DHA YURT BÜLTENİ -13

Şehit polis Nazım Tuncer\'in cenazesi memleketi Uşak\'a getirildi (2)

BAKAN SOYLU\'NUN DA KATILDIĞI TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır\'ın Hani ilçesinde, PKK/KCK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp hastanede şehit olan polis memuru 34 yaşındaki Nazım Tuncer için Kızılhisar Yeni Camisi yanında bulunan çok amaçlı salonun bahçesinde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Banaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar, şehidin babası Mehmet Tuncer, şehidin yakınları ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Namaz öncesinde şehidin babası Mehmet Tuncel, annesi Ayşe Tuncel, şehidin eşi Sevilay Tuncel taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası, annesi ve eşine başsağlığı dileğinde bulundu. Ardından bir polis memuru tarafından şehit polis Nazım Tuncer\'in özgeçmişi okundu. Sonrasında Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir, beraberindeki iki imamla birlikte şehidin cenaze namazını kıldırdı. Hellalik alınmasından sonra Bakan Soylu başta olmak üzere beraberindeki protokol üyeleri, acılı baba ve cenazeye katılanlarla bir süre şehidin tabutunu taşıdı. Ardından şehidin cenaze aracına konulan tabutu, yaklaşık 200 metre mesafedeki Kızılhisar Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi. Şehidin tabutu üzerindeki Türk bayrağı, şehidin babası Mehmet Tuncel\'e teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin babası Mehmet Tuncel ve diğer yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki protokol üyelerinin şehidin tabutunu taşımasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Feyzi DAVULCU / BANAZ (Uşak), (DHA)

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HDP\'li eski vekil ve 7 kişiye terör gözaltısı (2)- Yeniden

Iğdır\'da terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP eski Milletvekili Kıznaz Türkeli\'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen HDP eski milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 2 kişinin de operasyon kapsamında arandığı öğrenildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, Iğdır HDP eski milletvekili Kıznaz Türkeli, Iğdır Belediye eski Eş Başkanı Şaziye Önder, İl Genel Meclisi eski Başkanı Abdulkadir Özsular, BDP eski Eş Başkanı Zübeyde Kaynar, HDP eski Merkez İlçe Başkanı Vedat Yılmaz, HDP eski il Eş Başkanları Oya Malgaz, Cesim Katar ve Tuzluca ilçesi Belediye eski Başkanı Mehmet Gültekin gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne yardım ve yataklık, Ağustos 2015\'te Ağrı Dağı\'nda canlı kalkan çadırı kurmak suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen Iğdır eski Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ile birlikte 2 kişinin daha arandığı ifade edildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Jandarmanın yürüttüğü operasyonla ilgili Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ile birlikte açıklama yaptı. Valilik girişinde bilgi veren Vali Ünlü, Doğubayazıt Eliköy kırsalı ve Korhan Yaylası\'nda güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarını engellemek için canlı kalkan eylemi yapıldığını hatırlattı. Bunun yanında terörist cenazesine katılan ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik Iğdır İl Jandarma Komutanlığı\'nın bugün sabah 06.00\'da operasyon yaptığını belirten Vali Ünlü, \"Eski HDP Tuzluca Belediye Başkanı, eski Iğdır Belediye meclis üyesi ve sözde eş başkanı, eski merkez ilçe eş başkanı, eski Iğdır il genel meclis üyesi ve eski milletvekili olmak üzere 6\'sı Iğdır ve 2\'si İstanbul ilinde toplam 8 şahıs gözaltına alınmıştır. Bir şahıs başka terör suçundan cezaevinde bulunduğundan ve eski milletvekili olan bir şahıs ise yurtdışında bulunduğundan gözaltı işlemi yapılamamıştır. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 şahsın yakalanma çalışmalarına devam edilmektedir. İlimizin huzur, güvenliği ve esenliği için vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik ruhunu korumak adına bölücü terör örgütü mensuplarına ve destekçilerine yönelik faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vali Enver Ünlü\'nün açıklaması

SÜRE: 04.00 BOYUT: 149 MB

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,(DHA)

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Kayseri\'de FETÖ\'nün adliye yapılanmasına operasyon (2) - Yeniden

Kayseri\'de FETÖ/PDY\'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında icra müdürü, seçim müdürü, zabıt katibi ve infaz koruma infaz memurlarının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, 5 ilin \'adliye imamlığını\' yapan öğretmen Ali V.\'nin yakalanmasıyla başladığı öğrenildi.

FETÖ/ PDY terör örgütünün Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas\'taki adliyelerden sorumlu \'adliye imamı\' olduğu belitilen öğretmen Ali V., geçtiğimiz günlerde Sivas\'ta yakalandı. Kayseri TEM Şubesi\'ne getirilen şüpheli buradaki ifadesinde örgütün adliyelerdeki yapılanmasını anlattı. Bunun üzerine genişletilen soruşturma kapsamına Kayseri Emniyet Müdürülüğü TEM Şubesi ekipleri, bu sabah Kayseri Adliyesi\'ndeki örgüt üyelerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda icra müdürü, seçim müdürü, zabıt katibi ve koruma infaz memurlarının da aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce gerçekleştirilen operasyonel faaliyet kapsamında örgüt içerisinde Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas olmak üzere adliyelerin imamı olan kişi ile irtibatlı olduğu belirlenen aralarında Adliye İcra Müdürü, Adliye Seçim Müdürü, Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, öğretmen ve mübaşirlerin de bulunduğu aktif olarak görevde bulunan toplam 17 kişiye yönelik operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiş, alınan kişilerin sorgusu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde devam etmekte olup, operasyon genişletilerek devam edecek\" denildi

Görüntü Dökümü:

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- Kayseri adliyesinden görüntü

- Polisin yaptığı operasyondan gözaltına alınan sağlık kontrolüne getirilmesi

- Diğer genel detay görüntüler

2 dakika 23 saniye /65 MB

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ (DHA)-

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Bursa\'daki hamam faciasında hayatını kaybeden doktor toprağa verildi

Bursa\'da geçtiğimiz pazar günü Kestel Tarihi Şifa Hamamı\'nda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Dr. Osman Onay son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa\'nın Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı\'na gelen Dr. Osman Onay, Habip Doğan ve Harun Atalay, içerinin ısıtılması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Kese yapmak için 3 kişinin olduğu bölüme giren hamam işletmecisinin oğlu Ahmet Faruk Doğan da fenalaşarak, yere yığıldı. Peşinden gittiği ağabeyinin düştüğünü gören 11 yaşındaki kardeşi ise dışarı çıkarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Habip Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken dün Kestel\'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Doğan\'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dün kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu\'ndan bu sabah alınarak, Kestel\'deki Beşevler Camii\'ne getirildi. Habip Doğan\'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kestel\'te muaynanesi bulunan Dr. Osman Onay\'da dün akşam saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Onay\'ın cenazesi Kestel Merkez Camii\'nde kılınan öğle namazanın ardından Kestel ilçe mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazeden görünütler

-Yakınlarından görüntüler

-Namazın kılınması ve tabutun taşınması

SÜRE: 1 dakika 27 saniye BOYUT: 167 MB

HABER - KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Çürüyen ahşap telefon direği yola devrildi

Sivas\'ta zaman içerisinde çürüyen telefon direği yol ortasına devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, öğlen saatlerinde Yenidoğan Mahallesi 15\'inci Sokak\'ta meydana geldi. Türk Telekom\'a ait üzerinde telefon ve internet kablolarının bulunduğu ahşap direk yağışların da etkisiyle çürüyerek yol ortasına devrildi. Olay sırasında sokakta kimse olmaması olası bir can kaybını önledi. Direğin bağlı olduğu kablolar yere sarktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, firma yetkililerine haber vererek direğin kaldırılması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Soıkaktan görüntüler

-Devrilen direğin görüntüsü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

