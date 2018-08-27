DHA YURT BÜLTENİ-13

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİNE DEMİR ÇUBUK SAPLANDI

DÜZCE’nin Gölyaka İlçesi’nde 2 yaşındaki Selen Esfa Genç evlerinde oyun oynarken dengesini kaybedip düşmesi sonucu mobilyanın demir çubuğu eline saplandı.

Olay Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Selen Esfa Genç (2) evlerinin oturma odasında oyun oynarken koltuğun üzerinden bir anda dengesini kaybedip düşmesi sonucu ev mobilyasının demir çubuğu küçük kızın eline saplandı. Ailesinin durumu görmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ve sağlık ekipleri demiri bulunduğu yerden keserek küçük kızı elinde demirle birlikte Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Küçük kızın sol eline batan demir yapılan operasyonla çıkartıldı. Küçük kazın sağlık durumunun iyiy olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Görüntüde küçük kızın ambulanstan inerken görüntüsü

-Demirin görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera:Tezcan Solmaz-Düzce-DHA

========================

ÜRETİCİ TMO’NUN FINDIK FİYATINI AÇIKLAMASINI BEKLİYOR

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık hasadında sona yaklaşıldığını hatırlatarak, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), biran önce fındık piyasasına girerek, fındık alım fiyatını 15 TL’nin üzerinde açıklaması gerektiğini söyledi.

Ordu’da 3 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı orta ve yüksek kesimlerde halen devam ediyor. Ordu’da serbest piyasada fındık 12 TL civarında işlem görürken, fiyatın dahada yükselmesi bekleniyor. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO’nun 15 TL’nin üzerinde bir fiyat açıklaması gerektiğini vurgulayarak, halen açıklama yapılmamasının da üreticiyi endişelendirdiğini belirtti.

Üreticinin serbest piyasaya tonlarca fındık indirdiğini ve maliyetin altında satış yaptığını iddia eden Soydan, “Fındık sektörü ve üreticiler 15 TL fiyat ile rahatlayacaktır. Devletimiz bu fiyatı açıklarsa serbest piyasada fiyat artar. Devlet fındığın içinde olmalı. Özellikle fındık piyasasında serbest piyasa üreticinin hak ettiği rakamları oluşturmuyor. Üretici mağdur. Geçen sezon TMO piyasaya müdahale etti, bu sene sezon başlamadan önce TMO’nun fiyatı açıklaması talebinde bulunmuştuk. Henüz fiyat açıklanmadı, müdahale olmadı. Şuanda serbest piyasa fiyatları 11-12 TL. Şuana kadar fiyat açıklamasında bulunulmadı. Üretici tonlarca fındığını harmandan serbest piyasaya indiriyor. Bu üreticinin ekonomik bir kaybı, burada mağduriyet var. Biran önce TMO’nun piyasaya girmesini istiyoruz. Üreticinin hak ettiği rakam en az 15 TL olmalı. TMO bunun altında fiyat açıklarsa serbest piyasa fiyatı dahada kötü olurö dedi.

Fındık üreticisi Aydın Topal ise, TMO’dan en az 15 TL fiyat beklediklerini, bunun altında açıklanacak fiyatında maliyeti kurtarmayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Arsalan Soydan ile röportaj -Fındık üreticileriyle röportaj

-Fındık hasadı ve fındıktan görüntü

(SÜRE:4.56 Dk ) (BOYUT: 734 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

==================================================

ELDE KALAN BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞLAR KTB\'NİN PAZARINDA SATILIYOR

Kayseri\'de Kurban Bayramı sonrası canlı hayvan alım- satımlarının yapıldığı pazarlar boşaldı. Elde kalan küçük ve büyükbaşlar, Kayseri Ticaret Borsası\'nın (KTB) hayvan pazarında kurbanlık fiyatlarının neredeyse yarısına satılıyor.

Kayseri\'de bu yıl Kurban Bayramı\'nda 2018 yılında 20 binin üzerinde büyükbaş ve küçükbaş satıldı. Besicilerin bazıları ellerinde kalan kurbanlıkları satmak için Ticaret Borsası\'nın Kocasinan ilçesindeki Karpuzatan tesislerine getirdi. Burada, hayvanların kurbanlık fiyatlarının neredeyse yarısına satıldığı görüldü.Borsa yetkilileri, canlı hayvan pazarında küçükbaşlar için günlük barınma ücreti olarak 50 kuruş, büyükbaş hayvanlar için 2 TL, çoban ve besicilerden ise bir günlük misafirhanede kalma bedeli olarak 10 TL aldıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Satılan kurbanlıkların ardından boş kalan canlı hayvan alanları

- Elde kalan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan görüntü

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/ Kayseri(DHA)

DV 1 Dosya 2 dakika 23 saniye /268 MB



==============================================

KAYSERİ\'DE VERGİ BORCU ÖDEME YOĞUNLUĞU

KAYSERİ\'de, vergi ve diğer bazı alacaklarını yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşlar son gün olması nedeniyle Vergi Dairesine akın etti.

Vergi, prim, trafik cezası, emlak vergisi, su parası, öğrenim kredisi gibi borcu olanlar Kayseri Vergi Dairesine gelerek ödemelerini yapılandırdı. Ödeme yapan vatandaşların borçlarının faizleri silinirken, peşin ödemede indirim yüzde 90\'ı buluyor. Yapılandırmanın son günü nedeniyle Vergi Dairesinde yoğunluk oluştu. Borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar sıraya girdi. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, e-devlet üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Başvuru sürecinin ardından, vergi dairelerine ödemeler ise Eylül ayında gerçekleştirilecek. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını \"www.gib.gov.tr\"den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının ( GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Vergi Dairesinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Yapılandırma yapan vatandaşlardan görüntü

-Sırada bekleyen vatandaşlar

-Genel detay

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 2 Dakika 24 Saniye / 289 MB

==================================

DAMATLA NİKAH MEMURUNUN GELİNE YAPTIĞI ŞAKA GÜLDÜRDÜ

ZONGULDAK\'ta Duygu-Recep Başol çiftinin düğününde, kendisine şaka yapılacağını öğrenen damadın nikah memuruyla bir olup geline şaka yaptığı görüntüler güldürdü.

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Duygu Recep Başol çifti, geçen Cumartesi günü görkemli düğünle dünya evine girdi. Çift, nikahlarını da düğünde kıymaya karar verdi. Gelin Duygu Başol, nikah memuruna \'hayırlısıyla evet\' demek istediğini söyledi. Nikah memuru Cihan Pekmezci, bunu kabul ederken durumdan damat Recep Başol\'un da haberi oldu. Recep Başol, Pekmezci ile konuşarak eşinin yapacağı şakadan haberdar olduğunu ancak kendisinin eşine şaka yapmak istediğini söyledi. Recep Başol, nikah sırasında eşinin \'hayırlısıyla evet\' demesinin ardından nikahı iptal ettiğini söyleyerek ayrılmasını istedi.

KENDİ ŞAKASININ TUZAĞINA DÜŞTÜ

Duygu Başol, nikah kıyıldığı anda nikah memurunun \'Recep Başol ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?\' sorusuna \'hayırlısıyla evet\' dedi. Bunu duyan nikah memuru \'malesef bu nikahı iptal etmek zorundayım. Teşekkür ederim\' diyerek masan kalktı. Recep Başol da şaka gereği, \'Dışarıda bizi uyarmamışlar mı? dedi. Nikah memurunu davranışını görünce şok olan Duygu Başol da, \"Hayır ya. Ben demiştim ona.\" dedi. Duygu Başol\'un gözleri dolması üzerine şaka daha fazla uzatılmadı. Nikah memuru gelince durumu anlayan Duygu Başol, rahat bir nefes aldı. Alkışlar eşliğinde nikahları kıyılan çift,mutlu günlerinde gece boyu eğlendi.

Görüntü Dökümü

-Nikah töreninin başlaması

-Nikah memurun gitmesi ve gelmesi

-Nikahın kıyılması

Süre: (4.46) Boyut: (476 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

===========================



