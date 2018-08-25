DHA YURT BÜLTENİ-13

1)MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçe girişindeki otobüs terminalinin arkasında bulunan makilik alanda, enerji nakil hatlarının kısa devre yapmasıyla çıktığı sanılan yangın, çam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçramadan söndürüldü.

Marmaris girişindeki otobüs terminali arkasındaki makilik olan dağ yamacında, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Marmaris Orman İşletme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek, söndürme çalışması başlattı. Enerji nakil hatlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangın, yapılan müdahaleyle, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana 10 metre kala söndürüldü. 2 arazöz, 3 itfaiye aracı, 30 yangın personelinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası, bölgede soğutma çalışması yapıldı. Enerji nakil hatlarının hasar görmesi nedeniyle Ulusal Egemenlik Caddesi ve Beldibi Mahallesi\'nin bir bölümünün elektrikleri kesildi.

Görüntü Dökümü

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- Yangın yerinden ve müdahaleden genel-ayrıntılı görüntü

(Toplam:1 dakika 31 saniye-110 MB HD görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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2)MARMARİS\'TE TATİLCİLERİN BİR KISMI DÖNÜŞE GEÇTİ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Kurban Bayramı tatili için kente gelenler, yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkmaya başladı. Şehir merkeziyle Muğla karayolu girişinde uzun araç konvoyları oluşurken; öğle saatlerine kadar ilçeden 13 bin 500 araç çıkışı olduğu belirtildi.Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Marmaris\'e gelen bazı tatilciler, bu sabahtan itibaren yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkmaya başladı. Otellerinden araçları ve tur otobüsleriyle ayrılan tatilciler, şehir merkezindeki ana caddelerde yer yer 6 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu. Ayrıca Datça- Marmaris ve Marmaris-Muğla karayolunda da konvoylar oluştu. Şehrin Marmaris- Muğla karayolu giriş ve çıkışı olan Ulusal Egemenlik Caddesi\'nde ise 8 kilometreyi bulan konvoy oluştuğu görüldü. Şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi, Kemal Elgin Bulvarı, Atatürk ve Ulusal Egemenlik Caddesi\'nde oluşan araç trafiğindeki yoğunluğun çözülmesi için trafik polisleri çaba gösterdi. Emniyet ve jandarma verilerine göre öğle saatlerin ekadar ilçeden toplam 13 bin 500 aracın çıkış yaptığı belirtildi. Öte yandan Marmaris\'ten çıkış yapan özel araç ve tur otobüsleri nedeniyle Gökova Kavşağı ve Muğla-Fethiye Karayolu Sakartepe Mevkii\'nde de araç konvoyları oluştu. Trafik ekipleri, sıkışan trafiği açmak için harekete geçti.

Turizmciler, 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan nitelikli otellerde bayram boyunca tam doluluk yaşandığını, tatilcilerimizin bir kısmının bugün dönüşe geçtiğini belirtti. Yarın öğleden sonraki saatlerde de çıkışlar devam edeceği dile getirildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehir sahil yolundan araç konvoyları genel görüntü

- Marmaris-Muğla ve Marmaris-Datça Karayolu çıkışı yoğun araç trafiği genel-ayrıntılı görüntü

(Toplam: 2 dakika 46 saniye-200 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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3)MÜTEAHHİTİN BABASI ÖLÜNCE İNŞAATLARI YARIM KALDI, MUDİLER MAĞDUR OLDU

SİVAS\'ta bir müteahhitlik firmasının vatandaşlardan arsa ve para karşılığı olarak başladığı 3 inşaattan ikisi yarım kaldı. Müteahhit Nezir Ö. babası adına kayıtlı firmanın borçları nedeni ile iflas edince, hak sahipleri mağdur oldu. İnşaatların bulunduğu mahallenin muhtarı Cemil Gözen, \"Ortada dolandırıcılık değil, iflas söz konusu. Firma iflas edince inşaatlar tamamlanamadı\" dedi.

Sivas\'ta müteahhit Nezir Ö., babası Veyis Ö. adına kayıtlı inşaat firmasıyla, Yüceyurt Mahallesi\'nde vatandaşlardan arsalarını alarak 3 farklı apartmandan oluşan bir site yapmaya başladı. Sitelerden birini bitiren Nezir Ö., diğer apartmanlara başladığında inşaat firmasının resmiyetteki sahibi Veyis Ö. vefat etti. Veyis Ö. adına yüklü miktarda maliye ve SSK borçları olduğu için oğlu Nezir Ö. iflas talebinde bulundu. Babasının borçlarını ödeyemeyince de reddimiras yaptı. İflas eden Nezir Ö. iddiaya göre bu nedenle başladığı inşaatı bitiremedi. 3 apartmandan birisini tamamen bitiren ve hak sahiplerine teslim eden Özdemir, diğer iki apartmanı yarım bıraktı. İki apartmanda yaklaşık 90 kişi ise parasını ödediği halde evlerine taşınamayarak mağdur oldu.

Konu hakkında açıklama yapan Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Cemil Gözen, yarım kalan apartmanların mahalle için tehlike oluşturduğunu ve binanın hayalet bina olarak kaldığını söyledi. Gözen \"8-9 yılı aşkındır inşaatımız durdu, hayalet bina gibi kaldı. Daha önce de kamuoyunda çeşitli yerlere seslendik ama ya bizi duyan olmadı ya da mağduriyeti giderecek bir makam mevki bulamadık. Firma burada 3 tane inşaata başladı, belediyeden inşaat ruhsatı yok dendi. Maliyeye, SSK\'ya olan borçları ile birlikte fazlaca bir yekun tutunca inşaat firmasının iflas ettiği söylenildi. Bu inşaat firması Veyis Ö. adına yürütülüyordu ancak işin başında oğlu Nezir Ö. vardı. Veyis Ö. vefat edince inşaat tamamen durdu. Çünkü malikleri tarafından inşaatın yeniden toparlanması lazımdı. Ama bildiğimiz kadarıyla borçları çok olduğu için reddimiras yapıldı. Bu yüzden inşaat durdu. Şu an için akıbeti meçhul ama mahallemiz açısından, Sivas\'ın güvenliği açısından bir sorun teşkil ediyor. Burada alkol alınıyor, çeşitli sıkıntılar oluyor, hırsızlık oluyor. Mağduriyeti olan arsa sahipleri var, parasını ödemiş insanlarımız var, yarı parasını vermiş, kalanını inşaat bittikten sonra verecek insanlar var. Burada bir mağduriyet var. Yaklaşık 85-90 kişi arasında bir sıkıntılı hal var. İnşallah bu giderilir. İnşallah sorunlar giderilir. Mağduriyet sahipleri, arsa sahipleri, mahallemiz, Sivas\'ımız belli bir sıkıntıdan kurtulmuş olur\" dedi.

\'DOLANDIRICILIK SÖZ KONUSU DEĞİL\'

İnşaatlar devam ederken müteahhitin babasının vefatı üzerine iflas talebinde bulunduğunu belirten Gözen \"Dolandırıcılık söz konusu değil. Babası vefat edince borçlarından dolayı çok borcu vardı. Bundan dolayı bu işi yürütemeyeceğini anlayınca malikler reddimiras yaptılar. Ondan sonra da herhangi bir faaliyet olmadı. Hem o dönem hem de bu dönemki belediye başkanlarımıza durumu ilettik ama bir şey yapılamadı. O yüzden bu safhada duruyor. Dolandırıcılık söz konusu değil, iflas söz konusu. Çünkü burada ortada olan bir şey var fakat maddi güçle alakalı bir şey bu. Maddi imkan olsa 8 sene önce biterdi bu inşaatlar\" ifadelerini kullandı. Gözen, müteahhit Nezir Ö.\'nün kaçmasının söz konusu olmadığını, zaman zaman kentte kendisini gördüğünü söyledi. Müflis müteahhit Nezir Ö.\'ye ise ulaşılamadı.

\'25 BİN LİRA VE ARSAMI VERDİM\'

Mağduriyet yaşayanlardan biri olan emekli Halim Demirgil(59), müteaahhide 55 dönümlük arsasının yanı sıra inşaat başladığı dönemde 25 bin lira da para verdiğini belirterek, \"Babadan kalma evimiz vardı. Kardeşlerimin hakkını verdim. 25 bin lira kardeşlerime dağıttım. Evim vardı 45 bine sattım. 25 bin lirayı da bu müteahhite verdim. O da inşaatı bırakıp kaçtı. Benim gibi başka kişiler de mağdur oldu. Verdiğimiz paraları da geri alamadık. Ortada bir mağduriyet söz konusu. Bunun giderilmesini istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Binaların görüntüsü

-Tamamlanan apartman ile yarım kalan apartmanlar

-Muhtarın konuşmaları

-Arsa sahibi mağdurun konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

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4)BU MAHALLEDE TATİL GÜNLERİ SU AKMIYOR

ANTALYA\'nın Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi\'nde 9 gündür sular akmıyor. Hafta sonları ve resmi tatillerde her zaman suyun kesildiğini söyleyen vatandaşlar, bölgede bulunan atık sulardan biriken kirli suyu depolayıp arıtarak ev işlerinde kullanıyor.

Konyaaltı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Alimpınarı Yaylası, Kurban Bayramı\'nda su sorunu yaşandı. 30 yıldır yerleşik hayata geçilen yaylada 5 yıl önce su aboneliği bağlandı. Her hafta sonu ve resmi tatillerde yaylada suyun kesildiğini anlatan vatandaşlar, kış aylarında yağmur sularını biriktiriyor ya da çevredeki pınarlardan aldıkları suları arındırıp ev işlerinde kullanmaya çalışıyor. Alimpınarı Yaylası\'ndaki çeşmeye giderek yakınlarda fabrikası bulunan bir su şirketinin ihtiyaç giderilmesi için çektiği hortumdan şişelere su dolduran bölge halkı, kanalizasyon alt yapısının olmamasından dolayı temiz suyun kirlendiğini iddia etti.

Evinin üst katında su tankeri hazırlayan Zeki Gök, aile bireyleri ve 45 günlük torunu için 3 santim kalınlığındaki yosunlu suyu kullandığını söyledi. Zeki Gök, \"ASAT\'a abone olmamıza rağmen sularımız 9 günlük bayram tatilinde bile kesik. Kendi imkanlarımızla kurduğumuz tankerlerden aile bireylerimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Tankerleri arada bir temizlendiğim halde yosun oluşuyor\" dedi. Gök, bütçesi el vermediği için naylon poşetle su deposu kurarak suyu arındırmaya çalıştıklarını belirtti.

Kış aylarında evlerinin önüne yaptıkları su deposuna yağmur sularını depoladıklarını ve yaz aylarında bu suyu kullandıklarını söyleyen Küçükkız Köse ise bazen haftalarca su ihtiyaçlarını bu sayede karşıladıklarını ifade etti. Eşi İsmet Köse de \"Burası en sulak bölge, buna rağmen susuzluk çekiyoruz\" diye konuştu. Susuzluk yüzünden sürekli sıkıntı çektiklerini dile getiren Veli Çetin, yetkililerden susuzluğa çözüm bulmasını istedi.

Antalya Alimpınarı Yaylası Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Erkuş, \"Yıllardır, özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde suyumuz kesiliyor. Bayram arifesinden bu yana suyumuz kesik. Bunu yetkililere söylememize rağmen \'arıza var, yetersiz\' diyorlar\" dedi.

Çeşmeye su doldurmaya gelen Yurdanur Sartıtaç ise depolarda biriken suları kullandıklarını hatırlatarak, \"Arife gününden beri sularımız kesik. Ne banyo yapabiliyoruz, ne de bulaşık yıkayabiliyoruz. Buradaki birikmiş kirli suyu kullanıyoruz\" diye sitem etti. Köy kahvecisi Hasan Köse, dereden tepeden getirdikleri suyla kahvedeki bardakları yıkadığını söyledi.

Sürekli su kesintileri yaşadıklarını belirten Orhan Durmaz ise Kurban ve Ramazan Bayramı gibi günlerde de sularının kesildiğini belirterek, \"Bari bu özel günlerde suyumuz kesilmesin ki ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Çok mağduruz\" dedi. 120 nüfuslu Karatepe Mahallesi\'nin muhtarı Hüseyin Yılmaz Gezer de yaz günlerinde daha sık su kesintisi yaşandığını söyleyerek, yaylaya gelecek suyun tarım arazilerine yönlendirildiğini iddia etti.

Görüntü Dökümü:

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- Elinde kovalarla yürüyen vatandaşın görüntüsü

- Ev ve üstündeki su tankının görüntüsü

- Su sayacının görüntüsü ve vanadan su gelmemesinden görüntü

- Tankerden gelen suyun musluktan akıtılması

- Tankerden gelen suyun damla damla akması

- Dam üzerindeki tankerden görüntü

- Tankerin içindeki pislikten görüntü

- Zeki Gök Röp 1

- Damdaki naylon poşet içindeki suyun görüntüsü

- Zeki Gök Röp 2

- Damdaki tanker ve naylon poşet içindeki suyun Drone görüntüsü

- Naylon poşetteki suya bağlı hortumlardan görüntü

- Damacanadaki sulardan görüntü

- Küçükkız Köse Röp

- Yer altı deposundan suyun çekilmesi

- Yer altındaki sudan görüntü

- İsmet Köse Röp

- Kadınların akmayan musluğu çevirmesi

- İçi su dolu bidonların görüntüsü

- Türkü söyleyen Veli Çetin’den görüntü

- Mahallenin Drone görüntüsü

- Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Erkuş röp

- Ellerinde bidonlar olan vatandaşların görüntüsü

- Muhabir Aslı Duran anons

- Yurdanur Sartıtaç röp

- Kahvedeki vatandaşlardan görüntü

- Kahvecinin termostaki suyla bardak yıkarken görüntü

- Kahveci Hasan Köse röp

- Pet şişeden su için vatandaştan görüntü

- Orhan Durmaz röp

- Köyün genel drone görüntüsü

- Mahalle muhtarı Hüseyin Yılmaz Gezer röp

- Yayla tabelasından görüntü

HABER: Süleyman EKİN- Aslı DURAN- KAMERA: İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)

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5)18 YAŞINDAKİ ALİ, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU

ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren Ali Karatek (18), boğuldu. Karatek\'in, polis olmak için sınavlara hazırlandığı belirtildi. Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Çağla Mahallesi\'nde meydana geldi. Şanlıurfa\'da ailesiyle birlikte yaşayan Ali Karatek, bayram tatili için 2 gün önce amcası Yılmaz Karatek\'in evine gitti. Aile fertlerine serinlemek için baraj gölüne gideceğini söyleyip, evden ayrılan Karatek\'in dönmemesi üzerine göl kıyısında arama çalışması yapıldı. Yeğenini aramasına rağmen bulamayan Yılmaz Karatek, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Baraj gölünde kaybolduğu düşünülen Ali Karatek\'i bulmak için seferber olan mahalleli de tüm aramalara rağmen bulamadı. Yaklaşık 2 saat süren aramaların ardından balıkçı teknesiyle göle ağ atan mahalleli, Ali Karatek\'in cansız bedenini buldu. Gencin cesedi kıyıya çıkarılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olmak için sınavlara hazırlandığı belirtilen Ali Karatek\'in cansız bedeni, sağlık ekiplerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi

- Balıkçı teknesiyle arama yapılması

- Çevrede toplanan kalabalık

- Suya ağ atılması

- Cesedin sudan çıkarılması

- Cenazenin taşınması

- Cenazenin ambulansa konulması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Mustafa UFAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 586 MB

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6)OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

İZMİT\'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1\'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi\'nde meydana geldi. Şahmert Kılıçdoğan yönetimindeki 41 KU 474 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şervan Baran Vuran yönetimindeki 21 NA 169 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Şahmert Kılıçdoğan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar Şahmert Kılıçdoğan, diğer araçta bulunan Şervan Baran Vuran ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Otomobilde sıkışan sürücünün çıkarılması

-Yaralının ambulansa alınması

-Araçların görüntüsü

-Detaylar

Haber: Ergün AYAZ/Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT

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