DHA YURT BÜLTENİ-13

Adana\'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (EK)

1)KARDEŞLER, AYNI CENAZE ARACINDA

Adana\'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice\'nin (4) cansız bedenleri, evde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Tek cenaze aracıyla kuruma getirilen çocukların cansız bedenlerinin, otopsi yapıldıktan sonra yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracının görüntüsü

- Cenazelerin morga indirilmesi

- Adana adli tıp tabelası

- Bir yakının ağlaması

SÜRE:01\'57\" BOYUT:217MB

Haber:Nurie PİR-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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2)BULGAR HIRİSTİYAN GELİNE İMAM NİKAHI

EDİRNE\'de özel bir şirkette çalışan Volkan Tütüncü, 3 yıl önce Bulgaristan\'ın başkenti Sofya\'da yaşadığı dönem tanıştığı Lidya Milenova ile evlilik kararı aldı. Çifte Edirne\'de resmi nikah öncesinde imam nikahı kıyılırken, Hıristiyan olan Bulgar gelin, başörtüsü de taktı. Edirne\'de özel bir şirkette çalışan Volkan Tütüncü, 3 yıl önce Sofya\'da yaşadığı dönemde, Macaristan hava yolları şirketinde çalışan Lidya Milenova ile tanıştı. İlişkilerini evlilikle devam ettirme kararı alan çift Edirne\'de resmi nikah öncesinde imam nikahı kıydı. Karaağaç Mahallesi\'nde Atlı Spor Kulübü\'nde ki nikahı imam Mahmut Eroğlu kıyarken 3 arkadaşı da şahitlik yaptı. Bulgar gelin Lidya, nikah sırasında başörtüsü taktı. İmam Eroğlu, dini nikah öncesinde Hıristiyan olan Bulgar vatandaşı Lidya Milenova\'ya dini nikahın şartlarından olan, olası bir boşanma durumunda kadının kendini geçindirebilmek için verilen \'mehir\'i anlattı. Volkan Tütüncü, eşine 20 bin lira mehir vermeyi kabul etmesinin ardından imam Eroğlu Lidya Milenova\'ya \'Volkan beyi kocalağı kabul ettin mi?\' diye sordu. Bulgar gelin, üç kez Türkçe olarak \'ettim\' cevabı verdi. İmam Eroğlu\'nun dualarına ellerini açarak katılan Lidya ve Volkan çiftini ilk kutlayanlarda şahitlik yapan arkadaşları oldu.

Volkan Tütüncü, Lidya Milenova ile Sofya\'da tanıştıklarını ifade ederek, \"Üç yıldır beraberiz, devamında da evlilik kararı aldık ve Edirne\'de yapmak istedik. Ben burada özel sektörde çalışıyorum. Lidya\'da Macaristan hava yollarında çalışıyor, kısa bir süre sonra oda buraya yerleşecek. Bizim kültürümüzü ve insanlarımızı seviyor. Onunda bir dini inancı var ama aynı Allah\'a inanıyoruz. İnancımız gereği bizim dinimiz açısından nikah olması gerektiğini anlattım, çok normal karşıladı. Hatta kendi dini olan Hıristiyanlık içinde gerekli bir dini tören var yapabileceğimi söyledim. Ancak oda Müslümanlığa sıcak bakıyor, bunun yeterli olacağını söyledi. Kendi çabalarıyla kitaplar alarak Müslüman olmak için araştırıyor. Ben onu sıkmıyorum, dinimizde de zorlama yok. Dinimizi öğrenmeye çalışıyor, yakın bir süre sonra Müslüman olacağını düşünüyorum\" dedi.

Bulgar gelin Lidya Milenova ise önemli olanın karşısındaki insanın kişiliği olduğunu belirterek çok mutlu olduğunu ifade etti. Volkan Tütüncü ve Lidya Milenova, resmi nikahın ardından yapılacak düğünle dünya evine girecek.

Görüntü Dökümü:

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-Volkan ve Lidya çifti

-Lidya\'nın başörtüsü takması

-İmam\'in mehiri anlatması

-İmam nikahının kıyılması

-Lidya\'nın ellerini açarak duaya katılması

-Arkadaşlarının çifti kutlamaları

-Volkan ve Lidya çifti ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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3)GÖKÇEN ÇATLI: KİMLERİN, HANGİ ÖRGÜTÜN PARMAĞI VARSA ORTAYA ÇIKACAK



BALIKESİR\'in Susurluk ilçesinde, 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı\'nın kızı, yazar Gökçen Çatlı, \'2\'nci Kayseri Kitap Fuarı\'nda \'Babam Çatlı\' kitabını okurlar için imzaladı. Gökçen Çatlı, \"21 yıldır suikastın aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz. Zannediyorum; bundan sonra her kimler, hangi örgüt, babamın suikastında parmağı varsa ortaya çıkacak\" dedi.

Susurluk\'ta 3 Kasım 1996\'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Abdullah Çatlı\'nın kızı, yazar Gökçen Çatlı, \'2\'nci Kayseri Kitap Fuarı\'na katıldı. Okurlarıyla buluşan Gökçen Çatlı, \'Babam Çatlı\' kitabını imzaladı. DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çatlı, \"Babam 1996\'da bir suikasta uğradı. Bu meselenin aydınlanması gerekir. 21 yıldır biz bu suikastın aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz. Sükunetle devletimizinden suikastla ilgili bir yol kat edilmesini bekliyoruz. Devleti hiçbir şekilde zora sokmadan uygun zamanı beklemek gerekiyor. Ben zannediyorum, bundan sonra her kimler, hangi örgüt, babamın suikastında parmağı varsa ortaya çıkacaktır. Türkiye\'nin karanlık bir döneminde birçok suikastın arkasında belli örgütler var. Babamın ölümünde olduğu gibi BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve adı gizli olan bazı kişileri öldürenlerin belli bir merkezden çıktığı görülüyor. Çünkü yapılan suikastlar maalesef aynı dokuya sahip. Ben, bu konuda devletime güveniyorum. Bu suikastın aydınlanacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Gökçen Çatlı\'nın röportajı

- İmza alanından görüntü

- İmza sırasından görüntü

-Gökçen Çatlı\'nın okurlarına kitap imzalaması

- Diğer genel detay görüntüler

Haber :Yasin DALKILIÇ- Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHA)

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