DHA YURT BÜLTENİ-13

Ağrı’da 10 günde 15 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi



Ağrı Dağı\'nda dün 2 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından bölgedeki PKK\'lı treröstlere yönelik başlatılan 8 terörist öldürüldü. Valilik, son 10 gün içerisinde bölgede toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Nisan\'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Dağı\'nda icra edilen operasyon sırasında çıkan, 2 askerin şehit olduğu bir bölücü terör örgütü mensubunun ölü ele geçirildiği çatışmanın ardından bugün operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, \"Bugün icra edilen operasyon neticesinde 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Son 10 gün içerisinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 1\'i sağ yakalama olmak üzere toplam 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar aralıksız devam etmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntü

-Helikopterden görüntü

-Genel ve detay

Haber:Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)

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HDP\'li Özsoy: Kürt meselesi askeri yöntemlerle çözülemez



HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, \"Kürt meselesi, artık bölgesel sorun olarak dünyanın gündemine oturmuş durumda. Bu sorun, askeri yöntemlerle çözülemeyecek sorundur\" dedi.

HDP\'nin Dış Politikadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Bingöl İl Başkanlığı\'nda partisince düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan HDP\'li Özsoy, Kürt sorununun askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini savundu. Özsoy, şunları söyledi:\"Şahsi kanaatim, bu devleti yönetenler dahil Kürtlerin artık eskiye dönmeyeceğini biliyorlar. 40 milyon Kürt, Ortadoğu\'nun tam ortasında bölgesel bir güç olmuş durumda ve önemli oranda Kürt meselesi artık bölgesel bir sorun olarak dünyanın gündemine oturmuş durumda. Dünyanın önünde şu soru var; yeni Ortadoğu olduğu durumda Kürtler ne olacak? Nasıl bir statüleri olacak? Ortada kocaman bir sorun var ve bu sorun siyasi bir sorundur. Bu sorun, askeri yöntemlerle çözülemeyecek bir sorundur. Geçen gün Bekir Bozdağ, \'Suriye\'de hiçbir mesele askeri yöntemlerle çözülmez\' dedi. Güleyim mi, ağlayayım mı; bilemedim. Her yerde, askeri çözüm dışında bütün çözüm kanallarını kapatmış bir iktidar, dünyaya akıl verip meselenin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söylüyor. Biz de onu söylüyoruz. Kürt meselesinde çözümsüzlüğü dayatan bütün iktidarlar, bir şekilde çökmüştür. Çünkü Kürtleri bir istikrar unsuru olarak siyasetin içerisine koymazsanız istikrarsızlık unsuru olmaya devam eder.\"

\'ADİL SEÇİM OLSA YÜZDE 45\'E ULAŞMA ŞANSI YOK\'

HDP\'li Özsoy, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinerek, şöyle konuştu:\"Yarın adil bir seçim olsa Erdoğan ve Bahçeli\'nin yüzde 45\'e ulaşma şansı yoktur. Her geçen gün eriyen bir ekonomi var. Her geçen gün iflas bayrakları çekiliyor. Referandum çalışmalarında Bingöl mitingimizde söylemiştik. Referandum geçerse buradaki dükkanların yarısına kilit vurmak zorunda kalırsınız, dedik. Kimse bize inanmadı. \'Erdoğan gelecek, istikrar gelecek\' dediler. Alın size istikrar, hele bir başkan olursa asıl istikrarı siz o zaman görürsünüz. Neden? Bölgeyle Avrupa\'yla dünyayla ve Türkiye\'nin kendi içerisinde bu kadar çatışma ve kutuplaştırmaya dayalı politika izlerse bir hükümet, bu memlekette ne yatırım olur ne iş olur ne de huzur olur.\"



Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Özsoy\'un açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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Devrilen TIR duvara çarptı: 2 yaralı

Artvin’in Şavşat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen TIR, istinat duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Armutlu Mahallesi\'ndeki Şavşat çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 MVR 62 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Yaklaşık 40 metre sürüklenen TIR, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak, durdu. Kazada araçta bulunan Osman Karadeniz ve İsmail Manaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şavşat İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtilen yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

HABER KAMERA: Nurbay USTA/ARTVİN,(DHA)

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Nusaybin\'de kontrollü patlama korkuttu



Mardin\'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin ele geçirdiği patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamanın sesi, ilçe sakinleri arasında korkuya neden oldu.

Nusaybin ilçesinde hendek ve barikatların kurulduğu ve yasakların devam ettiği mahallelerde yapılan aramalarda ele geçirilen patlayıcılar, Suriye sınırındaki Kışla mahallesinde, alınan güvenlik önlemleriyle kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. İmha sırasında meydana gelen patlamanın şiddeti ve sesi, ilçe sakinleri arasında korkuya neden oldu. Kontrollü patlama olduğunun duyulması üzerine korku ve paniğe kapılanlar, rahat bir nefes aldı. Patlama ile gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Haber:Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu



Şanlıurfa\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7\'ncisi düzenlenen Göbeklitepe Kurtuluş koşusunda 700 sporcunun katılım gösterdiği koşuda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'inci yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün de katkılarıyla düzenlenen 7\'nci Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu tamamlandı. 5 kilometrede 350 kişi, 11 kilometrede 238 kişi ve 21 kilometrede ise 112 kişi olmak üzere toplamda 700 sporcunun katılım gösterdiği koşuda renkli görüntüler yaşandı. Yarışmanın startını vererek tüm sporculara başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yol boyunca sporculara eşlik ederek destek verdi. 7\'den 70\'e her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği koşuda sporculara alkışları ile destek veren Şanlıurfalılar da etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Madalya hediye edilen koşuda dereceye girenlere ödülleri verildi. Koşuda 5 kilometre parkurunda erkeklerde 1\'inci Halil Tekin 2\'inci Halil Kandam ve 3\'üncü Mustafa Heşe olurken bayanlarda ise 1\'inci Emine Nur Orhan 2\'inci Zehra Akdağ ve 3\'üncü Zeynep Güleli oldu. Göbeklitepe Kurtuluş Koşusuna her geçen yıl daha da fazla sayıda sporcunun katılım gösterdiğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, \"Büyükşehir sporun ve sporcunun yanında. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir bize ağabeylik yapıyor. Bugünkü organizasyonda bunu gösteriyor. Başkanımız Nihat Çiftçi sayesinde sportif alanlarda daha nice başarılara ulaşacağımızdan eminim\" dedi. Sporculara ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sporcuların toplanması

- Sporcuların koşuya katılması

- Kazanan sporculara ödül verilmesi

- Büyükşehir Belediye Başkanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)



