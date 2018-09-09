DHA YURT BÜLTENİ 13

YUNANİSTAN, SINIRI GEÇEN 2 TÜRK ASKERİNİ İADE ETTİ



YUNANİSTAN basını, Edirne\'nin İpsala Sınır Kapısı\'na yakın bölgeden Yunanistan\'a geçen 2 Türk askerinin, yapılan görüşmelerin ardından Türkiye\'ye iade edildiğini yazdı.

Yunanistan medyasına göre, bugün saat 11.00 sıralarında İpsala Sınır Kapısı\'na yakın bir bölgeden yasa dışı olarak Meriç Nehri\'nden silahlarıyla karşıya geçen 2 Türk askeri, Yunan sınır devriyeleri tarafından yakalandı.Türk askerlerinin, ifadeleri alınmak üzere Feres kentine götürüldüğü belirtildi. İddiaya göre, iki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde, sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen 2 Türk askerinin iadesine karar verildi.

Yunan yetkililer, 2 Türk askerini bugün saat 18.00 sıralarında sınırda Türk yetkililere iade etti.

2 YUNAN ASKERİ 5,5 TUTUKLU KALMIŞTI

Edirne\'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu\'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye\'ye yasa dışı olarak geçen teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis\'in (29), Mart ayında tutuklanmıştı. Yaklaşık 5,5 tutuklu kalan Yunan askerler haklarında verilen tahliye kararının ardından 14 Ağustos günü Yunanistan Başbakanlığı\'nın gönderdiği özel uçakla ülkelerine dönmüştü.

TSK\'dan da konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

\"Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken sehven hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir.\"

Haber: EDİRNE, (DHA)

==============================

TREN KAZASINDA ÖLEN 25 KİŞİ RAYLARA KARANFİLLER BIRAKILARAK ANILDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında yakınlarını kaybedenler ve yaralananların aileleri, olay yeri yakınlarındaki raylara karanfiller bırakarak, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Kazada kardeşi ile kızını kaybeden Zeliha Bilgin, \"Bizler, ölenlerin yakınları olarak yaşanan olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Olayın sorumluları kimlerse bulunarak, mutlaka gereken cezayı çekmeliler\" dedi.

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesi yakınlarında, 8 Temmuz günü meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren faciasının ardından kazada yakınlarını kaybedenler ve bazı yaralılar ile aileleri, olay yerine karanfil bırakmak için Sarılar köyünde toplandı. Tren kazasında traktörleriyle olay yerine gidip, yaralıları tahliye eden köylülere, ölenlerin yakınları ve yaralananlar teşekkür etti. Sarılar köyünde toplanan yaklaşık 300 kişi, tren kazasının meydana geldiği noktaya, yağmur yüzünden ve karadan araç yolu olmadığı için gidemedi. Bunun üzerine kalabalık, köyde basın açıklaması yaptı.

Kazada kardeşi ve 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin\'i kaybeden Zeliha Bilgin, grup adına basın açıklamasını okudu. Bugün kendisinin doğum günü olduğunu söyleyen Bilgin, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Elinde kızının trende çektirdiği son fotoğrafını taşıyan Bilgin, \"Ben bugün kızıma sarılamayacağım. Kardeşlerime sarılamayacağım. Onlar kim bilir bana nasıl bir sürpriz yapacaklardı? 8 Temmuz günü yaşanan olay çok acı ve ihmal doluydu. Burada 25 kişi hayatını kaybederken, 340 kişi de yaralandı. Bizler, ölenlerin yakınları olarak yaşanan olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Olayın sorumluları kimlerse bulunarak mutlaka gereken cezayı çekmeliler. Biz, aldığımız ilaçlar sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Ölenleri asla unutmadık, asla da unutmayacağız. Bugün benim doğum günüm. Kızım ve kardeşim bu kazada ölmeseydi şuan bana doğum günü sürprizi hazırlıyor olacaktılar. Yaşadığımız durum çok acı ve telafisi yok\" dedi.

Programa katılan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise Meclis\'te takipçi olduklarını belirterek, kazada ihmali olanlara gereken cezanın verilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından köy yakınından geçen rayların bulunduğu bölgeye gidilirken, yaşamını yitirenlerin fotoğrafları taşındı. Rayların üzerine karanfiller bırakılırken, ölenlerin yakınları, gözyaşları döktü. Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinden kalkan ve İstanbul Halkalı\'ya giden yolcu trenine de karanfiller atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Ailelerin Sarılar köyünde toplanması

-Ölenlerin fotoğraflarını taşıyanlar

-Zeliha Bilgin\'in konuşması

-Bilgin\'i ölen kızı Bihter\'in fotoğrafının verilmesi

-Yaşanan duygusal anlar

-Ailelerinin rayların bölgesine yürümesi

-Raylara karanfil bırakılması

-Rayların bölgesinde ailelerin tepkisi

-Gözyaşları dökenler

-Tren geçişi

-Trene karanfil atılması

-Detaylar

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

============================

İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)

TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında saat 17.00\'de süvari birliği Cumhuriyet Meydanı\'ndan Gündoğdu Meydanı\'na geldi. Kutlamaların en dikkat çeken ve ilgiyle izlenen bölümü ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın en seçkin pilotlarının gerçekleştirdikleri Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi oldu.

\"Bu ülkenin bağrından çıkan yiğitler\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin gökyüzündeki milli takımı\" diye anons edilen Solo Türk ve Türk Yıldızları pilotlarının İzmir Körfezi\'nin üzerindeki gösterisini, Gündoğdu Meydanı\'nda toplanan binlerce İzmirli hayranlıkla izledi. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan kalkan uçaklar, Gündoğdu Meydanı\'ndan izlenecek şekilde gösteriler sundu. Özellikle uçakların alçaktan ve birbirlerine çok yakın mesafeden yaptığı geçişler sırasında heyecan doruğa ulaştı. Gösteri İzmir iki yakasından da ilgiyle izlendi. Evlerinin çatılarına ve balkonlarına çıkan İzmirliler, gösterileri nefeslerini tutarak izledi. Pilotlara alkış ve ıslıklarıyla desteklerini gösteren vatandaşlar, bol bol da cep telefonlarıyla görüntü çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Süvari birliklerinden görüntü

- Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

================================

Ralli şampiyonasının tek Türk pilotu Çetinkaya, \"Hazırım ve heyecanlıyım\"

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası\'na hazırlanan tek Türk kadın yarış pilotu Burcu Çetinkaya, yeni aracının deneme sürüşlerini gerçekleştirdi. Çetinkaya, \"Dünya devleri arasında mücadele vereceğiz. Zorlu mücadelede otomobil güçlü olunca erkek ve kadın ayrımı ortadan kalkıyor. Heyecanlıyım ve hazırım\" dedi.

Marmaris\'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın startını vereceği belirtilen, 13 Eylül\'de başlayıp, 16 Eylül\'de son bulacak olan Dünya Ralli Şampiyonası öncesi Türk pilotlar deneme sürüşleri yaptı. Marmaris ilçesinin 47 kilometre kırsalında bulunan ormanlık ve toprak alandaki Karaca Mahallesi\'nde, pilotlar araçlarının modifikasyonlarını yaptırdıktan sonra test sürüşleri yaptı.

Yarışmaya tek Türk pilotu olarak katılan Burcu Çetinkaya, yeni otomobilin bakım ve modifikasyonu yapılırken başında durarak inceleme yaptı, ustalara talimatlar vererek kişisel hale getirilmesini sağladı. Bakım sonrası ormanlarla kaplı toprak yollarda yeni aracının sürüş testini yapan, Ford Motorsport Türkiye adına yarışacak olan Çetinkaya, DHA kameralarına açıklama yaptı.

Çetinkaya, \"Dünya Ralli Şampiyonası 8 yıl aradan sonra Türkiye\'ye geldi. Hepimiz çok heyecanlıyız. Birçok pilotumuz dünya devleri arasında mücadele verecek. Bu yarışta 2 kadın pilot var. Benim dışımda 1 İngiliz kadın pilot da var. Benim yardımcı pilotum Rus vatandaşı. İkimiz ilk defa ekip olduk. Aramızda uyum çok iyi. Ancak yine de deneme sürüşleri yapmamız lazım. Ford Fiesta R5 otomobilindeki ilk deneyimim. Şu an test yapıyoruz. Çok güçlü bir otomobil. 2010 ve 2011 yılındaki Avrupa Şampiyonaları\'ndan bu yana kullanmak nasip olmadı. Böyle güçlü bir otomobilin direksiyonuna oturmak heyecan verici. Çok zor bir ralli olacak ve her şey son dakika oldu. Hala sponsorlarımızda eksiklik var. Herkes ucundan tuttu. Start almak nasip olur inşallah. Tabii ki zorlu bir süreç beni bekliyor\" dedi.

2010 yılındaki Avrupa Şampiyonası öncesi olduğu gibi uzun testler yapmadığına dikkati çeken Çetinkaya, \"Elimden ne geliyorsa yapacağım. Yarış öncesi konuşmayı çok sevmiyorum. Önemli olan bu mücadelede ilk adımı atmaktır. 13 yıldır ralli sporu ile ilgileniyorum. Zor bir spor. Dünya devleri arasında mücadele vereceğiz. Otomobilin gücü arttıkça mücadelenin boyutu ve otomobil kullanma zorluğu da artıyor. Zorlu mücadelede otomobil güçlü olunca erkek ve kadın ayrımı ortadan kalkıyor. Heyecanlıyım ve hazırım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

-Burcu Çetinkaya\'nın otomobili başında bakım ve modifikasyonları incelemesi

-Aracın kokitinde inceleme yapan Burcu Çetinkaya\'nın görüntüsü

-Burcu Çetinkaya\'nın test sürüşünden görüntü

-Aracı başında Burcu Çetinkaya ile röportaj

5 dakika 35 saniye-403 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)