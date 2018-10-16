DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BM\'DEN İDLİB\'E İNSANİ YARDIM

BİRLEŞMİŞ Milletler(BM) tarafından Suriye\'nin İldin kentine insani yardım gönderildi.

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden yüklenen TIR\'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geldi. BM ve Jandarma ekiplerinin eskortluk yaptığı 28 TIR Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndaki işlemlerin ardından İdlib\'e hareket etti.

TIR YOĞUNLUĞU

Öte yandan Cilvegözü\'nde İdlib\'e yönelik insani yardım ve ticaret malı yüklü TIR\'lar yoğunluk oluşturuyor. Günde ortalama 300 TIR\'ın çıkış yaptığı Cilvegözü\'ndeki ara bölgeye yüklerini boşaltan TIR\'lar tekrar Türkiye\'ye geliyor. Giden TIR\'larda ise çimento, insani yardım malzemesi, İdlib\'e beton bloklar bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-BM ve jandarma görevlileri

-BM TIR\'ları gelirken

-TIR\'lar gümrük sahasına girerken

SÜRE: 5\' -BOYUT:561MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)-

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2)BARAJ GÖLÜNE UÇAN KAMYONETİN BATMA ANI KAMERADA

SAMSUN\'un Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkıp, baraj gölüne uçan kamyonet sürücüsü Turan Sarıoğlu\'nun (50), aracıyla birlikte suya batıp boğularak hayatını kaybettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay dün, Ayvacık ilçesi Gıdışali Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Çarşamba\'dan Ayvacık yönüne seyir halinde olan Turan Sarıoğlu (50) yönetimindeki 55 AF 434 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, baraj gölüne yuvarlandı. Suya gömülen kamyonet, çağırılan jandarma ve itfaiyenin çalışması sonucu dalgıçlar tarafından yeri belirlenip çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BATMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Baraj gölüne uçan kamyonetin içerisinde sürücüsüyle birlikte suya gömüldüğü o anlar da, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde, su yüzeyinde duran kamyonetin saniyeler sonra batıp suya gömüldüğü görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonet batma anı

(Haber Kamera: AYVACIK (Samsun), (DHA) -

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3)HAFİF TİCARİ ARAÇ, ALEV ALEV YANDI

ŞANLIURFA\'da, seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç, yanarak, kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa- Mardin yolunun 25\'inci kilometresinde, öğle saatlerinde, Adem Sönmez\'in kullandığı 63 YE 158 plakalı hafif ticari aracın motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sönmez, alevleri görünce aracı sağa çekip, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, kısa sürede tüm aracı saran alevleri söndürdü. Hafif ticari araç, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan hafif ticari araç

- İtfaiye ekiplerinin araca müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4,36 MB

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4)HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ\'DEN HAKKARİ\'DE ESNAF ZİYARETİ

HAKKARİ\'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Temelli, kayyum atanan belediyelerin güvenlik güçlerinin işgali altında olduğunu ileri sürdü.

Beraberindeki bölge milletvekileriyle birlikte Hakkari\'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP ve DBP\'liler tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlik mevkiinde karşılandı. HDP\'nin Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Saliha Aydeniz, Van Milletvekili Murat Sarısaç ile Hakkari Milletvekili Dr. Sait Dede\'nin eşlik ettiği HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Hakkari DBP il binasında partililerle, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Temelli ve beraberindeki milletvekilleri, kent merkezindeki esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.

Temelli, belediye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kayyum atanan belediyelerin işgal alıtnda olduğunu ileri sürerek, \"Halkımıza, belediyelere reva görülen budur. Belediyenin kapısında şu anda olması gereken, belediyede çalışan halkla ilişkiler dairesine bakan birimler olması gerekirken, halk belediyeye giremez durumda. Neden? Çünkü kapıda silahlı güvenlik görevlileri var. Belediyeler işgal altında. Anlattığımız şey, tam da budur. Az kaldı 5,5 ay sonra halk belediyeye gidecek\" dedi. Temelli, daha sonra Yüksekova ilçesine geçti.

Görüntü Dökümü

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- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli\'nin esnafı ziyaret etmesi

-Esnaf ziyaretinden detaylar

-Temelli\'nin açıklaması

-Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-.

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5)3 YOLCU VALİZİNDEN 1547 ADET TARİHİ ESER ÇIKTI

ARTVİN\'de durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 yolcuya ait valizlerde, aralarında sikke ve küçük insan ve hayvan heykellerinin de yer aldığı 1547 adet tarihi eser ele geçirildi. Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Arhavi ilçesinden Sarp Sınır Kapısı istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolculardan E.P., M.N. ve İ.S.\'nin valizlerinde yapılan aramada farklı dönemlere ait 1293 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 7 adet bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen küçük insan ve hayvan heykelleri, 92 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen yüzük, 87 adet takı ve süs eşyası, 45 adet cam ve taş olduğu değerlendirilen takı ve süs eşyası, 3 adet kolye, 7 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen bilezik ile çeşitli parçalarla birlikte birlikte toplamda 1547 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Olayla ilgili E.P., M.N., ve İ.S. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Tarihi ederleirn görüntüleri

Haber-Kamera: Nurbay USTA ARTVİN-DHA