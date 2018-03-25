DHA YURT BÜLTENİ-13

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millete ihanet edenleri affetmeyiz (3)

ERDOĞAN, TRABZON’DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’dan helikopterle partisinin 6’ıncı İl Kongresi’ne katılmak üzere Trabzon’a geldi. Trabzon Havalimanında karşılanan Erdoğan, kongrenin yapılacağı Hayri Gür Kapalı Spor Salonu’na geçti. Salon önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, 15 yıllık iktidarları döneminde Türkiye’nin geliştiğini belirterek Karadeniz Sahil Yolu’nun kendi dönemlerinde tamamlandığını söyledi. Erdoğan, “O burunlu otobüslerle giderken camdan aşağıya bakamazdık. Burayı dönebilecek mi, dönemeyecek mi? Şimdi artık bunlar kaldı mı? Dağları deldik mi, Tünelleri aştık mı? Biz Ferhat\'ız. Ferhat\'a dağlar dayanmaz. Ferhat Şirin\'e yol açtı. Dağları deldik, çünkü biz milletimize aşığız. Biz milletimize sevdalıyız. Neşet Ertaş öyle diyor. \'Aşk ile çalışan yorulmaz\' diyor. Bizde aşk ile çalıştık yorulmadık ve yorulmayacağız. Çünkü bizim bu ülkede yapacağımız çok iş var. Milletimizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. İşte geldik milli gelir ne idi kişi başı3 bin 400 dolar şimdi, 11 bin doların üzerine çıktı. Bak nereden nereye. Bu batılılar niye kıskanıyor? İşte bundan. ‘Ula diyorlar, bu Türkiye nereye gidiyor.’ Yoluna gidiyor da.” dedi.

‘PKK’LILAR SİNCAR’A GİTTİ, SİNCAR’A GİRECEĞİZ DEDİM’

Yapacak çok işleri olduğunu kaydeden Erdoğan, “ Artık insansız hava uçaklarımızı yapıyor muyuz? Silahlısını da silahsızını da yapıyor muyuz?. Ula bide Sürmeneli yapıyor bunu. Bak neler oluyor neler. Daha iyi şeyler olacak. İnşallah uçağımızı da yapacağız. Bunların kapılarından bizi çok döndürdüler. Ya bize verin \'Kongre müsaade etmiyor’ dediler. Ya şunu ver \'kongre müsaade etmiyor\' dediler. Bu komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Şu Afrin\'de silahlı insansız hava araçlarını gördünüz. Onlar bizim, biz yaptık. Eğer bunlar olmasaydı işimiz zor. Onlar koordinatları veriyor, o teröristleri oraya gömüyor. Hamdolsun etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 747. İnlerine gireceğiz dedim. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedim. Ama Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. Niye? Bu PKK\'lılar Sincar\'a doğru gittiler. O zaman Sincar\'a da gireceğiz dedim. Girdik mi? Oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele.Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz. Olunmasının örnekleri var. Elhamdülillah bizim geçmişimizde böyle bir şey yok. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Bizim tarihimizde bu yok, bizim tarihimizde adalet var. Bizim tarihimizde mazlumların yanında yer almak var. Bizim tarihimizde zalimlerle beraber olmak yok. Ve şu anda da Afrin\'de yaptığımız bu. Kimin yanındayız. O mazlumların yanında. Televizyonlarda izliyorsunuz değil mi? O mazlumları o garipleri, yediden yetmişe o gariplerin ne hale geldiklerini görüyorsunuz değil mi? Onlara nasıl vuruyorlar.” diye konuştu.

\'TERÖR ÖRGÜTLERİ MEHMETÇİĞE SELAM DURACAK\'

Doğu Guta\'da yaşananlara değinen Erdoğan, şöyle konuştu: “Batılı bize akıl vermeye çalışıyor. O aklı dedim kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna\'da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım kendilerine göstereceğim. Değerli kardeşlerim bu millet onurlu, gururlu bir millet. Bu milletin onuru ile gururu ile kimsenin oynamaya hak ve salahiyeti yoktur. Onun için dimdik ayakta duracağız. Taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak. Şu anda da çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Mehmetçiğimiz kar, fırtına demedi. Gençlik yıllarımızda, zaten şu anda da yaşlı değiliz ya, mitingler yapardık, derdik ki ben onu biraz değiştirdim. Kar, fırtına sükü bulacak, PYD sana WPC sana selam duracak. Kararlılıkla azimle hamdolsun görüyorsunuz Mehmetçiğimiz o çocukları okşuyor. Sadece çocukları değil hayvanları da okşuyor. O kedileri sevişlerini görüyorsunuz. Giyeceklerini, yiyeceklerini her şeylerini getirip orada dağıtıyoruz. Onlar bombalarla her yeri yıktılar. Onlar yıkmaya biz ise yapmaya geldik. Farkımız bu”Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra salona girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salon dışı konuşması

-Detaylar

Haber: Tolga SAĞLAM Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna BAYRAM TRABZON,(DHA)

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Bozdağ ve Yılmaz, Konya\'da düğüne katıldı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve eski Başbakan Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun\'un oğlunun düğününe katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun\'un oğlu Muhammed Sorgun, Ayşe Mutluerulu ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını geçen 20 Mart günü Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar kıydı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne katıldı. Davetlilere Konya\'nın meşhur Konya pilavı olarak adlandırılan etli pilav ikram edildi. Bozdağ ve Yılmaz, daha sonra kentten ayrıldı. Ahmet Sorgun da davetlilerin, tebriklerini kabul etti.

Görüntü Dökümü

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- Bekir Bozdağ, İsmet Yılmaz ve Davutoğlu\'ndan detay

- Bozdağ\'ın araca binmesi

- İsmet Yılmaz\'ın öğrencilerle fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA,(DHA)

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Nusaybin\'de terk edilmiş evde, kimliği belirsiz bir ceset bulundu

Mardin\'in Nusaybin ilçesinde bulunan terk edilmiş bir evde, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Yetkililer, ölü olarak bulunan kişinin Suriyeli olabileceğini söyledi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda, cesedin bilek kısmında kesikler olduğu tespit edildi.

Nusaybin\'in Yeni Turan Mahallesi Cağlayan Caddesi\'nde bulunan terk edilmiş evden koku gelmesi üzerine, mahalle sakinleri tarafından yapılan aramada kimliği belirsiz bir kişinin cesedine rastladı. Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Terk edilmiş evde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, bulnan erkek cesedi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne morguna götürüldü. Metruk evde bulunan cesedin, Suriyeli bir erkeğe ait olabileceğini belirten yetkililer, ölen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirttiler. Olay yerinde yapılan incelemede, kimliği belirsiz erkek cesedinin bileklerinde kesikler olduğu tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Metruk evden görüntü

-Polis ekiplerinin metruk evde çalışmaları

-Cesedin araca bindirilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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Kardeşi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Ordu\'nun Ünye ilçesinde, av tüfeğiyle oyun oynayan kardeşi tarafından kazara vurulup yaşamını yitiren Ebru.K.\'nin cenazesi, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay önceki akşam, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan eve gelen Metin ve Suzan K. çiftinin çocukları S.K. (11) evde tüfekle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu ablası Ebru K.\'yi (12) vurdu. Başından yaralanan Ebru K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Ebru K.\'nin cenazesini otopsi için Ünye Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırdı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük çocuğun cenazesi ailesine teslim edilerek bugün son kez evine getirildi. Burada dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından Ebru K. için İnkur Fevzi Çakmak Camii\'nde öğlen namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Sonrasında cenaze aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Detaylar

(SÜRE:2.10 Dk) (BOYUT:400.27 MB)

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)

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ÖZEL-Yaz sezonu öncesi Kayseri\'de \"Evlilik Festivali\"

Kayseri\'de yaz sezonu öncesi \"Evlilik Festivali\" düzenlendi. 10 firmanın katıldığı festivalde pahalı mücevherler ve düğün konseptleri dikkat çekti.

Radisson Blu Otelin ev sahipliğinde Kayseri\'de \' Evlilik Festivali\' düzenlendi. Takım elbise, gelinlik, mobilya, düğün organizasyon, mücevher ve güzellik merkezinden oluşan 10 firmanın katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kuaförler 2018 yılına özel gelinbaşı saç tasarım konusunda hünerlerini sergiledi. Daha sonra organizasyon ekipleri tarafından bekarlığa veda ve kına gecelerine özel kına koreografisini sundu. Festivalde bindallı ve damatlık defilesi yapıldı. Evlilik hazırlığında olan çiftlerin ilgi gösterdiği festivalde, çiftler düğün öncesi en yeni düğün konseptleri hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Festivale katılan firmalardan genel görüntü

- Mücevher ve mankenlerden görüntü

- Kuaförlerin gelinbaşı saç tasarımı gösterisi görüntüsü

- Dans gösterisi ve keman görsel sunumu

- Mankenlerde bindallı, gelinlik ve damatlık defilesi

- Diğer detaylar

2 dakika 58 saniye / 218 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)

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Bayramiç’te develer Mehmetçik yararına güreştirildi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde develer, sağanağa rağmen Mehmetçik Vakfı yararına güreştirildi. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği deve güreşlerinde büyük heyecan yaşandı.

Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği’nin düzenlediği, Bayramiç Belediyesi’nin de destek verdiği deve güreşleri, Mehmetçik Vakfı yararına yapıldı. İlçede, 20 gün önce gerçekleşmesi planlanan, fakat havanın yağışlı olması nedeniyle bugüne ertelenen deve güreşlerine, değişik bölgelerden 60 deve getirildi. Ancak, bugün de sağanak etkili oldu. Develer arenada yağmur altında güreşti, izleyenler ise şemsiyeleriyle seyretti. Sağanağa rağmen, yaklaşık 2 bin kişi deve güreşlerini izlemeye geldi. Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler ve Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan da izleyiciler arasında yer aldı. Deve güreşinin yapıldığı arena alanı girişine Bayramiç Belediyesi tarafından, ‘Mehmetçik Vakfı’ yazılı bağış kutuları konuldu. Vatandaşlar, arenaya girerken gönüllerinden kopan miktarda bağış yaparak, güreşleri izledi. Mehmetçik Vakfı yararına düzenlenen deve güreşleri için arenanın çevresi Bayramiç Belediyesi tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.Vatandaşlar, aralıklarda etkili olan sağanağa rağmen, develerin nefes kesen güreşlerini büyük bir heyecanla izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Develerin güreşlerinden görüntü.

-Seyircilerden görüntü.

-Bağış yapan vatandaşlardan görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)