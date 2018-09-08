DHA YURT BÜLTENİ 13

İSMET BADEM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde 2 gün önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem, bugün ikindi namazına müteakip Eceabat ilçesine bağlı Seddülhabir köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Biga-Çan karayolunun 11’inci kilometresinde geçen perşembe günü geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane ismi İsmet Badem bugün son yolculuğuna uğurlandı. İsmet Badem için yaz aylarını geçirdiği Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesinde Badem ailesinin yazlık olarak kullandığı evin önüne konulan anı defterine cenaze törenine katılmak için gelenler tarafından notlar yazıldı. Cenazesi yazlık evinin önüne getirilen İsmet Badem için burada helallik istendi. İsmet Badem\'in eşi İffet, çocukları Burçin ve Cihangir Badem taziyeleri kabul etti. Gözyaşlarına hakim olamayan oğlu Cihangir Badem üzerindeki motosikletçi yeleği ve kaskını babasının tabutunun üzerine bıraktı. İkindi namazının ardından, Seddülbahir köyü meydanında oluşturulan alanda cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Ceo\'su Ömer Onan, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Eski Başkanı Aydın Örs, TBF Eski Başkanlarından Harun Erdenay ile çok sayıda motosiklet derneği üyesi ve basketbol yorumcusu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreni öncesinde Türk basketbolu ve spor camiasının büyük bir değeri kaybettiğini belirten TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, \"Bazen duygularınızı ifade etmek çok zor oluyor gerçekten. Sevdiklerinizin böyle aranızdan gitmesi tabii ki de sizi üzüyor. İsmet abi gerçekten gerek benim sporculuk hayatımda daha öncesinde sonrasında da Türk sporu için Türk basketbolu için 7/24 hizmet etmiş bir insandır. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten basketbolu Türkiye\'nin her köşesine yaymak için gece gündüz seyehat eden, okullara giden, maçlara giden, fotoğraf çektiren, çok keyifli neşeli bir insandı. Böyle hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir olayla karşılaşmak sadece beni değil buradaki herkesi üzmüştür. Gerçekten çok seveni olan bir insandı. Allah öncelikle eşine ve çocuklarına sabır versin diyorum\" dedi.

İsmet Badem\'in ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Seddülbahir köyü mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-

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SAHTE ALTIN BOZDURMAK İSTEYEN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BURDUR\'un Ağlasun ilçesinde sahte altın zincir bozdurmak isteyen 4 şüpheli, kuyumcunun dikkati sonucu yakalandı. Polisin ilçe çıkışında durdurduğu araçta gözaltına alınan 4 şüphelinin Bucak ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın bozdurarak 870 lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Ağlasun ilçesinde bir kuyumcu dükkanına dün gelen A.E. (21), \"Ağlasun Meslek Yüksekokulu\'nu kazandım. Kayıt yaptırmak istiyorum. Param kalmadı. Annemin hediye aldığı bu zinciri satıp üniversiteye kayıt olacağım\" dedi. Kuyumcu, hareketlerinden şüphelendiği A.E.\'yi akşam üzeri yeniden gelmesi için gönderdi.

A.E.\'nin iş yerinden ayrılması üzerine kuyumcu yürüyerek şüpheliyi takip etti. Şüphelinin 200 metre ileride siyah bir araca bindiğini gören kuyumcu polise haber verdi. Polis ekipleri Ağlasun ilçesine bağlı Dereköy girişinde aracı durdurdu. Araçtaki A.E., R.K., İ.C. ve S.Ş. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise çok sayıda sahte altın zincir ve künye ele geçirildi.

Şüphelilerin Ağlasun\'dan önce Burdur\'un Bucak ilçesinde de bir kuyumcuyu, \"Annem düğüne gidecek. Zinciri hediye edemeyiz. Bunu bozdur yerine çeyrek altın al gel\" dediğini söyleyerek sahte altın zincirle 870 TL dolandırdığı anlaşıldı.

Bucaklı kuyumcu da Ağlasun\'a gelerek polis merkezinde kendisine sahte altın zinciri satan şüphelileri teşhis etti. Ağlasun Polis Merkezi\'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Burdur Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suçüstü

- Adliye dış görünüş

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

HABER- KAMERA: Sadun KILIÇ- Mesut MADAN/AĞLASUN (BURDUR), (DHA)

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İKİ KADIN CADDEDE KAVGA ETTİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, caddede karşılaşan iki kadın yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Vatandaşlar iki kadını güçlükle ayırdı.

Olay, Ereğli Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gönül U. (32) ile Zeynep K. (31) caddede karşılaştı. Karşılaştıklarında öpüşen iki kadından Zeynep K. konuşmaya başladıktan kısa süre sonra Gönül U\'ya vurmaya başladı. İki kadın yumruk yumruğa kavga etti. Araya girenlerin ayırmakta zorlandığı iki kadın aldıkları darbelerle yere düştü. Vatandaşların zor da olsa ayırdığı iki kadından Zeynep K. \"Karakola gidiyorum\" diyerek olay yerinden ayrıldı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Gönül U. ise olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gönül U.\'nun başına aldığı darbelerden dolayı müşahede altına alındığı öğrenildi. Karakola giden ve kısa süre sonra rahatsızlanan Zeynep K. da karakola çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Caddede Gönül U. ile buluşan Zeynep K. konuşurken, kısa süre sonra Gönül U.\'nun çocuklarının yanında kadına vurmaya başladığı ve daha sonra iki kadının saç saça kavga ettikleri, çevredeki vatandaşların zorlukla kavga eden iki kadını ayırdıkları görüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINDA

İki kadının buluşması

İki kadının öpüşmesi

İki kadının konuşmaya başlaması

Zeynep K.\'nın (beyaz gömlekli) Gönül U.\'ya vurması

Kadınların birbirine girmesi

Vatandaşların ayırma çabası

Zeynep K.\'nın ayrıldıktan sonra yürüyerek uzaklaşması

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Kavgada yaralanan Gönül U.\'ya vatandaşların yardım etmesi

Sağlık ekiplerinin Gönül U.\'ya müdahalesi

Yaralı kadının ambulansa alınması

Ambulansın olay yerinden ayrılması

Detaylar

/621 MB/3 dakika 22 saniye/

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)