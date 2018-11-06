DHA YURT BÜLTENİ 13

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN 13 TONA YAKIN UYUŞTURUCU VAN\'DA İMHA EDİLDİ

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da polis ve jandarmanın 2017 ile 2018 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirdiği 12 ton 996 kilo 116 gram farklı tür ve

muhteviyatta uyuşturucu madde ile 23 adet ecstasy hap, çimento fabrikasının 1100 derecelik fırınlarında yakılarak imha edildi.

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER \"VAN - Operasyonlarda ele geçirilen 13 tona yakın uyuşturucu Van\'da imha edildi (3) - AKTÜEL GÖRÜNTÜLER ve

VAN - Operasyonlarda ele geçirilen 13 tona yakın uyuşturucu Van\'da imha edildi (4) - AKTÜEL GÖRÜNTÜLER\" BAŞLIĞI İLE GEÇİLDİ

===================

SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR

RAMAZAN ve Kurban bayramlarında ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü sürüyor.

Suriyelilerin dönüşü Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan devam ediyor. Ramazan Bayramı\'nda giden 83 bin kişiden 71 bin kişi geri gelmişti. Kurban Bayramı\'nda ise 46 bin kişi gitmişti. Kurban Bayramı\'nda giden 46 bin kişiden 33 bini Türkiye’ye geldi. Bayram dönüşleri 30 Aralık gününe kadar devam edecek.

İDLİB’E GİDENLER DE VAR

Bu arada güvenli bölge haline gelen Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına giden Suriyeliler de Cilvegözü’nden çıkış yapıyor. Yanlarına eşyalarını alan Suriyeliler Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geliyor. Burada da yapılan çıkış işleminin ardından İdlib’e gidiyor. Yılbaşından bu yana gidenlerin sayısı da 32 bin 100’ü buldu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Giden Suriyeliler

-Gelen Suriyeliler

-Cilvegözü Gümrük kapısı

-Suriyeliler otobüsle gelirken

-Araçlara binerken

SÜRE:3’27’’-BOYUT: 386MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

======================================

Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü, 15 metreden düştü

ANTALYA\'da, yamaç paraşütü pilotu Tahsin Yıldırım (47), falezlere inmek için hazırlandığı sırada türbülansa kapılarak 15 metreden beton zemine düşüp, yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı seyir terasında meydana geldi. Seyir terasından havalanan yamaç paraşütü pilotu Tahsin Yıldırım, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra inmek için alçalmaya başladı. İnişini tamamlamaya yaklaşık 15 metre kalan Yıldırım, paraşütünün türbülansa kapılması nedeniyle beton zemine düştü. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibinin müdahale ettiği Yıldırım, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Belinde kırıklar olduğu belirlenen Yıldırım, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

-----------------------------------

Ambulansın acil servise gelişi

Yaralı paraşütçünün sedye ile acil servise alınması

Ambulans ve acil servis görüntüsü

Paraşütçünün düştüğü yerden görüntü

91 MB --- 50 Saniye /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

BM’nin Suriye’ye insani yardımları devam ediyor

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 6 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi.

BM lojistik merkezinden yüklenen yardım TIR’ları Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak İdlib’e hareket etti. Reyhanlı İlçe Jandarma Trafik ekipleri ve BM görevlilerinin Cilvegözü’ne kadar eşlik ettiği TIR’lardaki insani yardımların İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü.

---------------------------

-BM araçları

-TIR’lar

-Cilvegözü Gümrük sahasına girerken

SÜRE:1’01’’- BOYUT:114 MB

Görüntü: “06-reyhanli-bm yardimö geçildi

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

======================================



Burdur\'da fidan dikim etkinliği

BURDUR\'da Fidanlar Fidanlarla Büyüyor protokolü kapsamında fidan dikildi.

Burdur\'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan \'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor\' ağaçlandırma işbirliği protokolü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Büğdüz Yolu Örtülü mevkisinde gerçekleştirilen fidan dikimine Vali Yardımcısı Yakup Tat, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz, \"Ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencilerimizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, öğrencilerin çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesini sağlamak, toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı artırmak ve kamu birimleri arasında işbirliğinin kurumsallaşmasına katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında \'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor\' ağaçlandırma işbirliği protokolü imzalandı\" dedi.

Celal Korkmaz, Örtülü mevkisinde oluşturulan ve \'Birlikte Büyüyoruz Ormanları\' adı verilen 20 dekar alana 1100 kara servi, 950 mavi servi, 900 sedir, 200 boz ardıç, 350 dişbudak olmak üzere toplam 3 bin 500 fidan dikildiğini kaydetti.

Vali Yardımcısı Yakup Tat da yapılan etkinliğin amacının öğrencilere ağaç sevgisi aşılamak olduğunu vurguladı. Tat, \"İnşallah bu dikilen ağaçlara bu gençlerimiz sahip çıkacak ve onların burada bir ormanı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler alana fidan dikimini gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Fidan dikimi yapılan alan

- Celal Korkmaz\'ın konuşması

- Fidan dikilen alan

- Yakup Tat\'ın konuşması

- Yakup Tat\'ın fidan dikmesi

- Fidan diken öğretmen ve öğrenciler

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

===============

Rizeli ev hanımları, hem üretiyor hem satıyor

RİZE’de başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında hizmete açılan kafede, ev hanımları iş sahibi oldu. İşletmede, ev hanımları hem aşçılık eğitimi alıyor, hem de yaptıkları ürünleri satıp aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Türkiye’de ilk kez Rize’de hayata geçirilen proje örnek oluyor. Kentte genç girişimci Alev Terzi’nin hayata geçirdiği proje KOSGEB, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi desteği ile hayata geçti. Sosyal sorumluluk projesinde hizmete açılan kafe, ev hanımlarını da iş sahibi yaptı. Evde yaptıkları ürünleri getirip açık büfede müşterileri için satışa sunan ev hanımları, kalan zamanlarında ise işletmede oluşturulan sınıfta aşçılık, aşçı yardımcılığı ve pastacılık gibi pek çok konuda eğitim de alıyor. Proje kapsamında eğitim alan kadınlar, sertifika sahibi de olmaya hak kazanıyor. Kafedeki ürünler, pekçok müşteri tarafından ilgi görürken, çevre esnafı da, kendilerine rakip olan kadınları bu davranışlarından ötürü kutlayıp çalışmalarında kolaylıklar diliyor.

Proje sorumlusu ve kafe sahibi Alev Terzi, yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Terzi, \"Çevremdeki ev hanımlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıları görerek bu projeyi hayata geçirdim. Hem ev hanımlarını iş ve meslek sahibi yapıyoruz hem de kafemizde ailelerin uygun fiyatlarla yemek yiyebileceği bir ortam sunuyoruzö dedi.

\'KENDİLERİ YAPIYOR KENDİLERİ SATIYOR\'

Terzi, projede temel amacın ev hanımlarının meslek ve iş sahibi olması olduğunu ifade ederek, \"30 ev hanımı ile projemizi başlattık, bu sayıyı 50’ye ve daha yukarıya çıkarmayı hedefliyoruz. Kafemizin mutfağında dört aşçımız ve garsonlarımız var. Bu sayede hem müşterilerin ekstra talepleri de karşılanacak. Hanımlarımızın evde yaptıkları aralarında yöresel yiyeceklerin de bulunduğu ürünler oluşturduğumuz standa müşterilerin beğenisine sunulacak. Zengin bir çeşitlilikle müşterilerimiz talepleri de karşılanmış olacak. Türkiye’de örnek bir projeyi hayata geçirdik. Bu projemizin yaygınlaşarak daha fazla ev hanımın aile ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'PROJEDE YER ALMAM GURUR VERİCİ\'

Proje kapsamında kafede oluşturulan sınıfta, kadınlara aşçılık eğitimi veren Halk Eğitim Merkezi Aşçılık Eğitmeni Semra Uyar da, örnek bir projenin içerisinde yer almaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Uyar, \"Bugün bu hayal projenin hayata geçmiş olması ve benim de bu projede yer alıyor olmam büyük gurur. Ev ekonomisine katkı sağlayacak bu projede biz de kafede oluşturulan sınıfta bu hanımlara aşçılık, aşçı yardımcılığı ve pastacılık kursu vererek sertifikalandırarak meslek sahibi yapacağız. Herkesin bu örnek projeye destek vermesini bekliyoruz\" dedi.

İhtiyaç durumlarına göre seçilerek projeye dahil edilen kadınlar, kent halkının kendilerine destek vermesini beklediklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kafeden görüntüler

Kadınlar ve ürünlerinden görüntü

Müşteri detayları

Konuşmalar

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)-

BOYUT: 477 MB

=========================

ANTALYA HAVALİMANI\'NDA İLK KEZ 30 MİLYON YOLCUYA ULAŞILDI

TURİZMDE bu yıl rekorların kırıldığı Antalya\'da, Fraport TAV Antalya Havalimanı\'nın 2018\'deki yolcu sayısı, 30 milyona ulaştı. SunExpress Hava Yolları\'nın uçuşuyla Münih\'ten Antalya\'ya tatile gelen 30 milyonuncu yolcu Petra Hartberger, çiçeklerle karşılandı.

Yurt dışı turizminde bu yıl 14 milyon turistin hedeflendiği ve ekim ayı sonu itibarıyla 12,5 milyonun aşıldığı Antalya\'da, Fraport TAV ortaklığındaki Antalya Havalimanı\'nda yeni rekora imza atıldı. Antalya Havalimanı\'nda, bu yıl ilk defa iç ve dış hatlar toplamı olmak üzere 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldı. Havalimanında düzenlenen törenle 30 milyonuncu yolcu törenle karşılandı.

Antalya Havalimanı Birinci Dış Hatlar Terminali\'ndeki törene Vali Yardımcısı Aydın Ergün, DHMİ Genel Müdürü Osman Serdar, SunExpress Yer İşletme Grup Müdürü Mustafa Minareci, Fraport TAV Antalya Havalimanı genel müdürleri Gudrun Teloeken ve Deniz Varol katıldı. Almanya\'nın Münih kentinden 2 kızı ve eşiyle birlikte SunExpress XQ 131 uçuşuyla Antalya\'ya gelen 30 milyonuncu yolcu Petra Hartberger, çiçek ve hediyelerle karşılandı.

Havalimanında düzenlenen sürpriz karşılama töreninde Petra Hartberger ve ailesi hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı. Senede en az 2 defa Antalya\'ya tatile geldiklerini belirten Hartberger, çok mutlu olduklarını kaydetti. Antalya Kundu\'da 5 yıldızlı otelde tatil yapacaklarını belirten Hartberger\'e, 5 yıldızlı otelde konaklama ve Türk Hava Yolları ile Lufthansa\'nın ortak kuruluşu SunExpress tarafından hediye edilen gidiş- dönüş Antalya biletlerinin olduğu çek hediye edildi. 30 milyonuncu yolcunun da içinde bulunduğu Münih uçağı yolcuları için kokteyl ve mini konser de düzenlendi. Törende yolculara, Türk lokumu ikram edildi.

Bugünün, Antalya Havalimanı için çok özel olduğunu belirten Genel Müdür Deniz Varol, toplam 30 milyonuncu yolcu sayısına ulaşıldığını belirterek, \"Çok önemli, tarihi bir gün bizim için. Almanya\'dan gelen yolcumuz ve daha önce defalarca da Antalya\'ya gelmiş bir ailemiz. 30 milyonuncu yolcu onlar oldular. Dileriz ki daha nice milyonlara ulaşırız. Geçen yıla oranla toplam yolcuda yüzde 30\'luk artış söz konusu ve önümüzdeki yıllarda devam edeceği öngörülmekte. Toplam yolcunun 24 milyonu gelen- giden dahil olmak üzere dış hatlar, geri kalanı ise iç hatlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Yolcuları bekleyen görevlilerden detay görüntü

- Gelen turistlerden görüntü

- 30 milyonuncu yolcunun görüntüsü

- Röp1: Petra Hartberger ve ailesiyle (30 milyonuncu yolcu)

- Röp2: TAV Genel Müdürü Deniz Varol

- Havalimanı gelen yolculardan detay görüntü

- Valizlerini alan turistlerden görüntü

432 MB// 3.53 SN (HD)

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)



=================================

Engelli oğlunun organlarını bağışlayan anne: Oğlumun bu dünyaya bunun için geldiğini düşünüyorum

BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ\'de kaybettikleri yakınlarının organlarını bağışlayan ailelere yönelik düzenlenen programa katılan, yaşamını yitiren engelli oğlunun organlarını bağışlayan Serpil Bakan, \"Benim oğlum hiçbir ihtiyacını kendisi karşılayamadı, ama ölürken 6 kişiye can verdi. Bu hayatta herkesin bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Benim oğlum da bu dünyaya bunun için gelmiş\" dedi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlenen programa katılan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli\'de son 5 yıl içerisinde vefat eden yakınlarının organlarını bağışlayan ailelerle bir araya geldi. Programa Vali Aksoy ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli\'de faaliyet gösteren hastanelerin başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri ve yakınlarının organlarını bağışlayan aileler katıldı.

Kocaeli\'de son 5 yıl içerisinde 52 ailenin yakınlarının organlarını bağışladığını belirten Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, \"İlimizde yaşayan ve organ bağışında bulunan ailelerle toplanmak istedik. Benim de kişisel olarak iki noktada tereddütleri olduğunu gördüm din konusunda yaşanan tereddütler için müftümüzün yaptığı açıklamalar mevcut. Diğer ikinci bir soru işareti acaba organ bağışında bulunurken ben ölmeden organlarımı alırlar mı? Hastaların beyin ölümünün gerçekleştiğine dair iki uzman doktorun izni gerekir. Biz bunları anlatabilirsek insanlarımızı doğru bilgilendirmek istiyorum. Organ bağışı gerçekten çok önemli. 25 bini aşan sayıda insanımız organ bekliyor. Yaşama tutunmak ve yaşam kalitelerini arttırmak için. Ben bu noktada özellikle organ bağışında bulunan ailelere teşekkür etmek istiyorum. Bu kararı verdiğiniz için sizlere minnettarız. O zor dönemde bu kararı vermek kolay değil. Diğer ailelere de örnek oldunuz. Kocaeli\'de gerek üniversite hastanemizde gerekse Derince hastanemizde bu bağışlar gerçekleştirilebilmektedir. 2014 yılı itibariyle 34 aile organ bağışında bulundu.\" dedi.

Zihinsel ve bedensel engelli oğlunu yaklaşık 2,5 ay önce kaybeden ve organlarını bağışlayan Serpil Bakan, \"Ben oğlumu kaybettim. Oğlum Barış Anıl Bakan, 26 yaşındaydı. Zihinsel ve bedensel engelliydi. Epilepsi nöbeti geçirdi ve kalbi durdu. 27 dakika sonra kalbini geri getirdiler, ancak beyin ölümü gerçekleşti. Organlarının çok iyi olduğunu, normal insanlardan hiç farklı olmadığını, organ bağışında bulunabileceğimizi söylediler. Biz de oğlumuzun organlarını bağışladık. \'6 kişiye can verdik\' dedi doktorlar bize. Gerçekten çok zor bir dönem. Onu kaybetmek çok zor. O geceyi orada beklemek, organlarının alınmasını beklemek daha da zor. Ama çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Benim oğlum hiçbir işini kendisi yapamadı. Ayakkabısını giyemedi, bağlayamadı. Hiçbir ihtiyacını kendisi karşılayamadı 26 sene boyunca. Biz onun bütün ihtiyaçlarını giderdik. Ama ölürken 6 kişiye can verdi. Bu hayatta herkesin bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Benim oğlum da bu dünyaya bunun için gelmiş diye düşünüyorum. Onunla gurur duyuyorum. Çok zor bir dönem geçiriyorum. Herkesin organlarını bağışlamasını tavsiye ediyorum\" dedi.

Yaklaşık 1 yıl önce kaybettiği babasının organlarını bağışlayan Nezahat Bıdık, \"Babamı geçen sene Şubat ayında, 20 Şubat 2017\'de kaybettik. O zaman çok daha farklı duygular içerisindeydik. Yaptığımız organ bağışının çok da bilincinde olmamakla birlikte, bugün bunu daha iyi anlıyoruz. Bir de babamın organlarını verdiğimiz kişiler geldiler, bizimle tanıştılar. Onları sağlıklı görünce çok mutlu olduk. Sevindik. Babamın karaciğeri ile böbreğini aldılar. Babam tansiyon ve şeker hastası olduğu halde o organlarında problem yokmuş. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını o gece alıp götürdüler. O gün son buldu. İstanbul\'da yaşayan 2 kişiye gitti. Karaciğeri 64-65 yaşlarında bir erkeğe, böbreği de bir bayana gitti. O da 44-45 yaşlarında bir bayandı. Kendilerini gördük. Çok iyiler. Onları gördükçe çok mutlu oluyoruz. Bizim aklımızdan organ bağışı gibi bir şey hiç geçmemişti. O gün bize bunu söylediler. Çok da güzel bir şey yaptığımıza inandık. Herkes bence bu yola baş koysun ve organlarını bağışlasın\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- programdan görüntüler

- Vali Hüseyin Aksoy\'un konuşması

- organ bağışlayan ailelerle röpler.

- detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)

==============================



GÖREVLİLER, TOZ KALKMAMASI İÇİN ARAZİYE HALI SERDİ, VALİ KALDIRTTI

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, Tunca ve Meriç nehirleri kıyısında 60 dekarlık alana 3 bin fidanın dikildiği etkinlikte, arazide toz kalkmaması için yere serilen halıları, talimat vererek kaldırttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, Türkiye genelinde 81 il ve ilçede erozyonla mücadele kapsamında ortak düzenlediği ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik, \'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor\' projesi kapsamında Edirne\'de 3 bin selvi ve çam fıstığı fidanı, düzenlenen törenle dikildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, \"Bu fidanlar belki 30 yıl sonra, altında insanların piknik yaptığı alanlar olacak. Ve 30 yıl geçtiği zaman bizim sevgili öğrencilerimiz de memleketimizin kaderinde rol oynayacak pozisyonlarda olacaklar. Bu programın adı, aslında pek çok şeyi anlatıyor. Birlikte büyüyoruz, neden? Çünkü fidanlarımızla beraber, çocuklarımız da beraberce büyüyecekler ve inşallah herkes bu memlekette vatan için faydalı işler yürütecekler. Esas itibariyle 30 yıl beklememize de gerek yok. Bugün diktikten sonra bu fidanlar oksijen üretmeye başlayacaklar. Edirnelilerin soluduğu havaya, temiz oksijen sağlamaya başlayacaklar. Anadolu\'nun pek çok yerinde olduğu gibi bu fidanlar yeşillenecek, büyüyecek kent ormanı olduğu zaman Edirneliler burada yaşamaktan daha fazla huzur bulacaklar\" dedi.

HALIYI KALDIRTTI

Edirne Valisi Ekrem Canalp, tozun kalmaması için araziye serilen halıyı kaldırma talimatı vermesi üzerine, görevliler halıyı kaldırdı. Halının kaldırılmasının ardından Canalp, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Fidan diken öğrencilerden Lalaşahin Paşa İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi Duru Erbaş, insanların ağaçları kaldırıp villalar yaptığını ve bunun yanlış bir davranış olduğunu söyledi. Ağaçların kaldırılmamasını isteyen Erbaş, \"Bence herkes ağaç diksin. Bazı bilinçsiz insanlar bu ağaçları kaldırıp, villalar yapıyor. Bu çok yanlış bir davranış, bunun yerine daha fazla ağaçlandırmaları gerekiyor. Ama bir sürü taş alan var, oralara yapsalar villalarını, evlerini daha güzel olur. Bence daha fazla ağaç dikmeleri gerekir. Herkes ağaç diksin\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Vali Canalp\'ın gelişi

Çocuklarla ilgilenmesi

Vali Canalp\'ın konuşması

Yere serilen halı

Vali\'nin halıyı kaldırtması

Halının kaldırılması

Vali Canalp\'ın öğrencilerle fidan dikmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-



