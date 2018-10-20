DHA YURT BÜLTENİ 13

TABANCAYLA YARALADIĞI KİŞİNİN YAKINLARINDAN DAYAK YEDİ

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgada; bir kişi, tabancayla yaraladığı kişinin 4 yakınınca masa ve sandalyelerle dövüldü.

Çarşı Caddesi\'ndeki bir ganyan bayisinin işletmecisi Barış N. (51) ile yine aynı cadde üzerinde bulunan tütün satışı yapan bir işletmenin sahibinin oğlu Alparslan D. (25) arasında, bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Barış N., tabancayla Alparslan D.\'ye ateş etti. Alparslan D., karın boşluğundan yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine işyerinden koşarak olay yerine gelen Alparslan D.\'nin yakınları, cadde üzerinde duran masa ve sandalyelerle Barış N.\'ye vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Alparslan D. ile dövülen Barış N., ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Alparslan D.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Alparslan D.\'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Kavgaya karışan 4 kişi, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kavga ise yoldan gelen bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kavga anı (amatör kamera)

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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OTOBÜS ŞOFÖRÜNE LEVYELİ SALDIRI KAMERADA

ANTALYA\'da, yol verme yüzünden çıkan tartışmada, özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Çon, diğer araç sürücüsü Burhan T.\'nin levyeli saldırısına uğradı. Başına defalarca darbe alan Hüseyin Çon, otobüsteki müşterilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi\'nde meydana geldi. Varsak- Üniversite hattında çalışan 07 AU 310 plakalı özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Çon, Kepez Belediyesi önüne geldiği sırada yol verme yüzünden 07 FZA 58 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile tartıştı. İddiaya göre iki sürücü seyir halinde bir süre tartışmayı sürdürdü. Kısa süre sonra Burhan T., aracıyla Çon\'un kullandığı halk otobüsünün önünü keserek, durdurdu.

YOLCULAR YARDIM ETTİ

Otobüsün durması üzerine aracından elinde levyeyle inen Burhan T. otobüs şoförünün bulunduğu tarafa yönelerek açık camdan saldırdı ve başına defalarca vurdu. Şoför koltuğunda kan içerisinde kalan Çon\'un yardımına otobüsteki yolcular koştu. Yolcuların tepki göstermesi üzerine Burhan T., aracına binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin Çon, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Vatandaşlar olayı cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, saldırgana tepki gösterdi.

Olay yerinde incelme yapan polis ekipleri, Burhan T.\'yi Güneş Mahallesi\'nde yakaladı. Burhan T., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

6 DİKİŞ ATILDI

Hastanede tedavisi yapılan ve başına 6 dikiş atılan Hüseyin Çon, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Hüseyin Çon, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu söyledi. Saldırganın araçtaki yolcuların hayatını tehlikeye attığını belirten Çon, Saldırgan aracını geçmeye çalıştığım sırada beni sıkıştırdı. Daha sonra camı açıp küfür etmeye başladı. Bizi sıkıştırmaya devam etti ve ardından aracını önümüze kırarak durdurdu. Açık camdan içeriye doğru bir cisimle kafama vurmaya başladı. Artık bizlere karşı uygulanan bu olayların son bulmasını istiyorum dedi.

ŞOFÖRLER TEPKİLİ

Olayı duyan diğer otobüs şoförleri de mesailerinin bitmesinin ardından kullandıkları otobüslerle Çon\'un bulunduğu polis merkezinin önüne geldi. Burada arkadaşlarını bekleyen şoförler, saldırıya tepki gösterdi. Seslerini duyurmak istediklerini belirten otobüs şoförü Ahmet Çetin Türköz, Bizim burada bulunma sebebimiz sadece arkadaşımızın yaşadığı olay değildir. Bu olayları sürekli yaşıyoruz. Artık sesimizi duyurmak istiyoruz dedi.

Otobüs şoförlerinden Fahrettin Pas da Biz insanlara hizmet veriyoruz. Ama bunun karşılığı olarak levyeyle, sopayla dayak yiyoruz. Artık bunları yaşamak istemiyoruz. Yetkililerin biraz bizim yanımızda yer almalarını istiyoruz diye konuştu.



EK GÖRÜNTÜ

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ



DAHA ÖNCE GEÇİLEN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden detay

- Saldırıya uğrayan şoför Hüseyin Çon\'dan detay

- Saldırıya uğrayan şoför Hüseyin Çon röportaj

- Otobüslerden detay

- Otobüs şoförü Ahmet Çetin Türköz röportaj

- Otobüs şoförü Fahrettin Pas röportaj

- Otobüs içerisindeki kanlardan detay

Haber- Kamera Semih ERSÖZLERANTALYA-DHA)

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BETON DİREĞE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan kasksız motosiklet sürücüsü 54 yaşındaki Hasan Çetinkaya öldü.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Aydın- İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Hasan Çetinkaya, yönetimindeki 09 UJ 379 plakalı motosikletle, Sınırteke Mahallesi\'nden ilçe merkezine gitmek üzere yola çıktı. Virajda hakimiyeti yitiren kasksız sürücü Çetinkaya, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çetinkaya, yine yol kenarındaki bahçenin tel örgüleri ile aydınlatma direği arasına düşüp, kanlar içinde kaldı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetinkaya\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetinkaya\'nın Sınırteke Mahalle Muhtarı Davut Çetinkaya\'nın ağabeyi olduğu öğrenilid.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

- Olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesi

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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KAYSERİ\'DE HOCALI ŞEHİTLER ANITI DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Devletlerin haklarına saygıyla yanaşılmalı



Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)- Kayseri\'de Hocalı Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Anıtın açılışına Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan ve Rusya Federasyonundan milletvekilleri, Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, ilçe belediye başkanları ve Kayseri protokolünden yetkililer katıldı.

Talas ilçesi Kerkük Bulvarı\'ndaki Hocalı Parkı\'nda yaptırılan siyah mermer kaide üzerine bronzdan Azeri bir kadının Ermeniler tarafından katledilen kucağındaki çocuğu tasvir eden anıtın açılışında konuşan Rusya Devlet Duması Temsilcisi ve Politik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Ramin Gasımov, Hocalı katliamını yapanların en ağır cezalara çarptırılmalarını istedi. Gasımov, \"Hocalı Şehitler Anıtı\'nın açılışına katılmaktan mutluyuz. Bu etkinliğine çok saygın bir heyetle katılıyoruz. Ben Rus Sovyet Okulu öğrencisiyim. Babam, büyükdedem 2\'nci Dünya Savaşı\'nda mücadele ettiler. Azeriler tarih boyunca hep barış içinde yaşadılar. Kendilerine ait topraklarda yaşadılar. Günün birinde yaşanan bu facia hepimizi çok üzdü. Faşistçe bu saldırıyı dünya kamuoyu unutmasın. Hocalı katliamının tanıklarıyla görüştüğümüzde de yakından dinleyip bu faciayı teessürle öğrendik. Hiç kimse bu korkunç manzaraları asla duymak istemez. Devlet Başkanımız Putin\'in dediği gibi bu katliam yapanların yanına kar kalmaz. Putin neofaşizme müsaade etmeyecektir. Bugün burada hepimiz birlikteyiz. Hocalı katliamının acısı için buradayız\" diyerek katılımcıları 1 dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da, Karabağ\'ın sadece Azerbaycan\'ın değil, tüm şerefli ve onurlu insanların kanayan yarası olduğuna vurgu yaptı. Ayrım, \"Bu katliamı daha doğrusu soykırımı herkesin gözü önünde işlenen bu cinayetlere tüm dünyaya ilan etmeliyiz. Ermenistan\'a şimdi düşen görev Karadağ sorununu sulh yoluyla çözmektir \"dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov da, Azerbaycan ve Rus milletvekilleriyle birlikte anıta kırmızı karanfil bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, \"Allah büyük gardaş Türkiye\'yi var eylesin. Böyle bir faciayı kimsenin başına getirmesin. Hocalı\'da insanları arkadan vurdular. Kanlı faciayı yeniden anlatarak sizleri çok üzmek istemiyorum ama bu tarihe düşen en kanlı faciadır. Hocalı katliamı, soykırım sözünün tam anlamıdır. Maalesef faciayı yapanlar Ermenistan devletinin bugün yönetimindedir. Hatta Birleşmiş Milletler\'deki komisyonlarda bile bunlardan yani günahsızların kanını dökenlerden hala var. Biz Ermeni halkına düşmanlık yapmak istemiyoruz. Kafkaslarda dost yaşamak istiyoruz. Hocalı soykırımıyla Ermenilerin içindeki bu canileri teşhir etmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Açılış ve konuşmalardan görüntüler

Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AÇ BIRAKILAN 150 KEÇİ TELEF OLDU

DENİZLİ\'nin Çardak ilçesindeki bir çiftlikte aç ve susuz kalan sürüdeki keçilerden 150\'si telef oldu.

Çardak\'ın Sazköy Mahallesi yakınlarındaki küçükbaş hayvan çiftliğinde yaşanan olay, bugün yoldan geçen Zehra Ari isimli vatandaşın dikkatiyle ortaya çıktı. Zehra Ari, yoldan geçtiği sırada, çiftlik içindeki keçilerin şişmiş şekilde yerde yattığını ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark etti. Koku yüzünden güçlükle hayvanların yanına yanaşabilen Ari, keçilerin telef olduğunu anladı. Ari, hemen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Çiftliğe gelen ekipler, hayvanların günlerdir bakımsız, aç ve susuz kaldığını, bu nedenle telef olduklarını belirledi. Telef olan keçilerin bazılarının, bazı kişi ya da kişilerce kuyuya atılıp yakılmak istendiğini de belirlendiği kaydedildi. Ayrıca hayatta kalan bazı keçilerin ise açlıktan bir deri ve kemik kaldığı görüldü. Ekipler sağ kalan keçileri götürdü. Telef olan keçiler ise, ilaçlandıktan sonra açılan çukura gömüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olayı ortaya çıkaran Zehra Ari, \"Bu çiftlikten daha önce hayvan satın almıştım. Burada yaklaşık 600 küçükbaş hayvan bulunuyordu. Yarısı satılmış geri kalan ise açlıktan ve susuzluktan ölmüş. Bazı hayvanları çukura atıp yakmak istemişler. Ekipler, çiftliğin sahibine ceza kesecek. Hayvanlara yapılan bu tam bir vicdansızlıktır\" dedi.

Çiftliğin sahibinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve firari olduğu belirtilen Erol Bayır olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zehra Ari isimli vatandaşın açılan kuyuyu göstermesi

- Etraftaki telef olan keçilerden

- Çiftliğin içinde telef olan keçilerden

- Ekiplerden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,(DHA)

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