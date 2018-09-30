DHA YURT BÜLTENİ 13

GÖLBAŞI\'NDA KAZA: ANNE İLE KIZI ÖLDÜ; BABA VE OĞLU AĞIR YARALI

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba ile oğlu ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 20’nci kilometresinde, Haydarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı’na giden Mustafa Atalay yönetimindeki 46 PD 027 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücünün eşi Leyla Atalay (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Atalay ile çocukları Burak Can (10) ile Elif Beyza (11) ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elif Beyza Atalay da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ile kızının cenazeleri otopsi için morga konuldu. Tedavisi süren baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Görevlilerin kaza yerinde inceleme yapmaları

- Genel ve detay görüntüler

100 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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GAZİPAŞA\'DA ORMAN YANGINI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 20 dekar kızılçam ormanıyla 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Gazipaşa\'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Aydıncık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Yangına 7 arazöz, 2 tanker, 2 itfaiye aracı ve 20 orman işçisi müdahale etti. Ekipler yangını 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Yangında bir ev yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangında 20 dekar kızılçam ormanlık alanla zeytin, badem ve nar ağaçlarının bulunduğu 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Görüntü Dökümü

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- Yangına müdahale için gelen yangın araçlarından görüntü

- Yangın çıkan ormanlık alandan genel ve detay görüntüler

- Orman ve itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları

- Soğutma çalışmalarından genel ve detay görüntüler

95.1 MB /// 01.33\"

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

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DİYARBAKIR\'DA SOKAKTA MENDİL SATAN ÇOCUKLARA ÖZEL EĞLENCE

DİYARBAKIR\'da 20 gün önce açtığı kafenin ismini, Şirin Baba koyan Berat Kelekçier isimli bir işletmeci, sokakta mendil ve benzeri ihtiyaç malzemelerini satan çocuklara özel eğlence düzenledi. Gönüllülerin de destek verdiği etkinlikte kırtasiye malzemeleri hediye edilen çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde 20 gün önce bir kafe açan Berat Kelekçier isimli işletmeci kafeye Şirin Baba adını koydu. Sokak çocukları ve çalışan işçi çocuklar için çalışmalar yapan Kelekçier, maddi imkanı olmayan çocuklar için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Yoğun bir ilgi gören kampanya üzerine Kelekçier, kafe içerisinde duvarlara çocukların ilgisini çekecek karikatürler çizdirdi. Çocuklar için düzenlenen kampanyada toplanan malzemelerin bugün ulaşılması üzerine ise Kelekçier, sokak-sokak, cadde-cadde gezerek çalışan çocukları topladı. Kafeye getirilen çocuklara yiyecek ve içecek ikram edildikten sonra kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Çocuklar daha sonra müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

SOKAK ÇOCUKLARINA MORAL GÜNÜ

Sokakta zorla çalıştırılan, yada istekleri dışında çalışmak zorunda kalan çocukların sosyal yaşama adaptasyonuna destek olmayı hedeflediğini belirten Kelekçier, \"Kışlık kıyafet ve oyuncakları çocuklar için biriktirdik. Sosyal medya üzerinden yoğun bir ilgi gördük. İstanbul, Ankara,İzmir ve Mersin\'den de malzemeler geldi. Onları bugün ihtiyacı olan çocuklar için teslim edeceğiz. Burada 15 veya 20 günde bir sokakta çocuk işçiler için şenlik düzenliyoruz. Yemek ve müzik organizasyonu yapıyoruz. Onlara moral günleri düzenliyoruz. Şenlikleri düzenlediğimiz günlerde ise sabah 09.00 ile akşam 18.00 arası kafeyi tamamıyla kapatıyoruz. Çocuklara bırakıyoruz. Gönüllü olanlarda onlara kek,pasta ve kurabiye getirerek çocuklarla paylaşıyorlar\" dedi.

Kafede eğlenen çocuklar ise burayı çok sevdiklerini ve iyi zaman geçirdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

-Kafede oturan çocuklar

-Çocukların resim yapması

-Kafe işletmecisi Berat Kelekçier ile röportaj

-Genel görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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KANDIRA\'DAKİ YAĞIŞTA TARIM ALANLARI SULAR ALTINDA KALDI

KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı, tarım alanları sular altında kalırken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Kandıra\'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kanlıdere\'nin taşması sonucu bazı tarım alanları su altında kaldı. Kışla Mahallesi\'nde Kışla Köprüsü ile bazı cadde ve sokaklarda ise ulaşım bir süre aksadı. Seyrek, Pınardüzü ve Kurtyeri bölgelerinde yağış nedeniyle kısmı taşmalar yaşanırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Derelere yakın bölgelerde bulunan bazı evleri sular bastı. Sahil kesimlerinde bulunan tatilciler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, tekneler bağlandı. Kocaeli Büyükşehir ile Kandıra Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-Taşan dere

-Yolların sel sularıyla kaplanması

-Araçların gidememesi

Ergün AYAZ/KANDIRA(Kocaeli), (DHA)

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Elanur\'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı (2)

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Adana\'da sokakta oynayan 2 yaşındaki Elanur Tarhan\'a kullandığı kamyonetle çarpıp kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli Amır Harba tutuklandı, yanındaki Abdulmelik El Cevher ise serbest bırakıldı.

Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Harba\'nın kamyoneti de incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

ADANA (DHA)

