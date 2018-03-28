DHA YURT BÜLTENİ-13

2\'si üst düzey 7 teröristin öldürüldüğü çatışma görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli\'de dün 2\'si üst düzey olmak üzere 7 teröristin öldürüldüğü çatışma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çatışma sırasında görüntüleri çeken asker, Elazığ\'ın Palu ilçesindeki bir şelaleyi sosyal medyada tanıtmak isteyen vatandaşın sözlerine atıfta bulunarak, \"İşte görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok\" dediği duyuluyor.

Dün, sabah erken saatlerinde Tunceli-Pülümür karayolunun geçtiği Pülümür Vadisi Zağge mevkiinde yaşanan çatışmada, 2\'si üst düzey 7 PKK\'lının oldürüldüğü çatışma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Tunceli-Erzincan karayolunun 300 metre yukasında yaşandığı anlaşılan çatışma sırasında, 2 kobra helikopterinin PKK\'lıların olduğu mağaraları yoğun bir şekilde bombaladığı görülüyor. Çatışma anını kayda alan bir güvenlik görevlisi ise çatışma bölgesini anlatırken, \"İşte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok\" dediği duyuluyor. Yoğun olarak silah seslerinin duyulduğu görüntülerde, kobra helikopterlerinin yoğun bombardıman altına aldığı mağaralardan dumanların yükseldiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

-Çatışma sırasında askerlerin diyalogları

-Çatışma anı ve silah sesleri

-Mağaralardan yükselen dumanlar

-Askerin çatışmayı anlatması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)

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Adana\'da 27 muvazzafa FETÖ gözaltısı

Adana\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 27 muvazzaf gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ\'nün askeri yapılanmasına yönelik 6 aylık boyunca yaptığı çalışmada, 21 ilde 40 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda halen görevde olan subay ve astsubay 27 kişi yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Emniyet müdürlüğü tabelası

SÜRE: 44\" BOYUT: 46 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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Milletvekili Köse\'nin kayınvalidesine kapkaç şoku

Antalya Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse\'nin kayınvalidesi Semiha Topkaya (70), evden pazara gitmek için çıktığı sırada kapkaççı saldırısına uğradı. İçinde telefon, kimlik, ev anahtarı ve 50 lira bulunan el çantasını çalan kapkaç şüphelisi T.K. (18), 1 saat sonra yakalandı.

Polisi alarma geçiren kapkaç olayı, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Evden pazara gitmek için çıkan Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse\'nin kayınvalidesi Semiha Topkaya\'yı takip eden bir erkek, kadının elinde taşıdığı ve içinde telefon, kimlik, ev anahtarı ile 50 lira para bulunan çantayı alıp kaçtı. Görgü tanıklarının ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bütün sokakları kontrol eden Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, kapkaç şüphelisine ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Çanta iki sokak ileride bir sitenin giriş kapısında boş olarak bulunurken, şüpheli T.K. yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından gizlendiği sokakta yakalandı. T.K., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği\'ne teslim edildi. Kapkaç olayının şokunu yaşayan Semiha Topkaya, \"Evden pazara gitmek için çıkmıştım. Bir arkadaşıma uğradıktan sonra çantam elimde pazara gidiyordum. Nasıl oldu anlamadım. Bir anda çantamı alıp kaçtı. Arkasından bakakaldım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin inceleme yapması

-Polisin cep telefonundan şüpheli göstermesi

-Polisin parmak izi çalışma yapması

-Semiha Topkaya ile röp

-Topkaya\'nın polis ekipleri ile yürümesi

Detaylar

\'153 MB 4 DK 48 SN\'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Lise öğrencisi 3\'üncü kattan atlayarak intihar etti

İzmir\'in Konak ilçesinde, lise ikinci sınıf öğrencisi Demircan Ş. (Şahin) (17), okulunun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay bugün öğle saatlerinde Tepecik semtindeki 50\'nci Yıl Anadolu Lisesi\'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Demircan Ş., ders saatinde okulunun 3\'ncü katındaki boş bir sınıfın penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Demircan Ş., öğretmenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demircan Ş., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, olağanüstü durumlarda psikolojik destek sağlamakla görevli olan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı krize müdahale ekipleri de okulda çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okuldan görüntü

- Okulun tabelasından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Tarihi lahiti satmaya çalışan iki şüpheli yakalandı

İZMİR\'in Selçuk ilçesinde kaçak kazı yapan ve buldukları Milattan Sonra (M.S.) 3\'üncü yüzyıla ait olduğu belirlenen mermer lahiti 1 milyon 400 bin euro\'ya satmaya çalışan iki kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arvalya mevkiinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı, bu kazı sonucunda toprak altında lahit bulunduğu ve yurtdışına kaçırılmak istendiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapıldığı belirlenen ve girişleri defineciler tarafından kamufle edilerek kapatılan iki çukur bulundu. Çukurların içinde yapılan incelemede ise 3 mezar odası bulunduğu, odaların birbirine tonozlu yapılarla bağlandığı, defineciler tarafından lahite ulaşmak için bu yapılara zarar verildiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında M.S. 3\'üncü yüzyıla ait olduğu belirlenen Efes tipi mermer lahit, insan iskeleti, pişmiş toprak gözyaşı şişesi, pişmiş toprak kase, mermerden taş sandık kapağı, kazma, kürek, kova, halat, hilti ve merdiven ele geçirildi.

LAHİT İÇİNDE BİR AİLE BULUNDU

Selçuk Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede lahit içerisinde aynı aileye ait olduğu değerlendirilen 7 yetişkin insan iskeleti, 3 çocuk iskeleti bulunduğu ve bu insan iskeletlerinden bir annenin 1 yaşındaki çocuğuna sarılı vaziyette gömüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca lahit içerisinde cam şişe, pişmiş toprak kase, pişmiş toprak kandil, kemik iğne ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Selçuk Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Tarihi eserleri 1 milyon 400 bin euro karşılığında Avrupalılara satmayı planladıkları belirlenen H.Ö. (45) ve A.S. (45) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak kazı yapılan alandan görüntü

-Lahitin görüntüsü

-Lahitten çıkan insan kemiklerinden görüntü

-Lahitten çıkan tarihi eserlerden görüntü

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Alanya kahkahaya doyacak

Alanya Belediye Tiyatrosu yeni tiyatro oyunu Karmakarışık\'ı tanıttı. Komedi türünde olan oyununun ilk gösteriminin biletleri kısa sürede tükendi.

Alanya Belediye Tiyatrosu 30 Mart Cuma günü saat 20.00\'de sahnelenecek olan Karmakarışık adlı tiyatro oyununu basına tanıttı. Ünlü yazar Ray Cooney\'in yazdığı ve Haldun Dormen ile Kemal Uzun\'un Türkçeleştirdiği 2 perdelik komedi oyununda, İngiltere Başbakan Yardımcısı Bay Phillips\'in, ana muhalefet partisinin sekreteriyle yapacağı kaçamak için bir otel odası tutmasıyla başlayan ve odaya gelen davetsiz misafirlerin de dahil olmasıyla karışan olaylar, odadan bir de ceset çıkmasıyla karmakarışık bir hal alıyor.

BİLETLER TÜKENDİ

Yeni oyundan dolayı heyecanlı olduklarını belirten Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal, \"Oyuncularımız Dünya Tiyatro Günü\'nde yeni bir oyunu basına tanıttı. Yine çok başarılı bir oyun ortaya koydular. Yeni oyunumuzun ismi \'Karmakarışık.\' Oyunumuzun biletleri yarım günde bitti. Cumartesi günü için ise çok az bilet kaldı. Alanyalı seyircilerimize tiyatroya gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim. Seyircilerimizin keyifle izleyebileceği bir oyun\" dedi.

\'TİYATRO DÜNYAYI AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK\'

Oyunla ilgili bilgi veren Rejisör Murat Atak da tiyatronun dünyayı aydınlatmaya devam edeceğini söyledi. Atak, \"Tiyatroya verdiği destek için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve kuruluşundan bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ederim. Ray Cooney\'in yazdığı Haldun Dormen ve Kemal Uzun\'un çevirdiği Karmakarışık isimli oyumuza seyircilerimizi bekliyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Oyundan görüntüler

- Hüseyin Çinal konuşması

- Murat Atak konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, (DHA)

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Antalya Şehircilik Fuarı başladı

Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, ANFAŞ Antalya Expo Center\'da törenle açıldı.

Törene, Vali Münir Karaloğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere\'nin yanı sıra birlik üyesi belediye başkanlar katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği\'nin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği\'nin koordinatörlüğünde bu yıl 8\'incisi gerçekleştirilen Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 30 Mart\'ta sona erecek. Fuara Fas, Kosova, Makedonya, Irak, İran, Kırgızistan, Kıbrıs, Azerbaycan, Umman, Lübnan, Karadağ, Ukrayna, Arnavutluk, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Çin ve Kuveyt\'ten gelen katılımcılar da yer aldı.

HAKAN TÜTÜNCÜ AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

Belediyeciliği güncel teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen fuarın açılış konuşmasını yapan AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, \"Antalya\'mız için fuar çalışmasını her yıl güçlü bir şekilde büyüterek yolumuza devam etmeye gayret etmekteyiz\" dedi. Konuşmasına, fuarın amacını anlatarak devam eden Tütüncü şunları söyledi: \"Her yıl farklı bir tema kapsamında bir araya geliyoruz. Fuar süresince belediyelerin ortaya koyduğu özel projeleri inceleme ve tetkik etme fırsatı yakalıyoruz. Fuar süresince tedarikçilerimizin yıl içinde yaptıkları yenilikleri farklı bir gözle görmek ve incelemek fuarın en önemli amaçlarındandır. Belediyecilik noktasında belediye başkanlarımızın, bürokrat arkadaşlarımızla da zaman içinde elde ettiği tecrübeleri paylaşabileceği ortamlar oluşturuyoruz. Fuar için Türkiye\'deki tüm belediye birliklerini ziyaret ediliyor, büyükşehirlerin belediye başkanlarını ziyaret ederek davet ediyoruz. 900\'den fazla misafirimizi Antalya\'da ağırlıyoruz. Onlarla birlikte şehrimize farklı bir hareketliliği kazandırmanın arayışı içindeyiz\" dedi.

\'BELEDİYECİLİK ÇÖZÜM SANATI\'

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş da belediyeciliğin çözüm sanatı olduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin alt yapı sorunu olmayan bir belediye olduğuna değinen Beşiktaş, \"Suyu olmayana su, yolu olmayana yo, işi olmayana iş, aşı olmayana aş götüren bir belediyeyiz\" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden de bahseden Beşiktaş, Antalya\'nın akıllı kent olduğuna değinerek, Akıllı kent projesi hakkında da bilgi verdi.

VALİ KARALOĞLU

Vali Münir Karaloğlu ise dünyada yaşayan insanların yüzde 80\'inin yaşamını şehirlerde sürdürdüğünü söyledi. Şehirlerin insanlığın yaşam ve buluşma merkezi olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, \"Onun için şehirlerin iyi yönetilmesi şehirlerde günün teknolojilerin kullanılması, şehirlerde yaşam kalitesinin artırılması insanlık için çok önemli. Akıllı şehir \'Smart city\' gibi kavramların yerine geçirmeliyiz. Hatta sanayi de kullandığımız Sanayi 4.0 benzeri çalışmaları City 4.0 olarak hayata geçirmeliyiz\" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile 3 gün sürecek 8. Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı\'nın kapıları ziyaretçilere açıldı.

FUARDA NELER VAR?

Fuarda belediye ve ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, belediye demirbaş ve tüketim malzemeleri, kent mobilyaları, park- bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı su, gaz, yol malzeme ve ekipmanları, arıtma sistemleri, temizlik ve bakım ekipmanları, ses, ışık ve görüntü ekipmanları, spor tesisi ve spor malzemeleri, güvenlik, yangın, iş sağlığı ve güvenliği, elektrik, elektronik, bilgisayar otomasyon, yazılım, e-belediyecilik sistemleri gibi yeni ürün grupları ziyaretçilere tanıtılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gazetecilerden detay görüntü

-Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü konuşması

-Antalya Valisi Münir Karaloğlu konuşma

- Fuar alanından detay görüntüler

274 MB // 4.29.sn (HD)

HABER:İbrahim LALELİ- KAMERA:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Kırıkkale’de ‘kitap okuma’ etkinliği

Kırıkkale’de 54’üncü Kütüphaneler Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından ‘kitap okuma’ etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ve vatandaşlar ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler ile kitap okuduktan sonra açıklamada bulunan Vali Haktankaçmaz, 54’üncü kütüphane haftası nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi: “Bugün de çocuklarımızı şehrin merkezi yerinde toplayıp öncelikle onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı olmayan çocuklarımızda da aileleri ile böyle bir bilinç oluşturmak istedik. İnşallah bu vesileyle çocuklarımızın kitaba olan sevgisi bir kat daha artacaktır. Gelecek nesiller ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaktırö Etkinliğine katılan vatandaşlar da kitap okumanın önemine değinerek herkesi kitap okumaya davet etiler.

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların kitap okumaları

-Valinin açıklaması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)