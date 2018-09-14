DHA YURT BÜLTENİ 13

ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 2 ASKERİ ŞEHİT EDEN 9 TERÖRİST YAKALANDI (1)



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden terörist grup, Suriye\'de düzenlenen operasyonla yakalandı. PKK/YPG/PYD mensubu 9 terörist, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanarak Hatay\'a getirildi. Teröristler, şehit askerlerden Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın naaşını kaçırmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Hatay Valisi Erdal Ata\'nın açıklaması

HATAY, (DHA)

==================

TABANCAYLA 2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ESKİŞEHİR\'de, tartıştığı Turabi A.\'yı tabancayla ateş ederek göğsünden ve kasığından, Halil S.\'yi da ayağından yaralayıp kaçan Aziz Ö. yakalandı. Aziz Ö. yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi\'nde meydana geldi. Tütün satışı yapan Aziz Ö. ile Turabi A. ve ağabeyi Yakup A. arasında, iddiaya göre, sosyal medya üzerinden karşılıklı küfürleşme oldu. Taraflar, daha sonra Bursa Caddesi\'nde karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Aziz Ö., tabancayla ateş ederek, Turabi A.\'yı göğsünden ve kasığından yaraladı. Seken kurşunlardan biri de olayla ilgisi bulunmayan Halil S.\'nin sağ ayağına isabet etti. Turabi A., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne, Halil S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olay yerinden kaçan Aziz Ö., dün gece polis ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Aziz Ö. yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüpheli Aziz Ö.\'nün adliyeye getirilirken,

-Adliye binasını dışından çekilen görüntü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

=============

\'HAYVANSEVER ÇİFT KEDİ BESLEDİĞİ İÇİN DÖVÜLDÜ\' İDDİASI



ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, emekli Alaeddin Çetinel (63) ile eşi Yeşim Çetinel (50), kedi besledikleri gerekçesiyle baba- oğul tarafından dövüldüklerini öne sürerek, polise başvurdu. Çift, baba ile oğlundan şikayetçi oldu.

Alaeddin Çetinel, eşi Yeşim ile huzurlu hayat sürmek için Kemer\'e yerleşti. Çetinel, evlerinin bahçesinde, kedi besledikleri gerekçesiyle ilçede emlakçılık yapan M.Y. tarafından 1 hafta önce tehdit edildiklerini iddia etti. Çetinel, M.Y.\'nin, kendilerine kedileri beslemelerinin iyi olmayacağını söylediğini öne sürdü. Eşiyle yürüyüş yaparken, M.Y.\'nin yanlarına geldiğini belirten Çetinel, küfredip, kendilerine saldırdığını ileri sürdü. \'Kediyi sevmek suç mu?\' dedikleri M.Y.\'nin kendisine yumruk attığını dile getiren Alaeddin Çetinel, araya giren eşine de yumruk attığını, bu sırada saldırganın oğlu olduğunu öğrendiği kişinin de kendilerine vurmaya başladığını söyledi. Eşine ve kendisine defalarca yumruk atıldığını, eşinin saçlarının yolunduğunu öne süren Çetinel, kendilerine saldırı anında kimsenin yardım etmediğini dile getirdi.

Olay sonrası yüzlerinde morluk, vücutlarında ise travmalar meydana geldiğini kaydeden Alaeddin Çetinel, Kemer Devlet Hastanesi\'nde tedavi olduktan sonra M.Y. ve oğlu hakkında polise gidip, şikayetçi olduklarını belirtti. Çetinel, baba- oğulun ceza alması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Alaeddin Çetinel- Yeşim Çetinel\'den görüntü

- Alaeddin Çetinel- Yeşim Çetinel\'in kedi beslemesi

- Yakın plan detay

- Röp: Alaeddin Çetinel

- Detay

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

================

KÖROĞLU FESTİVALİ\'NDE NECATİ ŞAŞMAZ İZDİHAMI

BOLU\'da, 6\'ncısı düzenlenen Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve Ampute Milli Takımı\'nın da katılımıyla başladı. Vatandaşların Necati Şaşmaz\'a karşı ilgisi nedeniyle yaşanan izdihamı önlemek için zabıta ekipleri el ele tutuşarak etten duvar ördü.

Bolu Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve 3 gün boyunca sürecek olan Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve Ampute Milli Takımı oyuncularının katılımıyla Demokrasi Meydanı’nda yakılan festival ateşiyle başladı. Festival ateşini Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak ve Türki Cumhuriyetlerin büyükelçileri yaktı. Festival ateşinin yakılmasının ardından İzzet Baysal Caddesi üzerinden bando eşliğinde yürüyüş yapılarak Anıt Park\'ta bulunan Atatürk Anıtı’na gidildi. Burada, anıta çelenk bırakılıp, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra kent meydanında bulunan festival alanına geçildi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’la fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Geniş güvenlik önleminin alındığı festival yürüyüşünde, Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri, Şaşmaz’ın etrafında el ele tutuşarak etten duvar ördü. Özellikle, Suriyeli vatandaşların Necati Şaşmaz’a karşı ilgisi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu’nun sağlık, spor, turizm ve üniversite şehri olacağını ifade ederek, “Köroğlu yiğitliğin mertliğin dünyada ortaya koyduğu bir değer. Türk milletinin kendisi aslında. Ezilenin yanında duran, ezene dik duran, adaleti temsil eden bir kahraman. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türk dünyasının ortak kahramanı. Bu kahramanla biz Türk dünyası ile kucaklaşacağız. Türk dünyasının her ülkesi ile sıcaklık içerisindeyiz. Her ülkede Köroğlu ile ilgili illerle kardeşliğimiz sürüyor. İnşallah en son da Özbekistan ile irtibatımızı kurduk. Köroğlu bizim medeniyetimizin kahramanı. Bizim medeniyetimiz özel bir medeniyet. Biz birçok ülkeyi kuşatmışız, birçok ülkeye egemen olmuşuz ama kimsenin diline, dinine, örfüne, adetine karışmamışız. Dünyada böyle bir medeniyet böyle bir millet yok.\" dedi.

Necati Şaşmaz ise etkinliğe davet edildiği için teşekkür ederek, \"Köroğlu geçmişte zalime karşı mazlumun yanında durduğunu ama onu asıl kahraman eden babasının bilgeliği ve yanında duran Ayvaz\'ın dostluğu olduğuna inanıyorum. Ben bu vesile ile Köroğlu gibi hizmet etmeye çalışan idari amirlerimize \'Ayvaz\' olmaya gönüllüyüm.\" diye konuştu.

Festival çeşitli etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ateş yakılması

-Yürüyüş

-Zabıtanın el ele tutuşarak yürümesi

-Vatandaşların ilgisi

-İzdiham

-Zabıta ekiplerinin izdihamı önleme çalışmaları

-Konuşmalar

-Detaylar

Süre: 04.46-Boyut: 534.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

======================

FOÇA\'DA SAHİLDE VE DENİZ DİBİNDE TEMİZLİK

İZMİR\'in Foça ilçesinde bir grup çevreci, sahil kıyısında ve deniz dibinde temizlik yaptı.

Foça\'ya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu\'nun 30 üyesi, Büyükdeniz Sahili\'nde bugün öğle saatlerinde toplandı. Katılımcının bir bölümü deniz dibinde, diğerleri ise sahil boyunca temizliğe başladı. Poşet, araba lastiği, bazıları açılmadan atılmış plastik ve cam şişeler, metal kutular, şemsiye, ağaç ve plastik kasalar, halatlar ve balıkçı ağları, sebze ve meyve artıkları gibi çeşitli atıklar toplandı. Saat 17.00\'ye kadar süren temizlikte toplanan atıklar, Foça Belediye\'sinden talep edilen araçla çöp istasyonuna gönderildi.

FSÇ Platformu Sözcüsü Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu, kente sahip çıkmaya çalıştıklarını, gönüllülerle toplanıp çevre temizliği yaptıklarını, asıl amaçlarının çevrenin kirletilmemesi gereğine dikkat çekmek olduğunu söyledi. Müstecaplıoğu, gelecek günlerde ilçenin değişik yerlerinde yine çalışma yapacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Temizlikten görüntü

- Denizde temizlik yapanlardan görüntü

- Atıkları sahile çıkaranlarla konuşma

- Gökalp Müstecaplıoğlu ile konuşma.

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), DHA)

==============

GİRESUN\'UN 2 BİN 200 RAKIMLI GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

GİRESUN\'un Dereli ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, bölgede etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Dereli ilçesinde bulunan ve Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleriyle Sivas bağlantısının sağlandığı Eğribel Geçidi bölgesinde kar yağdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle 2 bin 200 rakımlı bölgede yağan karda geçit, beyaza büründü. Karayolları 104\'üncü Şube Şefliği ekipleri, sürücülerin kar nedeniyle bölgede dikkatli olması gerektiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kar detayları

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

============