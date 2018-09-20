DHA YURT BÜLTENİ 13

RUS İŞ ADAMININ SÜPER LÜKS YATI, 670 TON YAKIT ALDI

ÜNLÜ Rus iş adamı Victor Rashnikov\'un \'Ocean Victory\' adlı milyon dolarlık süper lüks yatı, Fethiye İskelesi\'ne yanaştı. 12 saat boyunca akaryakıt ikmali yapılan lüks yata 670 bin litre yakıt verilirken, lüks yatın kumanyaları da Fethiye\'den sağlandı.

Ünlü Rus işadamı Victor Rashnikov\'un 140 metre uzunluğundaki \'Ocean Victory\' adlı milyon dolarlık süper lüks yatı, Yunan adalarından Fethiye\'ye akaryakıt ikmali için geldi. 8 katlı olan ve helikopter hangarı bulunan yat, dünyanın en büyük 10 lüks yatı arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı zengin işadamları arasında gösterilen Victor Rashnikov\'un süper lüks yatı \'Ocean Victory\', sabah erken saatlerde Fethiye İskelesi\'ne demirledi. Rusya\'nın çelik ve metal kralı Victor Rashnikov\'un, 140 metrelik, 300 milyon dolar değerindeki yatına İzmir\'den gelen 25 tankerden 670 bin litre motorin ikmali yapıldı. Aynı anda 5 ayrı tankerden lüks yata ikmal yapılırken, bazı görevliler de yatın en üst katını temizledi. Ayrıca Victor Rashnikov\'un lüks yatına Fethiye\'den başta balık ve et ürünleri olmak üzere sebze, meyve çeşitleriyle oldukça yüklü miktarda kumanya alındığı da öğrenildi. \"Demir Kralı\" olarak anılan Rashnikov\'un yatta olmadığı, yatın Mısır\'a gideceği öğrenildi. Fethiye İskelesi\'ndeki lüks yat önünde bazı turistler öz çekim yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rus iş adamı Victor Rashnikov\'un yatı \'Ocean Victory\'nin görüntüsü

-Yakıt ikmali için gelen tankerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN TAHSİSİ ONANDI, NAKİL ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

TRABZON Havalimanı\'na geçen 13 Ocak’ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilen Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağının teknik aksamı ve bazı parçalarının sökülme işlemi tamamlandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, hizmet dışı kalan uçağın gövdesinin ‘millet kıraathanesi’ olarak düzenlenmesi ve kullanılması şartıyla Yomra Belediyesi’ne tahsisini onayladı. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, uçağın tahsisin onaylandığına dair belgeyi göstererek, nakil için İstanbul’dan profesyonel bir ekiple çalışma işlemi yapacaklarını belirtti. Sağıroğlu, \"Karayolu üzerinde 4 tane yaya üst geçitlerimiz var. Bunların ölçülerini teknik ekibimiz alıyor. Uygun olmaması durumunda karayolları yetkilileriyle konuşup, bir günlük yaya üst geçitlerini söktürüp taktırmayla ilgili bir girişimimiz olacak\" dedi.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.

SÖKÜM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen \'Zeynep\' adlı uçağın, yabancı sigorta şirketince 9\'u Türk, 6\'sı yabancı 15 uçak mühendisinin de eşliğinde yürüttüğü teknik aksam ve bazı parçaların söküm işlemi tamamlandı. Sökülen parçaların gemi be uçak yoluyla İngiltere\'ye gönderilmesine de başlanıldığı belirtildi.

TAHSİS ONAYLANDI

Hizmet dışı kalan uçağı satın alan şirketin direktörü Dennis Richard Lewis ile görüşüp el sıkıştıklarını ve uçağın gövdesinin ilçedeki sahil alanına entegre edilip, millet kıraathanesi olarak kullanılacağını açıklayan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, yaptıkları müracaat üzerine Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce, uçağın gövdesinin Yomra Belediyesi’ne tahsisini onayladığını duyurdu.

\'TAHSİSİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ\'

Başkan Sağıroğlu, havalimanı VIP girişine yakın bir noktada bekletilen uçağın yanında, uçağın gövdesinin tahsisine ve nakil işlemlerine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Uçağın tahsisin onaylandığına dair belgeyi gösteren Sağıroğlu, nakil için İstanbul’dan profesyonel bir ekiple çalışma işlemi yapacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın öncülüğünde ülke genelinde millet kıraathanelerinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldığını anımsatan Sağıroğlu şunları söyledi:

\"Hizmet dışı kalan uçak için Yomra Belediyesi olarak, firma yetkilileriyle beraber yapılan hibe protokolü neticesinde gümrük başmüdürlüğümüze müracaatta bulunduk. Bu uçak Pegasus Hava Yolları\'na kiralık olarak verilmişti. Dolayısıyla yerli ve milli değildi, bunun sağlanması lazımdı. Bununla ilgili de Ankara’ya Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza talebimiz iletilmiştir. Biraz önce Trabzon Gümrük Başmüdürlüğümüzce imza protokolümüz yapılmış olup, uçağımızın tapusunu millet kıraathanesi olarak Yomra Belediyemize tahsisini almış bulunmaktayız. Tapusunu aldığımız uçağımızla birlikte Yomra’da içerisinde kütüphanesi, kafeteryası, çay salonu olan, halkımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek millet kıraathanesi hayata geçireceğiz. Çok olumlu bir yatırım olduğunu düşünüyoruz\"

GEREKİRSE ÜST GEÇİTLER SÖKÜLECEK

Uçağın taşınması için Karadeniz Sahil Yolu güzergahında bazı üst geçitlerin nakilde güçlük çıkarabileceğini de kaydeden Sağıroğlu, yaya üst geçitlerini söktürüp taktırmayla ilgili girişimlerinin de olabileceğini aktardı. Sağıroğlu, \"Şuanda ekip arkadaşlarımızla birlikte gerekli çalışmalarımızı yaptık. En kısa zamanda uçağımızın TIR\'larla beraber naklini gerçekleştireceğiz. Karayolu üzerinde dört tane yaya üst geçitlerimiz var. Bunların ölçülerini teknik ekibimiz alıyor. Uygun olmaması durumunda karayolları yetkilileriyle konuşup, bir günlük yaya üst geçitlerini söktürüp taktırmayla ilgili bir girişimimiz olacak. İnşallah kurumlarımızın da bizlere yardımcı olmalarıyla bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Naklinin gerçekleştirilmesinin ardından kurulum çalışmalarına başlayıp hizmete sunacağız. Tahminen 500 bin lira civarında bir maliyeti olurö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uçaktan görüntüler

Başkan açıklamaları

Detaylar

Boyut: 447 MB

HABER KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-

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KOÇ İLE KOYUN İÇİN DÜĞÜN YAPILDI

KONYA\'da restoran sahibi Hüseyin Çınalı, 20 günlük iken sahip olup \'Alex\' adını verdiği kuzusunun büyüyüp koç olması üzerine sembolik olarak \'Hülya\' adını verdikleri koyunla evlendirdi. Lüks araçların eşlik ettiği triportörden oluşturulan süslenmiş gelen aracıyla restorana getirilen papyonlu koç ile duvaklı ve gelinlikli koyun için sembolik olarak nikahı kıyıldı. Eski futbolcu Pascal Nouma\'nın temsili nikah şahitliğini yaptığı düğünde koyuna beşibiryerde takıldı.

Meram ilçesinde oturan Hüseyin Çınalı, 20 günlük iken aldığı kuzuyu besleyip büyüttü. Kuzunun büyüyüp koç olması üzerine aklına düğün yapmak geldi. Bunun içinde normal gelin ve damat için yapılan tüm düğün organizasyonu gerçekleştirdi. Damatlık giydirilen koç, süslenmiş 1968 model triportörün kazasına davul zurna eşliğinde kondu. Ardından milyon dolarlık lüks araçların konvoyu eşliğinde yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki çiftliğe gidildi. Burada duvak ve gelinlik giydirilip, kolye ve çiçeklerle süslenen koyun, temsili gelin olarak alındı. Gelin ve damat kıyafeti giydirilen koç ve koyun bir araya gelince objektiflere renkli anlar yansıdı. Ardından yine konvoy eşliğinde düğün için balonlarla süslenen restorana getirildi. Davetlilerinde hazır bulunduğu restorana koç ve koyun yan yana getirildi. Gazetecilerinde ilgisinin yoğun olduğu koç ile koyunun sembolik düğünde ise yine temsili olarak bir kişi nikah kıydırdı. Eski futbolcu Pascal Nouma\'nın temsili nikah şahitliğini yaptığı düğünde Hüseyin Çınalı, koyuna beşibiryerde takıldı.

Farklılık oluşması için böyle girişimde bulunduğunu belirten Hüseyin Çınalı, \"20 günlük iken aldığımız kuzuyu 6-7 ay evimde besledim. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğum için \'Alex\' ismini koymuştum. Sonra büyüdü ve 1 yaşını doldurdu. Sonra böyle bir fikir aklıma geldi. Bir kuzuyla evlendirelim dedik. Ona da \'Hülya\' ismini koyduk\' Düğün davetiyesi hazırlayınca arkadaşlarım benim evlendiğimi sanmışlar. Gayet iyi yorumlar aldım. Tam bir düğün gibi yapılması gerekenleri yaptık. Onlar için ev hazırlandı. Düğün yapmak zormuş. Gelin ve damadımız \"dedi.

Çınalı, gelin arabası olarak hazırlanan triportöründe 1968 model olduğunu ve özel olarak hazırladıklarını ve eski futbolcu \'Sergen\' esinlenerek \'Sergen\' ismini koyduğunu söyledi. Çınalı, gösterişli düğün için ne kadar harcama yaptığını açıklamadı. Pascal Nouma\'da önce sevgilisini arayıp koç ve kuzunun, gelinlik ve damatlıklı halini gösterip, sevgilisine evlenmek istediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Koç\'un damat evinden çıkartılması

- Triportör konması

- Oynamaları

- Konvoy eşliğinde çiftliğe gidilmesi

- Duvaklı gelinlik koyun

- Röp.

- Düğün salonu olan restorandan detay

-Nikah şahiti Pascol Nouma\'dan detay

- sembolik nikah kıyılması

- Beşibiryerde takılması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))

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İKİ VELİNİN KAVGASINI AYIRMAK İSTEYEN ÖĞRETMEN YARALANDI

KIRIKKALE Şehit Ramazan Bekar ilkokulunda iki velinin tartışmasını ayırmak için araya giren öğretmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şehit Ramazan Bekar İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Dün iki kadın veli arasındaki tartışma bugün de okul bahçesinde karşılaştıklarında tekrar alevlendi. Velilerden biri tartışma sırasında diğer velinin üzerine sopa ile saldırarak vurmaya başladı. Bu arada okulun bahçesinde bulunan Şehit Ramazan Bekar İlkokulu nöbetçi sınıf öğretmeni G.G.’de kavgayı ayırmak isterken yüzüne gelen sopa ile yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri öğretmene ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen öğretmen G.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

Öğretmenin dayak yedikten sonra ağlaması, yere yığılması ve çevredikelerin yardıma koşması

Ambulansın hastaneye gidişi

Okuldan görüntüler

Olay yerinden görüntüler

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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İŞ ARKADAŞININ HESABINDAN PARA ÇEKİP BAHİS SİTESİNE YATIRDILAR

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde otel lojmanında aynı odada kaldıkları iş arkadaşının banka kartını alıp, hesabındaki parayı yasadışı bahis sitesine yatırıp kaybeden H.A. ve H.H., tutuklandı.

Manavgat\'ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde çalışan H.A. ve H.H., iddiaya göre internet üzerinden yurt dışındaki çeşitli yasadışı sitelerden bahis oynayıp, kaybetti. H.A. ve H.H., kaybettiklerini geri kazanmak amacıyla, önceki gece otelde birlikte çalıştıkları ve lojmanda aynı odada kaldıkları arkadaşları uyurken, banka kartını gizlice aldı. İki şüpheli Kumköy merkezde bulunan banka ATM\'sine giderek, arkadaşlarının hesabındaki paranın bir kısmını kendi hesaplarına aktardı, bir kısmını da nakit olarak çekti. Arkadaşlarının hesabından toplam 1700 TL alan ikili, bu parayla yine bahis oynadı.

GİYDİKLERİ FOSFORLU TİŞÖRT YAKALATTI

H.A. ve H.H.\'nin adı açıklanmayan arkadaşı, sabah uyandığında cep telefonuna bankadan gelen mesajları fark edince jandarmaya şikayette bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın yaptığı çalışma sonucunda, paranın çekildiği banka ATM\'si ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Bunun sonucunda olayı, şikayetçinin oda arkadaşları H.A. ve H.H.\'nin gerçekleştirdiği, giydikleri fosforlu tişörtten tespit edildi. Biri otelde ve diğeri lojmanda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARAYI İADE EDECEKLERMİŞ

Şüpheliler ifadelerinde, bahis sitelerinde çok para kaybettiklerini, bu parayı kurtarmak için böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerini, oynadıkları bahiste kazanmaları durumunda parayı iade etmeyi düşündüklerini söyledi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay gecesi çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin koşar adım şekilde ATM makinesine gittikleri, yaklaşık 3- 4 dakika makinenin başında kaldıktan sonra yürüyerek döndükleri görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin para çekmek için ATM makinesine gidişi

- Para çeken şüphelilerin dönüşü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)