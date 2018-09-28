DHA YURT BÜLTENİ 13

Suriye\'de, \'İdlib\' protestoları sürüyor

HAVADAN ve karadan ateş altına alınan, ancak Türkiye ve Rusya\'nın vardığı mutabakat ile saldırıların sonlandığı İdlib ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan siviller, cuma namazının ardından Suriye rejimini protesto etti.

Rusya desteği ile rejim birliklerince muhaliflerin kontrolündeki İdlib\'in kırsalı havadan ve karadan ateş altına alındı. Günlerce süren saldırıların katliama dönüşmesinden endişe eden sivillerin çağrılarının ardından diplomatik atağa kalkan Türkiye ve Rusya geçen 17 Eylül günü mutabakata vararak, İdlib\'de tansiyonun düşmesini sağladı. İdlib\'e yönelik saldırıların başlamasıyla muhaliflerin kontrolündeki birçok noktada cuma namazının ardından başlatılan eylemler bugün de devam etti. Cuma namazının ardından başta İdlib olmak üzere muhaliflerin denetimindeki birçok ilçe, belde ve köyde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi. Ellerinde ÖSO ve Türkiye bayrağı taşıyan kalabalıklar, rejimi protesto edip her zaman yanlarında olan Türkiye\'ye minnettar olduklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Protesto gösterisinin yapıldığı alan

- Alandaki Suriyeliler

- Alada açılan Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları

- Protestocuların ellerindeki dövizler

- Protestocuların sloganlar atması

- Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera:GAZİANTEP-DHA)

321 MB

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TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE, (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, TIR\'la çarpışan otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Van-Başkale karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi mevkiisinde meydana geldi. Kazada, TIR ile çarpışan karşı yönden gelen otomobildeki ismi öğrenilemeyen sürücü, araçta sıkıştı. Ağır yaralann sürücü, bölgeye gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-Araçta sıkışan sürücü

-Sürücüyü çıkartmaya çalışan Afad ve itfaiye ekipleri

-Detaylar

-yaralı sürücünün ambulansla hastaneye götürülmesi

-Vatandaşlar

BOYUT:259 MB

SÜRE:2 DK 18 SN

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Spor ve sanat, çocuğun okul başarısını artırıyor

MEMORİAL Lara Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü\'nden Uzm. Dr. Ali Satılmış, spor yapan ve sanatsal aktivitelere katılan çocukların okul başarısının arttığını belirtti.

Türkiye\'de çocukların genellikle beden sağlığıyla ilgilenildiğini ve bunun yeterli olmadığını belirten Uzm. Dr. Ali Satılmış, çocuğun beden sağlığı kadar ruh sağlığının da önemli olduğunu, ailelerin bu konuyu dikkate almaları gerektiğini ifade etti. Kendi kendine yetebilen ve kendi kendine mutlu olabilen başarılı çocuklar yetiştirebilmek için çocukların farklı aktivitelerde yer alması gerektiğini söyleyen Satılmış, “Sağlıklı ve başarılı çocuk büyütmek hepimizin arzusu, biz de bu konuda elimizden geldiği kadar aileleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Eski çağlardan beri bunun en önemli araçları spor ve sanat. Maalesef çocukların eğitimleriyle o kadar çok ilgileniliyor ki bunlar hep göz ardı ediliyor\" dedi.

Spor yapan ve sanatsal aktivitelere katılan çocukların okul başarılarında önemli derecede yükselme olduğunu belirten Uzm. Dr. Satılmış, “Kendi özel hayatlarında kendi kendine yetebilen bu çocuklar, özgüven sahibi insanlar oluyor. İleride kendi başlarına kaldıklarında oyalanabilecekleri hobilerinin oluşmasını sağlıyoruz. Bu da hem onları kötü alışkanlıklardan korumakta, hem de geleceğe daha huzurlu ve daha mutlu bakmalarını sağlamakta\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kanun ve gitar çalan çocukların görüntüsü

- Jimnastik yapan kızın görüntüsü

- Karate yapan kızın görüntüsü

- Çocuklar röp.

- Uzm. Dr. Ali Satılmış röp.

- Çocukların velisi Gül Aslan Korkusuz röp.

1.47 GB --4:02\'

Haber- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)

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Derslerinin kötü olduğu iddiasıyla intihara kalkıştı

ANKARA Üniversitesi\'nde öğrenci olduğu öğrenilen Özkan D. (28), derslerinin kötü olduğunu ileri sürerek dinlenmek için geldiği Konya\'da, kaldığı otelin 3\'üncü katındaki cama çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Özkan D., yaklaşık 3 saatte ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Şeref Şirin Sokak\'ta bulunan bir otelin 3\'üncü katında meydana geldi. Ankara Üniversitesi bilgisayar bölümü öğrencisi Özkan D., iddiaya göre, derslerinin kötü olması nedeniyle, kafa dinlemek için Konya\'ya geldi. Yaklaşık 15 gün önce geldiği Konya\'da otele yerleşen Özkan D., bunalıma girip kaldığı odanın penceresine çıktı. Otel personelinin durumu fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Özkan D.\'nin atlama ihtimaline karşın yere hava yastığı açtı. Polislerin ikna çabalarını karşılıksız bırakan Özkan D.\'nin polislere, \"Derslerim çok kötü. Sınıfta kaldım. Ben aileme ne derim. Kafa dinlemek ve huzur bulmak için Konya\'ya geldim\" dediği öğrenildi. Özkan D., yaklaşık 3 saat süren çaba sonrası ikna edilerek aşağıya indirildi. Özkan D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Özkan D.\'nin camda durması

- İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açması

- Olay yerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Kahramanmaraş\'ta su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ\'ta, 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erkenez Mahallesi\'ndeki inşaat alanında bulunan su kuyusuna yavru kedi düştü. Kedinin su kuyusuna düştüğünü fark eden vatandaşlar, telefonla itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kediyi çıkardı. Sağlıklı şekilde kurtarılan kedi doğaya bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kedinin düştüğü kuyu

- İtfaiye ekipleri

- Kedinin kurtarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 302 MB

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