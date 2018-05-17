DHA YURT BÜLTENİ-13

Halfeti\'de jandarma karakoluna saldırıya 19 gözaltı



ŞANLIURFA\'nın Halfeti ilçesinde jandarma karakoluna teröristlerce roketle düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen salı akşamı Halfeti\'nin Yukarı Göklü Mahallesi\'nde bulunan Jandarma Karakolu\'na yönelik düzenlenen 2 askerin yaralandığı roketli saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından Birecik, Bozova ve Halfeti ilçelerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda jandarma ekipleri terörist saldırıyla bağlantısı belirlenen 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, jandarmanın soruşturması sürüyor.

Ali LEYLAK / HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)

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Aliağa\'da köylülerden arazi satışı ve yol yapımı tepkisi



İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, Belediye Meclisi\'nin Çaltıdere Mahallesi\'nde 3, Bozköy Mahallesi\'nde ise 4 parselin satışı için belediye encümenine yetki vermesi üzerine başlatılan yol yapım çalışmaları sırasında, kendi arazilerine girildiğini öne süren köylüler tepki gösterdi. Encümenin bugün Çaltıdere\'deki arazilerin satışını yapacak olması nedeniyle Aliağa Belediyesi önünde toplanan köylüler, \"Başkan dışarı\", \"Başkan bize hesap verecek\" sloganları attı.

Aliağa Belediyesi Encümeni kararıyla, geçen yıl Ağustos ayında Çaltıdere Mahallesi\'ndeki arazilerin bir bölümü satıldı. Satılan bu arazilerde yol açılması için Aliağa Belediyesi tarafından bir süre önce çalışma başlatıldı. Ancak kepçe ve dozerlerle yapılan yol çalışması sırasında özel mülkiyetlerine girildiğini ileri süren köylüler, duruma tepki gösterip, çalışmaların durdurulmasını ve kendilerine konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Kendilerine bir açıklama yapılmadığını belirten köylüler, bu sabah Çaltıdere Taş Kahvehane\'de toplanıp, Çaltıdere Mahallesi Muhtarı Selahattin Yıldız, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz ve İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Yücel Karaşan\'a bu konudaki sıkıntılarını iletti. Bu sırada, bugün saat 14.30\'da belediye encümeninin toplanarak Çaltıdere Mahallesi\'ndeki bazı araziler hakkında da satış kararı alacağını öğrenen köylüler, minibüslerle Aliağa Belediyesi önüne gelerek, Belediye Başkanı MHP\'li Serkan Acar\'la görüşmek istedi. Ancak köylüler Başkan Acar ile görüşemedi. Buna öfkelenen köylüler, \"Başkan dışarı\", \"Başkan bize hesap verecek\", \"Serkan Acar istifa\" sloganları attı. Kapıdaki zabıtalar ve belediye görevlileri köylüleri sakinleştirmeye çalıştı.

Açıklama yapmak üzere dışarı çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Karataş\'ın, encümenin satış kararında imzasının bulunduğunu söylemesi üzerine, köylüler tepkilerini yükseltti. Belediye Başkanı Acar gelip, kendilerine bir açıklama yapıncaya ayrılmayıp, eylemlerini sürdüreceğini belirten, çoğunluğu kadın köylüler, kapı önünde oturarak eyleme başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, \"Daha önce bizim satışına karşı çıktığımız Çaltıdere\'nin arka tarafındaki arazilere yol açılmak isteniyor. Bazı özel arazilere girilmiş. Köylü ayaklanmış. Vatandaşlar, \'Bizim isteğimiz dışında bu yolu nasıl geçiyorsun\' diyor. Geçtiğimiz yıl zaten bir kriz olmuştu. 597 dönümlük 3 parsel araziyi de adrese teslim şekilde, alıcıları belli olarak satmışlardı. Ona da bir tepki var. Şimdiki satışlarla ilgili AK Parti ve MHP\'li meclis üyeleri encümene yetki vermişlerdi. Geçen hafta biz de itiraz etmiştik. Bu satış da encümende gerçekleşecek. Ona karşı çıkıyor bu insanlar\" dedi.

Durmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu arasındaki, arazi satışı konusundaki görüş ayrılığını da hatırlatıp, \"Aziz Başkan geçen sene satılan ve o zaman 150 milyon TL olan arazi için, \'Biz alalım\' demişti. Yaklaşık 600 dönümlük alan ağustos ayında satıldı. Yeni satışlar ise Çaltıdere\'de 3, Bozköy\'de 4 parseli kapsıyor. Bugün Çaltıdere\'dekileri satıyorlar. Yarın Bozköy\'dekileri satacaklar. Biz başından beri köy mülklerinin satışına karşıyız. Aliağa\'dakiler sadece bir satış değil, arazilerin ahlaksız bir şekilde yandaşlara devredilmesidir. Aziz Başkan\'ın dediği gibi değerinin onda birine veriliyor. Bu yağmaya karşı çıktık ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu satışın altına imza atan ve alanlar yarın bir gün hesap verecek\" diye konuştu.

Köylülerin oturma eylemi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Belediye binası önünde toplanan köylülerden görüntü

-Köylülerin slogan atarak MHP\'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar\'a tepki göstermeleri

-CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz\'ın açıklaması

-Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Karataş\'a köylülerin tepkisi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)

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Kırıkkale’ye silah satmak için gelirken yakalandı

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uzun süredir takip ettikleri T.S’ yi (45) satmak için kente getirdiği silahlarla birlikte yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Doğu illerinden getirdiği silahları Kırıkkale’de sattığını tespit ettikleri T.S.’yi takibe aldı. Polis timleri, Doğu illerinden birinden Kırıkkale’ye geldiği ihbarını aldıkları, T.S.’yi Kırıkkale-Kırşehir Karayolunda durdurularak otomobilinde arama yapıldı. Aramalarda otomobilin gizli bölmelerine gizlenmiş 2 kalaşnikof, 2 thomson otomatik silah ve 24 adet çeşitli markalarda silahlar ile birlikte bu silahlara ait 2 bin adet mermi ele geçirdi. Polis ekiplerinin T.S.’nin Kırıkkale’nin Bağlarbaşı Mahallesindeki evinde yaptıkları aramalarda ise 2 adet silah ile birlikte para kasasının gizli bölümünde 280 bin TL ve 70 bin TL’lik senet ele geçirildi. T.S. gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, olay sonrası basın mensuplarına bilgi verirken, “Çalışmalarından dolayı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimizi kutluyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

silahlardan detay görüntüler

evde yapılan aramada ele geçirilen para

silahlardan yakın görüntü

mermilerin görüntüsü

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, (DHA)

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Bursa\'da kavga ettiği genç kadını öldüren sanık tutuklandı

BURSA\'da, kendisini dolandırdığını iddiasıyla Hülya Büyükkaplan\'ı öldüren 63 yaşındaki zanlı Doğan Sönmez tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi gecesi Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Doğan Sönmez, 50 bin lira parasını dolandırdığını iddia ettiği Hülya Büyükkaplan (28) ile kavga etti. Doğan Sönmez, kavga sırasında Hülya Büyükkaplan\'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Sönmez, ölen kadının yakınları tarafından takip edilerek yakalandığı sokak arasında darp edildi. Hastaneye kaldırılan Doğan Sönmez tedavisinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zanlının adliyeye sevk olması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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