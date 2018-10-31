DHA YURT BÜLTENİ 13

İzmir Limanı\'nda \'mont\' operasyonu

İZMİR (DHA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir Limanı\'nda düzenlenen bir operasyonda, sağlığa zararlı materyaller içeren 22 bin 519 bin adet kışlık mont ele geçirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

\"İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışmalarında Çin üretimi eşyaların bu ülkeye uygulanan vergi ve gözetim tedbirlerinden kaçınmak için başka ülkelerde üretilmiş gibi gösterilerek Türkiye\'ye getirileceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda İzmir Limanında bulunan bir konteynerde 22 bin 519 adet kışlık montun İtalya menşeli olarak beyan edildiği tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan incelemeler sonucu montların üzerinde İtalya\'da üretildiğine dair herhangi bir ibare bulunmazken, montlarda Çin\'de üretildiğine dair ibareler ile ürün ebatlarına ilişkin Çince bilgilerin yer aldığı görüldü. Montlar üzerinde yapılan incelemelerde kumaşlarda kullanılan boya ve montların plastik aksesuarlarının insan sağlığına zararlı kanserojen materyaller içerdiği tespit edildi.\"

Ekipler, Çin üretimi olduğu halde İtalyan üretimi şeklinde beyanda bulunulan 1 milyon 500 bin lira değerindeki 22 bin 519 adet kışlık monta el koyarken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yapılan operasyon ve ele geçirilenler

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Midye avcılarını biber gazı ile durdurmaya çalıştılar

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT Körfezi\'nde denizden kaçak midye toplayan 7 kişi, zabıta ve polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı. Polis, denizden çıkmak istemeyen midye avcılarının üzerine köprünün üzerinden biber gazı sıktı. Yakalanan 7 kişinin her birine 1322 TL ceza kesildi.

İzmit Körfezi\'nde kaçak midye avlandığı ihbarı üzerine olay yerine Tarım İl Müdürlüğü, zabıta ve polis ekibi geldi. Ekipler, Kuş Cennetinin bulunduğu alanda midye avlayanları karaya çıkmaları konusunda uyardı. Midye avlayan, üzerlerinde dalgıç kıyafetleri olan kişiler yüzerek kaçmaya çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz temizleme aracındaki zabıta memurları, midye avlayanları denizden çıkarmaya çalıştı. Polis ise köprünün üzerinden denizde bulunanların üzerine biber gazı sıktı. Yaklaşık 1 saat denizde süren kovalama sonucu N.Y., K.E., L.K., İ.P. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yakalandı.

\'BİZ VATANA, MİLLETE HAYIRLI İNSANLARIZ\'

Midye toplayan K.E., \"Biz midye toplamıyoruz, balık tutuyoruz. Ele geçirilen midye malzemeleri başkalarına ait. Öyle şeyler yapmayız biz. Biz vatana, millete hayırlı insanlarız.\" dedi.

Midye avlayan 7 kişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne götürülürken, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında her birine 1322 TL ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis, zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri

-Ekiplerin midye avlayanları denizden çıkartma çabaları

-Polisin midye avcılarına biber gazı sıkması

-Ekip otosuna bindirilip zabıtaya götürülen midye avcıları

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT-DHA

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Uşak\'ta tütün operasyonu

UŞAK\'ta bu sabah 19 ayrı adrese yapılan operasyonda, 1300 kilo kıyılmış tütün ve 12 kilo da nargile tütünü ele geçirildi. Yapılan aramalarda, bir şüphelinin evinde, \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması\' ve \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi\' isimli kitaplar bulunması dikkat çekti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, kentteki 19 ayrı adrese operasyon yaptı. Operasyonda piyasa değeri 300 bin TL olan 1300 kilo kıyılmış tütün, 12 kilo nargile tütünü, 1 elektronik tütün sarma makinesi, 23 bin boş makaron, 1400 paket gümrük kaçağı sigara, 83 tütün sarma aleti ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Tütünlerin bandrolsüz olduğu, Türkiye\'nin çeşitli illerinden toplanarak Uşak\'a getirildiğinin belirlendiği kaydedildi. Operasyonda 9\'u kadın 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 4 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda, bir şüphelinin evinde \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması\' ve \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi\' isimli kitaplar bulunması dikkat çekti. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evin bodrumunda ele geçirilen tütünlerin cep telefonu görüntüsü

- Kaçak tütünlerin kamyonetten indirilmesi

- Kaçak tütünlerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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BM\'den İdlib\'e 28 TIR insani yardım malzemesi gönderildi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye\'nin İdlib kentine 28 TIR\'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki BM\'nin lojistik merkezinden insani yardım malzemesi yüklenen 28 TIR, BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da TIR\'lar İdlib\'e gitti. TIR\'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-BM Tırları Cilvegözü’ne gelirken

-BM Görevlilerine ait araçlar

-TIR’lar Cilvegözü’ne girerken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 3’50’’-BOYUT: 429 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Evde çalınır diye çantasında taşıdığı ziynet eşyasını, pazarda çaldılar

BURSA\'da yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını evden çalınır düşüncesiyle çantasında taşıyan P.Y.\'nin korktuğu başına geldi. Kadının bebek arabasına astığı çantası, pazarda çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1\'i, tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İhsaniye Mahallesi\'ndeki Agora Pazar Alanı\'nda 20 Ekim Cumartesi meydana geldi. P.Y. (27) adlı kadın, 2 çocuğuyla semt pazarında alışveriş yaparken çantasını bebek arabasına astı. İçinde yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar nakit para bulunan çanta, çalındı. P.Y.\'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelemede olayın şüphelilerinin N.K., G.E., N.T., S.E. ve A.D. olduğunu tespit etti. N.K., G.E. ve N.T. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalınan ziynet eşyası ve paranın yanı sıra 2 pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşı 18\'den küçük G.E. ve N.T. ise serbest bırakıldı. Çalınan ziynat eşyası ve para da P.Y.\'ye teslim edildi. Diğer 2 şüpheli S.E. ve A.D.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, P.Y. alışveriş yaparken, şüpheliler grup halinde bebek arabasına yaklaşarak siyah çantayı alıp kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından görüntüler

-Şahısların emniyetten çıkarılışı

-Detaylar

Süre: 1 dakika 49 saniye Boyut: 203 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)