DHA YURT BÜLTENİ -13

TOPLU KONUTTA TAKSİT MİKTARI DÜŞÜRÜLDÜ, HAK SAHİPLERİ ÇİFTE MUTLULUK YAŞADI

GEMLİK Belediyesi tarafından Cihatlı Mahallesi\'ne inşa edilen Gemlik Belediyesi Sosyal Konutları\'nın 2\'nci etabı tamamlandı. 131 konutun sahiplerini bulduğu kura çekiminde, aylık 950 lira olan taksitlerin, enflasyonla mücadele projesi kapsamında 687 liraya düşürülmesi ise hak sahiplerine çifte mutluluk yaşattı.

Gemlik Belediyesi\'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve toplamda 7 etap, bin 400 konuttan oluşan Gemlik Belediyesi Sosyal Konutları\'nın 2\'nci etabında sona gelindi.

Gemlik Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen kura çekiminde ev sahibi olma hayaliyle başvuruda bulunan bin 501 kişi arasından 131 talihli noter huzurunda yapılan çekilişle evlerine kavuştu. Ev alma hayaliyle yaşayan ilk talihlileri ise AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz belirledi. 2+1 ve 99 metrekare olarak inşa edilen dairlerin aylık taksitleri ise 950 liradan 687 liraya düşürüldü. Enflasyonla mücadeleye destek vermek için atılan bu adımla birlikte vatandaşlar ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken aylık taksit fiyatlarının düşmesiyle birlikte çifte mutluluk yaşadı.

Belediyenin imkanlarıyla hayata geçirmiş oldukları Sosyal Konut projesinin Türkiye\'ye örnek olabilecek proje olduğunu söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, \"Asansörlü, kaloriferli, birinci sınıf inşaat malzemesi kullanılarak yapılan dairelerimiz aynı zamanda deniz manzaralı. Türkiye\'de örnek olarak gösterilecek bir proje. Biz devletimizden sadece arsaları almıştık. Kendi imkanlarımızla bu daireleri yaparak vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapmış olmanın bugün haklı gururunu yaşıyoruz. Gemlik Belediyesi ilkleri başarıyor. Bugün bin 400 konutu okuluyla, camisiyle, sağlık ocağıyla, diğer sosyal donatılarıyla kendisi yapıp hemşerilerine sunan belediyeyiz. Bu projede bizlere destek veren başta cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Dairelerimiz Türkiye\'ye örnek olsun\" dedi. Hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Yılmaz, \"Buradaki dairelerimiz 2+1 ve 99 metrekare şeklinde inşa edildi. Daire fiyatlarının yüzde 25\'i peşin, kalanı ise aylık 687 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeli olarak veriliyor. Gemlik\'te son 5 yıldır oturan, geliri 4 bin 250 lirayı geçmeyen vatandaşlarımız bu dairelerden hak sahibi olabiliyor. Dolayısıyla bu şartları taşıyan vatandaşlarımız bu mutluluğu yaşadılar. Hepsine hayırlı olsun diyorum. Hükümetimizin enflasyonla olan mücadelesine biz de katılıyoruz. Bundan sonra da bu örnek projenin devamı gelecek. Gemlik\'te kimse evsiz kalmayacak\" diye konuştu.

\'AYNI HIZLA YOLA DEVAM\'

Dünyadaki kriz ortamına rağmen Türkiye\'nin güzel işlere imza attığını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, \"Hiç şüpheniz olmasın, aynı hız ve heyecanla yolumuza devam edeceğiz. O konutlar gelecek, yerine yenileri eklenecek. Hepiniz ev sahibi olacaksınız. Hak sahibi olanlara hayırlı uğurlu olsun. Her günümüz böyle olsun\" ifadelerini kullandı.

Daire sahibi olan talihli vatandaşlar ise, \"Çok heyecanlıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Taksit miktarlarının düşürülmesi bizler için büyük sürpriz oldu. Bu kadar çok başvurunun arasından bizlere daire çıktığı için çok mutluyuz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Gemlik Belediye Başkanı konuşması

-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı konuşması

-Daire sahipleri röportajları

-Kura çekiminden detaylar

-Toplantı salonundan detaylar

Süre: 4 dk 51 sn, Boyut:542 MB

Haber: kemal ALTUNDAĞ/ Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA (DHA)

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AK PARTİ\'NİN VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYINA, COŞKULU KARŞILAMA

AK Parti\'den yerel seçim için Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Van Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Necdet Takva, Ferit Melen Havalimanı\'nda coşkuyla karşılandı. Beşyol Meydanı\'nda düzenlenen mitingde konuşan Takva, \"İl başkanımızın bana taktığı rozeti inşallah 31 Mart akşamı saat 17.00\'den sonra çıkaracağım. Bunu siz, bu kent çıkaracak\" dedi ve belediyeyi yönetirken herkese eşit olacağını söyledi.

Ankara\'dan uçakla Van\'a gelen AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Takva, Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ve partililer tarafından Ferit Melen Havalimanı\'nda karşılandı. Buradan parti otobüsüyle Beşyol Meydanı\'na geçen Necdet Takva ve vekiller, mitinge katıldı. Mitingde konuşan Takva, 31 Mart akşamı parti rozetini çıkaracağını ve belediyeyi yönetirken, herkese eşit olacağını söyledi. Takva, \"Bilinen klasik siyasetçilerden olmayacağız. Bizden öncekilerinin yapamadıklarını nakarat haline getirip, yapılamayanlar üzerinden boş laf üretmeyeceğiz. Yalan asla konuşmayacağız, boş vaatler vermeyeceğiz. Boş bahanelere sığınmayacağız. Bunlar benim size vereceğim sözler. Bu ülkenin en iyi belediyesini ve hizmet üreten kurumlarını yaratacağız\" diye konuştu.

Necdet Takva, konuşmasının ardından partililerle toplantı yapmak üzere AK Parti Van İl Başkanlığı\'na geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AK Parti Van Büyükşehir Belediye Baykan adayı Necdet Takva\'nın karşılanması

-Parti önünde toplanan kalabalık

-AK Parti Van Büyükşehir Belediye Baykan adayı Necdet Takva\'nın konuşması

-Detaylar

BOYUT: 681 MB

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -

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EGEMEN BAĞIŞ\'TAN, AVRUPALI LİDERLERE, \'FETÖ VE PKK\' UYARISI

AVRUPA Birliği eski Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupalı liderlere seslenerek, \"FETÖ ve PKK, bize yaptıklarını size de yapacak, ayağınızı denk alın\" dedi.

Avrupa Birliği eski Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gaziantep\'te Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından \'Birlikte Engelleri Aşalım\' projesi kapsamında 16 engelliye tekerlekli sandalye dağıtım törenine katıldı. Onat Kutlar Kültür Merkezi\'nde düzenlenen ve Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan\'ın da katıldığı törende konuşan Bağış, \"Buradan Avrupalı liderlere çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Zannetmeyin ki ‘dün bize olan size olmayacak’ derken biz sizi ürkütmek istiyorduk. İşte yaşıyorsunuz. İki belanız daha var. Biri PKK, diğeri FETÖ, bize yaptıklarının çok beterini size yapacaklar. Ayağınızı denk alın, onları korumayı bırakın, çünkü biz bunu yaşadık. Biz bu filmi beş yıl önce gördük, ama ondan sonra başka filmler de gördük. Bu filmleri siz de göreceksiniz. Bunların hepsi Gezi’yle başladı. Türkiye\'nin artık kabuklarını kırmasına, çantada keklik bir müttefik olmadığını ortaya koymasını kabullenemeyenlere Gezi olaylarında bir eğitim verdik\" dedi.

Egemen Bağış konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan ile birlikte engellilere tekerlekli sandalyelerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Egemen Bağış\'ın konuşması

- Sandalyelerin dağıtılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 293 MB

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PANCAR TARLASINDA \'OBRUK\' MEYDANA GELDİ

KONYA\'da çoğunlukta Karapınar ilçesinde görülen obruk, bu kez komşu ilçe olan Emirgazi\'de oluştu. Yaklaşık 10 gün önce hasadı yapılan pancar tarlasında yaklaşık 15 metre çapında, 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Karapınar\'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen yaklaşık 320 civarında irili- ufaklı obruk bulunuyor. Sık sık Karapınar\'da görülen obruklar bu kez yaklaşık 35 kilometre ilerideki Emirgazi ilçesinde görüldü. Emirgazi kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki tarlada 15 metre çapında, 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Tarla sahibi Ersin Erdoğan, tarladan yaklaşık 20 günce pancar hasadı yaptıklarını ve 10 gün öncede yeniden ekim için tarlayı sürdüklerini belirtti. Bugün bitişikteki tarladaki pancarları araçlarına yüklemeye geldiklerinde diğer tarlada obruk oluştuğunu fark ettiklerini ifade eden Erdoğan, \"Tarlamızda obruk oluştu. Ne zaman oluştuğunu tam bilmiyoruz; ama 10 gün önce tarlayı sürmüştük. O zamanlar obruk yoktu. Daha önce hep Karapınar\'da obruk oluştuğunu duyuyorduk. Emirgazi\'de ilk kez obruk oluşunca şaşırdık. Obruğu görünce jandarmaya haber verdik.\"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Obruktan detay

- Röp.

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Erol ERDAL EMİRGAZİ KONYA DHA))

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BELEDİYE’DEN YOKSULLARA SOBA YARDIMI

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi ‘Sıcak yuvam’ projesi kapsamında maddi durumu iyi olmayan ailelere ücretsiz odun sobası dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, maddi olanakları kısıtlı ailelere yönelik hayata geçirdiği ‘Sıcak Yuvam’ projesi kapsamında eşi cezaevinde veya dul olanlara yönelik odun sobası dağıtımına başladı. Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan sosyal inceleme ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak verilen sobalar, görevliler tarafından evde kurulumu yapılarak teslim ediliyor. Kış mevsimi boyunca sürecek çalışmalardan yararlanan aileler desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şubeden araçlara yüklenen sobalar

- Görevlilere sobaları ailelerin evine götürmesi

- Evde soba kurumu yapan görevliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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