DHA YURT BÜLTENİ 13

BURSA\'YI YASA BOĞAN ÖLÜM

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Karacabey ilçesinde Dağkadı İlkokulunda Müdür Yardımcısı olan İsmail Yaman (27) ile Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Özel Öğretim Öğretmeni olan eşi Esra Duman Yaman (28) öldü. Yaşamlarını yitiren Yaman çifti için bugün Karacabey ilçesinde yapılan cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Bandırma-Bursa karayolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Bursa istikametine gelmekte olan Baki Ü. (61) yönetimindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman\'ın kullandığı 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İsmail Yaman olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan eşi Esra Duman Yaman ve 2 yaşındaki oğlu Kerem Yaman ile diğer araçta bulunan sürücü ve İsmail K. yaralandı. Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Esra Duman Yaman ile oğlu Balıkesir devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Talihsiz kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamlarını yitiren Karacabey Dağkadı İlkokulu Müdür Yardımcısı İsmail Yaman ile Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel öğretim Öğretmeni olan Esra Duman Yaman için bugün içenin gazi Mahallesi\'nde bulunan evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ölen çiftin yakınları , Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin meslektaşları katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze törenin ardından İsmail Yaman\'ın cenazesi memleketi Bolu\'ya, Esra Duman Yaman\'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere İzmir\'e gönderildi.

Bu arada kazada kaburgası ve kalçasında kırıklar bulunan Kerem Yaman\'ın yoğun bakımdan çıktığı yakınlarının isteği üzerine İzmir\'de hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmaya Bandırma Cumhuriyet Savcılığı\'nca başlandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze

-Cenaze yakınları

-Helallik alınması

-Ölenin yakınlarının ağlaması

-Görev yaptığı okuldan görüntü

130 MB

2 dakika 33 saniye

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

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BANKA PERSONELİ SAYESİNDE DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU

İZMİT\'te, telefon dolandırıcılarının yalanlarına inanarak bankadan parasını çekmeye giden 70 yaşındaki İ.D.\'nin dolandırılmak istendiğini düşünen banka personeli polise haber verdi. İ.D. 40 bin TL\'yi telefon dolandırıcısına verdiği sırada polis baskın düzenleyerek, 19 yaşındaki A.Y.\'yi gözaltına aldı.

İzmit\'te, S.D.(67) ve İ.D. çiftini arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, kimlik bilgilerinin terör gruplarının ele geçtiğini, bu bilgilerle evlerinin satışa çıkarılmak istendiğini söyledi. Telefon dolandırıcıları, yaşlı çifte evlerini koruyabilmeleri için soruşturma kapsamında para talep etti.

Telefon dolandırıcısının yalanlarına inanan İ.D. banka şubesine giderek, para çekmek istedi. 40 bin TL çeken İ.D.\'nin dolandırıldığını düşünen banka personeli, durumu polise bildirdi. Polis, İ.D.\'yi 2 gün boyunca takibe aldı. İ.D., Yenidoğan Mahallesi\'nde telefon dolandırıcısı ile buluşup parayı teslim ettiği anda polis baskın düzenledi. Gözaltına alınan A.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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A.Y.\'nin adliyeye sevk edilmesi

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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LÜKS VİLLAYI UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde kiraladığı villanın bodrum katına iklimlendirme sistemi kurarak, \'skunk\' adlı sentetik uyuşturucu yetiştiren 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlılardan 2\'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 12 ayrı suçtan aranan E.Y. adlı şüphelinin piyasa uyuşturucu süreceğini öğrendi. Sivil polis ekiplerince takibe alınan E.Y.\'nin içinde bulunduğu otomobil, geçen salı günü, Torba Mahallesinde oluşturulan denetim noktasında durduruldu. E.Y. ile birlikte araçta bulunan M.C. ile Ö.G. gözaltına alındı. E.Y.\'nin üzerinden, üstünde kendi fotoğrafının yer aldığı kardeşi A.Y.\'nin ait kimlik çıktı. Polis ekipleri, E.Y.\'nin Konacık Mahallesi\'nde kiraladığı lüks villaya operasyon düzenledi. Villanın bodrum katında, skunk adlı sentetik uyuşturucu imalathanesi olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, uyuşturucuyu üretmek için kurulan iklimlendirme sistemini görünce şaşkınlık yaşadı. Operasyonda 124 gram skunk ele geçirildi. Gözaltındaki işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y., ve M.C., tutuklandı, Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bodrum katında ele geçirilen iklimlendirme sistemi malzemelerin görüntüsü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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DÖRT AYAKLI MİNARE RESTORASYONUN ARDINDAN ZİYARETE AÇILDI

DİYARBAKIR\'ın tarihi Sur ilçesinde 2015 yılının Kasım ayında terör örgütü PKK\'ya yönelik başlatılan hendek-barikat operasylonları sırasında hasar gören Sur\'un simgesi halindeki Dört Ayaklı Minare ile Şeyh Matahar Camisi, yapılan restorasyon ve onarım çalışmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'un katılımıyla ziyarete açıldı.

Diyarbakır\'ın Sur ilçesindeki hendek-barikat operasyonları sırasında ağır hasar gören Dört Ayaklı Minare ile Şeyh Matahar Camisi, yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarından sonra bugün düzenlenen tören ile resmi olarak hizmete açıldı. Açılış için düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekil Cumali Atilla ile çok sayıda davetli katıldı.

\'TERÖR ÖRGÜTÜ İMHAYA, BİZ İHYAYA\'

Açılış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, terör örgütünün imhaya, yıkıma talip olduğunu ifade ederek, \"Bu vakıf eserlerini ihya etmek, terör örgütünün ihaneti sonrasında inşa etmek, miras bırakılan bu eserleri gelecek nesillere aktarabilmek adına bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkenin her köşesinde olduğu gibi Diyarbakır\'da da büyük bir hamle ve heyacan içerisindeyiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü emanet olarak bu eserleri geleceğe aktarmak adına bir büyük hamle içerisindedir. Terör örgütü imhaya, biz ihyaya, onlar yıkmaya biz yapmaya talibiz. Bugün Diyarbakır\'ın her köşesinde buna dönük çok büyük bir çalışma ve hizmet içerisindeyiz\" dedi.

\'ŞEHİR MOĞOL İSTİLASINA KARŞI NASIL DİK DURDUYSA, PKK\'YA KARŞI DA DİK DURMAYI BİLDİ\'

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise, Diyarbakır\'ın küller altında bir mücevher olduğunu dile getirerek, \"Bugün terör örgütünün yaktığı ateşin külleri altında kalmış, bu kutlu şehrin nadide mücevherlerinden bir kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nün çabalarıyla, hükümetimizin gayretleriyle bunlar tekrar insanlığın kültür hazinesine kazandırılıyor. Burası, yeryüzünde eşi bulmayan bir şehirdir. Her kültürden burada iz ve eser var. Peki terör örgütü bu kutlu şehirden ne istedi ? Neden Şeyh Mutahar Camii\'nin minaresini ayaklarından vurdu, neden Fatihpaşa Camii\'nin minberini yaktı? Çünkü, insanlığın biriktirdiği medeniyeti ve bu kutlu şehrin sahip olduğu değerleri istemiyor. Tarihi yıkıp, tarihimize ait, medeniyetimize ait, kutlu değerlerimize ait ne varsa onları imha edip, ortadan kaldırıp, kendine göre, kendiyle bir şey başlatmak istedi. PKK terör örgütünün bu şehre yaptığı budur. Ama bu şehir, geçmişte kendisini yıkmaya, yakmaya kalkışanlara tarih boyunca dersini verdiği gibi ve onlara rağmen ayakta kaldığı gibi, Moğol istilalarına benzer diğe gaddar ve zalim idarelere karşı nasıl ayakta durduysa, bugün PKK terör örgütü ve onun türevlerinin yaptığı eylemlere karşı dik durmayı bildi, hamdolsun bugün dimdik ayakta. Biz, Suriçi\'ni ihya ettiğimizde bu şehir tekrar kendi kimliğine kavuşacak. Dört Ayaklı Minare\'nin ayaklarına sıkılan kurşun, şehirdeki çoğulcu kültüre ve onu taşıyan sürükleyen medeniyet değerlerine sıkılan kurşunlardır\"diye konuştu.

\'DÖRT AYAKLI MİNARE, DİNİMİZİN DÖRT MEZHEBİNİ TEMSİL EDİLİYOR\'

Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy da, Anadolu\'da tek olma özelliğiyle olan bir eserin önünde konuştuklarını ifade ederek, \"Dört Ayaklı Minare, dinimizin dört mezhebini temsil ediliyor. 2015 yılında maalesef yaşanan terör olaylarında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ile 2 polis hunharca saldırı sonucu şehit oldular. Bu vesileyle onları anmak istiyorum, Allah rahmet eylesin. Yaşananların ardından hem devletin hem de Diyarbakır halkının üstün çabalarıyla terör burada son buldu. Bu aslında sizlerin çabaları, devlet tek başına bir şey yapması mümkün değil. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bu olayların yatışmasıyla birlikte çatışmalar sırasında ciddi zarar gören 19 tane vakıf ve kültür esermizin restorasyonu yapmaya başladık\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Törenden görüntü

-Dört ayaklı minareden görüntü

-Şeyh Matahar Camii\'nden görüntü

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

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BURDUR\'DA AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI

BURDUR\'da, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında \'şed kuşatma töreni\' yapıldı.

Burdur Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ulu Cami avlusunda tören düzenlendi. Törene, Vali Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Çağlar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi ile esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, Ahilik Haftası\'nın hayırlı olmasını diledi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Ahiliğin halkın ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yeri olduğunu belirtti.

İl Ticaret Müdürü Aylin Sacide Çağlar, Ahilik teşkilatının yüzyıllar boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birlik ve beraberle önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi ise \"Ahilik, esnaf teşkilat modelinin adıdır. Bu modelin temelinde birbirini sevme, sayma, yardım etme, fakiri ve yoksulu gözetme ve iş hayatında ahlaki kuralları esas alma vardır. Ahinin eli açık, cömert, yardımsever, sofrası ve kapısı açık, nesi varsa paylaşan aynı zamanda dilini yalan ve gıybetten, iftiradan uzak tutan, gözünü harama bakmaktan, elini haramdan sakınan, belini bağlı tutup kimsenin namusuna göz dikmeyendir. Bunlar Ahiliğin temel prensipleridir\" dedi.

Şed kuşatma töreninin temsili olarak canlandırılmasının ardından Yılın Ahisi seçilen Veli Ulusan\'a cüppesi Vali Hasan Şıldak tarafından giydirildi. Yılın kalfası, yılın çırağı ve yılın esnafına ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Tören sonrasında vatandaşlara etli pilav ve helva ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehter takımı gösterisi

- Katılanlar

- Konuşmacılar

- Şed kuşatma töreni

- Ödüllerin verilmesi

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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