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Gedik, İznik Unesco Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanları, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, alanında uzman akademisyenler katıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay günün anlam ve önemine vurgu yaptıkları konuşmalarında UNESCO’nun İznik için önemli bir adım olduğunu dile getirdiler.

SÜRECE DAİR BİLGİLENDİRMELER YAPILDI

İznik’te UNESCO’nun yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi hakkında ilk olarak Alan Başkanı Prof.Dr.Murat Taş katılımcılara bilgi verdi.Taş, açıklamasında, “Koordinasyon toplantısı sonrasında, yapılan değerlendirmeler ışığında, ilgili mevzuat kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurum, uzman ve paydaş görüşleri resmi yazı ile talep edilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda Yönetim Alanı Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak başta ilgili kurumlar olmak üzere tüm paydaşlara iletilecektir. Yönetim alanı onaylandıktan sonra ise İznik’in UNESCO Dünya Mirası Adaylığı konusunda görüş bildirmek isteyen uzman ve ilgililerden oluşan paydaşların katılacağı genişletilmiş ‘Stratejik Arama Toplantıları’nın yapılması planlanmaktadır. Bu toplantılardan çıkan görüşlerle geliştirilecek Adaylık Dosyası ve Yönetim Planı çalışmaları ile süreç devam edecektir\" dedi.

UNESCO\'YA BAŞVURU YAPILACAK

Prof. Dr. Taş, kurulduğu günden bu yana ev sahipliğini yaptığı birçok medeniyetin kültürel izlerini taşıyan İznik\'in aslında bir miras olmaktan çok zengin,doğal ve kültürel değerleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, \"İznik’in dünya mirası antik bir kent olduğu bilinci ile Unesco Dünya Miras Listesi’ne alınabilmesi için birçok çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu süreçte başta halkımıza, İznik’teki tüm kamu kurumu temsilcilerine, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri ile sürece katkı sağlayacak her türlü paydaşa önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Tüm bu çalışmalar sonucunda İznik’in Dünya Mirası Listesi’ne alınması için alanın Yönetim Planını da içeren bir Adaylık Başvuru Dosyası hazırlanarak ilgili kurulların onayından sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO\'ya değerlendirmek üzere başvuru yapılacaktırö dedi.

BURSA TURİZMDE HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELECEK

Bursa Valisi Yakup Canbolat alan yönetimi kavramı ile ilçe sınırlarında yer alan sit alanları ve ören yerleri ile bunların etkileşim alanlarının doğal bütünlük içerisinde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Bu hedef doğrultusunda tüm paydaşlar arasında koordinasyon sağlanmasının kamu kaynaklarının verimli kullanılmasında büyük katkılar sağlayacağını söyleyen Vali Canbolat, “Nihayetinde hepimizin ortak hedefi, bu güzel ilçenin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde daimi yerini almasıdırö ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise konuşmasında, İznik’in de turizm anlamında çok büyük değerlere sahip olduğunu dile getirdi. Diğer 16 ilçedeki tanıtılabilir değerlerin de ortaya çıkartılmasıyla birlikte meydana gelen sinerjinin Bursa’da yaşayan herkese yeteceğini kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa, turizm anlamında alternatif şehirlerden farklı olarak çok ciddi bir alt yapıya sahip. Özellikle tanıtım argümanlarını en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Bursa, turizmde hak ettiği noktaya gelecek. Bunun için elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik, çekinmeyeceğizö dedi.

İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa Valisi Yakup Canbolat’a İznik’e gerçekleştirdikleri ilk ziyaret dolayısıyla İznik çinisi takdim etti. Toplantı gün boyunca alanında uzman akademisyenler tarafından sunulan görüşler ile devam etti.

Görüntü dökümü;

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-Toplantıdan detaylar

-Açıklamalar

Süre: 2 dakika 44 saniye, 22 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)