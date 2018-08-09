DHA YURT BÜLTENİ 13

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY VE BAKAN TURHAN SEL BÖLGESİNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sabah saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Ordu\'ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı\'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Turhan, incelemelerde bulunmak üzere Ünye\'ye geçti, bölgedeki tahribat ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü\'nde de incelemelerde bulunan Turhan, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Sel afetinde yaralanan ve Fatsa Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan 2 kişiyi de ziyaret eden Bakan Turhan, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Turhan, bölgede sel afetinde zarar görev vatandaşlarla da görüşerek, sorun ve taleplerini dinledi, tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.

OKTAY: HAMDOLSUN BİR CAN KAYBIMIZ OLMADI

Geceyi bölgede geçiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Ordu Valiliği\'ni ziyaret edip, kentteki son durum ve çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Oktay, devletin tüm birimlerinin iş başında olduğunu ve zarar gören köprülerle yolların hızlı bir şekilde hizmete açılıp, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi. Oktay, \"Şu an gördüğümüz itibarıyla durum şudur; hamdolsun bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da yine hamdolsun, basında ve medyada algı boyutunda çok yüksek şeyleri gösterir gibi, alt seviyelerdedir. Bu da Ordu\'muz için yereldeki yine ilçelerimiz için de güzel bir haber. İnşallah bunu çok rahat bir şekilde atlatmış olacağız. Devletimizin tüm birimleri tamamen, ilk andan itibaren iş başında devam ediyorlar. Ulaştırma Bakanımız da buradalar, sabah da sahada ziyaret ettiler. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Çaydere mevkiindeki köprüde orada bir hasar vardı. Yine farklı bölgelerimizde irili ufaklı küçük çaplı hasarlar var, bunların tamamının üzerinden geçtik. Çok hızlı bir şekilde bunlar ilgili bakanlığımız hemen projelerini geliştiriyor, hızlı bir şekilde uygulamayla da tamamı yine en kısa sürede hizmete açılacak. Burada Ordulu vatandaşlarımızı ve ana güzergâhı kullanan vatandaşlarımızı da mağdur etmemeye gayret ediyoruz\" dedi.

\'KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEKTİR\'

Selin vurduğu Ordu\'da hasar tespitlerine de değinen Oktay, \"Hasarla alakalı konutlar noktasında da baktığımızda; 66 konutumuz, 264 iş yerimiz ve 60 aracın zarar gördüğünü, ön hasarda tespit edildiğini görüyoruz. Tüm ekiplerimiz yine sahada hasar tespit çalışmasında, zamanla bunlar netlik kazanmış olacak. Ailelerimiz de dâhil, su baskını yaşanan konuklarımız da dahil hiç kimse mağdur edilmeyecektir. Biz vatandaşlarımızın, Ordu\'lu hemşehrilerimizin yanındayız. İlk andan itibaren yanındaydık. Şu anda da ve bundan sonra da yine yanında olacağız, yalnız değilsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız da hafta sonunda zaten yine Karadeniz\'de, bölgede olacak. Konuyu çok yakinen takip ediyor\" diye konuştu.

\'ZİHİNSEL DÖNÜŞÜME İHTİYACIMIZ VAR\'

Olası afetlere karşı önceden tedbirli olunması gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:

\"İnşallah böyle bir afet daha yaşanmaz. İklim değişiyor ve Türkiye de bu değişimden ister istemez payını alıyor. Dolayısıyla bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımı ile alakalı, bundan sonrasında hassas olmamız gereken bir konu. Bundan sonrasında da çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Yani burada her bir vatandaşımızın, belediyelerimizle ilgili birimlerimizin çok daha hassas olmasını özellikle arzu ediyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da beklentisi bu yöndedir. Buna hazırlıklı olmak zorundayız; yani afet olduktan sonra değil, olmadan önce tedbirlerimizi almak zorundayız. Bu anlamda da gerekli dönüşüme, önce zihinsel boyutta sonra da yapısal anlamda bunu gerçekleştirmek zorundayız. Zaten kentsel dönüşüm ve kırsal dönüşüm projelerimiz de bunun parçası.\"

BÖLGEDE YAĞIŞ YENİDEN BAŞLADI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi\'nin doğusu için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Yağışlar öğle saatlerinde Ordu ile birlikte Giresun ve Trabzon\'da da başladı. Ordu\'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış bir süre etkili oldu. Yağışların bölgede birkaç gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi. Karadeniz\'deki kentlerin valilikleri ise yağışlar sonrası oluşabilecek olası sel ve heyelanlar ile su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

CEVİZDERE KÖPRÜSÜ\'NDE YIKIM SÜRÜYOR

Ordu\'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası Cevizdere\'nin taşması sonucu, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ağır hasar alan ve kısmen çöken Cevizdere Köprüsü\'nde de yıkım çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, köprünün büyük bir bölümü yıkıldı. Bölgede aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle çalışmalar güçlükle ilerliyor. Yeniden başlayan yağışla birlikte Cevizdere\'nin debisi de yeniden yükseldi.

Bu arada, Karayolları ekipleri, köprünün diğer geçişinde hasar olup olmadığı yönünde de teknik inceleme başlattı. Köprünün özellikle suda kalan ayaklarında ölçüm yapan ekiplerin bu doğrulta bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

İYİ PARTİ\'Lİ DERVİŞOĞLU BÖLGEDE

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da, beraberinde İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve partililerle birlikte Ordu\'da sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Cevizdere mevkisinde, yıkılan köprüyle ilgili açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, \'Belli bir miktar yağış geldi\' diye, felaketi makul göstermenin bir anlamı olmadığını belirterek, \"Bundan siyaseten beslenmeye kalkışmanın da faydalı olacağı kanaatinde değilim. Önemli olan yaraların sarılmasıdır. Ortada vizyonsuzluk ve plansızlık var. Bu coğrafyada 50 yıldır buna benzer olaylar yaşanıyor. Hâlâ 50 yıl önceki yerde bulunmamızı kabul edemiyorum\" dedi.

ÜNYE\'DE YAĞIŞ BAŞLADI, POLİS ANONSLA UYARDI

Sel felaketinin dün vurduğu, 66 konutun, 264 iş yerinin ve 60 aracın hasar gördüğü Ordu\'da, saat 14.30 sıralarında sağanak yeniden başladı. Aniden bastıran kuvvetli yağışla Ünye ilçesindeki Tabakhane Deresi\'nde su seviyesi yükseldi. Derenin altından geçtiği köprü de bölgeye gelen polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Yağışın etkili olduğu bölgede suyun, köprüdeki yol seviyesine ulaştığı görüldü. Köprüye şerit çekip, önlem alan polisler, ekip otosundan anonslar yaparak, ilçe sakinleri ile sürücülerden yoldan uzaklaşmalarını istedi. Derenin iki yakasında Bayramca İpekyolu, Fevzi Çakmak ve Liseler mahallerinin yer aldığı bölgeye, tedbir için iş makineleri de sevk edildi. Dere boyunca 5 taşıt ve 1 yaya köprüsünün yer aldığı alanlarda, taşkın riskine karşın geniş çaplı önlemler de alındı. Bölgedeki iş makineleriyle hafriyat yığılan derede, sel suları önüne set oluşturularak, önlem alındı.

FINDIK ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Öte yandan sel felaketinden Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçesindeki bahçeler de zarar gördü. Bölgede çok sayıda fındık arazisi, aşırı yağış sonucu meydana gelen selde sular altında kaldı. İlçede hasat edildikten sonra kurutulması için bekletilen fındıkların, derelerde su seviyesinin yükselmesiyle sel sularına kapılıp, denize kadar sürüklenmesi sonucu üretici zarara uğradı. Bölgeye gelen yetkililer, hasar tespiti için çalışma başlattı. Suyla kaplanıp, zarar gören bahçelerde, il ve ilçelerin Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de incelemelerde bulanacağı belirtildi.

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ÖDEMİŞ\'TE ORMAN YANGINI

İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Hacı Hasan Mahallesi\'ndeki makilik ve ormanlık alanda, bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Sarp arazide çıkan yangına 4 helikopter havadan, 2 arazöz ve orman işçileri ise karadan müdahale etmeye başladı. Yangının, rüzgarın da etkisiyle 2 hektarlık alana yayıldığı belirtildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Söndürme çalışmaları

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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SİVEREK\'TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Şanlıurfa karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Yusuf Örün yönetimindeki 23 ED 076 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kayalara çarparak ters şekilde dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Örün ile araçta bulunan İlhan Örün ve Ramazan Örün yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Kayalıkta ters dönen otomobil

- İnceleme yapan jandarma

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 405 MB

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ZONGULDAK\'TA TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON

ZONGULDAK\'ta kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri ayrıca bankadan çektiği tüm birikimi olan 170 bin lirayı dolandırıcıya vermek üzere olan yaşlı adamı da son anda kurtararak Yusuf Y. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.Telefon dolandırıcıları, telefonla irtibata geçtikleri bir kişiyi \'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ\'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz.\' diyerek para istedi. Dolandırıcılara inanan kişi, yaklaşık 10 bin lira ile evdeki tüm ziynet eşyalarını verdi. 3 kişiyi daha dolandırmaya çalışan 3 şüpheli, ihbar üzerine polisin takibine takıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerden U.K. ve M.K. kısa sürede yakaladı. Paralarla kaçan S.K. ise şehirlerarası otobüs terminalinde gözaltına alındı. S.K.\'nın üzerinde paranın bir bölümü ile 4 adet bilezik, 4 yüzük, 1 adet cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, kolye ve küpeler ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, bugün öğle saatlerinde ise başka bir dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. Yaşlı bir adamın bankadan tüm birikimini çekerek dolandırıcılara vereceğini öğrenen sivil polis ekipleri tüm bankalarda önlem aldı. Dolandırılmaya çalışan şahsı banka önünde tespit eden polis ekipleri, ticari taksi şoförüyle bağlantıya geçti. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, polisin yönlendirmesiyle bankadan parasını çekti. Bir süre sonra dolandırıcı Yusuf Y., yaşlı adamdan parayı almak için yanına geldi. Polis ekipleri, bu sırada suçüstü yaparak Yusuf Y.\'yi gözaltına aldı. Kaçmaya çalışan Yusuf Y., kaşından hafif yaralandı. Sağlık kontrolüne götürülen Yusuf Y., ardından emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Polis aracından indirilmesi ve adliyeye girişleri

Adliyeden detaylar

Süre: (1:04) Boyut: (120 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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SURİYELİ İNŞAAT İŞÇİLERİ HASTANELİK OLDU

ÇORUM\'da meydana gelen iki ayrı olayda çalıştıkları inşaatlardan düşen toplam 4 Suriyeli işçi yaralandı.

Olay, İskilip ilçesinde meydana geldi. İdidaya göre Erenler Mahallesi\'nde bir inşaattın 2\'inci katında çalışan Salih Otman Abed (21), Raheem Halfa Ghrepba (22) ve Etheer Ayoob Hameed (37) isimli işçiler dış cephe işi yaptıkları sırada iskeledeki tahtanın birden kayması sonucu aşağı düştü. Diğer işçiler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Yaralanan 3 Suriyeli işçi ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

İkinci olay ise Çorum kent merkezi Kale Mahallesi\'ndeki inşaatta meydana geldi. Suriyeli işçi Taha Amir Taha (25), dengesini kaybetmesi sonucu 3\'üncü kattan aşağı düştü. Yaralanan işçi ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki olayla ilgili de polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Düşen işçilerin ambulansla hastaneye getirilmesi

-Hastaneden detay

(SÜRE: 1. 10 Dk) (BOYUT: 109 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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HASTA ODALARINDA CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

AZİANTEP\'te hastanelerde girdiği hasta odalarında 6 cep telefonu çalan M.A., güvenlik kameralarına yakalanınca gözaltına alınarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Temmuz ile 08 Ağustos tarihleri arasında kentteki hastanelerde meydana gelen 6 ayrı cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Hastanelerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin M.A. olduğunu belirledi. Birçok hırsızlık olayından kaydı bulunduğu saptanan M.A., polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin hastanede dolaşması

- Şüphelinin çaldığı cep telefonuyla yürümesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

813 KB

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KAHRAMANMARAŞ\'TA HELİKOPTER DESTEKLİ YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, helikopter destekli yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Personelin yangınlara müdahalede eksiğini görmek ve deneyimlerini artırmak amacıyla Kapıçam mevkisinde düzenlenen tatbikata, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de katıldı. Tatbikat gereği ormanlık alanda çıkan yangına orman işçileri arazözlerle ve helikopterle müdahale etti. Tatbikatta orman işçileri arasında yangın hortumu çekme yarışması da düzenlenerek ilk 3\'e giren söndürme ekiplerine kupa verildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, yılda ortalama 200 yangının çıktığını ve 150- 200 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü söyledi. Yangınların yüzde 90\'ının ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığını, yüzde 4\'ünün ise kasıtlı olara çıkarıldığını ifade eden Altındaş, şunları kaydetti:

\"Tatbikatta da görüldüğü gibi, yangın olduğu zaman çok güçlü bir yer ve hava ekibimiz var. 59 arazözümüz, 18 tane ilk müdahale aracımız, 29 yangın söndürme ilk müdahale aracımız, 500\'ün üzerinde yangın söndürme işçimiz var. Bunun dışında iş makinelerimiz mevcut. 8 dozerimiz, 7 greyderimiz ile en önemlisi Bölge Müdürlüğümüze tahsis edilmiş 2 adet de yangın söndürme helikopterimiz var. Biz tüm hava ve yer ekipleriyle yangınları en aza indirmek, en kısa sürede söndürmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.\"

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ise tatbikatta orman teşkilatının ne kadar özverili çalıştığına şahit olduğunu belirterek, \"Türkiye’nin akciğerlerini koruyorlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan alan

- Ekiplerin yanın yerine gelmesi

- yangın söndürme helikopteri

- Söndürme çalışmaları

- Alpaslan Altındaş ile röp.

- Ömer Oruç Bilal Debgici ile röp.

- Hortum çekme yarışması

- Dereceye girenlerin ödüllendirilmesi

- Altındaş\'ın malzemeleri tanıtması

Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

778 MB

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OSMANGAZİ\'DE YABANCI DİLLERDEKİ TABELALAR KALDIRILDI

BURSA, (DHA)- BURSA Osmangazi Belediyesi\'nin yabancı dildeki tabelalara yönelik denetimleri sonucunda, Çarşamba ve Altıparmak semtlerinde bulunan 110 işletmenin tabelası, Türkçe yazılı yenileriyle değiştirildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yabancı tabela kullanımının yoğun görüldüğü Çarşamba ve Altıparmak semtlerindeki denetimlerini düzenli sürdürüyor. Bu bölgelerdeki Ahmetpaşa, Selimiye, Aktarhüssam, Çırpan, Altıparmak, Hocahasan, İntizam, Şahabettinpaşa ve Kuruçeşme mahallelerinde faaliyet gösteren esnafa, iş yerlerinde Türkçe kullanma zorunluluğunu hatırlatan zabıta ekipleri, yabancı dildeki tabelaların, verilen süre sonunda değiştirilmemesi durumunda söküleceği uyarısında bulundu. Denetimlerin ardından 110 iş yeri, eski tabelaları Türkçe yazılı yenileriyle değiştirdi.

Tabeladan fiyat listesine, menüden dış cephe giydirmelerine kadar iş yerlerindeki tüm unsurların Türkçe olmasını isteyen görevliler, denetimlerin devam edeceğini ve ikazları dikkate almayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

0908osmangaziyabancitabela koduyla Bursa klasöründe.

362 MB, 1 dakika 58 saniye

-Tabelaların kaldırılması

-Çalışmalardan detaylar

