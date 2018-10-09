DHA YURT BÜLTENİ 13

Balıkesir\'de Şehit Pilot Nail Erdoğan anısına yaptırılan heykel açıldı

BALIKESİR\'den 1996 yılında eğitim ve görev uçuşu için havalandıktan sonra Ege\'de düşen ve halen bulunamayan F-16 uçağının pilotu şehit Yüzbaşı Nail Erdoğan\'ın anısını yaşatmak için Büyükşehir Belediyesince yaptırılan anıt heykel törenle açıldı.

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan anısına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından dinlenme ve mesire alanı Avlu Balıkesir’e yapılan anıt heykel, düzenlenen törenle açıldı. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı Orgeneral Mehmet Özlü, şehit polotun eşi Fatma Erdoğan ve oğlu Nail Erdoğan\'ın yanı sıra askeri erkan ve davetliler katıldı.

Balıkesir Garnizon Komutanlığı Bando Takımı eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Yüzbaşı Ahmet Arpa tarafından, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan\'ın özgeçmişi ve hava şehitleri anısına şiir okundu.

‘TÜRK MİLLETİNİN KALBİNE GÖMÜLDÜ’

Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına konuşan Hava Pilot Yarbay Cihangir Kemal Yüzçelik, şehit pilotun mirasını onurlu bir şekilde taşımaya devam edeceklerini söyledi. Yüzçelik, şöyle konuştu:

“Nail Erdoğan Türk bayrağını hür semalarda dolandırmak için ettiği yeminin gereğini yapmış ve hayatını bu uğurda feda ederek, Türk milletinin kalbine gömülmüştür. Hüzünlüyüz çünkü kendisi bu kutsal vatanı ve şanlı ay yıldızlı bayrağı bizlere veda ederek aramızdan ayrıldı. Ancak bir o kadar da kıvançlıyız. Çünkü gerektiğinde gözünü kırpmadan ölümün üzerine gidebilen, dünyada bileği bükülemeyen en cesur askerlere, Nail Erdoğanlara sahibiz Nail hocam, biz öğrencileriniz emanetinize gözümüz gibi bakmaya, şanlı sancağı gökyüzünde dalgalandırmaya vatan için akıttığınız kanlarınıza layık olmaya çalışacağımıza ve savunduğunuz değerleri savunma görevi aldığımızda yanınıza gelmek için bir an bile tereddüt etmeyeceğimize ant içeriz\"

‘KAHRAMANLAR VURULUNCA DEĞİL, UNUTULUNCA ÖLÜR’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, şehit pilotun, aradan 22 yıl geçmesine rağmen unutulmadığını söyledi. Şehit pilotun naaşının bulunamadığını belirten Kafaoğlu, “Milletimizin varlığı için mücadele eden kahraman askerlerimizden biri de, bu toprakların yetiştirdiği kıymetli hava yüzbaşımız Nail Erdoğan’dı. Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan 8 Ekim 1996 tarihinde Ege’de eğitim ve görev uçuşu esnasındayken uçağı düşmüştür. Vatani görevini yapmakta olan Yüzbaşı Nail Erdoğan uçaktan çıkamamış ve şehit olmuştur. Olayın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen maalesef uçağın enkazı ve şehidimizin naaşı bulunamamıştır. Bizler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, vatani değerleri için gözünü kırpmadan canını feda eden, ülkesini kendi şahsi menfaatlerinin üzerinde gören bu denli kıymetli şahsiyetin unutulmaması adına bu topraklarda onun ruhunu yaşatmak için yaptığımız girişimle şehidimizi ölümsüzleştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki, kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölürö diye konuştu.

Bando eşliğinde Hava Harp Okulu Marşı’nın okunması sonrası protokol tarafından heykelin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni sonrası duygularını paylaşan Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan’ın eşi Fatma Erdoğan, “22 yıl sonra böyle bir girişimde bulunmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Balıkesir Valimize, devrelerine ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Adını bu şekilde inşallah yaşatacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tören alanından görüntüler

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Bando eşliğinde Hava Harp Okulu Marşı okunması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşması

- Heykelin açılışı

- Şehit Pilot Erdoğan’ın eşinin açıklamaları.

Haber- Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

3 Dakika 15 Saniye, Boyutu: 600 MB.



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Gaziantep\'te sağlık çalışanlarına şiddete tepki

GAZİANTEP\'te sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik şiddeti, basın açıklamasıyla protesto etti.

Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Ramazan Sürücü ile beraberindeki bir grup doktor ve sağlık çalışanları, ellerinde öldürülen meslektaşlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi. Sağlık çalışanları, son olarak İstanbul\'da psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman\'ın hastası tarafından öldürülmesi başta olmak üzere meslektaşlarına yönelik şiddete tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Sürücü, \'Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı\'nın bir an kanunlaştırılıp, uygulanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından öldürülmeyi kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarında şiddetin kanıksanmasını, normalleştirilmesini kabul etmiyoruz. Sağlığı korumak, hayat vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında öldürülmesini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bu süreci hazırlayan nedenleri biliyoruz. 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı ilk uygulanmaya başlandığı zamandan bu yana söylediğimiz; bu program piyasa odaklı bir programdır. Bu program sağlık hizmetine meta, hastaya müşteri olarak yaklaşmaktadır. Bu programda nitelik değil, nicelik esastır. Bütün bunlar hekim ile hastasını karşı karşıya getirir. 2005 yılında İstanbul\'da Prof. Dr. Göksel Kalaycı hocamızın bir hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan süreçte, bugüne kadar 12 meslektaşımızı haksız yere uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta Dönüşüm Programı\'nın yol açtığı çarpıklıkların yarattığı tükenmişlik nedeniyle yaşamlarına son verdikleri için kaybettik. İlk günden itibaren yetkilileri uyardık; \'Sağlıkta Dönüşüm Programı\'ndan vazgeçin, sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin.\' Bütün meslektaşlarımızın vebali boynunuzdadır. Borçlarınızın daha da artmaması için sizleri gerekenleri yapmaya davet ediyorum.\"

Kalabalık, basın açıklamasının ardından yeniden görevlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık çalışanları

- Döviz ve afişler

- Ramazan Sürücü\'nün açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

374 MB



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Gerede\'de yüzlerce balık telef oldu

GEREDE(Bolu),(DHA)- BOLU\'nun Gerede ilçesindeki Ulusu Çayı\'nda yüzlerce balık telef oldu. Gerede Kaymakamlığı balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Gerede Kürkçüler köyünden geçen Ulusu Çayı\'nda yüzlerce balık telef oldu. Bölgede hayvanlarını otlatan köylüler tarafından fark edilen balık ölümleri ile ilgili ilçe kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. Köyde çobanlık yapan Hüseyin Eryılmaz, balıkların telef olmasına ilçede bulunan deri fabrikalarının dereye saldığı zehirli atıkların neden olduğunu iddia ederek, \"Tabakhanenin zehirli atıklarını salıyorlar, bütün hayvanlar zehirleniyor. Hatta benim ineklerde bile hastalık var. Geçen gün hastalananları iğneyle tedavi ettirdik. Çok fazla balık öldü. Ölenlerin bir kısmı akıntıyla gitti.\" dedi.

Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, ise balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını ifade ederek, \"Olayın bilgisini aldıktan sonra balık ölümlerinin yaşandığı alana giderek incelemelerde bulundum. Balık ölümleri ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedik. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaptıktan sonra sudan ve ölen balıklardan numuneler aldı.\" dedi.

Ünsal, alınan numunelerin incelenmesinin ardından balık ölümlerinin nedeninin ortaya çıkacağını belirterek, olayın yakından takip edildiğini, elde edilecek olan sonuçlara göre çalışmanın yapılacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dereden görüntüler

-Ölü balıklar

-Çoban ile röportaj

-Kaymakam ile röportaj

-Detaylar

Süre: 03.22-Boyut: 377 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)

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