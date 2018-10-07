DHA YURT BÜLTENİ-13

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ANTALYA\'DA

1)ESNAFI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın 26 ülkenin meclis başkanı ile bir araya geleceği Antalya\'ya geldi. Yıldırım, Batman\'daki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim\'in Antalya\'daki ailesini ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, öğle saatlerinde eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Antalya\'ya geldi. Yıldırım çiftini havalimanında, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Yıldırım, kendisini karşılamaya gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibiyle, gösterilerinin ardından fotoğraf çekildi.

Binali Yıldırım, daha sonra Batman\'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim\'in Aksu ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Ayşe ile babası Hasan Hekim\'e başsağlığı dileyen Yıldırım, okunan dualara eşlik etti. Yıldırım sonrasında ise \'kapalı yol\' esnafını ziyaret etti.

Bu akşam Rusya Devlet Duması Vyacheslav Volodin, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile otelde görüşmesi beklenen Yıldırım, yarın 26 ülkenin meclis başkanlarıyla Antalya\'da bir araya gelecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehit evinden çıkış

- Vatandaşla sohbet

- Dönerciler Çarşısı’nda vatandaşla konuşmalar

- Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

- Çocukları severken görüntü

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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2)ANTALYA\'DA YAZ BİTMİYOR

TÜRKİYE genelinde sonbahar mevsiminin etkileri sürerken turizm kenti Antalya\'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili\'ne gelerek denizin keyfini sürdü. Bazı tatilciler sahilde kitap okumakla yetinirken, bazıları ise denizde yüzdü. Sahile babasıyla birlikte gelen Beren Kartal (6), denizin ılık olduğunu söyledi. Beren, \"Denizi çok seviyorum. Şu anda denizin sıcaklığı iyi\" dedi. Kızıyla denize giren Yunus Kartal ise \"Deniz ve hava çok güzel. Yaz bitmiyor burada\" diye konuştu.

Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde en düşük sıcaklık 28 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -