DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ANAMUR\'DA ORMAN YANGINI

MERSİN\'in Anamur ilçesinde 3 farklı noktadaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.Gerçebahşiş mahallesi, bu mahalleye bağlı yenimahalle semti ve Pınarlar mevkiindeki ormanlık alandaki yangın nedeniyle seralar ve kullanılmayan bir ahır zarar gördü.

Anamur Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris, 3 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangını söndürmek için 60 orman yangın ekibi, 15 arazöz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye araçları ile yaklaşık 150 vatandaşın seferber olduğunu söyledi. Yangınlar kısmen kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Duman görüntüsü

- Yangından yakın plan

- Alevlerin görüntüsü

- Helikopterlerin söndürme çalışması

- Röportajlar

- Vatandaşların görüntüsü

- Helikopterlerin Alaköprü Barajı\'ndan su alması

- Helikopterlerden genel ve detaylar

- Helikopterle müdahale

SÜRE: 03\'00\" BOYUT: 210 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(MERSİN),(DHA)

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2)KOZAN\'DA ORMAN YANGINI

ADANA\'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Yangın, saat 15.00 sıralarında Ayvalı Koyak mevkiinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı 60 orman işçisi, 2 helikopter, 1 uçak,10 arazöz ve 4 iş makinesi ile yangına müdahale etti. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınırken, zeytinlik ve kızılçamdan oluşan ağaçlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterin yangını söndürme çalışmasından görüntü

SÜRE:30\" BOYUT:56,6 MB

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN(Adana), (DHA)

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3)BABA İLE OĞLU, TARTIŞTIKLARI ASTSUBAY VE 2 ARKADAŞI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

ERZURUM\'da, Vefa Özdemir (47) ile oğlu Kürşat Özdemir (19), geri manevra yaptıkları otomobille çarptıkları kişinin araca yumruk atmasına sinirlendi. Baba-oğul, tepki gösterdikleri astsubay olduğunu öğrendikleri kişi ve arkadaşlarının silah göstererek kendilerini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Olay, merkez Yakutile ilçesindeki Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Vefa Özdemir, oğlu ile birlikte bindiği otomobil ile geri giderken bir kişinin bacağına çarptı. Bu kişi aracın camına vurdu. Bunun üzerine otomobilden inen baba ile oğlu, bu kişinin üzerine yürüdü. Bu sırada asker olduğunu söyleyen kişini yanına arkadaşları geldi. Astsubay olduğu öğrenilen kişi ile 2 arkadaşı iddiaya göre, tabancalarını çıkarıp baba ile oğula vurmaya başladı. Aldıkları darbe ile kanlar içinde kalan baba- oğul çevredeki esnafın araya girmesi ile kurtuldu.

Üç asker hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan Vefa özdemir, olayı şöyle anlattı: \"Oğlumla otomobile binip park ettiğim yerden çıkmak için geri giderken birine hafiften çarptım. Bu kişi araca 3 kez yumruk vurdu. İndim, \'neden yumruk vuruyorsun\' dedim, küfretti. Bu sırada benim çocuk üzerine gitti. Ben de onu tuttum. Bu sefer oğluma küfretti. Ben de buna bir tane vurdum. Vurduktan sonra ensemden bir metalle vurulduğunu hissettim. O arada sarsıldım. Başladılar bize tabanca ile vurmaya. Üç kişiydiler. Ben atölyeye sığındım. Bana yere düşünceye kadar vurdular. Kamera görüntülerinde hepsi var. Oğlumla birlikte fena halde dayak yedik. Üçünden de davacıyım.\"

Olayla ilgili Valiliğin soruşturma başlattığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Aracın geri geri giderek askeri personele çarpması

-Araçtan inen baba ve oğlu askeri personel ile tatrtışması

-Askeri personelin ve diğer arkadaşlarının kavgaya katılması

-Vefa Özdemirin kafasına silah ile vurmaları

-Vefa Özdemir\'in bir işe yerine kaçması

-İş yerinde askeri personelin silahla kafasına vurması

-İş yerinde askeri personelin Kürşat Özdemir\'e silah çekmeleri ve silahla kafasına vurması

-Vefa Özdemir ile röp

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 03.48 BOYUT:736 MB

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4)ŞEHİT BAŞSAVCISININ EŞİ: 6 YILDIR BU HABERİ BEKLİYORDUM, EŞİMİN KANI YERDE KALMADI

TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesinde, 2012’de Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'un (34) şehit edildiği eylemin talimatını veren \'Atakan Mahir\' kod adlı terörist İbrahim Çoban\'ın Tunceli\'de dün gerçekleştirilen operasyonda öldürülmesi şehit başsavcının ailesini mutlu etti. Şehit eşi Cihan Uzun, \"Çok mutluyum, 6 yıldır bu haberi bekliyordum. Devletimiz şehit eşimin kanını yerde koymadı. İntikamını aldı\" dedi.Tunceli\'nin Ovacık ilçesi Başsavcısı Murat Uzun, 19 Eylül 2012\'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte oturduğu lojmanın girişinde PKK\'lı teröristin silahlı saldırısında şehit oldu. PKK terör örgütünün Türkiye\'deki sözde 1 numaralı ismi olduğu öne sürülen ve aranan teröristler listesinde 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan, \'Atakan Mahir\' kod adlı İbrahim Çoban Tunceli\'de dün gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü. PKK\'lı Çoban\'ın, 2012 yılında Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'un şehit edilmesi eyleminin talimatını verdiği belirtildi. PKK\'lı terörist Çoban\'ın öldürülmesi haberi Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'un Samsun\'da yaşayan ailesine ulaştı.

\'SONLARININ BU OLACAĞINI BİLİYORDUM\'

Bu haberin ardından hemşire olan şehit eşi Cihan Uzun (39) ile çocukları Emir Kaan (11) ve Hakan Taner (7) büyük mutluluk yaşadı.

Şehit eşi Cihan Uzun, \"Bu haberi duyduğum an çok mutlu oldum. 6 yıldır bu haberi bekliyordum. Teker teker hepsi toplanıyor hak ettikleri cezayı alıyorlar ya çok seviniyorum. Ben devletime her zaman güvendim, güveniyorum. Yıllar geçti ama tek tek eşimin intikamı alınıyor. Devletimiz şehit eşimin kanını yerde koymadı. Devletime, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Eşim unutulmadı. Bu saldırıya emri veren beyin öldürüldü. Çorap söküğü gibi tek tek yok oluyorlar. Allah\'a çok şükür. Ben bizzat kendi elimle dağa çıkıp terörist kovalayamam tek başıma ama görüyorum ki o kadar büyük bir devletimiz var ki Murat\'ımın hakkını arayan, savunan, onun için uğraşan insanlar var. Ben en başından beri inandım, güvendim. Hiç umutsuzluğa düşmedim. Eninde sonunda yakalanacaklarını sonlarının bu şekilde olacağını biliyordum. Hiç aklımdan başka bir şey geçmedi. \'Eyvah Murat faili meçhul kalacak\' diye hiç düşünmedim\" diye konuştu.

30 Ağustos 2017\'de Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı\'nın operasyonunda Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'u şehit eden \'Azad Cüngüş\' kod adlı terörist yaralı olarak yakalanmıştı.

SAMSUN/DHA

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5)ÜZÜM YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ: 2 YARALI

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan üzüm yüklü kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 3 ton üzüm de yola saçıldı. Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı yolunun 16\'ncı kilometresinde meydana geldi. İslahiye\'den yüklediği üzümleri Şanlıurfa\'ya götürmek için hareket eden Mahmut Diril (42) yönetimindeki 63 HA 195 plakalı kamyonet, Kozdere kavşağında iddiaya göre, önüne aniden çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada sürücü Mahmut Diril ile yanında bulunan Enes Baldemir (49) hafif yaralanırken, kasadaki 3 ton üzüm de yola saçıldı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle 2 saat ulaşıma tek yönlü kapanan yol, saçılan üzümlerin toplanıp, aracın çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Yola saçılan üzümler

- Jandarma ve polisin çalışmaları

- Araçta bulunan Enes Baldemir\'in kazayı anlatması

- Kamyonetin son hali

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 211MB

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6)BİLAL ERDOĞAN, TÜRK OYUNLARI FESTİVALİNE KATILDI

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen \'Türk Oyunları Festivali\'nin kapanışına katıldı.

Bugün saat 10.30\'da uçakla Erzurum\'a oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile birilkte gelen Bilal Erdoğan\'ı havalimanında Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Ak Parti Erzurum Milletvetkili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti il Başkanı Mehmet Emin Öz tarafından karşılandı. Erdoğan ve bareberindekiler ilk olarak MNG AVM\'nin içerisinde açılan etnospor fotoğraf sergisini gezdi. Erdoğan daha sonra Gambiya, Sri Lanka, Kırgızistan, Fildişi Sahili, Sırbistan, Nijer ve Katar\'ın spor bakanları ile birlikte ilk tarihi Yakutiye Medresesini, Lala Paşa ve Ulucamiyi, Çifte Minareli Medreseyi ve Aziziye Tabyalarını gezdi.

Palandöken Dağı\'nın zirvesindeki belediyeye ait küre cafede verilen öğlen yemeğine Ak Parti Erzurum Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'da eşlik etti. Yemekten sonra Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, \'Türk Oyunları Festivali\'nin yapıldığı alana giderek atlı ok atma, cirit ve gökbörü oyunlarını izledi.

Görüntü Dökümü

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-Bilal Erdoğanın Oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile havaalanında karşılanması

-Bilal Erdoğan\'ın tarihi yerleri gezerek bilgi alması

-Türk Oyunları festivaline katılması

-Cirit oyunundan detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 04.36 BOYUT: 888 MB