DHA YURT BÜLTENİ 13

Hakkari\'de PKK\'dan EYP\'li tuzak: 1 şehit



HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde PKK\'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe\'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında PKK\'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP\'yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, 1 asker şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, \"31.08.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.

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Aliağa ve Foça sahillerinde ham petrol kirliliği - DRONE VE AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, dün gece, denizde kaynağı henüz belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi. Deniz yüzeyini kaplayan petrol, rüzgar ile dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahiline kadar ulaştı. Kıyıya da vuran petrol tabakası, kirliliğe neden oldu.

Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını söyledi. Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kirliliğin olduğu bölgelerde, su ve ham petrolden numune aldı. Öte yandan dün gece Aliağa Limanı\'nda teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı tankerin ait olduğu firmaya, ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince para cezası kesildiği öğrenildi. Tankerdeki sızıntıya ise Tüpraş Aliağa Rafinerisi ekipleri tarafından müdahalede bulunulduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Drone çekimi

Röportajlar

Aktüel çekimler



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Polisler maganda kurşunu için önce uyardı,sonra düğünde oynadı

Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, katıldıkları düğünde önce davetlileri silah ve havai fişek atmamaları konusunda uyardı ve 2 sayfalık broşür verdi. Sonra da davul-zurna eşliğinde düğün sahibi Beytullah Üregen ile karşılıklı oynadı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri İl Emniyet Müdürlüğünün başlatmış olduğu \" Silah atmayalım, yaşamları karartmayalım\" projesi kapsamında Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesinde bir düğüne katıldı. Düğün sahipleri ve katılımcılarla görüşerek maganda kurşununa ve havai fişek gösterilerine karşı uyarılarda bulunan ve kendilerine tek tek hazırlmanan broşürü verdiler..Polisler daha sonra düğün sahiplerinin davetini kıramayıp,karşılıklı olarak oynadılar.

Düğünlerde silah ve havai fişek atılmasının yasak olduğuna dikkat çeken Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü başpolislerinden Levent Atakan \" İl Emniyet Müdürlüğümüzün aldığı karar doğrultusunda düğünlerden silah atılmaması için düğün sahipleri ile görüşüyor, hem hayırlı olsun diyerek, uyarıcı bilgilendirme yapıyoruz. Amacımız silah atmayalım, yaşamları karartmayalımdır. Güç geçmiyor ki magandaların yol açtığı cinayetler haber olmasın Bunların önüne geçmek, vatandaşımızı bilinçlendirmek için çaba sarf ediyor, özellikle yaz aylarında artan düğünlerde önlem alıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Polislerin davul zurna eşliğinde düğüne gelişi

- Polislerin düğün davetlilerine broşür dağıtması

- Düğün sahibini silah ve havai fişek atmamaları konusunda uyarması

- TDP başpolisi Levent Atakan\'ın açıklamaları

- Polislerin düğün sahipleri ile karşılıklı oynaması

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)

4 dakika 06 saniye /130 MB

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Çocuk parkında pompalıyla 3 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

KARAMAN\'da dün gece, çocuk parkında oturan 2\'si çocuk 3 kişiyi pompalı tüfek ateş ederek yaraladığı iddia edilen Cengiz Ali Y. (19), polis tarafından yakalandı.

Dün gece Mümine Hatun Mahallesi 1475 Sokak üzerinde bulunan Avarlar Parkı\'ndaki banklarda oturan Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs\'e (20) otomobil içinden pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda yaralanan 2\'si çocuk, 3 kişi, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, takip sonucu, kaçan şüpheli Cengiz Ali Y.\'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Cengiz Ali Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa Y., Ali K. ve Faruk Örs\'ün de tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin emniyete getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)

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Dicle nehrinde kaybolan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde yol yapım inşaatında çalışan ve serinlemek için dün girdikleri Dicle Nehrinde kaybolan iki işçiden birinin cansız bedeni bugün yapılan arama çalışmalarında bulundu.

Cizre ilçesine Kurtuluş köyü yakınlarındaki yol yapım inşaatında çalışan Mardin\'in Midyat ilçesine nufusuna kayıtlı Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24) isimli iki işçi dün saat 17.00 sıralarında serinlemek için Dicle nehrine girdi. İki işçiden Hasan Çağlayan akıntıya kapıldı. Durumu gören Yasin Zengin de arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Bir süre suda çırpınarak kurtarma çabası veren 2 genç daha sonra birlikte akıntıya kapılarak nehirde kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi ile birlikte olay yerine sevkedilen jandarma, AFAD, itfaiye, su altı arama ve kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sonuç vermedi.

Dün akşam saatlerinde yaşanan üzücü olaydan sonra İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, suda kaybolan gençleri bulmak için bütün imkanlarını seferber etti. Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, kayıp gençleri ararken, jandarma Drone ile su üstünde ve kıyı kenarında kayıp gençleri aradı. Dün akşam geç saatlere kadar yapılan ve ara verilen arama-kurtarma çalışmalarına bugün sabah erken saatlerden yeniden başlandı. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte jandarmanın da seferber olduğu arama çalışmalarında, 24 yaşındaki Yasin Zengin’in cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Cenazenin sudan çıkarılması sırasında kıyı kenarında bekleyen aileleri ise Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı dökerken, bazı kadınlar ise sinir krizi geçirdi. Fenalaşan vatandaşlara burada hazır bekletilen sağlık ekipleri anında müdahale etti. Yasin Zengin’in cansız bedeni otopsi için ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından sabah erken saatlerde arama kurtarma çalışmalarını takip etmek için Dicle Nehri kıyısına gelen Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, güneş altında bekleyen kayıp işçilerin yakınları için çadır kurulması talimatı verdi. Arıcan, kayıp işçilerin aileleri ile birlikte arama, kurtarma çalışmalarını, burada kurulan çadırda takip etti. Suda kaybolan 18 yaşındaki Hasan Çağlayan’ı arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden genel detay

Kıyıda bekleyen kalabalık

Suda arama çalışması yapan ekipler

Botlarla suda çalışma yapan ekipler

Ekiplerin cesedi bulması

Cesedin sudan çıkarılması

Ağıt yakan kadınlar

Jandarmanın aldığı güvenlik önlemi

Sudan çıkarılan cenazenin taşınması

Cenazenin ambulansa konulması

Ambulansın olay yerinden ayrılması ve ağlayan işçi yakınları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Dolar bozdurana bayan kuaföründe ücretsiz hizmet

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, kuaför Aslan Karabulut, dövizini Türk Lirası\'na dönüştürene ücretsiz kuaförlük hizmeti sunuyor.

Haciali Öztürk Mahallesi\'nde 22 yıldır bayan kuaförlüğü yapan Aslan Karabulut, dolardaki artışa tepki amacıyla kampanya başlattı. Karabulut, işyerinin camına astığı afişlerle dolarını Türk Lirası\'na dönüştürüp makbuzunu getirenlere ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Karabulut, kampanya kapsamında 100 dolarlık makbuza saç kesimi ve fön, 500 dolarlık makbuza saç boyası ile cilt bakımı ve bin dolarlık makbuza gelin başı ve fotoğraf dış çekimi hizmetlerini ücretsiz yapacağını duyurdu.

Herkesi imkanları ölçüsünde kampanyalar düzenleyerek destek olması gerektiğini belirten Karabulut, \"Anne mesleği olan bayan kuaförlüğünü 22 yıldır yapıyorum. Dolar oyunu bizleri de çok kötü etkilemesine ve aldığımız ürün fiyatları iki katına çıkmasına rağmen ben de devletim, milletim için bir şeyler yapma gereği duydum. Mesleğime uygun olarak kim 100, 500 ve 100 dolar bozdurup dekontunu getirene saç kesimi, fön, saç boyası, cilt bakımı, gelin başı ve fotoğraf dış çekimlerini hiçbir ücret talep etmeden yapıyorum. Devletimize, milletimize destek amaçlı böyle bir kampanya başlattık. Türk Lirası\'na sahip çıkalım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kuaförün olduğu cadde

- Vitrindeki pankartlar

- Gelin başı ve saç boyama yapılması

- Aslan Karabulut\'ın anlatımı

- Gelin Nazlı Sarı\'nın anlatımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

182 MB

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