DHA YURT BÜLTENİ-13

Afyonkarahisar\'da hastaneden Suriyeli bebek kaçırıldı (1)



AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine personel giysisi giyerek giren bir kadın, Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.

Bebeği kaçıran kadının Suriyeli olduğu iddia edildi. Polis, henüz kimliği tespit edilemeyen kadını yakalamak, bebeği bulmak için operasyon başlattı. Hastane yönetiminin, olayla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

Afyon (DHA)

Bakan Eroğlu: Balıkesir’e 25 milyar liralık yatırım yaptık



BALIKESİR’de, 378 milyon liralık 35 tesisin temel atma ve açılış törenlerine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak Balıkesir’e 15 yılda 25 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Balıkesir’e bazı tesislerin açılış ve temel atma töreni için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk olarak Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. Vali Yazıcı, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve bakanlığa bağlı kuruluşların yöneticileriyle basın toplantısı düzenleyen Bakan Veysel Eroğlu, Balıkesir’in Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın en çok yatırım yaptığı il olduğunu söyledi. Son 15 yılda Balıkesir’e 25 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Eroğlu, bugün ise 378 milyon liralık 35 tesisin temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştireceklerini belirtti.

378 MİLYON LİRALIK 35 TESİS

Balıkesir’in tarihi yatırımlara ev sahipliği yaptığını kaydeden Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balıkesir’e ayrı bir önem verdiğini söyledi. Balıkesir’e verilen sözlerin tutulduğunu belirten Eroğlu, \"Bugün Balıkesir tarihindeki en büyük temel atma ve açılış merasimini gerçekleştireceğiz. 378 milyon TL değerindeki 35 tesis. Bunların içinde çok önemli barajlar var. Yargıtay Başkanımızın memleketi olan Burhaniye\'de Reşitköy Barajı. Bu baraj için söz vermiştim, 60 yıllık bir hasretti. Bugün de o sözümü yerine getiriyorum. Susurluk\'ta Dereköy, Gönen\'de Geyikli Barajı, Marmara Adası\'nda Topağaç Barajı, Dursunbey\'de Odaköy Barajı ve Sulaması, Balya\'da Kayapınar Barajı sulaması, Dereköy, Değirmendere Barajı ve sulaması gibi bir çok tesis. Burada ormancılık faaliyetleri de oldukça fazla. Biz burada ormanları vatandaşlara açtık\" dedi.

Balıkesir’in Türkiye’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan en çok yatırım alan il olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, \"Bu bir rekor. 25 milyar TL\'lik yatırım ile Balıkesir\'de destan yazdık. Bütün tesisleri de yapıyoruz. Türkiye\'de en çok baraj ve göletin yapıldığı yer de Balıkesir. Balıkesir her şeyin en güzeline layık. Hükumetin yatırımları sırasında birinci sırada da biz yer alıyoruz. Yaklaşık 4,5 milyar TL ile yatırımlarda birincilik Orman ve Su İşleri Bakanlığının. Balıkesir\'e de en çok gelen bakanım. Bazı yıllar 4 defa gelmişim Balıkesir\'e. 18 baraj 20 gölet ile destan yazdık. 14 baraj ve 5 gölet de bitmek üzere. 600 bin dekar arazi modern şekilde sulanmaya başladı. Bunlar çiftçinin cebine gidiyor\" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, Valilikteki basın toplantısı ardından Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen temel atma ve açılış törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Balıkesir’e yapılan yatırımların anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu. Bakan Eroğlu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada tek tek yapılan yatırımları anlattı.

Konuşmaların ardından tesislerin temel atma ve açılış törenleri gerçekleştirildi. Programın ardından Bakan Eroğlu, esnaf ziyareti ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na ziyaretin ardından kentten ayrılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Balıkesir Valiliği görüntü

- Bakan Eroğlu’nun aracının gelişi ve karşılama töreni

- Bakan Eroğlu basın toplantısı

- Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen temel atma ve açılış töreninden görüntüler.

Haber - Kamera: Devrim DERİN / BALIKESİR / (DHA)

Akdeniz\'de 3.7 büyüklüğünde deprem



AKDENİZ\'de, Richter Ölçeği\'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi\'nin verilerine göre Akdeniz\'de Richter Ölçeği\'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.16\'da Antalya Körfezi açıklarında 46 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı olmadı.

ANTALYA, (DHA)

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Karabük-Bartın yolu Eflani kavşağında meydana geldi. Bartın istikametine giden Mustafa Akyüz (70) idaresindeki 78 SV 327 plakalı hafif ticari araç kavşakta Satılmış Kızıl (62) idaresindeki 34 RLG 99 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Mustafa Akyüz, Satılmış Kızıl ve Kadriye Kızıl (53) yaralandı. Otomobilde sıkışan Satılmış Kızıl ve Kadriye Kızıl itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilde sıkışan yaralıların kurtarılma çalışması(Cep telefonu görüntüsü)

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

Eski rektör Prof. Dr. Namık Çevik için son görev

İZMİR\'de, yoldan karşıya geçerken bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) eski rektörlerinden Prof. Dr. Namık Çevik için, DEÜ Rektörlüğü\'nde cenaze töreni düzenlendi.

İzmir\'in Çiğli ilçesinde geçen salı günü saat 16.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışırken, Alihan A. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren Prof. Dr. Namık Çevik için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü binasında cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çevik\'in yakınlarının yanı sıra Başkent Üniversitesi Kurucu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik de katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi\'nin eski rektörlerinden Prof. Dr. Çevik\'in hayat arkadaşı Prof. Dr. Necla Çevik, törende eşi için yazdığı şiiri okudu. Şiir okunması sırasında törendekiler gözyaşlarına hakim olamadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversiteye ve bilime yaptığı katkılardan ötürü Çevik\'e gıyabında teşekkür ederken, Prof. Dr. Mehmet Haberal, ağabey-kardeş ilişkisine sahip olduklarını söylediği Çevik\'in ölümünün kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Çevik için Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi\'nde de bir tören düzenlendi. Çevik, Bostanlı Beşikçioğlu Camii\'nde ikindide kılınacak cenaze namazı sonrasında Doğançay Mezarlığı\'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazeden görüntü

- Aile üyelerinden görüntü

- Eşi Prof. Dr. Necla Çevik\'in şiir okumasından görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

Tokat\'ta işitme engelliler davul ve düdük çaldı

TOKAT\'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli bir grup, dikkat çekmek amacıyla davul ve düdük çaldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir gurup işitme engelli vatandaş ve Gönüllü Turizm elçisi Fatma Esin Tuna, Cumhuriyet meydanında işitme engelli bireylerin anlaşılması ve fark edilmesi amacıyla davul ve düdük çaldı. Etkinlik hakkında konuşan Tuna, “Biz Tokat’taki gönüllüler olarak engelliler haftası nedeniyle işitme ve konuşma engelli arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onların seslerini duyurabilmek için bir etkinlik tasarladık. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Tüm halkımızın da bu farkındalığa erişmelerini amaçlıyoruz ve umut ediyoruz. Bu insanların hepsi bir kurumda çalışıyorlar. Kendi iş yerlerinde ya da başka kurumlarda İşaret dili tercümanı olmadığı için çok zor anlar yaşıyorlar. Herhangi bir kurumda onları anlayan kimse bulunmadığı için işlerini halledemiyorlar. Bu insanların talepleri de aslında bu. Onlar anlaşılmak istiyorlar. Araştırmalarını da yapmışlar çevre illerde olduğu gibi Tokat’ta da resmi dairelerde işaret dili tercümanı bulunmalı diyorlar. Bizler de onların bu taleplerini duyurmak için onların yanında yer alıyoruz. Onların işlerini kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek hepimizin görevidir\" dedi.

Etkinlikte, grup, işitme engellilerin sorunlarına işaret eden dövizler de açtı.

Görüntü Dökümü:

-Grubun görnütüsü

-Davul ve düdük çalmaları

-Açtıkları dövizler

-Turizm gönüllüsünün konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

Muş\'ta \'Tarih ve Kültür Sempozyumu\' başladı

MUŞ Alparslan Üniversitesi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen \'Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu\' başladı.

Muş Valiliği ve belediyesinin katkılarıyla yürütülen uluslararası sempozyuma, Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, bilim insanları ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, tarihin bir şehir için her şey olduğunu kaydetti. Bir şehir için tarih ve kültür söz konusu ise o şehrin her yönüyle ele alınacak hale gelmesi gerektiğinin altını çizen Beyhan, \"Dolayısıyla şehir tarihi bir bilgi disiplini olarak tarih, bilgi alanı içerisinde en ince ayrıntılara hiçbir teferruatı atlamadan inceleyen bir disiplindir. Bu bakımdan bugün başlayan açılışını yaptığımız bu sempozyumda Muş ilimiz her yönü ile ele alınacaktır. Muş\'un kadim bir tarihi vardır. Kıdemi Anadolu\'yla eştir\" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise, Muş Alparslan Üniversitesi\'nin akademik çıtayı çok yükselttiğini hatırlatarak, \"Daha önce \'Muş için Çal\' projesi kapsamında Muş türküleriyle ilgili çok güzel bir klip hazırlamıştık. Üniversitemiz ve Muş Vakfı iş birliğiyle bunu yapmıştık. Bu ikincisi \'Kasidelerle Muş\' bunu da yine 3 hayırseverimizin katkısı ile ve Muş Alparslan Üniversitesi\'nin organizasyonu ve yoğun emeğiyle bu anlamda Fırat Aykan beyefendiye teşekkür ediyorum\" dedi.

Sultan Alparslan\'ın Muş topraklarını Anadolu\'nun kapısı haline getirdiğini ifade eden Vali Aziz Yıldırım da şunları söyledi:

\"İstanbul\'da, Muşluları orada toplamak suretiyle, hizmet etme sevdası içerisinde olan ıymetli doktorumuz, hocamız Orhan Sami Bey\'e teşekkür ediyorum. Böyle bir sempozyum düzenlemek hakikaten Muş\'un tarihine ve kültürüne, tarihinin ve kültürünün bilinmesine oldukça hizmet edecektir. Hepimiz bulunduğumuz zaman ve mekan içerisinde \'geçmişimizde burada kimler yaşadı ve nasıl yaşadı?\' diye sorgular dururuz. Bunu da bize çok kıymetli hocalarımız, çok kıymetli tebliğ sunacak olan bilim değerli bilim adamları inşallah anlatacaklar. Anadolu\'yu bizlere yurt yapan Sultan Alparslan Han\'ın diyarı Muş ilimizde ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Muş Sultan Alparslan\'ın Anadolu\'nun kapısı Malazgirt\'i ve bu kadim toprakları bizlere vatan yaptığı yerdir. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda 1071 yılı 26 Ağustos\'unda yaşanan muhteşem zafer, adeta Anadolu\'daki tarihimizin başlangıç noktası olmuş, bizleri Anadolu\'yla, Anadolu\'yu da İslam\'la buluşturmuştur. Bu nedenle Muş tarihimizde önemli ve stratejik bir konumda bulunmaktadır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sempozyuma katılan davetlilerin Muş\'un yöresel yemeklerinden tatması

Muş kültürünü yansıtan fotoğraf sergisinin gezilmesi

Sempozyumdan görüntü

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan\'ın konuşması

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat\'ın konuşması

Vali Aziz Yıldırım\'ın konuşması

Panelden detay

Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, (DHA)

Karşıyaka\'da çıkan yangın korkuttu

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Örnekköy Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda bugün saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki yerleşim birimlerine de yaklaşan alevlere, Orman Genel Müdürlüğü\'ne bağlı arazözlerle birlikte, Karşıyaka Belediyesi\'ne ait su tankerleri ve orman işçileri müdahale etti. Bölgede bulunan bir bahçedeki kümes hayvanları ise ekiplerin müdahalesiyle son anda telef olmaktan kurtarıldı. Yaklaşık bir saat boyunca alevlere müdahale eden ekipler, yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü. Otluk ve makilik alanların zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangına müdahale eden ekiplerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)