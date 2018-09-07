DHA YURT BÜLTENİ 13

KANALA DÜŞEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLDÜ

BOLU’da, sulama kanalına düşen traktörün altında kalan Veysel Özyaman(11) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bolu merkezine bağlı Bahçeköy’de meydana geldi. Ailesine ait traktörü izinsiz olarak alan Veysel Özyaman’ın kullandığı 14 EA 865 plakalı traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Veysel Özyaman traktörün üzerinden savrulup yere düştü. Daha sonra traktör çocuğun üzerinden geçtikten sonra kanalın içinde sıkışarak durdu. Kazayı görenlerin aramasıyla olay yerine gelen 112 Acil ekipleri ağır yaralı olan çocuğu ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Özyaman burada, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan traktörün görüntüsü

- Çocuğun ayağından fırlayan ayakkabılar

-Jandarmanın çalışmaları

-Detaylar

Süre: 01.31-Boyut: 171MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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FETHİYE\'DE 73 KAÇAK İLE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinden tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan Pakistan uyruklu 73 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 2 Türk kaptan, gözaltına alındı. Organizatörlerin, kaçaklardan kişi başı 5 bin dolar para aldıkları öğrenildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu, bir grup kaçağın tekneyle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Bugün saat 07.45 sıralarında, Fethiye\'nin İncile Koyu\'ndaki \'Felici\' isimli tekneye operasyon düzenlendi. Tekne henüz denize açılmışken yapılan operasyonda, organizatör olduğu öğrenilen 2 Türk kaptan ile Pakistan uyruklu 73 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik tarafından yapılan işlemleri sonrası Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Sorgusu süren organizatörlerin, kaçaklardan kişi başı 5 bin dolar para aldıkları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Teknenin görüntüsü

- Teknedeki göçmenlerin görüntüsü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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TRAMVAYIN ALTINDA KALAN ADAM YARALANDI

SAMSUN\'da, hemzemin geçitte, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Teke\'ye (77) tramvay çarptı. Tramvayın altında kalan Teke, çevredekiler tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, İlkadım ilçesindeki Kılıçdede tramvay durağında meydana geldi. Sultan Teke, tramvayın geldiğini görmeden, yolun karşısına geçmek istedi. Teke\'ye, Tekkeköy ilçesi yönüne giden S.M. (22) yönetimindeki 5525 No\'lu tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve tramvayın altında kalan Teke, yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle Teke, tramvayın altından çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Teke\'yi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Sultan Teke, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza güvenlik kamerası anı

Tramvayın yayaya çarpması

Sağlık ekiplerinin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi

Yaralının ambulansa götürülmesi

(Süre: 01.54 dk) - (Boyut: 213 mb)

Haber:Hakan AKGÜN/İLKADIM(Samsun), (DHA)

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BODRUM\'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 YARALI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında park tartışmasıyla nedeniyle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bir kişinin ambulansın içindeki yaralıya yumruk atması ise dikkat çekti.

Bugün öğlen saatlerinde Turgutreis Mahallesi, Belediye Sokak\'ta, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki grutan da 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kavgaya karışanlar arasındaki 1 kişinin ambulanstaki yaralayı yumruk atması çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Jandarma, olayın ardındarn kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın otomobilini park eden bir kişi ile ev taşımak isteyen bir aile arasında başladığı, tarafların yakınlarının da karışmasıyla büyüdüğü öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Kavgaya karışan 1 kişinin ambulansın içindeki yaralıya yumruk atmasından görüntü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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LÜKS GULET TEKNE ALEVLERE TESLİM OLUP, BATTI

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesinde 20 metrelik lüks gulet tekne, alev alev yanarak battı. Yangın cep telefonu ile görüntülendi.

Göcek açıklarına \'Luckky\' isimli gulet gezi teknesi ile tura çıkan 12 kişilik arkadaş grubu, bugün saat 16.00 sıralarında, Göbün Koyu\'na demirledi. Teknede bulunanlar indikten bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Turistlerin gözü önünde alev alev yanan tekne, yakındaki bir tekne yardımıyla çekilerek kıyıdan uzaklaştırıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede sardığı tekneye, Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti. Hızla yayılan yangın güçlükle söndürüldü. Daha sonra su alan gulet, battı. 20 metrelik guletin yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yangın anı tatilciler cep telefonlarıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gulet teknenin yanmasından görüntü (cep telefonu görüntüleri)

Haber: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)