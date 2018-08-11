DHA YURT BÜLTENİ 13

Bursa Valisi Küçük, Mudanya\'daki yangın söndürme çalışmalarını helikopterden izledi

VALİ KÜÇÜK YANGINI HELİKOPTERDEN İZLEDİ

Bursa Valisi İzzettin Küçük, orman yangının yaşandığı Mudanya\'da yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldıktan sonra Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ile helikoptere binip havadan incelemelerde bulundu. Yalçın Akın\'dan bilgi alan Vali Küçük daha sonra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nde basın açıklaması yaptı. Sıcak havalardan dolayı bir cam parçasının dahi yangın çıkartabileceğini söyleyen Vali Küçük, yangının, yol kenarında başlaması nedeni ile atılan bir izmaritin neden olduğunu düşündüklerini söyledi. Kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemelerden sonra netleşeceğini ifade eden Vali İzzettin Küçük, yaklaşık 3.5 saatlik müdahale ile alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. Müdahalelerde önceliklerinin yaşam alanlarının bulunduğu bölgeler olduğunun altını çizen Küçük, iki evin küçük çaplı çatısına zarar verdiğini belirtirken, bunun dışında can ve mal kaybının olmadığını sözlerine ekledi.

Mudanya yolu üzerindeki Çamlıca evlerinde devam eden yangının söndürme çalışmaları devam ederken yazılı basın açıklaması yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcılı olayla ilgili olarak geniş kapsamlı soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Görüntü Dökümü

----------------

Vali helikoplerde bilgi alarken

Havadan yangın görüntüsü

Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

============

Maden işçileri, protesto için çatıya çıktı

AMASYA\'nın Merzifon ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan 3 işçi, paralarını düzenli alamadıkları iddiasıyla protesto için maden ocağında bulunan işletme binasının çatısına çıktı.

Merzifon\'da özel bir şirketin maden ocağında çalışan 3 işçi, maaşlarını düzenli alamadıklarını iddia ederek işletme binasının çatısına çıktı. 3 işçi, maaşlarının sürekli gecikmeli olarak parçalar halinde verildiğini söyleyip şirket aleyhinde sloganlar attı. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekibi geldi. Yaklaşık 3 saat çatıda kalan işçileri olay yerine gelen AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale\'in iknası sonrasında çatıdan aşağı indi. 3 işçi daha sonra ifadeleri alınmak üzere Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Maden ocağı detay

-Kalabalıktan detay

-Çatıdaki 3 işçiden detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 1:44 Dk) (BOYUT: 56 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

============

Bakır kazan ve sumak ekşisi hırsızlığı şüphelileri yakalandı

KAHRAMANMARAŞ\'ta sumak ekşisi ve bakır kazan çalan 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sumak ekşisi çalma anı güvenli kameralarınca da kaydedildi.

Bir iş yerinden et kıyma makinesinin çalınması, evlerden de bakır kazan ve sumak ekşisi çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen polis, et kıyma makinesi ile Barbaros Mahallesi\'ndeki evden 2 çuval sumak ekşisinin Necmettin D. (30) ve Fatih U. (34) tarafından, Malik Ejder Mahallesi\'ndeki evden bakır kazanın ise Adem A. (19) tarafından çalındığını belirledi. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası da olduğu belirlenen 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterip birisi, \"Biraz sonra serbestim. Adliye dışına gelirsen röportaj veririm\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- Şüpheliler polisler arasında

- Tepki göstermeleri

- Hastaneye alınmaları

- Doktor muayenesine götürülmeleri

- Hastaneden çıkarılmaları

- polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otosunun gidişi

- Sumak ekşisi hırsızlığı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-(DHA)

293 MB

===============

Erciş\'ten İstanbul\'a götürecekleri 100 göçmeni eve kapatıp kaçtılar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 kaçak göçmeni bir eve kapatıp ortadan kayboldu. Mahalle sakinleri tarafından kurtarılan kaçak göçmenler, İstanbul ve Ankara\'ya götürülmeleri karşılığında kendilerinden kişi başı bin lira alındığını söyledi.

Erciş\'e bağlı Tekevler Mahallesi\'nde müstakil evde tutulan göçmenleri, komşular fark etti. Gelen sesler üzerine eve giden mahalle sakinleri, kapının kilitli olduğunu gördü. Kapıyı güçlükle açan mahalle sakinleri, çocuk ve kadınların aralarında bulunduğu kaçak göçmenlerle karşılaştı. Mahalle sakinleri, kaçak göçmenlere, su ve yiyecek yardımında bulunurken, durum polise bildirildi.

Göçmenler, eve gelen polislere, gece ve sabah saatlerinde gruplar halinde eve getirildiklerini, üzerlerine kapının kilitlendiğini, kişi başı bin lira karşılığında İstanbul ve Ankara\'ya götürülmek üzere burada tutulduklarını söyledi. Göçmenler, iş olmadığı için ülkelerinden kaçtıklarını anlattı. Yaklaşık 100 kaçak göçmen, polis otobüslerine bindirilerek Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi. Polis, göçmenleri eve kilitleyip kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kaçak göçmenlerin ev içerisinde görüntüleri

-Vatandaşların kaçak göçmenlere ekmek ve su dağıtmaları

-Kaçak göçmenler ile ropörtaj

-Evden çıkmaları ve polis araçlarına bindirilmeleri

-Detaylar

BOYUT: 671 MB

SÜRE: 5 Dakika 59 Saniye

