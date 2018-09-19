DHA YURT BÜLTENİ 13

Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Hamit hayatını kaybetti

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde, Irak plakalı otomobilin çarptığı Hamit Duman (4), yaşamını yitirdi.

Kaza, Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde meydana geldi. Üzümlü Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapan Irak plakalı otomobil, Hamit Duman\'a çarptı. Yaralanan Duman, otomobilin altından vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hamit Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp, hastaneye gelen küçük çocuğun yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.Kaza sonrası otomobilin ismi açıklanmayan Irak uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çukurca Devlet Hastanesi

-Hastane önüne gelen çocuğun yakınları

-Ağlayan yakınları

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Vali Haktankaçmaz: Gazilerimiz bizim gözümüzün nurudur

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de Gaziler Günü’nde konuşan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, “Bu millet, vatan ve bayrak için uzuvlarını feda ettiler. Gazilerimiz bizim gözümüzün nurudurö dedi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından Garnizon Komutanlığı’nda görevli personel Yüzbaşı Şafak Seven bir konuşma yaptı. Daha sonra Kırıkkale Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz yaptığı konuşmada, “Ülkemizin bağımsızlığı, egemenliği uğruna kahramanca mücadele vererek hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz gurur kaynağımızdır. Bizlere düşen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin emaneti olan vatan topraklarına sahip çıkma ve yaşatma uğrunda, milli birlik ve kardeşliğimizi daha fazla perçinlemektir. 19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. “Bu millet, vatan ve bayrak için uzuvlarını feda ettiler. Gazilerimiz bizim gözümüzün nurudurö dedi.

Vali Haktankaçmaz ile birlikte protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını gezerek karanfil bıraktılar ve şehit yakınlarına taziyede bulundular.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ

Cumhuriyet meydanındaki törenden görüntüler

Çelenk konulması

Günün önemini yüzbaşı şafak seven

Şehitlik deki tören

Valinin açıklaması

Kuranı Kerim okunması

Şehit mezarlarına karanfil konulması



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Uluslararası maden kurtarma yarışmasına katılacak ekip, Rusya\'ya hareket etti

ZONGULDAK,(DHA)- TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi, Rusya\'da düzenlenecek ve 25 ülkeden maden kurtarma ekiplerinin katılacağı Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018\'de Türkiye\'yi temsil etmek için yola çıktı.

Tahlisiye İstasyonu önünde toplanan ekip, yarışma için son hazırlıklarını yaptı. Türkiye\'de maden kazalarının yanı sıra birçok deprem, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerde de kurtarma çalışmalarına katılan TTK tahlisiye ekibi, yaptığı başarılı çalışmalarla adını duyurdu. En son Şubat 2017\'de İstanbul\'un Beykoz İlçesi Dereseki Köyü\'nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen ve \'Kuyu\' ismi verilen köpeği 10 gün sonra kurtarmayı başaran tahlisiye ekibi, ayrıca uluslararası kurtarma yarışmalarında da Türkiye\'yi temsil ediyor. Ekip, uluslararası maden kurtarma dernekleri ve federasyonları tarafından düzenlenen ve 2014 yılında Polonya\'da gerçekleştirilen yarışmada dünya 1\'incisi olmuştu. Başarılarını sürdürmek isteyen ekip, bu yıl 22-29 Eylül tarihleri arasında Rusya\'nın Ekaterinburg kentinte düzenlenecek yarışmada da 1\'inci olmayı hedefliyor.

TTK İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu, 25 ülkeden maden arama ve kurtarma ekibinin katılacağı yarışmaya 8 uzman tahlisiyeciyle katılacaklarını söyledi. Yarışmanın dereceden çok tahlisiye ekiplerinin kaynaşması ve bilgilendirilmesi için önem taşıdığını ifade eden Sarıailoğlu, şöyle dedi:

\"Yarışma 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. Burada amaç, tahlisiye kültürünü diğer ülkeler arasında da yaymak, ekiplerimizi diğer ekiplerle kaynaştırmak, psikolojik etkilerinin neler olduğu noktasında görüş alışverişi yapmak ve ayrıca yeni üretilen tahlisiye cihazlarıyla ilgili bilgiler edinmek. Biz bu yarışmalara ilk olarak 2012 yılında Ukrayna’da katıldık. Sonra 2014 yılında Polonya’da katıldık. Burada tahlisiye cihazlarının ölçüm, bakım ve onarımıyla ilgili birinciliğimiz var. 2016 yılında Kanada’da gerçekleştirilen yarışmaya 15 Temmuz dolayısıyla katılamadık. Amaç derece elde etmek değil, uluslar arası alanda bu kültürü yaymak. Tahlisiyecilik zor bir ekip işi. İnşallah biz orada kurumumuzun bu alanda nasıl çalışmalar yürüttüğünü göstereceğiz. Yarışmaların yanında seminer ve sunumlar olacak. Oranın tarihi yerleriyle ilgili bilgiler verilecek. Yarışmalar oradaki komite heyeti tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde olacak. Bu yıl yarışma üretime devam edilen bir altın madeninde gerçekleştirilecek. Bizim tahlisiyecilerimiz girdikleri ortam ne olursa olsun hemen uyum sağlayabilen kişilerden oluşuyor.\"

TTK tahlisiye ekibi, iş yerinde nöbette kalan arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra hava yoluyla Rusya\'ya gitmek üzere karayoluyla İstanbul\'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tahlisiye ekibinden detaylar

-Röportaj

-Ekibin yola çıkma hazırlıkları

-Otobüsten detaylar

Süre: (4:53) Boyut: (547 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Afyonkarahisar\'daki otobüs kazasından ölenler toprağa verildi

Hakan TÜRKTAN - Cafer ELMAS / MAHMUDİYE,(Eskişehir),SÖĞÜT, (Bilecik),(DHA)- AFYONKARAHİSAR\'daki otobüs kazasında ölen 7 kişiden Sabri Demir Eskişehir\'in Mahmudiye ilçesinde, Hasan Işık da Bilecik\'in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.

Kazada ölen Sabri Demir (61) için öğle vakti Mahmudiye ilçesinin Mesudiye Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Demir\'in tabutu omuzlarda taşınarak evinden mezarlığa götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Demir, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sabri Demir\'in yakınları, kazada eşi Rüveyda Demir\'in de ağır yaralandığını belirterek, \"Demir çifti, Antalya\'da oturan kızları Arzu ile bir buçuk yaşındaki torunları Duru\'yu görmek için Antalya\'ya gitmişlerdi. Dönüşte kaza geçirdiler\" dedi.

Ölenlerden Hasan Işık için de memleketi Bilecik\'in Söğüt ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Işık\'ın yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Hasan Işık ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eskişehir\'in Mahmudiye ilçesinde toprağa verilen Sabri Demir\'in tabutunun evinden mezarlığa omuzlarda taşınarak götürülmesi,

-Mezarlıkta cenaze namazının kılınmasın çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: hakan TÜRKTAN-MAHMUDİYE,(Eskişehir)/DHA

Boyut: 356 MB - Süre: 3.10 dakika

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Adana\'da 2 minibüste 49 kaçak göçmen yakalandı

ADANA\'da yol kontrolü yapan polisler, durdurdukları 2 minibüste 45 Afganistan ve 4 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde, \'Huzur-Güven\' denetimleri kapsamında uygulama yaptı. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu çıkışında peş peşe giden iki minibüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde araçların içinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 3\'ü çocuk 2\'si kadın, 45 Afgan ve 4 Suriyeli yakalandı. Kötü koşullarda seyahat eden göçmelerin, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Araçların içinde, ayakta durmakta zorlanan göçmenler kimlikleri ve eşyaları kontrol edildikten sonra İl Göç İdaresi\'ne götürüldü. Ayrıca minibüs şöförleri de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaçak göçmenlerin genel ve detay görüntüleri

- Polislerin görüntüsü

- Kaçak göçmenlerin araca bindirilmesi

- Araç içinde görüntüleri

- Araçtan detay

SÜRE: 01\'52\" BOYUT: 207 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)