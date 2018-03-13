DHA YURT BÜLTENİ-13

Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart\'ı 10 bin kişi uğurladı



AFRİN\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nda Cinderes\'te el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu\'nun Ünye ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tankçı Uzman çavuş Taner Kart\'ın naaşı Ünye ilçesi Cumhuriyet Meydanı\'na getirildi. Burada öğle namazına müteakip tören düzenlendi. Törende anne Nurlu, baba İlhan Kart ile şehidin eşi Ayşe Kart yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Şehit Taner Kart\'ın yaklaşık 1 yıllık evli olduğu belirtildi. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, polis, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında şehit babası İlhan Kart, Bakan Bülent Tüfenkci ve Vali Seddar Yavuz ile birlikte saf tuttu. Yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından şehit Taner Kart\'ın cenazesi Akkuş ilçesine bağlı Tuzak mahallesinde aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Nedim KOVAN/ ÜNYE (Ordu), (DHA)

=================================================

Kirayı isteyen ev sahibine kızdı, daireyi ateşe verdi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde oturduğu sitede 3 aydır kira ve aidatı ödemediği belirtilen İ.A., kirayı isteyen evsahibine kızıp, daireyi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi’nde 32 dairenin bulunduğu bir sitede oturan İ.A., iddiaya göre, 3 aydın hem kirayı, hem de aidatı ödemedi. Bunun üzerine evsahibi Zafer Erol, İ.A.\'dan parasını istedi. Öfkelenen İ.A., evdeki eşyaları ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken, site sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale etti. Binanın doğalgazı kesilerek önlem alındı. Yangın sırasında 4\'üncü katta mahsur kalanlar, itfaiyenin yangın merdiveni olmayınca tahliye edilemedi. Bu nedenle itfaiye ekiplerine tepki gösteren vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çabayla kontrol altına alındı. Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen 4 kişiye hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi.Polis, evi ateşe verdikten sonra kaçan İ.A.\'yı yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yangın anı

-İtfaiye ekipleri

-Yangın söndürme

-Mahsur kalan vatandaşlar

BOYUT: 126 MB,SÜRE:2,29

Haber:Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

===============================================

Aydın\'da akıl almaz vahşet

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 2\'si yavru 3 sokak köpeğini demiryolundaki raylara bağlayarak ölüme terk etti. Kaçamayan hayvanlardan birinin üstünden geçen tren, başını gövdesinden ayırdı. Aynı şekilde bağlanan diğer 2 köpeği ise treni durduran Büyükşehir Belediyesi ekipleri ezilmekten kurtardı. Olay, dün (pazartesi) akşam saatlerinde, Ilıcabaşı Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 2\'si yavru olmak üzere 3 köpeği, farklı saatlerde demiryolundaki raylara iple bağlayarak ölüme terk etti. Hayvanlardan birinin üzerinden geçen tren, başını gövdesinden ayırdı. Kısa süre sonra, bölgede iki yavru köpeğin daha aynı şekilde raylara iple bağlandığı ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, treni durdurarak bağlı olan yavruları ezilerek ölmekten kurtardı. Başı kopan köpeği gören vatandaşlar, vahşet karşısında şok yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Belediye ekiplerinin köpeği tren yolundan çıkarma anı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

===============================================

Roketli saldırıda şehit olan liseli Fatma, okulunda anıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin\'deki terör örgütü mevzilerinden yapılan roketli saldırıda şehit olan lise öğrencisi Fatma Avlar (17), ölümünün 40\'ıncı gününde okulunda düzenlenen törenle anıldı.

Liseli Fatma Avlar, 31 Ocak’ta, Afrin bölgesinden Reyhanlı’ya teröristlerce yapılan roketli saldırıda, evinde uyurken yaşamını yitirdi. Şehit Fatma Avlar\'ın, ölümünün 40\'ıncı gününde okulu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'nde tören düzenlendi. Törene, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, çok sayıda davetli ile Fatma Avlar\'ın öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, Yasin Suresi okundu. Ardından arkadaşları Fatma Avlar için yazdıkları şiirleri ve sevdiği şarkıları seslendirdi.

Fatma Avlar\'ın ağabeyi Bilgey Avlar, kız kardeşinin anısına düzenlenen köşenin önünde açıklama yaptı. Avlar, \"Bugün kız kardeşimin vefatının 40\'ıncı günü münasebetiyle okulundan gelen davete icabet ettik. Bütün arkadaşlarından Allah razı olsun. Bizi çok gururlandırdılar. Benim kız kardeşim ölmedi, şehit oldu. Elhamdülillah böyle bir makama nail oldu. Çok da söyleyecek bir söz yok. O unutulmadı, unutulmayacak. Çünkü o şehit oldu, ölmedi, hâlâ yaşıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Anma törenine katılanlar

- Öğrencilerin şiir okuması

- Öğrencilerin şarkı seslendirmesi

- Avlar\'ın ağabeyi ile röportaj

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, Ferhat DERVİŞOĞLU-HATAY,(DHA)



===============================================

5\'lilerin memleketinde Zeytin Dalı Harekâtı için kısa film



Tokat\'ın Turhal ilçe belediyesi Zeytin Dalı Harekâtı için kısa film hazırladı. Filmde Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler de rol aldı.

Turhal Belediyesi ve bir yapım şirketi işbirliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılıp şehit olan bir askerin hayatı ile Tokat’tan Çanakkale Savaşı\'na katılan 15’liler arasında bağ kurulmaya çalışılan bir kısa film hazırladı. \'Şehadet Uykusu\' adı verilen kısa filmin fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Filmde kendisi de rol alan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, \"Bu filmimizi Turhal Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz hazırladı. Şehit haberlerinin yoğun olarak geldiği bu günlerde çok anlamlı bir film oldu. Görev alan arkadaşlarımız da profesyonel sanatçı değil. Bizim Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımız. Kendileri görev alarak bu filmi hazırladılar. Turhal, çözüm sürecinin bitmesinden sonra en fazla şehit veren yerlerden bir tanesi. Çözüm sürecinden bu tarafa 12 şehidimiz var. Bu topraklarda hiçbir dönemde şehitlerimiz eksik olmamış. Turhal bu yönüyle şehitlik ruhunun sürekli nesilden nesile aktarılmış olduğu bir yer. Aynı zamanda burası 15’lilerin memleketi. Şehadet bilincinin biraz daha yaygınlaşmasını, halkımızın biraz daha bilinçlenmesini, gençlerimizin bu ruhu biraz daha kuşanmasını sağlamak istedik\" dedi. Hazırlanan kısa film, 18 Mart\'ta Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde düzenlenecek Çanakkale Şehitleri\'ni anma programında ilk kez yayınlanacak.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Filmin fragmanı

-Başkan Bekler\'in konuşması

-Oyuncuların konuşması

(167 mb)

Haber:TOKAT,(DHA)

================================================

Zabıtaya uygulamalı biber gazı eğitimi

Mersin’in Erdemli ilçesinde zabıta memurlarına, polis tarafından uygulamalı biber gazı kullanımı eğitimi verildi.

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nde görevli zabıta memurlarına İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Komiser Yardımcısı Kerem Keçeli’den uygulamalı biber gazı kullanımı eğitimi aldı. Kuvvet kullanma kriterleri ile ilgili teorik bilgiler, yasal boyutu ile ilgili bilgiler ve göz yaşartıcı gazlar hakkında uygulamalı bilgiler alan zabıta memurlarına verilen eğitim programının başarılı bir şekilde sonuçlandığı açıklandı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimlerin başarılı bir şekilde neticelendirildiğini belirterek, bu kapsamda mecbur kalınan durumlarda başvurulan bir yöntem olduğunun altını çizerek, personelin öncelikle kendi üzerlerinde deneyerek eğitim başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Tollu, zabıtaların hem görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumunda savunma amaçlı biber gazı kullanımı ve bu kapsamda bilinçlendirilmesi hem de kurumun hizmet kalitesinin yükselmesi amacıyla bu tip hizmet içi eğitimlerin tüm belediye personeline verilmesine devam edileceğini ifade ederek, görülen eksiklikler sonucunda modern çağa ayak uydurabilmek adına eğitimlerin süreceğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Polis memuru biber gazı kullanımını anlatırken

-Polis memuru biber gazı sıkarken

-Zabıta memurları biber gazı sıkarken

-Genel ve detay

(BOYUT:63,05) (SÜRE: 1 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

=================================================

Şanlıurfa\'da Sürdürülebilir Turizm Forumu

Şanlıurfa\'da Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde iki gün gerçekleştirilecek \'UCLG-MEWA Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu\' başladı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu Turizm Komitesi Başkanlığını yürütten Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde başladı. Toplantıya; Vali Vekili Tarık Açıkgöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, 12 ülkeden çok sayıda davetli ve turizm özel sektör temsilcileri katıldı. Kentte 2 gün sürecek olan toplantıların birinci gününde; İnanç Turizmi, Sürdürülebilir Turizm, Dirençli Ekonomi, Gastronomi Turizmi, Jeotermal Turizmi, Kültür Turizmi ve Doğa Turizmi konuları ele alındı. Toplantının açılışında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kentin tarihi ve kültürünü anlatarak, \"Dünya\'nın bir çok yerinde önemli ve kadim şehirler vardır. Nasıl batıda Atina ve Roma gibi kentler önemliyse doğuda Şanlıurfa, Kudüs gibi kentlerde önemlidir. Dolayısıyla turizmle ilgili bir toplantının Şanlıurfa\'da yapılması bizler için çok önemli bir etkindir\" dedi. Şanlıurfa\'nın tarihi ve turizm değerleriyle bir açık hava müzesi olduğuna konuşmasında dikkat çekerek, turizm potansiyelinin Ortadoğu\'da yaşananların turizm üzerindeki olumsuz etkisine değinen Ekinci, \"12 bin yıllık tarihe sahip Şanlıurfa. Böyle bir şehirde turizmin konuşuluyor olması çok önemli. Mozaikler şehri, Karacadağ Kayak Merkezi ile kış turizmi, Karacali Kaplıcıları ile termal turizmi, Tek Tek Dağları ve bozkırlarda gezen ceylanları ile doğa ve yayla turizmi, Fırat ve Halfeti ise su sporları turizmi; kültür ve folklor turizmi gibi çeşitli turizm çeşitliliğinde önemli potansiyele sahiptir. Son zamanlarda özellikle Ortadoğu\'daki sıkıntılardan dolayı dolayı ilimize yeterince ziyaretçi alamıyoruz. Bölgemizdeki sıkıntılar bittikten sonra Şanlıurfa ziyarete güvenli bir şekilde açılacak. Turizmle ilgili bir kriz ortamı var ama kriz dönemleri fırsata çevrilebilir. Bu toplantılarla yarınlara iyi şekilde hazırlanmamız lazım\" diye konuştu. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise, \"Gerçekleştirilen forumunun bölge turizmine katkıda bulunak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı olarak bu toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyoruz\" şeklinde konuştu. Geçen yıl Şanlıurfa\'da iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de \"Allah\'ın izni ile 2017\'de iyi bir turizm sezonu geçirdik. Şehrimize 850 bin turist geldi. Kış aylarında olmamıza rağmen şehrimize turistler gelmeye devam ediyor. Bu yıl Şanlıurfa\'mızı 1 milyonu aşkın turistin gelmesini öngörüyoruz. Harran\'da kazı çalışmaları yapılıyor. Önemli eserler ortaya çıkıyor ve burası da çok önemli bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla gün yüzüne çıkıyor. Aynı şekilde Şuayip Şehri, Soğmatar tarihi yerleri, Halfeti, Viranşehir, Siverek, Birecik ilçelerimizdeki doğal ve tarihi güzellikler, kentimizin turizmine büyük katkı sunuyor. Bu potansiyelimize baktığımızda, bölgenin en büyük fuar merkezini yapıyoruz. Buna ek olarak Fuar turizmini de canlandıracağız ve fuarlarımız da Şanlıurfa\'yı çekim merkezi haline getirecek. Dolayısıyla bu yıl turizmde bir milyon rakamını devireceğiz\" şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Turizm eski Bakanlarında Bülent Akarcalı, Tebriz Belediyesinden Ali Reza Baghban, Prof. Dr. Mehmet Önal ve Rabih Jouma\'nın katılımıyla turizm potansiyeli, mevcut zorluklar ve çözüm önerileri konulu oturum gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Konuklara plaket verilmesi

- Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci\'nin konuşması

- Forumun başlaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 202 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA,(DHA)

=================================================

1500 yıllık Andaval Kilisesi turizme kazandırılıyor

Niğde’de, Roma tarihinde \'büyük\' unvanı ile anılan tek imparator olan 1. Konstantinos’un annesi Helena’ya adanmış 1500 yıllık Andaval (Konstantin- Helena) Kilisesi\'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, Merkez Aktaş Kasabası’nda bulunan tadilat ve çevre düzenlemelerinin yapıldığını, kilisenin önümüzdeki aylarda vatandaşlar için ziyarete açılacağını söyledi. Akdemir, Bizans dönemine ait kilisenin, İstanbul’dan Kilikya Pylaisi’ne giden yol üzerinde bir istasyon görevi üstlendiğini belirterek şu bilgileri verdi:\"Andaval Kilisesi, Konstantinos’un annesi Helena’ya adanmış bir kilisedir. Aktaş Kasabası\'nda bulunan kilise Erken Bizans dönemine aittir. Günümüzden yaklaşık olarak 1500 yıl öncesine ait olan Andaval Kilisesinin yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Niğde-Kayseri yolu üzerinde olduğu için yerli ve yabancı turist kolaylıkla ziyaret edilebilir. Müze Müdürlüğü tarafından koordine edilerek tadilat ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Önümüzdeki aylar içerisinde yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği şekilde çalışmalar yürütülmektedirö



Görüntü Dökümü

-------------------------

-Kiliseden görüntü

-Kilisenin içerisinden görüntü

-Duvarlardaki resimlerden görüntü

-Detay görüntüler

SÜRE:1\'48\" BOYUT: 116 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)