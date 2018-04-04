DHA YURT BÜLTENİ-13

Kilis\'te kazalar, MOBESE kamerasında

Kilis\'te dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte kural ihlali ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının MOBESE görüntülerini paylaştı. Görüntülerde hastane kavşağı ve Ahmet Taner Kışlalı Caddesi\'nde motosiklet ve otomobillerin karıştığı kazalarda sürücülerin kural ihlali yaptıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- MOBESE görüntüleri

- Trafik kazaları

Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU-Kamera: KİLİS,(DHA)

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Alparslan Türkeş, Amasya\'da anıldı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Amasya Merkez İlçe Başkanlığı, Kurucu Genel Başkan Başbuğ Alparslan Türkeş’in 21’inci ölüm yıl dönümünde vatandaşlara helva dağıttı.

MHP Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş’in ölümünün 21’inci yıl dönümü anısına MHP Amasya Merkez İlçe Başkanlığı, Şehzadeler gezi yoluna Türkeş\'in dev posterini asıp stant kurdu. MHP Merkez İlçe Başkanı Şuayip Ak, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Halil Karadayı ve yönetim kurulu üyeleri güzergâhtan geçen vatandaşlara helva dağıttı.

İlçe Başkanı Ak, “4 Nisan 1997 günü Türk’ün başbuğu rahmetli Alparslan Türkeş Beyefendi\'yi vefatının 21’inci yıl dönümünde anmak için böyle bir program hazırladık. Kendisinin bırakmış olduğu emaneti, bizler Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi\'nin talimatları doğrultusunda izlediği yolla taşımayı öngörüyoruz. Bizler bu programı arkadaşlarımızın yardımıyla hazırladık. Yönetim kurulu olarak Amasyalı hemşehrilerimize helva ikram etmek istedik. Allah, cennet mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve bütün ülkü şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekânları cennet olsun” dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Alpaslan Türkeş posteri detay

-Kurulan stanttan detay

-Vatandaşlara helva dağıtımından detay

-Röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA)

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Ürettiği ürünleri satan kadını götürmek isteyen zabıtaya tepki

TRABZON’da bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını satmaya çalışan Asiye Y.’ye (66), zabıta ekipleri müdahale etti. Çevrede toplanan vatandaşlar, kadını götürmek isteyen zabıta ekiplerine karşı çıktı. Tepkiler üzerine kadını bırakan ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kahramanmaraş Caddesi’nde, bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını satmaya çalışan Asiye Y., yanına gelen zabıta ekipleri tarafından hakkında ‘zorla satış yaptığı ve fazla para istediği’ iddiasıyla götürülmek istedi. Vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi, kadının götürülmesine karşı çıktı. Kadını tanıdıklarını ve seyyar satıcı olmadığını anlatan vatandaşlar kendi ürettiklerini satmaya çalıştığını belirtti. Zabıta ekipleri, tepkiler üzerine kadını bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Caddede esnaflık yapan Ali Yılmaz, Asiye teyzenin dilencilik yapmadığını, ürettiği ürünleri sattığını belirterek “Geçimini böyle sağlar. Neden zabıta böyle yaptı anlamadık. Asiye teyzenin kimseye zararı dokunmaz. Apar topar alınmasına tepki gösterince zabıta onu bıraktı” dedi.

Ramazan Tuncer de “Asiye teyze elindeki ürünleri parasız verdiği bile oluyordu. Uzun süredir buralarda. Bize bir şeyler satarak geçimini sağlar. Bizler de zabıtanın ona karşı tutumuna karşı geldik” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kadının zabıta ile tartışması

Vatandaşların tepkisi

Esnaflarla röp.

Haber-Kamera: Fatih TURAN TRABZON-DHA

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Belediye meclisindeki arbedede MHP\'li üyenin parmağı kırıldı



MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, nisan ayı belediye meclis toplantısında, daimi encümen üyeliği için kendi partilerinin adaylarına oy vermedikleri ileri sürülen MHP\'li 2 meclis üyesinden İsmail Başyiğit\'e tepki gösterildi. Çıkan arbedede kırılan sol el serçe parmağı hastanede alçıya alınan Başyiğit, partisinin belediye meclis üyeleri Sabri Önder ve Yasin Dumlupınar\'dan şikayetçi oldu.

Selendi Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, 9 maddelik gündemin görüşülmesi için dün yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra komisyon seçimine geçildi. Komisyon seçimlerinde, 1 yıllığına görev alacak daimi encümen üyeliği için MHP grubu Ahmet Akşehirlioğlu ile Sabri Önder\'i, AK Parti grubu Sadettin Gökdeniz\'i, CHP grubu ise Mehmet Karataş\'ı aday gösterdi. İddiaya göre, 6 AK Parti\'li, 1 CHP\'li ve 2 MHP\'li belediye meclis üyesinin toplam 9 oyuyla AK Parti\'li Sadettin Gökdeniz ve CHP\'li Mehmet Karataş daimi encümen üyeliğine seçildi.

MHP\'li üyeler, kendi adaylarının seçilmemesi nedeniyle öfkelendi. MHP\'liler, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş\'la ters düştükleri için diğer adaylara oy verdiklerini ileri sürdükleri, kendi partilerinin meclis üyeleri İsmail Başyiğit ve Feridun Akın\'ı bu durumdan sorumlu tuttu. MHP\'li meclis üyeleri, bu nedenle Başyiğit\'in üzerine yürüyüp, istifa çağrısında bulundu. Bu sırada çıkan arbedeye belediye zabıta memurları ve diğer meclis üyeleri müdahalede bulundu. Başyiğit\'in, arbede sırasında sol el serçe parmağı kırıldı. Selendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Başyiğit\'in kırılan parmağı alçıya alındı.

İsmail Başyiğit, olayın ardından ilçe emniyet amirliğine gidip, partisinin belediye meclisi üyeleri Sabri Önder ve Yasin Dumlupınar\'dan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, Önder ve Dumlupınar\'ın ifadelerine başvurdu.

Selendi Belediye Meclisi\'nin 9\'u MHP\'li, 6\'sı AK Parti\'li, 1\'i de CHP\'li toplam 16 üyesi bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Belediyenin önü

- Hastanenin önü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)

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Tekirdağ\'da, lisede \'menenjit\' alarmı (3)

SINIF VE OKUL BAHÇESİ İLAÇLANDI

Tekirdağ\'da menenjit teşhisi konulan 15 yaşındaki B.S.\'nin eğitim gördüğü Ergene Anadolu Lisesi sınıfları ve okul bahçesi, Ergene Belediye Başkanlığı tarafından ilaçlandı. Sağlık ekipleri okula gelerek yeniden inceleme yaparken, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel\'de okula gelerek incelemelerde bulundu. İlaçlama yapıldığını kaydeden Yüksek, önümüzdeki günlerde okulun yeniden ilaçlanacağını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin gelmesi

-İlaçlama yapılması

-Okul tabelası

Haber-Kamera:Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)-

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