DHA YURT BÜLTENİ 13

Gaziantep’te, ‘Kırmızı Kart’ operasyonu: 24 gözaltı

Gaziantep\'te polisin yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yasadışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla yurt genelinde \'Kırmızı Kart\' adlı yasadışı bahis operasyonları düzenlendi. Gaziantep’te de Ahlak Bürosu ekipleri tarafından düzenlen eş zamanlı operasyonlarda yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen ev ve işyerlerine baskın yapıldı. Operasyonlarda yasadışı bahis oynattığı belirlenen 24 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bahis oynamakta kullanılan bilgisayarlar ve yazıcılara el konuldu.

Şüpheliler emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin otobüslerle hastaneye gelmesi

- Şüphelilerin polis nezaretinde hastaye girmesi

- Şüphelilerin otobüslere binmesi

- Otobüslerin adliyeye hareket etmesi

- Genel görüntü ve detaylar

(KJ:Haber-Kamera:Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 295 MB

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Hasta yakınlarının cep telefonlarını çalan hırsızı güvenlik kamerası ele verdi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) bekleme salonundaki koltuklarda uyuyan hasta yakınlarının cep telefonlarını çalan hırsızı güvenlik kameraları ele verdi.

Olay, Adapazarı şehir merkezindeki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SAÜEAH) hasta bekleme salonunda yaşandı.Hastanenin bekleme salonunda bulunan koltuklarda yatıp uyuyan iki hasta yakını, polise giderek cep telefonunun çalındığı yönünde ihbarda bulundu.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı hırsızlık ekipleri, hastane kameralarını incelediklerinde cep telefonlarının A.E(28) tarafından çalındığını tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyette sorguya alındı. İşlemleri tamamlanan A.E çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Şüphelinin adliye sevki

Haber-Kamera:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Adana’da \'Muhsin Ertuğrul Sergisi\'

Adana 25\'inci Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesinde \'Muhsin Ertuğrul Sergisi\' açıldı.

Usta sanatçı Muhsin Ertuğrul adına Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesi\'nde açılan sergiye Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, sinema sanatçıları Ayla Algan, Yılmaz Atadeniz, Necip Sarıcı ve birçok davetli katıldı. Sergide, Muhsin Ertuğrul\'un fotoğraflarının yanı sıra Türk ve Dünya Sineması\'na damga vurmuş filmler ve tiyatro oyunlarından fotoğraflar sergilendi.

AYLA ALGAN: O BENİM HOCAMDI

Sergiyi gezen sanatçılardan Ayla Algan, fotoğraflara bakarken duygulandığını belirterek, \"Muhsin Ertuğrul benim çok sevdiğim hocamdı. 1960\'ta Amerika\'ya geldi ve bizi orada şehir tiyatrolarına davet etti. Yale Üniversitesi\'nde tiyatro eğitimi aldık ama sinema tekniğimizi de geliştirdik. Muhsin hocamız riskler de alarak bizi büyük oyuncu yaptı. Bana birçok oyunda başrol verdi. O zamanlar tiyatromuz altın çağındaydı. O benim hem hocam hem de danışmanımdı, yol gösterirdi\" dedi.

Adana Film Festivali\'nin ülke açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Algan, festivalin özellikle genç sinemacılar için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Sergideki fotoğrafların genel ve detay görüntüsü

- Fotoğraflara bakan vatandaşların görüntüsü

- Sinema sanatçısı Ayla Algan ile röp.

- Ayla Algan\'ın fotoğraflara bakması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03\'19\" BOYUT:368 MB

Haber:Can ÇELİK -Kamera:Sude UÇAROĞLU/ADANA,(DHA)

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Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Yunan ve Bulgarların döviz fiyatlarındaki artışın ardından Edirne\'ye akın etmesiyle Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nın yetersiz kaldığını belirterek, \"Pazarkule Sınır Kapısı artık yetersiz kalıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı projeleri hazırlattı. Pazarkule Sınır Kapısı\'nın genişletilmesi için çalışmalar başlatıldı\" dedi.

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, düzenlediği basın toplantısında, son dönemlerde dövizdeki artışla birlikte Bulgaristan ve Yunanistan\'dan alış verişe gelenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Kent ekonomisine ciddi katkıda bulunan Yunan ve Bulgar turistler için esnafı uyaran Zıpkınkurt, \"Esnafımızın fiyat etiketlerini dükkanlarına veya malların üzerine asmasını öneriyorum. Bakıyoruz büyük mağazalardan alışveriş yapıyorlar, niye? Çünkü üzerinde fiyat etiketi var. Ama bizim büyük mağazaların haricinde küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin birçoğunda fiyat etiketi yok. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü dönem ,dönem denetimlere çıkıyor ama fiyat etiketinin olmaması, müşterinin aklında \'acaba yabancıya farklı fiyata mı mal satıyor?\' gibi endişeye yol açıyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmamız lazım. Bu durum aynı zamanda restoran ve lokantalar için de geçerli\" dedi.

Yunan ve Bulgar turistlerin sıkça gelmesi nedeniyle sınır kapılarında yoğun bir trafik olduğunu söyleyen ve Pazarkule\'nin artık yetersiz kaldığını ifade eden Zıpkınkurt, buranın genişletilmesi için çalışmalar başlatıldığını söyledi. Zıpkınkurt, \"Burasıyla alakalı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nda bir çalışma yapıldı. O kapının yenilenmesiyle alakalı bir çalışma var. Gümrük ve Ticaret İşletmeleri projeleri hazırlattı. Bakanlıkta tartışılıyor, kaç metrekare olsun, alışveriş mağazası olsun mu, idari binalar ne olacak gibi konular konuşuluyor. Kaldı k, geçen hafta büyük ihtimalle Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Savunma Bakanı ile bir araya gelecekti. Askeriye var biliyorsunuz Pazarkule\'de, oranın yerinin değişmesi lazım. Bildiğiniz gibi odamızın da gümrük sahası içerisinde 5 bin metrekare yeri var. Biz de arsamızı vermeyi planlıyoruz yapılacak gümrük binalarının içine. Dolayısıyla oradaki gümrük sahası da genişlerse Pazarkule\'yi de rahatlatmış oluruz\" dedi.

EDİRNE\'YE YABANCI YATIRIMCI ATAĞI

Türk vatandaşlığı almak isteyen özellikle Türki Cumhuriyetler ve Arap Yarımadası\'ndaki yabancı yatırımcıları Edirne\'ye çekmek için çalışmalarının olduğunu belirten Zıpkınkurt, \"Eskiden vatandaşlık 1 milyon dolar karşılığında veriliyordu. Veya 100 işçi çalıştıran işletmedeki yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veriliyordu. Bununla alakalı bir çalışma yapıyoruz. Yarın emlakçılarla bir toplantı yapacağız. Çarşamba günü de Edirne\'deki inşaat müteahhitleriyle bir toplantı yapacağız. Elimizdeki envanteri çıkaracağız. Ne kadar ev var, dükkan var, ne kadar pazarlamaya hazır mal var. Bunlarla ilgili bir toplantı yapacağız. Topladığımız bu portföyü Türki Cumhuriyetler ve Arap Yarımadası\'na büyükelçiler ve ataşelikler vasıtasıyla pazara sunacağız. Bununla ilgili yönetim kurulumuz bir haftadır ataşelikler ve büyükelçiliklerimizle görüşüyor. Söz konusu envanteri çıkarıp, İngilizceye çevirip onlara sunacağız. Bizim burada istediğimiz şu, Edirne Avrupa\'ya yakınlığı dolayısıyla farklı lokasyonda olan bir il. Tabii Edirne\'de bu insanlar gelip yerleşmeyecek, sadece yatırım veya vatandaşlık için alacaklar. Edirne\'ye gelsinler, gayrimenkul alsınlar, kiraya verecekler sonuçta Edirne ekonomisine canlılık gelecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Toplantı salonundan genel

Recep Zıpkınkurt\'un açıklaması

Gazetecilerden detay

Yunan- Bulgar yazılı işyeri tabelaları

Alış veriş yapan Yunan ve Bulgarlar

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Zeki Müren kabri başında anıldı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Türk Sanat Müziği\'nin \'Sanat Güneşi\' olarak tanınan merhum Zeki Müren, ölümünün 22’nci yılında Bursa Emir Sultan Mezarlığı\'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Emirsultan Mezarlığı\'ndaki törene, Müren ailesinin damadı İlknur Güner, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Şubesi temsilcileri, Zeki Müren Kültür Sanat Derneği Başkanı İsmail Eren, Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Törende duygusal anlar yaşayan Müren ailesinin damadı İlknur Güner, yaptığı konuşmada eşi Özlem Güner’in İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu anma programı için İzmir’de olduğunu belirterek, “Her sene duygu yüklü oluyoruz. Zeki Müren’in ailemizden çıkması bizim için büyük bir şans. Özellikle topluma verdiği mesaj büyük bir mesaj. Zeki Müren’in vefat ettiği gün doğan çocuklar şimdi üniversiteden mezun oldu, askerden geldi. Gücü yerinde olan herkesin çağdaş genç yetiştirmek ve vatan savunmasında cansiperane görev yapan Mehmetçiklerimiz için imkanları varsa gelirlerinin bir kısmını bağışlamalarını diliyorum. Zeki Müren ile gurur duyuyoruz. Türkiye’ye sanat müziğini sevdiren ve anadolunun her köşesine yayarak bunun karşılığında da büyük saygı gören Zeki Müren’i rahmetle anıyorumö dedi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan ise Zeki Müren’in Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri olduğunu belirterek, “Zeki Müren bütün mal varlığını TEV ve Mehmetçik Vakfı’na bağışlamıştı. Bugüne kadar Zeki Müren burs fonundan 3 bin 31 öğrencimiz, bu yıl da 231 öğrencimiz faydalandı. Yapmış olduğu hayırlarla sanat güneşimiz öğrencilerimizin eğitim güneşi de oldu. Kendisini şükran ve minnetle anıyorumö diye konuştu. Zeki Müren Kültür Sanat Derneği Başkanı İsmail Eren de sanatçıyı rahmetle andıklarını belirterek, Zeki Müren Sanat Evi’nin inşası yönünde çalışmalara da başlandığını açıkladı.

Öğrenciler ve konuklar duanının ardından Müren\'in kabrine karanfil bıraktı. Müren için ölümünün 22\'nci yılında Emirsultan Camii\'nde öğle namazının ardından mevlit de okutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

TEV Başkanın konuşması

Müren\'in akrabası İlknur Güner\'in konuşması

Duaların okunması

Detaylar

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Bingöl\'de balık avı sırasında nehre düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bingöl\'ün Genç İlçesi\'nde dün arkadaşlarıyla gittiği balık avı esnasında Murat Nehrinde kaybolan Sezer Polat\'ın ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Genç ilçesinde oturan ve dün öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte Paymerg köyünde Murat Nehri\'nde balık avına giden 24 yaşındaki Sezer Polat\'ın ortadan kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bilgi verdi. Gece saatlerine kadar bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, çalışmalara bugün sabah erken saatlerinde tekrar başlandı. AFAD, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı balık adamların destek verdiği arama çalışmaları sonucunda bugün saat 10.00 sıralarında Polat\'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Polat\'ın cenazesi Bingöl Kadın ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Murat Nehrinden detaylar

-Dalgıç adamların arama çalışmaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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Tabiat parkı yakınındaki çöp depolama alanına tepki için yolu kapattılar

TRABZON\'un Sürmene ilçesindeki, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Çamburnu Tabiat Parkı ekosistemi, güneyinde kurulan katı atık çöp depolama alanı tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Trabzon, Rize Katı Atık Birliği (TRAB-Rİ-KAB) tarafından ilçede 11 yıldır çöp depolanan alana ulaşan yolu araçlarıyla ulaşıma kapatan vatandaşlar eylem yaptı, çöp dolu kamyonların geçişine izin vermedi. 2 saat kapalı kalan yol, jandarma ekiplerinin uyarıları üzerine açıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması uzun süreden bu yana çözülemeyen çevre sorunu haline geldi. Soruna çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize ile ilçe belediyeleri, \'Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği\'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. Birlik; bakanlıklar ve belediyelerin katkıları ile Trabzon\'un Sürmene ilçesi Kutlular mevkisinde deniz seviyesinden 290-340 metre yüksekte, kıyıdan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çöp depolama alanı oluşturdu. Mevcut çöp depolama alanının kapasitesinin dolması üzerine, yeni çöp depolama alanı açıldı. 11 yıldır çöp depolanan alan, çevreye kötü kokular yayıldığını öne süren ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

YOL KESİP, TEPKİ GÖSTERDİLER

Dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Çamburnu Tabiat Parkı\'nın da güneyinde yer almasıyla sürekli tartışmaların odağı olan çöp depolama alanına, vatandaşların tepkisi sürüyor. Bölgede oturan yaklaşık 100 kişi, tabiat parkı içinden geçerek çöp depolama alanına ulaşan yol üzerinde toplanarak eylem yaptı. Vatandaşlar, yolu araçlarıyla ulaşıma kapatıp, çöp dolu kamyon ve TIR\'ların geçişine izin vermedi.

\'ENDİŞE İÇİNDE YAŞIYORUZ\'

İlçe sakinlerinden Bünyamin Seyrekbasan, kötü koku nedeniyle endişe içinde yaşamak zorunda kaldıklarını belirterek, \"Pis çöp kokusu yöre halkını yaşam kalitesi ve ruhsal olarak yıllarca olumsuz yönde etkilemektedir. Çöp sahası yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine çok yakın olduğundan çevre etkileri direkt halka yansımaktadır. Kamyonlardan sızan çöp suları yol boyunca çevreye dökülmektedir. Çöp suları yağmur sularına karışarak tarım arazilerine ve denize karışmaktadır. Sinek ve haşere bölgemizde tarımı ve sağlığı aşırı derecede tehdit etmektedir. Bu noktada taleplerimiz, gerekli önlemlerin alınması ve halkın korunmasıdır. Yaşanan durum, 10 yılı aşkındır kötü kokuyla iç içe ve sağlık yönünden endişe içinde yaşamak zorunda bırakmıştır. Acaba sesimizi duyan var mı? Nefes alamıyoruz\" dedi.

\'SULARIMIZI İÇEMİYORUZ\'

Eylemcilerden Günay Ömeroğlu da kötü koku nedeniyle yaşamakta zorluk çektiklerini anlattı. Ömeroğlu, \"Sularımızı içemiyoruz. Parayla su alıyoruz. Artık ona da para yetmiyor. Yukarılardan kaynak sularından alıp su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Önceden bizim sularımız öyle güzeldi ki, şimdi ise öyle değil. Çocuklarımız tatile geliyor, bu manzarayı görünce geri dönüyor. Bahçemizde ne yemek yiyebiliyor ne de çay içebiliyoruz. Kötü kokudan bir şey yutamıyorsunuz. Bu kadar rezillik, sorumsuzluk olmaz. Köyün içinde bu olur mu? Burada yaşanılır mı?\" diye konuştu.

Yolu yaklaşık 2 saat kapalı tutan vatandaşlar, bölgeye gelen jandarma ekiplerinin uyarıları üzerine eylemlerini sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çöp alanı görüntüleri

Vatandaşlar tepkisi

Çöp alanı genel görüntüler

Alandan arşiv drone görüntüsü

Detaylar

HABER KAMERA: Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)-