DHA YURT BÜLTENİ 13

YAŞLI ADAM, KADIN OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ

ADANA’da Necmi B.(72), durak dışı olduğu gerekçesiyle belediye otobüsünün kapısını açıp inmesine izin vermeyen kadın şoför Emine Özkul’u feci şekilde dövdü. Diğer yolcuların araya girmesiyle kurtarılan kadın şoför, otobüsle sığındığı karakolda Necmi B.\'den şikayetçi oldu.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Ege Bağatur Bulvarı’nda meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüste yolculuk eden Necmi B., iddiaya göre butona basıp durak dışı inmek istedi. Otobüsün durmaması üzerine Necmi B., tepki gösterdiği şoför Emine Özkul’la tartışmaya başladı. Otobüsü durdurması için kadın şoföre ısrar eden Necmi B., olumsuz yanıt alınca seyir halindeki otobüsün şoförünü tekme-tokat darp etmeye başladı. Emine Özkul’u feci şekilde döven Necmi B.\'ye otobüsteki yolcular müdahale etti. Kadın şoför direksiyon hakimiyetini kaybetmemek için otobüsü yol kenarına çekip kapıları açtıktan sonra da kadının halini gören çevredeki vatandaşlar Necmi B.\'yi yakaladı.

YOLCULAR ŞOK GEÇİRDİ

Emine Özkul daha sonra içerisinde yolcular ve kendisini darp eden Necmi B. ile birlikte Akıncılar Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. Şok geçiren yolculardan bazıları yaşanan gerginlik nedeniyle göz yaşı döktü. Şehit yakını yolcu Mustafa Kılıç, Necmi B.\'nin Özkul’a saldırmasıyla otobüste panik yaşandığını belirterek, “Adam, kadın şoförü bir erkeği döver gibi dövdü, yumruklar saydırdı. Bir erkeğin bir kadını böyle dövmesine ilk kez şahit oldum” diye konuştu. Emine Özkul, ifadesinin ardından karakola çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kadın şoförü darp ettikten sonra vatandaşlar tarafından otobüste alıkonulan Necmi B. ise otobüste polis tarafından gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan Necmi B., Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ‘kamu görevlisini kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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- Otobüsün ve çevresindeki yolcuların görüntüsü

- Bir vatandaşın dayak anını anlatması

- Darp edilen kadın şoförün karakola girerken görüntüsü

- Bir vatandaşın konuşması

- Yolcuların karakoldan çıkarken görüntüsü

- Karakolun girişi ve tabelasından görüntüler

- Ambulansın gelişi

- Kadın şoförün ambulansa alınması

- Kadının sedye ile ambulanstan indirilip hastaneye girişi

- Hastanenin acil servisi önünden görüntüler

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Şoförü darp eden zanlının Adli Tıp Birimi \'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi önünden detay

SÜRE:04\'04\" BOYUT:451 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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Misafirhanede 2 iş arkadaşını öldürüp kaçan garson aranıyor (3)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Karayolları 16\'ncı Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisinin yemekhanesinde gerçekleşen olayda hayatını kaybeden aşçı Özal Kızak (34) ve evli 2 çocuk babası Mustafa Tutuş\'un (39) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamladı. Aileleri tarafından teslim alınan cenazelerden Tutuş, Mimar Sinan Camisi\'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kızak\'ın cenazesi ise Kangal ilçesi Merkez Camisi\'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazlarına ölenlerin ailesi, yakınları ve komşuları katıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Olayın ardından kaçan ve Diriliş Mahallesi, Kurtderesi Parkı civarındaki arazide saklanan şüpheli A.K. yakalandıktan sonra Numune Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli A.K. sorgusu alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cinayetten yaklaşık 16 saat sonra yakalanan şüphelinin bölgede yoğun şekilde drone desteği ile arandığı, yakalandığı sırada polislere \'Namus meselesi\' dediği öğrenildi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülüşü

-Yakalanan şüphelinin hastaneye getirilişi

-Polis eşliğinde götürülüşü

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, DHA

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Göğsüne kesici alet saplanan mermer işçisi yaralandı

KARAMAN\'da Osman Demirkol (20), çalıştığı ocakta mermer kesme makinesinden fırlayan kesici aletin göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı. Kalbi durdurulduktan sonra yeniden çalıştırılan ve ameliyata alınan Demirkol\'un, aynı ocakta çalışan ağabeyi Halil Demirkol ise kardeşinin yanından ayrılmadı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Özdemir köyündeki bir mermer ocağında meydana geldi. Osman Demirkol, ocakta mermer kestiği sırada, makinadan kopup fırlayan elmas diye tabir edilen kesici alet göğsüne saplandı. Kanlar içinde kalan Demirkol, yere yığıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları ve aynı fabrikada çalışan ağabeyi Halil Demirkol, kardeşini otomobille hastaneye götürmek için yola çıktı. Yaralı Demirkol, yolda çağrılan ambulansa alındı. Bu sırada Demirkol\'un kalbi durdu. Sağlık görevlilerin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Demirkol, Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yanından ayrılmayan ağabeyi Halil Demirkol ise kardeşinin vücuduna saplanan kesici aletin çıkarılması için ameliyata alınması üzerine fenalaşıp yere yığıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Ağabeyinin de kardeşiyle birlikte gelmesi

- Acil servise alınması

- Ağabeyinin fenalaşması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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Öğrencilerin sürprizi öğretmenleri duygulandırdı

BOLU,(DHA)- BOLU’da, Gazipaşa İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle öğretmenlerine sürpriz kutlama yaptı. Sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan öğretmenlerden bazıları duygulandı.

Bolu Karaçayır Mahallesi\'nde eğitim gören Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, okul müdürü Kamil Oflaz\'ın da yardımıyla öğretmenlerine sürpriz hazırladı. Okulda derslerin bitmesiyle Cuma günleri düzenlenen bayrak töreni sırasında okul müdürü Kamil Oflaz öğretmenleri kürsünün yanına davet etti. Bu sırada okulun pencerelerinden öğretmenlere balonlar ve konfetiler atılarak sürpriz yapıldı. Ayrıca öğrenciler, evlerinde hazırladıkları \'Sen kalptesin\', \'Anne gibisin\', \'Yaramazlığımı affedensin\', \'Öğretmen demek ışık demek\', \'Biricik tatlı öğretmenim\' ve benzeri yazıların bulunduğu kartonları açtı. Öğrenciler hepbirlikte \'Senden daha güzel\' şarkısını söyledi. Öğrencilerin bu sürprizi karşısında öğretmenler büyük şaşkınlık yaşarken, bazı öğretmenler duygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sürprizden görüntüler

-Öğrencilerin pankartları

-Şarkı söylemeleri

-Öğretmenlerin şaşırması

-Detaylar

Süre: 01.15-Boyut: 141.2MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Çantaların içinden gümrük kaçağı 2 bin 317 cep telefonu çıktı

TEKİRDAĞ\'da, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan araçta, 7 çanta içinde gümrük kaçağı 2 bin 317 cep telefonu ele geçirildi. Sürücü, gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçla Edirne\'den İstanbul\'a kaçak eşya götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek, takibe alınan aracın sürücüsü, İstanbul yolundaki Çorlu ilçesi girişinde durduruldu. Savcılık talimatıyla araçta yapılan aramada, 7 çanta içinde farklı markalarda 226 dokunmatik, 2 bin 91 tuşlu olmak üzere 2 bin 317 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Araçta çantaların bulunması

-Çantalardeki telefonlar

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) -

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Demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği, itfaiye kurtardı

ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, bir evin bahçe kapısının demir parmaklıklarına sıkışan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde merkezinde öğle saatlerinde bir evin bahçe kapısının girişindeki demir kapının parmaklıklarına sokak köpeği sıkıştı. Köpeğin acı çektiğini gören çevre sakinleri, Umurbey Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin titiz çalışması sonucu köpek, kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, daha sonra doğal ortamı olan sokağa bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeğin kurtarılmasının görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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130 sosyal medya hesabı sahibi hakkında şikayetçi oldu

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te, iş insanı Mehmet Avcı, Atatürk\'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 130 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında şikayette bulundu.

Kadir Mısıroğlu\'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında geçen hafta şikayette bulunan Mehmet Avcı, bu kez haklarında delil topladığı 130 sosyal medya hesabı sahibi hakkında \'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna\' muhalefetten şikayetçi oldu. Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Avcı, \"Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Atatürk\'e hakaret etmiş olanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum, bulunmaya da devem edeceğim. Tüm Türkçü ve Atatürkçü insanlara sesleniyorum. Türkiye genelinde 50 şehirde Atatürk\'e hakaret etmeyle ilgili sosyal medyada bir hareket başlattık. Bütün Türkçü ve Atatürkçü insanları oraya davet ediyorum. Artık bizim başımız dik olacak. Atatürk\'e küfreden ve hakaret edenler mutlaka devletin adaletine gelecekler. Bu adliyenin basamaklarını saya saya hesap verecekler. Bize yaptıkları zulmü, yaptıkları saygısızlıkların tamamının hesabını verdireceğiz.\" dedi.

Bugün toplam 130 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Avcı, \"Lütfen sosyal medyada hakaret edenleri bize bildirin. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'e hakaret ettirmeyeceğiz. Artık bunun bir suç olduğunu herkese göstermek istiyoruz. 130 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İlk olarak Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bu gazetenin Atatürk ile ilgili ara ara yapmış olduğu hakaretler var. Elimizde deliller var. Bunları da tespit ettik savcılığa vereceğiz. Sosyal medyada Atatürk\'e hakaret ettiğini belirlediğimiz bin 903 hesap var. Bunları 300 kişilik bir ekip tarafından takip ediyoruz. 441 tane hesap korktukları için kapandı. Artık Atatürk\'e hakaret edenler hakkında tek tek suç duyurusunda bulunacağız.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliye önünde hazırlıklardan görüntü

-Mehmet Avcı\'nın açıklaması

-Şikayet dilekçelerinin görüntüsü

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Bursa Barosu: Şiddet görüyorsan susma, şikayet et

BURSA Barosu Başkanı Gürkan Altun, \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' nedeniyle düzenlediği basın toplantısında \"Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına zihniyet değişikliği sağlanmadıkça, kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismar son bulmayacaktır\" dedi.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, 25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı bir hareketin üyesi olan Mirabel Kardeşlerin, tecavüz edilip dövülerek öldürülmesi üzerine, tüm dünyada kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için düzenlenen kampanyalar sonucu 1999 yılında BM tarafından kabul edildiğini hatırlattı. Altun, dünyada kadınların büyük oranda şiddet ve istismara maruz kaldığını belirterek, ülkemizde aile içinde, okulda, sokakta, toplu taşıma araçlarında, kamusal veya özel alanda şiddet olaylarının her geçen gün daha da arttığını kaydetti. Gürkan Altun, yasal önlemlere rağmen mağdurların da yeterince korunmadığını belirtti.

Bursa Barosu Başkanı Altun, \"Türkiye’de yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı yüzde 39.3, yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı ise yüzde 48.5’dir. Ülkemizdeki istatistiki verilerin yeterince sağlıklı tutulamadığı gerçeğinin yanı sıra şiddeti bildirmeyenlerin oranının yüksekliği karşısında bilinenin de üzerinde kadının şiddete maruz kaldığı açıktır. 2017 yılı verilerine göre Türkiye kadın-erkek eşitliğinin sağlanması bakımından, küresel cinsiyet eşitliği puanlamasında 141 ülke içerisinde 131. sırada yer almıştır. Uluslararası sözleşmelere, yasal düzenlemelere rağmen şiddetin önüne geçilememesi sorunun yasadan değil kamusal ve toplumsal zihin yapısının değişmemesinden kaynaklandığı açıktır\" dedi. Altun şunları söyledi:

\"6284 sayılı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesindeki tedbirler yerine getirilmeli ve uygulamadaki aksaklıkların önüne geçme konusunda öncelikle devletin, tüm siyasi partilerin, özel sektörün, sivil toplumun işbirliği yaparak gerekli sosyal politikaları hayata geçirmesi gerekmektedir. Gündeme getirilen aile hukuku ve kadına yönelik şiddet konusunda uzlaşma ve arabuluculuk uygulaması teklifi kabul edilemez, hukuken mümkün de değildir. Ayrıca kadının şikayetçi olmak için karakola gittiğinde aileyi korumak adına ‘kocandır yapar, evine dön’ diyen yapının önüne, 6284 sayılı yasanın uygulaması ile geçilmişken şiddet mağduru yine bir başka kurumun önüne gidecektir. Bu teklifin kabulü halinde şimdiye kadar şiddetle mücadele konusunda yapılan tüm eylem planları, Cumhuriyet ile kadın hakları alanında elde edilen tüm kazanımlar sona erecektir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına zihniyet değişikliği sağlanmadıkça kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismar son bulmayacaktır. Bu sebeple, öncelikle yasal mevzuatta düzenlenen, kadın erkek eşitliğinin toplumda sağlanabilmesi için, devletin, kadının ayrı bir birey olduğunu kabul ederek kadın politikalarının sadece aile üzerinden yürütülmesine son verilmesi, toplumun temelini oluşturan ailenin, haklara sahip olmada ve kullanmada eşit haklara sahip kadın ve erkekten oluştuğu bilinciyle hareket edilmesi gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ancak temel hak ve özgürlüklerin korunduğu bir ortamda korunup gelişebileceği, cinsiyet ayrımcılığının bir demokrasi meselesi olduğu unutulmamalıdır. Bursa Barosu olarak kadına yönelik şiddet, cinsel istismar, ayrımcılık ve kadının insan hakkı ihlaline yol açacak her türlü yasal düzenleme karşısındayız. Kadına yönelik şiddeti sona erdirilinceye kadar tüm kurumlarla işbirliği halinde mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz.\"



Görüntü dökümü.

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-Altun açıklama

4 dk 06 sn // 458 MB

Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)