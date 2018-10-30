DHA YURT BÜLTENİ 13

Antalya\'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü – EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLE

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi.



Antalya\'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, pilot Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de olayda pilot ve yanında bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Kaymakam Yiğit, uçağın düşme nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Kimliği henüz açıklanmayan pilot ve beraberindeki kişinin cansız bedenleri, uçak enkazından çıkarıldı.



Antalya Valiliği\'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:



\"30 Ekim 2018 günü saat 15.30 sıralarında Manavgat Ulualan mevkiinde Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait, saat 14.53\'te 1 saatlik kalkış izni olan Cessna tipi TC-KIM eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 mürettebat vefat etmiştir. Vefat edenler eğitim uçağının pilotu Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı\'dır. Olay mahallinde gerekli emniyet tedbirleri Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınmıştır.\"



2 KEZ MECBURİ İNİŞ, OTOMOBİLE ÇARPMA, HAVADA ARIZA



TC KIM uçağı, 5 Ekim 2017\'de Çorlu\'da, 28 Eylül 2018\'de de Manisa\'nın Kula ilçesi yakınlarında tarlaya mecburu iniş yapmıştı. Aynı uçak daha geçen yaz da İzmir Alaçatı yakınlarında habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında çarpmış, aracın ön camı hasarlanmıştı.



Antalya\'nın Manavgat ilçesinde düşen tek motorlu eğitim uçağı, geçen hafta da Manavgat\'ta havada arızalanmıştı. Bugün düştüğü noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki toprak piste inmiş, ilçede faaliyet gösteren Manavgat Model Uçak Kulübü üyeleri arızalanan uçağı kanatlarından itmişti. Kulüp üyelerinin uçağı iterken çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.



KAYMAKAM: YARIN İNCELEME YAPILACAK



Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:



\"Saat 15.30 civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak bu alanda düştü, Ulualan mevkisinde. Burada yer alan bir pistten havalanıyor ve zaman zaman eğitim uçuşu gerçekleştiriyorlar. Yıldız Air\'e ait bir uçak. İçerisinde bulunan 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetmiş durumda. Kazanın nedenine ilişkin çok net bir bilgi bizim söylememiz mümkün değil teknik açıdan. Bu konuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları inceleme yapacak, muhtemelen yarın. Şu an burada başsavcımız, 112 acil, itfaiye gerekli tedbirleri almış durumda. Buradan arkadaşlar çıkarılacak. Daha sonra da inceleme yapılacak yarın. Kazanın nedenine ilişkin şu an bir şey söyleme şansımız yok.\"

Görüntü Dökümü



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Uçağın düştüğü yerdeki görüntüsü

Yetkimimedrin uçak çevresinde inceleme yaparken görüntüsü

Cenazelerin ambulansa taşınması

-Röp Mustafa Yiğit

Mithat ABAKAN- Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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2\'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel Kilis\'te

KİLİS\'teki birlikleri denetleyen 2\'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Mülkiye Başmüfettişliği\'ne atanan Vali Mehmet Tekinarslan\'a veda ziyaretinde bulundu.

2\'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel\'i taşıyan helikopter, Kilis\'teki 1\'inci Hudut Alay Komutanlığı\'na indi. \'Fırat Kalkanı\' ve \'Zeytin Dalı\' harekatları sahasında görev yapan tümgeneral, tuğgeneral ve albaylar ile toplantı yapan Temel, buradaki komuta kademesiyle Kilis Valiliği\'ne geçti. Vali Mehmet Tekinarslan ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Orgeneral Temel, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Orgeneral Temel ve beraberindekiler, makamda Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Mehmet Tekinarslan ile bir süre görüştükten sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valilik cephe görüntüsü

- İsmail Metin Temel’in gelişi

- Vali tarafından karşılanması

- Çiçek verilmesi

- Valilikten görüntüler

- 2’inci Ordu Kamutanrı Orgeneral İsmail Metin Temel’in valilikten vedalaşarak ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

245 MB

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Tele takılıp yaralanan güvercini polisler kurtardı

ADIYAMAN\'da, Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nün bahçesinde tele takılıp yaralı halde asılı kalan güvercin, polisler tarafından 2 gün yapılan tedavinin ardından doğaya salındı.

Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 15\'inci kilometresinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nün bahçesinde tele takılan bir güvercin, yaralı halde asılı kaldı. Bunu gören polisler, yaralı güvercini tellerden kurtarıp şubede tedavi etti. Polisler, 2 gün boyunca şubede yem ve su vererek besledikleri güvercinin iyileşmesinin ardından doğal yaşamına bıraktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bölge Trafik

- Polisin yaralı güvercine pansuman yapması

- Güvercin

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Mahir ALAN - Kamera: ADIYAMAN-DHA)

15 MB

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Hastaneden çaldığı cihazı geri bırakmak isterken yakalandı

SAMSUN\'da medikal işiyle uğraşan R.Ç. (26), çaldığı öne sürülen kriyoterapi cihazını hastaneye geri götürmek istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 26 Ekim\'de, Eğitim Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniğinde meydan geldi. İddiaya göre kentte medikal işiyle uğraşan R.Ç., hasta olduğu bahanesiyle muayene olmak istediği poliklinikte yer alan kriyoterapi cihazını alarak hastaneden uzaklaştı. Poliklinik hekimince cihazın yerinde olmadığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, şüpheli R.Ç., çaldığı öne sürülen kriyoterapi cihazını hastaneye geri götürmek istedi. Cihazı tekrar yerine bırakmak için hastaneye geldiğini söyleyen şüpheli, özel güvenlik görevlilerince yakalandı, durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelinin görüntüsü

HABER KAMERA: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) -

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Gaziantep\'te gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı

GAZİANTEP\'te, otomobile bindirdikleri kişinin cüzdan ile cep telefonunu silah zoruyla gasbeden 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen Cumartesi günü İncilipınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişiyi silah zoruyla otomobile bindiren şüpheliler, cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti. Mağdurun ihbarıyla harekete geçen polis, şüphelilerin kaçtığı otomobili kısa sürede bulup, durdurarak içerisindeki Ş.A. ve M.E.D.\'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada ise kurusıkı tabanca, bıçak ve döner bıçağı ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda gasp edilen cep telefonunu satın alan L.A. da gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Şüphelilerin çıkarılması

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler



​Haber- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

4 MB

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Hakkari\'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün bir süre sonra terk ettiği kamyonette yapılan aramada, 51 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.



​Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova\'nın Bağdaş köyü Dilektaşı bölgesinde kamyonetin sürücüsüne \'dur\' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü bir süre ilerledikten sonra aracı terk edip gecenin karanlığından da faydalanarak kaçtı.



Ekiplerin araçta yaptığı aramada 51 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Polis ekiplerinin terk edilen araca gitmesi



-Araçta yapılan aramalar



-Eroinin bulunması

