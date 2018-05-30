DHA YURT BÜLTENİ- 13

Meraklılar seyretti, yaralılara alışverişe çıkan sağlıkçı müdahale etti

ŞANLIURFA\'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların etrafında toplanan onlarca kişi cep telefonları ile çekim yaparken, bu sırada alışverişe çıkan sağlık görevlisi Fatma N., kalabalığın arasına girip yaralılara müdahale etti.

Kaza, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen toplu taşıma araçlarının geçiş güzergahında ilerleyen İsmail Yeşil ile Suriyeli Salih Abut\'un kullandığı iki elektrikli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada devrilen her iki motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazada Suriyeli Salih Abut\'un kullandığı motosikletinde iftarlık için taşıdığı et, tatlı poşetleri ise yola saçıldı. Bir süre trafiğin aksamasına neden olan kazada yolda yatan 2 yaralının etrafını onlarca meraklı kişi sardı. Cep telefonuyla yaralıları kaydeden meraklılar, bir süre olay yerine 112 sağlık ekiplerinin gelmesi için bekledi. Bu sırada etraflarını saran ve hava almakta güçlük çeken yaralıları fark eden Fatma N., toplanan kalabalığın arasına girip yaralılara yardım etmeye çalıştı. Eşiyle alışverişe çıkan ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen genç kadın, kanlar içerisinde yerde yatan yaralılara tampon yapıp, 112 ekiplerinin gelmesini bekledi. Onlarca kişinin meraklı gözle izlediği kazada yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince sedyeye alınıp ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan motosiklet sürücüleri

- Yerde yatan yaralıların etrafında toplanan onlarca meraklı vatandaş

- Yaralılara yardım eden Fatma N., isimli kadın

- Kaza yerine sağlık ekiplerinin gelmesi

- Yerde yatan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etmesi

- Yaralıları ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler



Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Belediye deposundaki yangın korkuttu

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde belediyeye ait atıkların bulunduğu eski garaj binasında çıkan yangın korku yarattı. Alevler itfaiye ekiplerini müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Çerkezköy Belediyesi\'nin Kızılpınar Mahallesi\'nde bulunan ve depo olarak eski garaj binasında bugün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda kullanılmayan araç lastiklerinin de tutuşmasıyla yükselen alevler ve siyah duman gökyüzünü kaplarken, metrelerce mesafeden görüldü. İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, alevleri gören vatandaşların bölgeye gelmesi üzerine jandarma ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, daha sonra soğutma çalışmaları sürdürüldü. Çevrede toplananlar ise söndürme çalışmalarını yüksek tepelerden izledi.

Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Depodan yükselen alevler

Gökyüzünü kaplayan dumanlar

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Yangını izleyen vatandaşlar

Söndürme çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

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Mezarların taşları kırılıp, tahrip edildi

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan yaklaşık 60 mezar taşı kırılıp, tahrip edildi.

Malkara\'nın Hacıevat Mahallesi\'nde bulunan Üçler Mezarlığı\'nda mezarlar bugün henüz kimliği belirlenmeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Babasının mezarını ziyarete giden İrfan Evren, mezar taşlarının kırıldığını görünce, büyük üzüntü yaşayıp durumu yetkililere bildirdi. Mezarlarda bulunan yaklaşık 60 mezar taşı yerlerinden sökülerek kırıldığı görüldü. İrfan Evren, \"Mübarek ramazan ayında babama dua etmek için mezarı başına geldim. Fakat mezarların halini gördüm çok şaşırdım. Mübarek ramazan ayında bu olay çok acı bir şey. Onlarca mezarın taşlarını kırmışlar. Adeta karate yaparcasına tekmeyle vurmuşlar, mezar taşlarını kırmışlar. Çok sayıda mezar taşını bu şekilde kırmışlar. Yetkililer bir an önce bu olaya bir el atsınlar. Böyle bir rezillik, Malkara için çok acı bir şey. Hele hele ramazan ayında bunu kim veya kimler yaptıysa çok kötü bir şey\" dedi.

Malkara Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kırılan mezar taşlarından detay

-Mezarlıktan detay

-İrfan Evren\'in konuşması

-Kırılan ve parçalanan mezar taşlar

-Mezarlık genel ve detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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İslahiye\'de yağmur ve dolu zor anlar yaşattı

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, öğleden sonra aniden bastıran yağmurla birlikte dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra gök gürültüsüyle aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika şiddetli süren sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara girerek kendilerini korumaya alırken, yollarda oluşan su birikintileri de sürücüleri zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde sağanak yağışla birlikte Amanos dağlarının eteklerinde bulunan Arfalı, Çerçili, Kabaklar, Kuşcumustafa ve Telli mahallerinde misket büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçe merkezi

- Yağan yağmurda vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Niğde’de durdurulan araçta 500 gram esrar ele geçirildi

NİĞDE’de durdurulan araçta 500 gram esrar ile geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ulukışla Eminlik uygulama noktasında 68 DF 485 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bagaj içine zulalanmış 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Selim E.(21), Sinan A. (25) ve İsmail Y. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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**Polis kamerası**

- Esrarın çıkarılması

SÜRE:51\" BOYUT: 09,5MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Ayvalık\'ta batan teknenin sahibi son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan \'Belinay\' isimli teknenin sahibi Volkan Çanakçı\'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında pazar günü çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan \'Belinay\' isimli teknede bulunan 5 kişiden 1\'i kurtulurken, diğer 4 kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı. Dün Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından 28 metre derinlikteki batık teknenin 20 metre yakınlarında tekne sahibi Volkan Çanakçı\'nın cansız bedenini buldu.

Çanakçı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, tekne faciasında denizde 4 saat yüzdükten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait botlar tarafından kurtarılan kazazedelerden Mert Boysener, siyasi parti ile STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Batan teknenin sahibi Volkan Çanakçı’nın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçe merkezindeki Saatli Camii\'ne getirildi. Cenaze töreni sırasında Volkan Çanakçı’nın babası İsmail İsmet Çanakçı, annesi Nilüfer Çanakçı ve ağabeyi Güçlü Çanakçı cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, güçlükle ayakta durdukları gözlendi.

Ayvalık Merkez Saatli Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Volkan Çanakçı\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak, Ayvalık ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada, kayıp Hayri Kar ile Mustafa Fırat Göral\'ı, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler ve dalgıçların olumsuz hava koşullarına rağmen havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze töreninden görüntü.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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