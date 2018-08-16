DHA YURT BÜLTENİ 13

2\'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN ELİF İÇİN JANDARMA SEFERBER OLDU

VAN\'ın Bahçesaray ilçesinde 2\'nci kattaki evlerinin penceresinden bahçeye düşerek ağır yaralanan Elif Baydemir (2), jandarma tarafından helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Tedaviye alınan Elif\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Bahçesaray\'da Elif Baydemir, 2\'nci kattaki evlerinin penceresinden bahçeye düştü. Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil ekipleri, ağır yaralanan Elif\'i, ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Elif\'in kafatasında kırık tespit edildi. Ameliyat için Van\'a sevk edilmesine karar verilen Elif için valilikten yardım istendi.

Van Valisi Murat Zorluoğlu\'nun talimatıyla İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı\'ndan Sikorsky tipi helikopter Elif için görevlendirildi. Asayiş Kolordu Komutanlığı\'ndan kalkan helikopter, Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı sahasına iniş yaptı. Ambulansla bölgeye sevk edilen Elif, helikoptere alınarak önce Van Filo Komutanlığı\'na getirildi, ardından ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Elif Baydemir\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Helikopterden görüntü

-Yaralı Elif Baydemir\'in ambulansla getirilişi

VAN, (DHA)-

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KURBAN PAZARINDA SAHTE PARA UYARISI

YOZGAT’ta polis, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında, sahte para konusunda broşür dağıtıp, dikkat edilmesi gereken detaylar hakkında uygulamalı olarak alıcı ve satıcıları bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında, kurbanlık satıcılarına sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği ve sahte para dolandırıcılığı olaylarına karşı, hayvan sahiplerine ve vatandaşlara, paraların üzerinde bulanan güvenlik özelliklerini gösterildi. Sahte para ile orijinal para arasındaki farklar, kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelenlere uygulamalı olarak anlatıldı.

Kurban Pazarında polisler tarafından yapılan uygulama ve bilgilendirmeler konusunda memnuniyetlerini ifada eden Muhlis Koçsoy isimli besici, “Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu vatandaş bilemiyor. Bu şekilde uyarılar bizim açımızdan iyi olduö dedi.

Daha önce sattığı kurbanlık için kendisine sahte para verildiğini ve bu paraları kimden aldığını bilemediğini söyleyen Mustafa Güler ise, “Kurbanlık sattığımda bana sahte para vermişler. Ben de bir daha nakit para ile kurbanlık satmadım. Müşterilerimden, kurban paralarını banka hesabıma yatırmalarını istiyorum. Para bankaya yatınca ben de kurbanlarını teslim ediyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurban pazarı

-Polislerin sahte para uyarısı

-Sahte paranın nasıl anlaşılacağı bilgilerinin verilmesi

-Broşür dağıtımı

-Besicilerin konuşmaları

-Kurban satışı ve pazarlık görüntüsü

-Kurbanlık fiyatları hakkında konuşmalar

DOSYA BOYUTU: 649.54 MB

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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ÇANKIRI’DA 109 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

ÇANKIRI\'nın Eldivan ilçesinde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Çankırı\'nın Eldivan ilçesi Küçükhacıbey Köyü yakınlarında arazide yapılan arama faaliyetlerinde, narkotik köpeği Çakıl\'ın katılımıyla yapılan operasyonda 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayın şüphelisi B.K.’nın evinin yakınında ve yapılan üst aramasında 1700 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi. B.K. ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Suç unsuru malzemeler el konulup, olayla ilgili soruşturma başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araziden drone görüntüsü

-Kenebir bitkisinin görüntüsü

Boyut: 114 MB, uzunluk 1.1\'

Ramazan SARICI/ELDİVAN(Çankırı), (DHA)

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YUNUS TİMİ POLİSLERİNDEN AKROBASİ ŞOV

UŞAK\'ta, motosikletli Yunus timinde görevli polis memurları, 2 aylık eğitimin ardından sundukları akrobasi gösterisiyle beğeni topladı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü\'nce düzenlenen 2 aylık eğitim sonrası, Yunus timinde görevli polis memurları tarafından Uşak Havalimanı\'nda akrobasi gösterisi gerçekleştirildi. Uşak Valisi Salim Demir ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder\'in de yer aldığı kent protokolün katılımıyla tören yapıldı. Polisler, yaptıkları akrobasi hareketleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, \"Bu eğitimlerin amacı, ilimizde araç trafiği ve halkımızın yoğun olduğu cadde, sokak, parklarda özellikle de öğrencilerimizin eğitim gördüğü okul çevrelerinde suç ve suç unsurlarına etkin ve hızlı bir müdahale sağlamak. Ekiplerimiz önleyici polislik hizmetlerini yerine getirerek, dosta güven düşmana korku verecektir\" dedi.

Tören sonunda eğitime katılan yunus polislerine Vali Demir tarafından sertifikaları verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yunus polislerinin selamlaması

- Yunus polislerinin akrobasi gösterisi

- Protokol detay ve sertifika töreni

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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KÜMESTEN TAVUK HIRSIZLIĞI KAMERADA

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, 3. Sanayi Sitesi\'ndeki bir işyerinin önündeki kümesten yapılan tavuk hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kümeste bulunan 6 tavuktan 5\'ini yanında getirdiği çuvala koyan hırsızın, kümese girerken sergilediği hareketler dikkat çekti.Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi 37 sokaktaki, Hasan Hüseyin Hakan\'a ait otomasyon şirketinin bahçesinde bulunan kümesi gözüne kestiren kimliği belirsiz bir hırsız, bugün saat 02.40 sıralarında, işyerinin önüne elinde çuvalla geldi. Etrafı gözetleyen ve bir süre ağacın arkasında saklanan hırsız, önce kümese gireceği kapının kilidini zorladı. Kapı kilidini açamayınca, tel örgüleri keserek kümese girdi. Kümeste bulunan 1 horoz ile 6 tavuktan 5\'ini çuvala koyan hırsız, sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah işyerine gelen Hasan Hüseyin Hakan, kümesteki tavukların yerinde olmadığını ve tel örgülerin kesildiğini görünce güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Kamera kayıtlarında kümese giren bir erkek şahsın tavukları çuvala koyarak çaldığını gören Hakan şaşırdı. Polise şikayette bunmayan Hakan, tavukları hobi amaçlı olarak, yumurtasını yemek için beslediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Hırsızın elinde çuvalla kümese gelmesi

- Ağaç arkasında beklemesi ve kümese girmesi

- Elinde tavukların bulunduğu çuvalla çıkması ve işyerinden uzaklaşması

Haber:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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MARMARA\'DA HAREKETLİLİK ARTTI ANCAK KISA VADEDE DEPREM YOK

YALOVA Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) tarafından Yalova\'da oluşturulan \"Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonuö düzenlenen bir programla açıldı. Burada konuşan Jeofizik Mühendisi Dç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara\'da daha önce görülmeyen hareketlilik yaşandığını ancak buna rağmen yakın vadede bir deprem beklemediklerini söyledi.

\"Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu Yalova merkeze bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi\'nde açıldı. Yalova Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) tarafından kurulan istasyonun açılışında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Jeofizik Mühendisi Dç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki de yer aldı. Burada kısa bir açıklamada bulunan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova\'da 4 katın üzerinde imara izin vermediğini belirtti.

HAREKETLİLİK ARTTI

Basın mensuplarının olası Marmara Depremi\'ne yönelik sorularını yanıtlayan Jeofizik Mühendisi Dç Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara\'da hareketliliğin arttığını söyledi. Gündoğdu, \"Marmara\'yı yakından izliyoruz. Burada aktivite artmış durumda. Karşımızda eski Marmara yok artık. Aktivite sürekli aynı noktalarda oluyor ancak depremin ne zaman olacağına yönelik bir işaret yok. Yani şu an için bir anomali yok. Bu da iyi bir şey. Biz beklenen depremin 1966 yılında olan depremin bir benzeri olacağını düşünüyoruz. O da 7\'nin üzerinde bir şiddet anlamına geliyor. İstanbul, Marmara Depreminde ağır hasarlı binaların yüzde 5\'ini aldı. Bu çok büyük bir rakam. Şimdi binalar olduğu yerde yıkılıyor. O nedenle bu sistemlerden önceden bilgi almaya çalışıyoruz. Daha evvelden bir haber alabilir miyiz buna bakıyoruz, alırsak bu bilgiyi çalışan insanlara bu bilgiyi sunacağız ve anons edeceğiz. Marmara\'da ki bu aktivite artışı depremin yaklaştığını gösteriyor ancak ne zaman olacağını halen bilemiyoruz. Bunu söyleyebileceğimiz bir işaret yok. Daha önce de eski Marmara yok karşımızda demiştim. Hala aynı şeyleri söylüyorum. Eski Marmara yok. Daha henüz bir işaret yokö dedi.

DEPREMİN AYAK SESLERİNİ DUYABİLECEĞİZ

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday ise Marmara Bölgesi\'nde kurulan istasyonların sayısının 150\'yi bulacağını söyledi. Kısa vadede deprem beklenmediğini söyleyen Agalday, \"Yalova\'da bu ilk değil. 2009 yılından bu yana Çınarcık\'ta da çalışan bir istasyonumuz var. Marmara\'nın şu anda 60 noktasında bu istasyonlar 24 saat çalışıyor. Yalova\'da da başkanımız sağ olsun destek verdi. Bundan sonra Armutlu Yarımadası\'na, Küçük Kumla ve Büyük Kumla\'ya da kuracağız. Geçtiğimiz hafta içinde de Mudanya\'da 4 tane faaliyete geçti. Marmara Bölgesi\'nde tahminen 150\'yi bulacak. Tokat\'da da çalışmamız var. İstasyonda bulunan tüm cihazlar yerli üretimdir. Yurt dışından hiçbir şey gelmedi. Önümüzdeki 1 haftayı 15 günü çok rahat görebiliyoruz. Kısa vadede büyük bir Marmara Depreminin yok olduğunu görüyoruz. Zira bu istasyonlar sadece 15 gün ötesini görebiliyorlar. Bu da demek oluyor ki biz Marmara\'da meydana gelebilecek 7\'den büyük yıkıcı bir depremin ayak seslerini en az 15 gün önceden bu istasyonlar sayesinde duyabileceğiz. Kısa vadede İstanbul\'da bir deprem beklemiyoruz. Ama 30 yıl içerisinde böyle bir depremin gerçekleşeceği deprem sayısının artmasından bize gösteriyorö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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Prof.Dr.Gündoğdu\'nun açıklaması

Fuat Agalday\'ın açıklaması

Belediye başkanının açıklaması

Detaylar

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

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ANTALYA TRAFİĞİ KURBAN BAYRAMI TATİLİNE HAZIR

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı\'nda alınacak trafik önlemleri için çalışmalarını başlattı. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Antalya\'da günlük 1 helikopter, 100 ekip, 18 şahin timi ve 40 yaya devriye ekibi ile günlük olarak hizmet verileceğini açıkladı.Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Kurban Bayramında vatandaşların huzur içinde tatil geçirmeleri için şehir içi ve şehir dışı trafik birimleri tarafından 24 saat esasına göre çalışılacağını söyledi Antalya\'da 1 helikopter, 100 ekip, 18 şahin timi ve 40 yaya devriye ekibi ile günlük hizmet vereceğini söyleyen Şengül, 9 gün boyunca 1105 ekip, 169 şahin görevlisi ve 102 yaya görevlisiyle toplam 3 bin 349 personelle tedbir alacaklarını aktardı. Şengül, ayrıca polis ekiplerinin sürücülerin sıklıkla yaptığı kural ihlallerinden emniyet kemeri, aşırı hız, araç kullanırken cep telefonu kullanımının önlenmesi için uygulamalara ağırlık verileceğini belirtti.

BAYRAM ÖNCESİ TEDBİRLER

9 günlük resmi tatilin ve Kurban Bayramının etkisiyle Antalya\'ya çok büyük ziyaretçi akını olacağını söyleyen Nurettin Şengül, \"Bayram öncesinde giriş trafiğine yönelik tedbirleri planlamaya çalıştık. Malum ilimize giriş yolları dağlık, uçurum ve virajlı yollar. Burada ekiplerimiz vatandaşların tamamını durdurup, gidecekleri yol kesimlerinin tehlikeli olduğuna yönelik uyarılarda bulunulacak. AVM ve mezarlık önlerinde yoğun önlem alacağız. Otogarlarımız, otobüslerin toplu taşıma araçlarının bulunduğu yerler yine en büyük hedeflerimiz arasında. Burada otobüslerde sürücülerimizi uyarıyoruz, vatandaşlarımızı da sürücüyü denetlemesi konusunda uyarıyoruz. Emniyet kemerleri takılı değilse yolculuk boyunca bunu takmalarını istiyoruz\" dedi.

BAYRAM SONRASINDA DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bayram sonrası çalışmaları hakkında da bilgi veren Şengül, dönüş trafiğinin de yoğun olacağını, trafik denetlemelerinin de sıkı olacağını dile getirdi. Şengül, \"Bayramda vatandaşlarımızın trafik kazalarından zarar görmemesi en büyük hedefimiz. İnşallah hiçbir vatandaşın burnu bile kanamadan bu bayramı geçirmiş olacağız\" dedi.

YOLCULAR BİLGİLENDİRMEDEN MEMNUN KALDI

Ardından trafik şube ve denetleme ekipleri, otogardaki otobüslerin içine girerek, yolculara çalışmaları hakkında bilgi verdi. Trafik polisleri, yolculara şoförün emniyet kemerini takmaması, aşırı hız yapması ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşması durumunda polis ekiplerine rahatlıkla haber vermeleri gerektiğini söyledi. Polis ekiplerinin bayram öncesi uyarılarını dikkate alan yolcular, bu bilgilendirmeden mutlu olduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Trafik polisinin otobüse binmesi ve inmesi

- Trafik polisinin otobüs görevlileri ile konuşması

- Trafik polisinin yolcuları bilgilendirmesi

- Bayan trafik polisinin yolculara broşür vermesi

- Otogardan görüntü

- Trafikten Sorumlu Müdür Nurettin Şengül röp

564 MB - 5.06\'

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

