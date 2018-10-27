DHA YURT BÜLTENİ-13

1)TUNCELİ\'DE 2 ASKERİN ŞEHİT OLMASINA ÇİFTE SORUŞTURMA

TUNCELİ\'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşulları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 12 kişilik timdeki 2 askerin kaldırıldıkları hastanede şehit olmasının ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Tunceli Valiliği, Nazimiye ilçesi Sarıyayla köyü Sarıbudak mezrası kırsalında donma tehlikesi geçiren 12 kişilik timden 2 askerin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı. Olayın ayrıntıların yer verilen açıklamaya göre; 22 Ekim günü Nazımiye kırsalında, karayolu ulaşımı olmayan 2 bin 300 metre rakımlı bölgeye 12 kişilik askeri tim helikopterle indirildi. Tam teçhizatlı tim, PKK\'lı teröristlere yönelik pusu faaliyeti yürütürken, dün olumsuz hava koşulları baş gösterdi. Bunun üzerine bölgeye, timin alınması için askeri helikopter sevk edildi. Ancak helikopter, tüm denemelere karşın, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle bölgeye ulaşamadı.

KARADAN BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine karadan birlikler sevk edildi. Terörist eylemi ve el yapımı patlayıcı riskine karşın birlikler bölgeye ulaşmayı başardı. İkisi hipotermiye giren 12 kişilik askeri tim, güvenlik bir bölgeye getirildi. Bölgeden helikopterle alınan 12 asker, Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan askerlerden hipotermiye giren 2 asker, tüm müdahalelere karşın şehit oldu. 10 asker ise yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı..

\"\'Son teröristin de etkisiz hale getirilmesi\' hedefi doğrultusunda, aralıksız sürdürülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, teröristlerin kış üslenme bölgelerini kontrol altına almak ve alan hakimiyetini devam ettirmek için Mazgirt, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsal alanında çok sayıda tim ile pusu faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında; Nazımiye kırsalında, (2 bin 300 metre) rakımlı, karayolu ulaşımı olmayan sadece helikopter faaliyeti ile veya yaya olarak gidilebilen bölgeye, mevsim koşullarına uygun tam teçhizatlı, (12) kişiden oluşan timimiz 22 Ekim 2018 tarihinde helikopter ile indirilmiştir. Pusu faaliyeti icra eden timimizin, ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim 2018 tarihinde geri çekilmesi talimatı verilmiştir. Ancak, helikopterin defaten bölgeye ulaşmaya teşebbüs etmesine ve muhtelif tehlikeler atlatmasına rağmen, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle, havadan tahliye gerçekleşememiştir. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır. Terörist eylemi ve EYP (El Yapımı Patlayıcı) riskine rağmen karadan ulaşan takviye birliklerimizce tim personeline ilk müdahale yapılmış 2 kahraman evladımızın hipodermi tanısı ile güvenli bir bölgeye getirilmesi sağlanmış hava koşullarının kısmen düzelmesi ile yoğun bir çaba sonucunda helikopterin bölgeye ulaşımı sağlanmış ve timimizin Tunceli Devlet Hastanesine sevki gerçekleşmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef 2 kahraman evladımız şehit olmuş, 10 kahraman evladımız muayenelerine müteakip taburcu edilmişlerdir. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, kederli ailelerine ve Aziz Milletimize sabır ve başsağlığı.\"

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik ayrıca olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, \"Olayla ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli; Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nca da idari soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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2)KİLİS\'TEN SURİYE SINIRINA OBÜS SEVKİYATI SÜRÜYOR

KİLİS\'ten, Suriye sınırına fırtına obüsü sevkiyatı bugün de devam etti. Kilis’teki sınır karakolları ile üst bölgelerinden yola çıkan fırtına obüslerini taşıyan çekiciler, geniş güvenlik önlemleri arasında Kilis-Hatay karayolundan geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen fırtına obüslerinin Hatay-İdlib sınırına konuşlandırılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Fırtına obüs toplarının geçişi

- Askeri sevkiyatan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 243 MB

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)

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3)KAPIKULE\'DE 10 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU

EDİRNE\'de Bulgaristan\'a çıkış yapmak için bekleyen TIR\'lar 10 kilometre kuyruk oluşturdu.

Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen ihraç yüklü TIR\'lar, 10 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, yoğunluğun sürücülerin aynı anda çıkış yapmak istemesi ve gümrükte indirimli mazot kuyruğundan kaynaklandığını söyledi. TIR sürücüleri, dünden bu yana sınırda beklediklerini belirterek, ihtiyaçlarını giderecek tesirsilerin olmamasından şikayet etti. Almanya\'ya ihraç yükünü götürmek için kuyrukta bekleyen Ahmet Cavuş, neden beklediklerini bilmediklerini belirterek,\"Burada bize kimse sahip çıkmıyor. Tuvalet yok nereye gideceğimizi bilmiyoruz\" dedi.

TIR\'A ÇANAK KURDU

Çekya\'la ihraç yükünü götürmek için kuyrukta sıranın kendisine gelmesini bekleyen Bulgar sürücü Stafı Todorov, TIR\'a çanak takıp televizyon izledi. Kapıkule Sınır Kapısı\'nda dünden bu yana sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirten Tadorov, \"Çıkış yapmak için burada günlerce beklediğimiz oluyor. Ben de aracıma uydu taktım. Canım sıkılmasın diye Bulgaristan\'dan yayın yapan televizyon kanallarını izliyorum. Vakit böyle geçiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Drone havadan

Kuyruktan detay

TIR\'a uydu takan sürücü detay

Bulgar sürücü ile röp.

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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4)ŞEHİRLERARASI HIRSIZLAR KAYSERİ\'DE YAKALANDI

İstanbul\' dan Kayseri\'ye gelerek son 10 gün içinde 11 evin balkon kapılarını tornavida ve boru anahtarıyla açarak hırsızlık yapan 3 kişi, çaldıkları malzemelerle yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri ,son 10 günde Talas ilçesine bağlı Kiçiköy ve Bahçelievler, Melikgazi İlçesine bağlı Germir,Hürriyet , Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Camikebir, Erkilet Dere,Erkilet Osmangazi, Zümrüt ve Yakut mahallelerindeki evlerin balkon kapılarını zorlayıp, konutlardaki ziynet ve kıymetli eşyaları çalan kişileri yakalamak için harekete geçti. Hırsızlık Bürosu ekipleri birbiri ardına meydana gelen olayları İstanbul\'da cezaevinde tanıştıkları Kayseri\'li arkadaşlarının daveti üzerine kente gelen Recep G.(19), Enis D (19) ve Mehmet B.(28) ve yaptığını belirledi. Balkon kapılarını tornavida ve boru anahtarıyla açan hırsızlar çaldıkları eşyalarla suçüstü yapılarak yakalandı. İstanbul\'da 2 benzer hırsızlık olayının ardından Kayseri\'ye gelen ve Develi ilçesinde 1, Merkez\'de ise 11 evi soyan hırsızlar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olaylarda şapka ve eldiven kullanan hırsızların evlerden çaldıkları laptop, cep telefonu, tespih, tablet, saat ve yüzüğe de el koydu. İstanbul\'dan gelen hırsızlar sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adliye\'ye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların sağlık kontrolü için Adli Tabipliğe getirilişi

-Hırsızların sağlık kontrolü sonrası polis araçlarına bindirilmesi

-Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

DV 1 Dosya 48 Saniye / 26 MB

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5)PLAZANIN 42\'NCİ KATINDAN ATLADI, AVM\'NİN ÇATISINA DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

KONYA\'da 42 katlı bir plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen henüz ismi belirlenemeyen genç, bitişikteki alışveriş merkezinin çatısına düştü. Kartonpiyer tabaka üzerine düşerek ağır yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan 42 katlı bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, plazanın en üst katında bulunan restoranın teras kısmına çıkan, 20\'li yaşlardaki bir erkek, kendisini boşluğu bıraktı.

Plazanın hemen bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kartonpiyer tabaka üzerine düşen ve hareket etmekte zorluk çeken genci kurtarmak için tavanı kırdı. Daha sonra sedyeye alınıp, iple aşağıya sarkıtılan genç, ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgil soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralının kurtarılması

- Yaralının çatıdan indirilmesi

- Yaralının ambulansa alınması

- Plazadan detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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6)TAZİYEYE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde, taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan Tayyip Hazar (14) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Gaziantep\'in Araban ilçesinden Besni yönüne ilerleyen Recep Çelik yönetimindeki 45 YV 544 plakalı otomobil, Karagüveç köyü girişinde kontrolden çıktı. Yan yoldan alt yola devrilen otomobildeki Tayyip Hazar olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Recep Çelik ile araçta bulunan Furkan Arslan, Furkan Hazar ve Mustafa Salık ise yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen yaralılar, hayati tehlikeleri bulunduğu için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayı duyup olay yerine gelen Tayyip Hazar’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Otomobildekilerin Araban\'dan Besni\'nin Karagüveç köyünde hayatını kaybeden bir yakınlarının taziyesine gittikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kaza yapan otomobil

- Kazayı yapanların yakınlarının ağıtları

- Kazada hayatını kaybeden Tayyip Hazar’ın cesedi

- Jandarmanın güvenlik şeridi çekmesi

- Sağlık görevlileri

- İtfaiye ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 429 MB